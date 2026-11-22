आज संपूर्ण जग एका अदृश्य, पण महाभयंकर संकटाच्या छायेत आहे, ज्याला सायबर सुरक्षेच्या भाषेत ‘क्यू-डे’ म्हटले जाते. ‘क्यू-डे’ म्हणजे असा दिवस, जेव्हा ‘क्रिप्टोग्राफिकली रेलिव्हंट क्वांटम कॉम्प्युटर्स’ इतके प्रगत होतील, की ते आजच्या इंटरनेट आणि बँकिंग व्यवस्थेला सुरक्षित ठेवणारी सर्व ‘पब्लिक-की एन्क्रिप्शन’ यंत्रणा सहज उद्ध्वस्त करू शकतील. हनी ट्रॅप, स्मगलिंग, सायबर हल्ले आणि ‘क्यू-डे’चे हे अदृश्य युद्ध एका सर्वनाशक संघर्षात झाल्याशिवाय राहणार नाही, असेच दिसते आहे...‘एनव्हिडिया’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेन्सन हुआंग यांनी १२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेला राजीनामा हा केवळ जागतिक शेअर बाजाराला बसलेला धक्का नव्हता; तर आधुनिक भू-राजकीय रणभूमीवरील अत्यंत भयंकर वास्तवाची उकल होती. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्रांतीच्या या शिल्पकाराची गच्छंती कोणत्याही तांत्रिक चुकीमुळे नाही, तर शीतयुद्धाच्या काळातील हेरगिरीच्या थरारक कथांनाही लाजवेल अशा एका प्रकरणामुळे झाली. सिंगापूरस्थित ‘मेगास्पीड’ या कंपनीतील हुआंग लीसोबतचे त्यांचे विवाहबाह्य संबंध उघडकीस आल्यानंतर, अमेरिका आणि तैवानच्या गुप्तचर यंत्रणांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आणि जगाला हादरा देणारी धक्कादायक माहिती समोर आली. अॅलिसचा वापर चीनने ‘हनी ट्रॅप’ म्हणून केल्याचा दाट संशय आहे. जेन्सन यांच्या जवळिकीचा फायदा घेत अब्जावधी डॉलरचे एआय सर्व्हर्स चोरट्या मार्गाने चीनमध्ये वळवण्याचे काम या माध्यमातून झाल्याचे मानले जात आहे. ही तिसऱ्या महायुद्धाची पहिली ठिणगी आहे, एक असे युद्ध जे पूर्णपणे आभासी, कृत्रिम आणि कल्पनेपलीकडे वेगवान असेल..नुकतेच अमेरिका आणि युरोपमध्ये घडलेल्या एकापाठोपाठ एक सायबर हल्ल्यांच्या घटनांनी जागतिक अर्थव्यवस्थांना हादरे दिले. युरोप आणि अमेरिकेतील अनेक अग्रगण्य विमान कंपन्यांच्या मुख्य मार्गदर्शक यंत्रणांवर अचानक झालेल्या सायबर हल्ल्यांमुळे हजारो विमानांचे उड्डाण विस्कळीत झाले. प्रवाशांचे लक्षावधी डेटा रेकॉर्ड्स धोक्यात आले आणि आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक काही तासांसाठी पूर्णपणे कोलमडली. अमेरिकेतील काही मोठ्या बँकांच्या कोअर बँकिंग आणि पेमेंट गेटवे सिस्टीमवर झालेल्या ‘डीडॉस’ आणि मालवेअर हल्ल्यांमुळे ग्राहकांच्या खात्यांमधील दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाले. बँकांच्या डिजिटल वॅलेट्सवर आणि एटीएम नेटवर्कवर झालेला हा आघात म्हणजे भविष्यातील ‘क्यू-डे’च्या हल्ल्याची एक छोटीशी झलक होती..मानवी कमकुवतपणाच शस्त्रएनव्हिडियाचे हे प्रकरण एका अत्यंत कटू सत्यावर प्रकाश टाकते : एकविसाव्या शतकातील महासत्ता अमेरिका, चीन आणि रशिया आधीच एका छुप्या युद्धात अडकल्या आहेत. हे युद्ध जमिनीसाठी किंवा भौगोलिक सीमांसाठी नसून, सिलिकॉनच्या पुरवठा साखळीवर आणि भविष्यातील जगावर नियंत्रण मिळवून देणाऱ्या अल्गोरिदमवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी लढले जात आहे. आजच्या काळात आर्थिक निर्बंध, सेमीकंडक्टर निर्यातीवरील बंदी आणि रसद रोखणे हीच नवीन नाकेबंदी ठरत आहे. यावर मात करण्यासाठी प्रतिस्पर्धी देश अत्याधुनिक सायबर घुसखोरी आणि पारंपरिक मानवी हेरगिरी यांचा अतिशय घातक मेळ घालत आहेत. ‘हनी ट्रॅप’सारख्या जुन्या अस्त्रांना आधुनिक स्वरूप देऊन तंत्रज्ञानाची किल्ली हातात असणाऱ्या व्यक्तींना पद्धतशीरपणे लक्ष्य केले जात आहे. ‘सुपर एआय’च्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी आवश्यक असणारे प्रगत जीपीयू मिळवण्यासाठी जगात अनेक बनावट कंपन्यांचे जाळे विणले जात आहे. युरोप आणि अमेरिकेने एआयच्या अनिर्बंध विकासातून मानवजातीला असलेल्या धोक्याचा वारंवार इशारा दिला आहे. परंतु, चीनच्या आक्रमक धोरणांमुळे आणि खासगी कंपन्यांच्या नफेखोरीमुळे कुणीही या विकासाला ब्रेक लावण्यास तयार नाही. आपण आता ‘आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजन्स’च्या दिशेने वेगाने धावत आहोत आणि या शर्यतीचा हेतू मानवी प्रगती नसून निव्वळ राष्ट्रीय अस्तित्व टिकवणे आणि जागतिक वर्चस्व प्रस्थापित करणे हा बनला आहे..युद्धाचे यांत्रिकीकरण आणि सुपर एआयआजचे युद्धक्षेत्र केवळ डेटा चोरीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. एआयद्वारे नियंत्रित होणारी शस्त्रे, स्वयंचलित रोबोटिक्स आणि लष्करी उपग्रहांचा वापर आता हेरगिरी, घुसखोरी आणि शत्रू राष्ट्राला आर्थिकदृष्ट्या पंगू करण्यासाठी सर्रास होऊ लागला आहे.आज चीनचे लष्कर ‘बुद्धिमान युद्धतंत्रा’वर अत्यंत वेगाने काम करत आहे. व्यावसायिक तांत्रिक प्रगतीचा थेट लष्करी वापर करण्यावर त्यांचा भर आहे. या नव्या युद्धतंत्रात मानवी संवेदना, संभ्रम, भीती किंवा थकवा नसलेले स्वयंचलित ड्रोन आणि रोबोटिक्सचे जाळे सीमेवर तैनात असेल. युद्धाचे पारंपरिक नियम आता असे अल्गोरिदम लिहित आहेत, जे काही मिलिसेकंदांमध्ये लक्ष्य निश्चित करून हल्ला करू शकतात. संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या बदलाबाबत वारंवार धोक्याचा इशारा दिला आहे. ‘सुपर एआय’ ज्याच्या हाती असेल, तो या नव्या जगाचा सर्वेसर्वा बनेल. .‘क्यू-डे’चे महाभयंकर संकटसुपर एआय या नव्या युद्धाचा मेंदू असल्यास ‘क्वांटम कॉम्प्युटिंग ही त्याची ‘मास्टर की’ आहे. आज संपूर्ण जग एका अदृश्य पण महाभयंकर संकटाच्या छायेत आहे, ज्याला सायबर सुरक्षेच्या भाषेत ‘क्यू-डे’ म्हटले जाते. ‘क्यू-डे’ म्हणजे असा दिवस, जेव्हा ‘क्रिप्टोग्राफिकली रेलिव्हंट क्वांटम कॉम्प्युटर्स’ इतके प्रगत होतील, की ते आजच्या इंटरनेट आणि बँकिंग व्यवस्थेला सुरक्षित ठेवणारी सर्व ‘पब्लिक-की एन्क्रिप्शन’ यंत्रणा सहज उद्ध्वस्त करू शकतील. आज आपण इंटरनेटवर करीत असलेले व्यवहार किचकट गणितांवर आधारित एन्क्रिप्शनने सुरक्षित असतात. आजच्या सामान्य सुपर कॉम्प्युटर्सना हे एन्क्रिप्शन तोडण्यासाठी लाखो वर्षे लागतील, पण ‘शॉर्स अल्गोरिदम’ वापरणारा एक सक्षम क्वांटम कॉम्प्युटर हे काम काही सेकंदांत करू शकेल. पूर्वी असे मानले जात होते की हा ‘क्यू-डे’ उजाडायला अजून दोन-तीन दशके लागतील. परंतु, एआयने क्वांटम संशोधनाला असा काही वेग दिला आहे, की हे संकट आता आपल्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे. गुगलच्या एका संशोधनानुसार, एन्क्रिप्शन तोडण्यासाठी पूर्वी जिथे दोन कोटी क्युबिट्सची गरज भासेल असा अंदाज होता, तो आकडा आता अवघ्या १० लाखांच्या खाली आला आहे आणि नव्या तंत्रज्ञानामुळे तो १ लाखापर्यंतही खाली येऊ शकतो..Premium|Elon Musk First Trillionaire : एलॉन मस्क यांच्या ट्रिलियनेअर प्रवासामागील संघर्ष, यश आणि जागतिक चर्चा.आज गोळा करा, नंतर डीक्रिप्ट करा‘क्यू-डे’चा प्रत्यक्ष धोका भविष्यातला असला तरी, त्याचे परिणाम आजच भोगावे लागत आहेत. चीन आणि रशियासारख्या देशांच्या गुप्तचर यंत्रणांनी ‘हार्वेस्ट नाऊ, डीक्रिप्ट लेटर’ हे अत्यंत भयानक धोरण अवलंबले आहे. याचा साधा अर्थ असा : आजच्या घडीला शत्रू देशाचा किंवा मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांचा जो अत्यंत गुप्त डेटा इंटरनेटवरून वाहतो आहे, तो चोरून आपल्या सर्व्हरवर साठवून ठेवायचा. हा डेटा आज एन्क्रिप्टेड असल्याने वाचता येत नाही, पण भविष्यात जेव्हा ‘क्यू-डे’ उजाडेल आणि शक्तिशाली क्वांटम कॉम्प्युटर्स हाती येतील, तेव्हा एका झटक्यात हा सगळा जुना डेटा डीक्रिप्ट करून वाचला जाईल. याचा अर्थ आज अमेरिकेचे संरक्षण दस्तऐवज, जगभरातील बँकांचे पासवर्ड्स, नागरिकांचे वैद्यकीय अहवाल आणि मोठ्या कंपन्यांचे बौद्धिक संपदा हक्क मोठ्या प्रमाणावर चोरून साठवले जात आहेत. .ज्या माहितीचे महत्त्व अनेक दशके टिकून असते, ती माहिती या हल्ल्यांची सर्वांत मोठी शिकार ठरत आहे. जेव्हा ‘क्यू-डे’ येईल, तेव्हा केवळ माहितीची चोरी होणार नाही, तर जगभरातील अर्थव्यवस्थेवरील आणि संवादावरील विश्वासच कोसळून पडेल. त्या दिवशी अचानक लाखो लोकांचे बँक खात्यांवरील नियंत्रण जाईल, देशाचे पॉवर ग्रिड हॅक करून संपूर्ण देश अंधारात ढकलला जाईल आणि डिजिटल ओळखीचा पायाच उखडून टाकला जाईल.या सर्व पार्श्वभूमीवर विचार करता, एआय आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंग यांची जुगलबंदी ही एक अनियंत्रित साखळी प्रक्रिया बनली आहे. एआय आता क्वांटम कॉम्प्युटर्सना अधिक अचूक बनवत आहे, तर दुसरीकडे क्वांटम कॉम्प्युटर्स भविष्यात एआयला अनन्यसाधारण ताकद देतील. यातून निर्माण होणारे तंत्रज्ञान हे केवळ बँकाच नव्हे, तर क्रिप्टोकरन्सी स्वयंचलित वाहने आणि औद्योगिक उपकरणांची सुरक्षाही एका क्षणात धोक्यात आणेल..Premium|Crypto Tax: ‘क्रिप्टो’मध्ये पैसे गुंतवलेत मग ITR कसा भरायचा ते जाणून घ्या!. अनिर्बंध तंत्रज्ञानाचा हा भयंकर संगम मानवजातीला तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर वेगाने ढकलत आहे. एआय आणि क्वांटम तंत्रज्ञानाची ही शर्यत एका अंधाऱ्या बोगद्यासारखी आहे. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेचे अभ्यासक केअर लिबर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘एआय अधिक भयंकर आहे कारण ते कसे काम करते आणि त्याची ताकद किती आहे, हेच आपल्याला पूर्णपणे माहीत नाही. अण्वस्त्रांची विध्वंसक क्षमता आपण मोजू शकतो, पण एआयला आणि क्वांटमच्या अथांग वेगाला कोणतीही मर्यादा नाही.’ जेन्सन हुआंग यांचे पतन आणि त्यामागील हनी ट्रॅपचे राजकारण हे या जागतिक व्यवस्थेला लागलेल्या एका खोल कीडीचे केवळ एक छोटेसे लक्षण आहे. आपल्या डिजिटल भविष्याचे शिल्पकारच आंतरराष्ट्रीय गुप्तचरांच्या रडारवर असतात आणि एआय चिप्सचा पुरवठा हा सीमेवरील सुरक्षेइतकाच कळीचा मुद्दा बनतो, तेव्हा हे स्पष्ट होते की युद्धाला केव्हाच सुरुवात झाली आहे. आज आपण बंदुकीच्या गोळ्यांचा आवाज ऐकत नसलो तरी, हे युद्ध डेटा सेंटर्स आणि अल्गोरिदमच्या अदृश्य जगात अत्यंत हिंसकपणे लढले जात आहे. अण्वस्त्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जसे जागतिक करार झाले, तशीच अत्यंत कठोर ‘डिजिटल मुत्सद्देगिरी’ आज आपण दाखवली नाही, तर हनी ट्रॅप, स्मगलिंग, सायबर हल्ले आणि ‘क्यू-डे’चे हे अदृश्य युद्ध एका सर्वनाशक संघर्षात झाल्याशिवाय राहणार नाही. मानवाला आता केवळ सीमेवरील शत्रूशीच नाही, तर त्यानेच निर्माण केलेल्या अमर्याद तंत्रज्ञानाशीही दोन हात करायचे आहेत. वेळ खूप कमी आहे, आणि युद्धाचे ढग आता आभासी जगातून वास्तवात उतरत आहेत....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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