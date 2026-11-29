श्रीराम पवार- shriram1.pawar@gmail.comफलिपिन्समधील मनिला येथे अखेर क्वाड नेत्यांची बैठक झाली. अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांचा हा समूह नेमका कोणत्या दिशेने जाणार याची निश्चिती ही कल्पना पुढे आली तेव्हा म्हणजे २००७ पासून झालेली नाही. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात क्वाड हे मागं पडलेलं प्रकरण होतं अशा स्थितीत चार देशांचे नेते भेटले एकत्र छायाचित्र काढले, संयुक्त निवेदन जाहीर झाले हेही कमी नाही असं राजनयाच्या भाषेत म्हणायची सोय नक्कीच आहे. मात्र ज्या चीनला रोखणं हे क्वाडचे प्रमुख उद्दिष्ट्य त्या दिशेने यावेळीही फार काही घडलं नाही. ते घडण्याची शक्यताही नव्हती, याचे कारण क्वाडच्या बैठकीनंतर लगेचच ट्रम्प चीनमध्ये शी जिनपिंग यांची भेट घेणार होते. तेव्हा क्वाडचा पोपट मेला नाही इतका संदेश दिला गेला. कमालीच्या अस्थिरतेच्या जागतिक वातावरणात तेही यशच म्हणायचं.क्वाड हा चतुष्कोन इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील एक महत्त्वाचे आणि जागतिक रचनेला आकार देण्याची क्षमता असलेले एकत्रीकरण म्हणून पाहिलं जात होतं. याचं कारण या क्षेत्रात या चतुष्कोनात सहभागी असलेले भारत, जपान ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका हे चार देश निरनिराळ्या कोनांवर आहेत. त्यांच्याकडे मिळून या क्षेत्रात प्रभाव टाकण्याची क्षमता प्रचंड आहे. हा सारा खटाटोप सुरू होण्यामागे चीनचे वाढते सामर्थ्य हे कारण होते. चीनचा जागतिक व्यापार संघटनेत अमेरिकेच्या पुढाकाराने समावेश झाला आणि त्यानंतर चीनने जी अफाट प्रगती केली ती अमेरिकेच्या वर्चस्वाला धक्का देणारी बनली. मुद्दा केवळ अमेरिकेशी स्पर्धेपुरता नव्हता आणि नाही तर चीनचे इरादे जगभर प्रभाव टाकण्याचे, त्याचा परिमाण म्हणून भवताली अस्वस्थता निर्माण करणारे होते. चीनने ज्या प्रकारे आर्थिक विकास केला आणि सोबत आपले लष्करी सामर्थ्य वाढवले ते पाहता चीनला रोखता येण्याची एक शक्यता इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात आहे. तिथे क्वाडमध्ये सहभागी चार देश एकत्र येऊन व्यूहात्मक भागीदारी करतील तर चीनला या क्षेत्रात शह देता येईल हे यामागचे गणित. .Premium|Investment Planning and Strategy : गुंतवणुकीत शिस्त, सातत्य आणि वैविध्य महत्त्वाचे!.क्वाडला त्यात सहभागी असलेल्या देशांनी कधीच लष्करी संघटन असं म्हटले नाही. भारताने तर अधिकृतपणे आणि सातत्याने क्वाडचा लष्करी समीकरणांशी संबध जोडण्यास नकार दिला. क्वाडची मूळ कल्पना जपानचे माजी पंतप्रधान शिंझो ॲबे यांची होती. त्यांच्या पुढाकाराने हा गट कार्यरत झाला. परंतु नंतर बराच काळ त्यातून फार काही निष्पन्न होत नव्हतं. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्याला बळ मिळाले, त्यानंतर बायडन प्रशासनाने चीनला रोखण्याच्या रणनितीत अन्य देशांशी आघाडी करण्यावर भर दिला त्यातही बायडेन यांचे सांगणे, जगाची विभागणी किंवा स्पर्धा लोकशाहीवादी देश आणि एकाधिकारशाहीवादी देश अशी करण्याकडे होता. हेही क्वाड आणि चीनमधील संबंधाना लागू पडणारे होते. चीनला नेहमीच हा आपल्या प्रभावक्षेत्राला शह देण्याचा उद्योग वाटत आला चीनने क्वाडचा उल्लेख आशियाई नाटो असाही केला. अर्थात त्यात तथ्य कधीच नव्हते. यात सहभागी चारही देशांचे हितसंबध आणि ते साधण्यासाठीचे मार्ग यात तफावत आहे. नाटोसारखे एकसंघ धोरण क्वाडमधील देशांना शक्य नाही. भारताचा भर व्यूहात्मक स्वायत्ततेवर राहिला आहे. त्यातून अमेरिकेच्या कितीही जवळ भारत गेला तरी नाटोसारख्या रचनेत जाण्याची शक्यता नसते. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत मात्र क्वाडकडे त्यांनी संपूर्ण दुर्लक्ष केलं..चौकटीत बदलअमेरिकेची चीनशी स्पर्धेकडे पाहण्याची चौकटच ट्रम्प यांच्या काळात बदलते आहे. बायडेन प्रशासन चीनकडे अमेरिकेच्या जागतिक नेतृत्वाला धोका या दृष्टिकोनातून पहात होतं. ट्रम्प यांनी चीनने अमेरिकेच्या वेस्टर्न हेमिस्फिअरमधील वर्चस्वाला आव्हान देऊ नये, चीन शेजारी अमेरिकेला फार रस नाही, स्पर्धा करायची ती आर्थिक आघाडीवर करू असा पवित्रा घेतला. यातून क्वाडच्या नेत्यांची बैठक २०२४ पासून प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. ही बैठक २०२५मध्ये भारतात व्हायची होती. ऑपरेशन सिंदूरनंतर ट्रम्प यांनी केलेल्या दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर ते भारतात येण्याची शक्यता मावळली होती. ट्रम्प यांनाही क्वाडमध्ये रस दिसत नव्हता. दुसरीकडे ट्रम्प चीनसोबत स्वतंत्रपणे वाटाघाटी करत होते ते अगदी अमेरिका आणि चीन अशा जी-२ गटाची कल्पनाही मांडत होते. अमेरिकेतील अनेक उद्योगांचा श्वास अडविणाऱ्या चीनच्या रेअर अर्थ मॅग्नेटवरील निर्बंध हटवण्याला ट्रम्प यांचे प्राधान्य होते. जी-२ मध्ये शीतयुद्धकालिन अमेरिका-सोव्हिएत संघाप्रमाणे आता अमेरिका आणि चीन जागतिक रचनेला आकार देतील हे अपेक्षित आहे हे चीनने कधीच मान्य केलेले नाही. चीनला अमेरेकेला शह तर द्यायचा आहे मात्र ते करताना बहुध्रुवीय जगाची कल्पना सोडायची नाही. यातून क्वाडाच पोपट मेला आहे फक्त अधिकृतपणे कोणी बोलत नाही असे म्हंटले जायचे. मनिलात अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, जपानच्या पंतप्रधान सनाई टकाईची आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान ॲँथोनी अल्बानीस यांनी एकत्र येऊन काही मुद्द्यांवर चारही देश एकत्र काम करतील असे सांगितले आणि माध्यमांसमोर फोटोसाठी उभे राहिले तेव्हा क्वाड नावाचे प्रकरण अजून संपलेले नाही याची ग्वाही दिली गेली.या बैठकीतून हाती काय लागलं. एकतर इतक्या काळानं चार नेते एकत्र आले. ट्रम्प यांनी बैठकीनंतर चीनमधील ॲपेक बैठकीसाठी गेले तेव्हा क्वाड शाबूत आहे हा संदेश त्यांना चीनला द्यायचा असेल अमेरिकेसाठी हे तातडीनं साधायचं गणित. या दीड तासाच्या बैठकीत पुढच्या वर्षी मुंबईत बिझनेस मिटींग घ्यावी असे ठरले. चारही देश या बैठकीकडे गुंतणुकीसाठीच्या संधी म्हणून पाहतील. व्यापाराच्या आघाडीवर पुरवठा साखळीतील वैविध्य हा सहमतीचा मुद्दा आहे. अर्थातच चीनच्या एकतर्फी वर्चस्वाला शह देण्यासाठीचा प्रयत्न म्हणून याकडे पाहिले जाऊ शकते, मात्र चीन प्लस वन सारख्या अनेक कल्पना मागची कितीतरी वर्षे पुरवठा साखळीतील चीनचा वरचष्मा कमी करण्यासाठी म्हणून पुढं आल्या. खास करून कोरोनानंतर चीनवरचं अवलंबित्व कमी करावे यासाठी सतत चर्चा होत राहील, मात्र चीनचा दबदबा जराही कमी झालेला नाही हे वास्तव आहे. याचे कारण चीनची उत्पादनाची अफाट क्षमता आणि अन्य देशांच्या तुलनेत कमी किमतीत उत्पादनाची व्यवस्था. अखेरीस व्यावसायिक जगात भावनेपेक्षा नफा अधिक महत्त्वाचा असतो. तेव्हा क्वाडच्या नेत्यांनी पुरवठा साखळीत बदलांचा सुविचार मांडला म्हणजे ते लगेच प्रत्यक्षात येईल याची खात्री नाही. इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात खोल समुद्रात संयुक्त गस्तीची कल्पनाही बैठकीत मांडण्यात आली पुढील वर्षी गस्तीच्या विमानांसह संयुक्त सराव होईल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात सहकार्याचा प्रस्ताव बैठकीत मान्य करण्यात आला त्यात सर्व देशांना विश्वासार्ह वाटेल अशा ‘एआय’ आधारित व्यवस्थेसाठी ८.५ कोटी डाॅलर्स खर्चाची योजना ठरवण्यात आली. दहशतवादाला विरोध करण्याच्या मुद्द्यावर भारताच्या अपेक्षेप्रमाणे सर्वांनी सहमती दाखवली. अर्थातच जगातील कोणताही देश कोणत्याही व्यासपीठावर दहशतवादाच्या विरोधात भूमिका घेत असतो. मुद्दा दहशतवादी घटना होतात तेव्हा हे देश काय करतात असा असतो या आघाडीवर दहशतवादाचा पोकळ निषेध आणि बळींविषयी सहानुभूतीपलीकडे काही हाती लागत नाही. तेव्हा ही आणखी एक सुविचाराची औपचारिकता..क्वाडच्या बैठकीत जे ठरले त्यात चीनला रोखण्याची रणनीती दाखवायचा प्रयत्न केला जात आहे. क्वाडमधील सगळ्या देशांचे प्रतिनिधी हे काही चीनविरोधातील एकत्रीकरण नाही असे पुन्हा पुन्हा सांगत असतात. परंतु, मूळात हे एकत्रीकरण चीनचा वाढता प्रभाव आणि महत्त्वाकांक्षा डोळ्यासमोर ठेवून झालं आहे हे उघड आहे. तेव्हा तो धागा असणार मात्र यापूर्वीच्या क्वाड परिषदांमध्ये जितकी थेटपणे चीनला लगाम लावणारी भूमिका घेतली तशी यावेळी दिसत नाही. संयुक्त निवेदनातील भाषाही तुलनेत सौम्य आहे. अर्थात तरीही क्वाडच्या अस्तित्वासाठी चीन हा एक निर्णायक घटक राहिलच. चीनच्या इंडो फॅसिफिक क्षत्रातील कारवाया खास करून दक्षिण चीन समुद्रातील दादागिरी रेअर अर्थमधील एकाधिकार त्या बळावर अन्य देशांना वेठीला धरण्याची क्षमता आणि इच्छा यामुळे क्वाडसारख्या व्यासपीठाची गरज संपत नाही. दुसरीकडे क्वाडसोबतच्या शक्यता मोठ्या प्रमाणात असल्या तरी पुन्हा पुन्हा नव्याने सुरुवात करण्यापलीकडे या व्यासपीठावरून ठोस असे काही घडलेले नाही. क्वाडचे नेते एकत्र येऊन काही बाबींवर समान भूमिका घेतात हे क्वाड संपलेलं नाही हे दाखवण्यासाठी पुरेसं ठरतं पुन्हा मुद्दा यापलिकडे क्वाड ठोस कृती करणार का हा उरतोच..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.