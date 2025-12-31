Premium|Bangladesh violence 2025 : अस्थिर बांगलादेश भारतासाठी धोक्याची घंटा; सीमा सुरक्षा आणि गुंतवणुकीवर काय होणार परिणाम?

डॉ. मनीष दाभाडे- सहयोगी प्राध्यापक, जेएनयूविद्यार्थी नेत्याच्या हत्येनंतर बांगलादेशात हिंसाचाराने पुन्हा डोके वर काढले असून, यामध्ये अल्पसंख्याक आणि माध्यमांनाही लक्ष्य करण्यात आले. या हिंसाचारामध्ये भारतविरोधी भावनाही स्पष्ट दिसत आहे. हिंसाचाराचा हा भडका दीर्घकाळ साचलेल्या तणावाचा आणि अपूर्ण संक्रमण प्रक्रियेतून उडाला आहे. त्यामुळे, बांगलादेशासाठी हे निर्णायक वळण आहे. डिसेंबरच्या उत्तरार्धात बांगलादेशमध्ये उसळलेला हिंसाचार हा केवळ एखाद्या क्षणिक राजकीय असंतोषाचा भाग नव्हता, तर ते देशातील दीर्घकाळ साचलेल्या तणावांचे, अपूर्ण संक्रमण प्रक्रियेचे आणि वैचारिक संघर्षांचे स्फोटक प्रकटीकरण आहे. लोकशाही, कायदा-सुव्यवस्था आणि सामाजिक सलोखा यांचे भवितव्य अनिश्चित झाले आहे, अशा वळणावर बांगलादेश उभा असल्याचे राजधानी ढाक्यासह अन्य प्रमुख शहरांमध्ये घडलेल्या घटनांवरून स्पष्ट होते. प्रसारमाध्यमे, सांस्कृतिक केंद्रे, अल्पसंख्याक समुदाय आणि परकीय राजनैतिक कार्यालयांना लक्ष्य करणारा हिंसाचार ही केवळ अराजकाची चिन्हे नाहीत, तर ती सत्ता, वैधता आणि राष्ट्रीय ओळख यांवरील संघर्षाची लक्षणे आहेत..माध्यम स्वातंत्र्यावर घालाया हिंसाचाराचा तत्काळ संदर्भ शरिफ उस्मान हादी या तरुण विद्यार्थी नेत्याच्या हत्येशी जोडला जातो. ही हत्या राजकीय सूडातून झाल्याचा व्यापक समज आहे. परंतु या घटनेनंतर जे काही घडले, त्यातून बांगलादेशाच्या समाजातील अस्थिरता किती खोलवर आहे, हे प्रकर्षाने दिसून आले. हादी याच्या मृत्यूनंतर झालेली निदर्शने काही तासांतच जाळपोळ, लूटमार आणि नियोजित हल्ल्यांमध्ये परिवर्तित झाली. ‘प्रथम आलो’ आणि ‘द डेली स्टार’ या देशातील सर्वांत प्रतिष्ठित वृत्तपत्रांची कार्यालये जाळली गेली. पत्रकारांना लक्ष्य करणे, छपाई यंत्रे नष्ट करण्यात आली आणि स्वतंत्र माध्यमांवर ‘परकीय प्रभावाचे एजंट’ असल्याचे आरोप केले, ही केवळ संतापाची कृती नव्हती; तर सार्वजनिक चर्चेवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न होता. आता बांगलादेशमध्ये मतभिन्नता सहन केली जात नाही; ती दडपण्यासाठी हिंसेचा वापर केला जात आहे, असे सूतोवाच या हिंसाचारातून करण्यात आले.अपूर्ण संक्रमण प्रक्रियाया घडामोडींच्या मुळाशी बांगलादेशाची अपूर्ण आणि अस्थिर राजकीय संक्रमण प्रक्रिया आहे. जुलै २०२४मध्ये झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर शेख हसीना यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. त्यांच्या दीर्घ सत्ताकाळात देशात स्थैर्य होते, पण त्याच वेळी सत्ताकेंद्री राजकारण, विरोधकांचे दमन आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेचा ऱ्हासही झाला होता. त्या सत्ताकाळाचा अचानक अंत झाल्यावर अपेक्षित संक्रमण सुसूत्र आणि सर्वसमावेशक न होता अधिकच संघर्षमय झाले. नोबेल पुरस्कार विजेते महंमद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील हंगामी सरकारला निवडणुकांपर्यंत देशाला स्थिर ठेवण्याची जबाबदारी देण्यात आली. मात्र या सरकारकडे ना पुरेशी राजकीय पकड आहे, ना रस्त्यावरच्या शक्तींवर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता..Premium| Nepal's Unrest: जगभर होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मुद्दे कसे जोडले गेले?.हिंसाचाराचे उदात्तीकरणअवामी लीगवर बंदी, पक्षाच्या नेत्यांवर खटले आणि निवडणूक प्रक्रियेतून त्यांची हकालपट्टी अशा निर्णयांमुळे बांगलादेशच्या राजकारणातील संतुलन पूर्णतः बदलले आहे. एका बाजूला बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आणि ‘जमाते इस्लामी’सारख्या जुन्या शक्ती पुन्हा उभ्या राहत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थी चळवळींतून जन्मलेल्या नव्या संघटना स्वतःला ‘क्रांतिकारी’ म्हणवून पुढे येत आहेत. या सर्वांच्या स्पर्धेत रस्त्यावरची ताकद निर्णायक ठरत आहे. त्यामुळे राजकीय हिंसाचार आता अपवाद न राहता एक स्वीकारलेली रणनीती बनत चालली आहे. विरोधकांना घाबरवणे, माध्यमांवर हल्ले करणे, प्रशासनाला आव्हान देणे या गोष्टी राजकीय भांडवल उभे करण्याचे मार्ग झाल्या आहेत.या राजकीय संघर्षाला सांप्रदायिक आणि धार्मिक हिंसाचाराची तीव्र धार लाभली आहे. हिंदू, ख्रिश्चन आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांवर हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. कथित ईशनिंदेच्या आरोपावरून लोकांना जिवंत जाळणे, मंदिरे आणि चर्चवर हल्ले करणे, घरांची तोडफोड यातून धार्मिक कट्टरतावाद पुन्हा एकदा उघडपणे आला असून, त्या विचारांचे समुदाय आता रस्त्यारस्त्यांवर दिसत आहेत. अफवा, सोशल मीडिया आणि उन्मादी भाषणे यांच्या साहाय्याने भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. या सगळ्यात पोलिस आणि सुरक्षा दलांची निष्क्रियता ही सर्वांत धक्कादायक बाब आहे. अनेक ठिकाणी हिंसाचार होत असताना प्रशासन केवळ प्रेक्षक बघ्याच्या भूमिकेत उभे राहिल्याचे चित्र दिसले. त्यामुळे राज्यसंस्थेची विश्वासार्हताही ढासळली आहे, हे एक विचार करायला लावणारे सत्य आहे.भारतविरोधी भावनेला चिथावणीया सगळ्या घडामोडींमध्ये भारतविरोधी भावना एक महत्त्वाचे राजकीय हत्यार बनत असल्याचे स्पष्ट दिसते. भारतीय राजनैतिक कार्यालयांवर हल्ले, ‘अंतर्गत हस्तक्षेप करणारा देश’ म्हणून भारतविरोधी चित्र रंगवणे आणि माध्यमांवर ‘भारत समर्थक’ असल्याचे आरोप, हे सर्व बांगलादेशाच्या अंतर्गत संघर्षात भारताला लक्ष्य बनवण्याचा प्रयत्न दर्शवतात. शेख हसीना सध्या भारतात असल्यामुळे आणि त्यांनी भारतातून दिलेल्या प्रतिक्रियांमुळे ही भावना अधिक तीव्र झाली आहे. अनेक गटांसाठी भारतविरोधी भूमिका ही जनतेला एकत्र करण्याची, असंतोषाला दिशा देण्याची आणि स्वतःची वैधता सिद्ध करण्याची सोपी युक्ती ठरत आहे.या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशची राजकीय दिशा अधिकच चिंताजनक वाटते. धर्मनिरपेक्षता आणि बहुसांस्कृतिकतेवर आधारित राष्ट्र-राज्याची कल्पना आता धार्मिक राष्ट्रवाद आणि लोकानुनयवादी राजकारणामुळे आव्हानात सापडली आहे. चीन आणि पाकिस्तानसोबत वाढते संरक्षण आणि धोरणात्मक सहकार्य हे केवळ परराष्ट्र धोरणातील बदल नाहीत, तर भारताशी असलेल्या पारंपरिक निकटतेपासून दूर जाण्याचे संकेत आहेत. याचा थेट परिणाम भारत-बांगलादेश संबंधांवर होत आहे..भारतीय गुंतवणुकीला धोकाभारतासाठी या अस्थिरतेचे परिणाम बहुआयामी आणि दीर्घकालीन आहेत. सीमावर्ती सुरक्षेपासून ईशान्य भारतातील बंडखोरी, बेकायदेशीर स्थलांतर, रोहिंग्याची समस्या, व्यापार, संपर्क आणि ऊर्जा प्रकल्प अशा सर्वच क्षेत्रांवर या घडामोडींचा परिणाम होऊ शकतो. बांगलादेशामध्ये राज्यसंस्था कमकुवत झाल्यास भारतविरोधी किंवा दहशतवादी घटकांना सीमापार हालचालींसाठी संधी मिळू शकते. अल्पसंख्याकांवरील वाढत्या हल्ल्यांमुळे भारतात निर्वासितांचा ओघ वाढण्याची शक्यता असून, त्याचे सामाजिक आणि राजकीय पडसाद भारतात विशेषतः आसाम, पश्चिम बंगाल आणि ईशान्य भारतातील इतर राज्यांमध्ये उमटू शकतात.आर्थिक आघाडीवरही ही अस्थिरता धोक्याची घंटा आहे. भारताने गेल्या दशकात बांगलादेशामध्ये ऊर्जा, वाहतूक, रेल्वे, वीज आणि संपर्क क्षेत्रांत मोठी गुंतवणूक केली आहे. राजकीय उलथापालथ आणि भारतविरोधी कल वाढल्यास या प्रकल्पांचे भवितव्य अनिश्चित होऊ शकते. त्याच वेळी चीन बांगलादेशामध्ये आपले आर्थिक आणि धोरणात्मक पाय अधिक घट्ट रोवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे भारताचा प्रभाव कमी होण्याची शक्यता आहे, जी दीर्घकालीन सामरिक दृष्टीने चिंताजनक आहे.संतुलित धोरण गरजेचेया साऱ्या परिस्थितीत भारताने अत्यंत संतुलित, संयमी आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज आहे. उघड हस्तक्षेप किंवा कठोर प्रतिक्रिया भारतविरोधी रचितकथनाला अधिक बळ देऊ शकतात. त्याऐवजी सावध मुत्सद्देगिरी, सीमाव्यवस्था मजबूत करणे, गुप्तचर समन्वय, नागरी समाजाशी संवाद आणि अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित करणे, हे भारताच्या हिताचे ठरेल. बांगलादेशात कोणतीही सरकारे येवो, द्विपक्षीय संबंध केवळ एका पक्षावर अवलंबून न ठेवता व्यापक सामाजिक, आर्थिक आणि संस्थात्मक पातळीवर मजबूत करणे आवश्यक आहे.डिसेंबरमधील हिंसाचार हा बांगलादेशसाठी केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही; तो देशाच्या आत्म्यावरील, त्याच्या अस्मितेवरील आणि त्याच्या भविष्यातील मार्गावरील संघर्ष आहे. हा संघर्ष कसा आणि कुठल्या दिशेने सोडवला जातो, यावर केवळ बांगलादेशचे भविष्य नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिण आशियातील स्थैर्य अवलंबून आहे. शेजाऱ्यातील अस्थिरता ही दूरची बाब नसून, ती थेट आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेशी, प्रादेशिक भूमिकेशी आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक हितसंबंधांशी जोडलेली आहे, असा स्पष्ट इशारा भारताला मिळाला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात भारताला संयम, स्पष्टता आणि दूरदृष्टी यांची कठोर कसोटी लागणार आहे..बांगलादेशातील हिंसाचाराचा घटनाक्रमजुलै २०२४ : नोकऱ्यांमधील आरक्षणावरून विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली. आंदोलकांकडून ‘जुलै क्रांती’ म्हणून या आंदोलनाकडे पाहण्यात आले.आंदोलन रोखण्यासाठी सरकारने इंटरनेट बंद केले. मात्र, हिंसाचार वाढतच गेला.५ फेब्रुवारी २०२५ : वंगबंधू शेख मुजिबूर रहमान यांचे घर आणि स्मारक यांची आंदोलकांनी तोडफोड केली.ऑगस्ट २०२४ : ढाक्यामध्ये पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला. त्यात अनेक जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेली आणि तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावरील दबाव वाढत गेला.५ ऑगस्ट २०२४ : शेख हसीना यांना देश सोडावा लागला आणि त्यांनी दिल्लीमध्ये आश्रय घेतला.८ ऑगस्ट २०२४ : महंमद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली हंगामी सरकारची स्थापना करण्यात आली.फेब्रुवारी २०२५ : या आंदोलनाच्या काळात एकूण १४०० जणांचा मृत्यू झाल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात नमूद कऱण्यात आले.मे २०२५ : हंगामी सरकारने अवामी लीग आणि संलग्न संघटनांवर दहशतवादविरोधी कायद्याच्या आधारे बंदी घातली.१ जुलै २०२५ : बांगलादेशाच्या वादग्रस्त आंतरराष्ट्रीय गुन्हे लवादासमोर शेख हसीना व तत्कालीन गृहमंत्री असादुझ्झमन कमाल यांच्याविरोधात खटला सुरू करण्यात आला.१७ नोव्हेंबर २०२५ : लवादाने शेख हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली.१२ डिसेंबर २०२५ : शरिफ उस्मान हादी या विद्यार्थी नेत्याला गोळ्या घालण्यात आल्या. त्याला उपचारासाठी सिंगापूरला नेण्यात आले.१८ डिसेंबर २०२५ : सिंगापूरमधील उपचारांदरम्यान हादीचा मृत्यू झाला, त्यानंतर बांगलादेशात हिंसाचाराचा भडका उडाला.१८ ते २० डिसेंबर : आंदोलकांकडून माध्यमे, अल्पसंख्याक यांच्यावर हल्ले करण्यात आले. तसेच, भारताच्या राजनैतिक कार्यालयांनाही लक्ष्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 