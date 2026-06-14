Premium|Rahul Gandhi Leadership : काँग्रेस नेतृत्वाच्या गोंधळात मोदींचा अश्वमेध, इंडिया आघाडीतील मित्र पक्ष अस्तित्वाच्या उंबरठ्यावर

सुनील चावके - saptrang@esakal.comराहुल गांधी यांच्या हाती काँग्रेसची सूत्रे देऊन नियतीने आणि काँग्रेसजनांनी त्यांना जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधीं यांच्यापेक्षा कितीतरी जास्त संधी दिली. पण उपयुक्तता शाबूत असलेल्या पक्षातील तसेच मित्र पक्षांतील अनुभवी नेत्यांच्या साथीने भविष्यासाठी समविचारी आघाडीची बांधणी करण्याऐवजी त्यांनी तब्बल २२ वर्षे वाया घालवली. राहुल गांधींनी ‘इंडिया’ आघाडीतील मित्र पक्षांना ताकद देण्यासाठी कोणतेही मनःपूर्वक प्रयत्न केले नाही. उलट पश्चिम बंगाल आणि केरळमधील निवडणूक प्रचारात त्यांनी भाजप सोडून ममता बनर्जी आणि पिनराई विजयन यांनाच लक्ष्य केले. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील समविचारी पक्षांविषयी अपेक्षा बाळगून असलेल्या देशातील कोट्यवधी मतदारांच्या पदरी त्यामुळे घोर निराशाच पडली आहे.नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर देशाच्या राजकारणात नाट्यमय आणि वेगवान घडामोडींचे पर्व सुरू झाले आहे. निर्वाचित पंतप्रधान म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या अखंड ४ हजार ३९८ दिवसांच्या कार्यकाळाचा विक्रम मोडणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अश्वमेध रोखणे आता काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘इंडिया’ आघाडीला अवघड व्हावे, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीतील मित्र पक्षांच्या हाती शून्य आले. त्यामानाने काँग्रेसला केरळमध्ये सत्तेचा लाभ आणि तमिळनाडूमध्ये सत्तेत वाटा मिळविण्यात यश आले. पण मित्र पक्षांच्या तोट्याच्या आणि आपल्या अल्पलाभाच्या आनंदात हरखून भाजपला टक्कर देण्याची क्षमता केवळ काँग्रेसमध्येच आहे, या भ्रमात न राहता आपल्या नेतृत्वात वाया गेलेल्या १२ वर्षांची भरपाई करण्यासाठी २४ तास राजकारण करण्याचे दुप्पट आव्हान काँग्रेस आणि राहुल गांधींपुढे उभे झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे राजकारण लक्षात घेतले, तर काँग्रेस आणि झपाट्याने कमकुवत होणारे मित्र पक्ष टिकाव धरू शकले नाही तर देशाच्या राजकारणात विरोधी आघाडीची प्रचंड मोठी पोकळी निर्माण होण्याचे संकट ओढवणार आहे..Premium|Rahul Gandhi : वादळी चर्चेच्या केंद्रस्थानी विरोधी पक्षनेता .बावीस वर्षे केवळ प्रयोगचपाच ते दहा वर्षांच्या अंतराने होणारे सत्तांतर लोकशाहीसाठी आणि देशाच्या धोरणात्मक तसेच आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय स्थैर्यासाठी पोषक ठरत असते. पण गेल्या बारा वर्षांपासून भारतातील सत्ताधाऱ्यांना ‘मोदींनंतर कोण?’ आणि विरोधकांना ‘राहुल गांधी नाही तर कोण?’ या प्रश्नांतून बाहेर पडता आलेले नाही. मोदींना पर्याय देण्यात राहुल गांधींच्या चेहऱ्यावर विसंबून राहणाऱ्या काँग्रेससह इंडिया आघाडीत सामील सर्व प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वाला लागलेली घरघर आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे. राहुल गांधी भलेही उदार व स्वच्छ मनाचे व्यक्ती असतील, पण सर्वोच्च पातळीवरील राजकारणासाठी आवश्यक असलेला संयम, धूर्तपणा, गोपनीयता, सातत्य, कल्पकता आणि कौशल्याच्या अभावामुळे कुठलाही राजकीय संकल्प पूर्णत्वाला नेण्याची क्षमता त्यांना दाखवता आली नाही. सलग दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेसची सूत्रे हाती देऊन नियतीने आणि काँग्रेसजनांनी त्यांना जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधींपेक्षा कितीतरी जास्त संधी दिली. पण उपयुक्तता शाबूत असलेल्या पक्षातील तसेच मित्र पक्षांतील अनुभवी नेत्यांच्या साथीने भविष्यासाठी समविचारी आघाडीची बांधणी करण्याऐवजी ज्यांची राजकीय विश्वासार्हता प्रस्थापित झालेली नाही, अशा नवख्या व अननुभवी लोकांना हाताशी धरून नवनवे राजकीय प्रयोग करून पाहण्यात त्यांनी तब्बल २२ वर्षे वाया घालवली. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील समविचारी पक्षांविषयी अपेक्षा बाळगून असलेल्या देशातील कोट्यवधी मतदारांच्या पदरी त्यामुळे घोर निराशाच पडली आहे.विश्वासार्हता वाढवली नाहीदेशाच्या सत्ताकारणात नेहरू-गांधी घराण्याच्या चौथ्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राहुल गांधी यांना काँग्रेस पक्षातील बड्या नेत्यांच्या राजकारणात प्रस्थापित झालेल्या मुलांचा तसेच अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, उदयनिधी मारन, सुप्रिया सुळे, आदित्य ठाकरे आणि तेजस्वी यादव यांच्यासारख्या सत्तेत राहिलेल्या साधनसंपन्न व अनुभवी अशा तरुण पिढीची साथ लाभली आहे. पण त्यांच्या सामूहिक राजकीय अनुभवाचा केंद्रात बारा वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारला शह देण्यासाठी इंडिया आघाडीला आजवर फारसा लाभ झालेला नाही. आज काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीला मुख्य प्रवाहातील माध्यमे, न्यायपालिका, निवडणूक आयोगाच्या प्रदीर्घ असहकाराचा सामना तसेच ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभाग आणि पोलिसांच्या कारवाईचा ससेमिरा सहन करावा लागत आहे. त्याविरुद्ध देशाच्या राजधानीतून देशभर पोहोचेल आणि सर्व मित्र पक्षांचे राजकीय हित साधले जाईल, असा आवाज उठविण्याची क्षमता राष्ट्रीय पक्ष या नात्याने काँग्रेसमध्येच आहे. पण त्याचा प्रभावी वापर करण्याची कल्पकता काँग्रेसला दाखवता आलेली नाही. देशापुढे असलेल्या सर्व गंभीर आव्हानांची राहुल गांधी देशवासीयांना वेळोवेळी जाणीव करून देतात आणि युवक काँग्रेस, एनएसयुआय, महिला काँग्रेसच्या माध्यमातून नीट, सीबीएसई परीक्षा घोटाळ्यांच्या विरोधात आंदोलनेही करतात. पण या आंदोलनांची व्याप्ती आणि विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी ‘इंडिया’ आघाडीतील मित्र पक्षांसह समाजातील सर्व घटकांचा समावेश करण्याच्या प्रयत्न त्यांनी किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेला नाही..धक्क्यातून भाजप सावरलाराष्ट्रीय राजकारणात नरेंद्र मोदी यांचा उदय होत असताना आणि काँग्रेसची सूत्रे राहुल गांधी यांच्या हाती आली असताना केंद्रातील सत्तेव्यतिरिक्त काँग्रेसची कर्नाटक, केरळ, आसाम, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेश या दहा राज्यांमध्ये स्वबळावर तसेच महाराष्ट्र, झारखंड व जम्मू आणि काश्मीर मिळून एकूण १३ राज्यांमध्ये सत्ता होती. आज बारा वर्षांनंतर ती कर्नाटक, केरळ, तेलंगण आणि हिमाचल प्रदेश या चार राज्यांतील पूर्ण बहुमताच्या तसेच तमिळनाडू, झारखंड व जम्मू आणि काश्मीर या तीन राज्यांमधील सत्तेतील नगण्य भागीदारीपुरती मर्यादित झाली आहे. या काळात देशातील जनतेच्या मनात असलेले गांधी कुटुंबाविषयीचे वलय आणि आकर्षण पूर्णपणे संपलेले आहे. ‘अब की बार, चारसौ पार’ अशी घोषणा देणाऱ्या भाजप-रालोआला १७ जुलै २०२३ रोजी स्थापन झालेल्या ‘इंडिया’ आघाडीने अठराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला २४० आणि रालोआला २९३ जागांवर रोखले खरे, पण त्याच अठराव्या लोकसभेत ‘चारसौ पार’चा आकडा खरा तर होणार नाही, अशी परिस्थिती दोन वर्षांनंतर उद् भवली आहे. मनात आलेला संख्याबळाचा आकडा वास्तवात उतरविण्यासाठी लागणारी ‘साम-दाम-दंड-भेदा’च्या संहितेसह संपूर्ण यंत्रणा हाती असूनही २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या साधे बहुमत तर दूरच, भाजपने स्वतःची २४० जागांवर फजिती करून घेतली. पण त्याच यंत्रणेचा नीट वापर करून भाजपने अवघ्या तीन महिन्यांत स्वतःला सावरले.आघाडीसाठी मानसिकता नाहीदुसरीकडे महाराष्ट्र, हरियानाच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काय वाढून ठेवले आहे, याची स्पष्ट कल्पना येऊनही काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांना जून २०२४ च्या अल्पजीवी ठरलेल्या हर्षोन्मादातून बाहेर पडता आले नाही. ‘इंडिया’ आघाडीच्या पतनाची तिथूनच सुरुवात झाली. राहुल गांधींनी मतदारयाद्यांमधील कथित घोटाळ्यांविरुद्ध आवाज उठवला, निवडणूक आयोगाच्या ‘एसआयआर’ मोहिमेविरुद्ध ‘इंडिया’ आघाडीच्या तीनशे खासदारांचा मोर्चा आणि बिहारमध्ये दोन आठवड्यांची ‘वोटर अधिकार यात्रा’ काढून वातावरण तापविण्याचा अपयशी प्रयत्न केला. पण बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये प्रतिस्पर्धी भाजपचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे राजकीय लाभ होणार याची जाणीव असूनही राहुल गांधींनी ‘इंडिया’ आघाडीतील मित्र पक्षांना ताकद देण्यासाठी कोणतेही मनःपूर्वक प्रयत्न केले नाही. उलट पश्चिम बंगाल आणि केरळमधील निवडणूक प्रचारात त्यांनी भाजप सोडून ममता बनर्जी आणि पिनराई विजयन यांनाच लक्ष्य केले. आता उत्तर प्रदेशात पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाला सुरुंग लावण्यासाठी त्याच नीतीचा राहुल गांधींचे सहकारी अवलंब करीत आहे. तमिळनाडूमध्ये तर द्रमुकसोबत लढून जिंकलेल्या पाच जागांचे भांडवल करून त्यांनी आघाडीच्या धर्माला तिलांजली देत सी.जोसेफ विजय यांच्या टीव्हीकेसोबत सत्तेसाठी संधिसाधू युती केली. काँग्रेसची ही मानसिकता ‘इंडिया’ आघाडीच्या भवितव्यासाठी घातक ठरणार आहे..Premium|Congress strategy in South : सिद्धरामय्यांची माघार आणि डीके शिवकुमारांचा उदय; कर्नाटकातील सत्तासंघर्षाचे पडद्यामागचे सत्य.द्रमुक फॉर्म्युल्याचाही पर्याय‘इंडिया’ आघाडीत सामील असलेल्या तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-शप या काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या पक्षांचा डीएनए काँग्रेसचाच आहे. मोदी सरकारने विरोधात असलेल्या समस्त प्रादेशिक पक्षांवर चालविलेल्या पक्षफोडीच्या बुलडोझरपासून बचाव करून संसदेतील आपले संख्याबळ शाबूत ठेवण्यासाठी काँग्रेसमध्ये पक्ष विलीन करण्याचा त्यांच्यापुढे पर्याय आहे.पण तसे करणे म्हणजे स्वतःच्या मालकीचे घर काँग्रेसला विकून त्याच घरात भाड्याने राहण्यासारखे ठरेल. आपली राजकीय स्वायत्तता संपवून सर्व हक्क बेभरवशाच्या राहुल गांधी आणि सदैव क्षुद्र राजकारणात गुरफटलेल्या काँग्रेसजनांच्या स्वाधीन करण्यापेक्षा प्राप्त परिस्थितीला सन्मानाने सामोरे जाण्याचा किंवा प्रसंगी भाजपशी हातमिळवणी करून आपले अस्तित्व शाबूत राखण्यासाठी ‘अच्छे दिन’ची प्रतीक्षा करण्याचा द्रमुक फॉर्म्युल्याचाही विकल्प त्यांच्यापुढे आहे. ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांनी काँग्रेसमध्ये विलीन होणे हे देशातील प्रमुख नद्या जोडण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पापेक्षा अवघड आहे. एकवेळ सर्व प्रमुख नद्यांमधील जैवविविधता राष्ट्रीय प्रवाहात सामावून जाईल, पण तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल, डावी आघाडी, शिवसेना-उबाठा, राष्ट्रवादी काँग्रेस-शप, आम आदमी पार्टीसारख्या पक्षांना काँग्रेसशी एकरूप होणे कधीच शक्य होणार नाही. ‘इंडिया’ आघाडीतील ऐक्य हे परस्पर विश्वास, संवाद, संपर्क, गांभीर्य, सामंजस्य आणि प्रामाणिकपणावर अवलंबून असेल. बेरोजगारी, महागाई, तरुणांचे आणि विद्यार्थ्यांचे भवितव्य, देशाचे आर्थिक, परराष्ट्र, संरक्षण धोरण, सामाजिक सौहार्दासारख्या अनेक किमान सहमतीच्या ज्वलंत मुद्यांवर केवळ राजधानी दिल्लीत पक्षाच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन नव्हे तर प्रत्येक राज्यातील काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांचे स्थानिक नेते व कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर मोदी सरकारविरुद्ध एकदिलाने आंदोलनासाठी उतरल्यानेच हे ऐक्य वास्तवात येऊ शकते.छोट्या पक्षांवर संकटाचे ढगअंगी क्षमता नसताना मजबूत प्रादेशिक पक्षांची जागा घेण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून त्यांचे अस्तित्व संपण्याची प्रतीक्षा करण्यापेक्षा उदार मनाने सत्तेच्या फळाची अपेक्षा न ठेवता पुढाकार घेत राहुल गांधींनी ‘इंडिया’ आघाडीला बळकट करण्यासाठी मनःपूर्वक प्रयत्न केले तर २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा चेहरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आपोआपच पर्याय ठरेल. लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या दोन वर्षांमध्ये झारखंड, जम्मू आणि काश्मीर, केरळच्या निवडणुका जिंकताना ‘इंडिया’ आघाडीत सामील असलेल्या शिवसेना-उबाठा, राष्ट्रवादी काँग्रेस-शप, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस आणि माकपसह डावी आघाडी या दिग्गज राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांचा प्रवास अस्तित्वहीनतेच्या दिशेने सुरू झाला आहे. त्यातील द्रमुक आणि आम आदमी पार्टी ‘इंडिया’ आघाडीतून बाहेर पडल्यामुळे कदाचित स्वतंत्रपणे जास्त काळ लढा देऊ शकतील. पण उर्वरित पक्षांसाठी राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे कवच पुरेसे ठरणार नाही. पश्चिम बंगालवर सलग पंधरा वर्षे राज्य करणाऱ्या ममता बनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसचे विधानसभा आणि संसदेतील आमदार-खासदारांचे ‘बँक बॅलन्स’ वेगाने संपत चालले आहे. शिवसेना-उबाठा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-शपवर तेच संकट घोंघावत आहे. राज्यसभेतील दहापैकी सात खासदार गमावणारी आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ती मोर्चा या लोकसभेतील तीन ते चार खासदारांच्या पक्षांचे अस्तित्व कधीही संपू शकते. उत्तर प्रदेशात सदतीस खासदार असलेल्या समाजवादी पक्षालाही येणाऱ्या काळात मोदी-शहांच्या बुलडोझरचे धक्के बसणार यात शंका नाही. पुढे जाऊन ९८ खासदारांमुळे दोनतृतीयांश फूट पाडणे अवघड असलेल्या काँग्रेसलाही अशा बुलडोझरच्या आक्रमणाला सामोरे जाण्याची मानसिक तयारी ठेवावी लागेल. विरोधी पक्षांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी मोदी-शहांचा बुलडोझर सुसाट वेगाने निघाला आहे. त्यापासून बचाव करण्यासाठी काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ आघाडीपाशी असलेला वेळ संपत चालला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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