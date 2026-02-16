Premium|Rahul Gandhi : वादळी चर्चेच्या केंद्रस्थानी विरोधी पक्षनेता

सुनील चावके - ‘सकाळ’च्या दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुखसंसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पूर्वार्धात नेहमीसारखे वर्चस्व गाजविण्यात भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला यश मिळू शकले नाही. सत्ताधाऱ्यांची सारी ऊर्जा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे आक्रमक पवित्रे निष्प्रभ करण्यातच खर्ची पडली. तापलेल्या वातावरणात संपलेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पूर्वार्धाइतकाच मार्च महिन्यापासून सुरु होणारा उत्तरार्धही तेवढाच संघर्षपूर्ण ठरण्याची चिन्हे आहेत. तेरा दिवसांच्या पूर्वार्धात संसदेवर नेहमीसारखे वर्चस्व गाजविण्यात सत्ताधारी भाजप-रालोआला यश मिळू शकले नाही. सत्ताधाऱ्यांची सारी ऊर्जा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे आक्रमक पवित्रे निष्प्रभ करण्यातच खर्ची पडली. मोदी सरकारला वेठीस धरण्यासाठी राहुल गांधी यांच्या हाती तीन मुद्दे लागले आहेत. माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या ‘अप्रकाशित’ पुस्तकातील चीनच्या आक्रमणासंबंधातील वादग्रस्त उतारा, अमेरिकेला झुकते माप देणारा भारत-अमेरिका व्यापार करार आणि जेफ्री एप्स्टीनच्या जाळ्यात अडकलेले केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंह पुरी. हे तिन्ही वादग्रस्त आणि भाजपसाठी त्रासदायक ठरलेले मुद्दे राहुल गांधी एकट्यानेच उपस्थित करीत असल्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांच्यासह भाजपची कोंडी झाली आहे..Premium| Maharashtra Assembly Session: विधिमंडळातील गदारोळामुळे जनतेचे प्रश्न दुर्लक्षित?.राहुल गांधी यांना संसदेत रोखण्याची जबाबदारी भाजपश्रेष्ठींनी अविश्वास प्रस्तावाचा सामना करीत असलेले लोकसभाअध्यक्ष ओम बिर्ला आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल, संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजीजू आणि खासदार निशिकांत दुबे यांना सोपविली आहे. संसदेबाहेर राहुल गांधी यांचे आरोप खोडून काढण्यासाठी पक्षाच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्यांव्यतिरिक्त वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि काही प्रमाणात गृहमंत्री अमित शहा सक्रिय झाले असून एप्स्टीन फाईल्सवर स्वतःचा बचाव करण्याचे काम हरदीपसिंह पुरी यांना करावे लागत आहे.राहुल गांधी देशवासीयांना आणि देशातील शेतकऱ्यांना भ्रमित करीत असल्याचा भाजपचा प्रतिवाद फारसा परिणामकारक ठरलेला नाही. त्यामुळे राहुल गांधी हे मोदी सरकार आणि भाजपसाठी मोठीच डोकेदुखी ठरले आहेत. लोकसभेत त्यांच्या उपस्थितीमुळे पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह सभागृहाकडे फिरकू शकत नाहीत, असे चित्र निर्माण झाले आहे. राहुल गांधींना कोणीही नियंत्रित करु शकत नसून २०२९ पर्यंत त्यांचे सदस्यत्व रद्द करणे हाच एकमेव इलाज असल्याचा निष्कर्ष काढून भाजपश्रेष्ठींनी त्यासाठी लोकसभेत एक विशेष प्रस्ताव मांडण्याची जबाबदारी निशिकांत दुबे यांच्याकडे सोपविली आहे. राहुल गांधी ‘अर्बन नक्षल’ असल्यासारखे वागतात, त्यांचे जॉर्ज सोरोसच्या फौंडेशनसोबत संबंध आहेत. ते थायलंड, व्हिएतनाम, कंबोडिया, बाहरीनमध्ये देशद्रोह्यांसोबत जातात आणि कधी निवडणूक आयोग, कधी राज्यघटना, कधी लोकसभाअध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयासह सर्व घटनात्मक संस्थांवर आरोप लावतात, असे आरोप केले जात आहेत. ‘‘आपण राहुल गांधीविरुद्ध मांडत असलेल्या सबस्टँसिव्ह प्रस्तावावर चर्चा व्हावी आणि त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाले पाहिजे आणि त्यांच्या निवडणूक लढण्यावर आजन्म बंदी घातली पाहिजे,’’ अशी मागणी निशिकांत दुबे यांनी लोकसभेत केली. विद्यमान खासदाराचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकार असलेल्या लोकसभेला त्याच्या निवडणूक लढण्यावर आजन्म बंदी घालता येत नाही, याची कल्पना असूनही दुबे यांनी तसा प्रस्ताव दिला आहे. घटनात्मक संस्थांविरुद्ध बोलत असल्याचा राहुल गांधींवर आरोप करणारे निशिकांत दुबे यांनीही वर्षभरापूर्वी देशात होत असलेल्या सर्व गृहयुद्धांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालिन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हेच जबाबदार असल्याचे विधान केले होते; तसेच सर्वोच्च न्यायालय आपल्या मर्यादा विसरून संसदेच्या अधिकारांचे उल्लंघन करीत असल्याचाही आरोप केला होता. पण सत्ताधारी आघाडीचे सदस्य असल्यामुळे त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही..Premium|Parliament budget session 2026 controversy : संसदीय लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा.राहुल गांधी यांच्या उतावळेपणामुळे काँग्रेसला लोकसभाअध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध ११९ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असलेला अविश्वास प्रस्ताव दाखल करावा लागला. या प्रस्तावाचे सूत्रधार ठरलेल्या राहुल गांधी यांच्यावर डाव उलटविण्यासाठीच निशिकांत दुबे यांना हा विशेष प्रस्ताव मांडण्यासाठी पुढे करण्यात आले आहे. बिर्ला यांच्याविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात पहिल्याच दिवशी नऊ मार्च रोजी चर्चा होईल. लोकसभेत तीनशेच्या आसपास संख्याबळाच्या जोरावर हा प्रस्ताव फेटाळला गेल्यावर ओम बिर्ला विरोधी पक्षांसोबत, विशेषतः काँग्रेससोबत आणखी कठोरपणाने वागल्यास आश्चर्य वाटायला नको. कारण बिर्ला आणि काँग्रेस पक्ष यांच्यातील संबंध कमालीचे कटुतेचे झालेले असतील. या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींविरुद्ध निशिकांत दुबे यांनी आणलेल्या विशेष प्रस्तावावर लोकसभेत चर्चा आणि मतदान होऊन राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. तसे झाल्यास काँग्रेसअंतर्गत तसेच देशाच्या राजकारणात विरोधकांच्या भूमिकेत असलेल्या पक्षांदरम्यानची समीकरणे बदलू शकतात. राहुल गांधींना लोकसभेने अपात्र ठरविल्यास विरोधी पक्षनेते प्रियांका गांधी वाड्रा यांच्याकडे सोपविले जावे, यासाठी प्रियांकांचा गट सक्रिय झाला आहे.निशिकांत दुबे यांची राजकीय प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता केवळ भाजपश्रेष्ठींपुरतीच मर्यादित असून राहुल गांधी आणि गांधी-नेहरु कुटुंबीयांवर अश्लाघ्य आरोप करण्यासाठी त्यांना पुढे केले जाते, हे दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात सर्वश्रुत आहे. लोकसभेत राहुल गांधी यांच्यापासून पिच्छा सोडविण्यासाठी उत्सुक असलेल्या मोदी सरकारच्या आधीच उतरणीला लागलेल्या लोकप्रियतेवरही राहुल गांधी यांच्या सरकारपुरस्कृत अपात्रतेचे प्रतिकूल परिणाम झाल्यावाचून राहणार नाही. आज देशवासीयांशी निगडित ज्वलंत मुद्यांवरुन मोदी सरकारला संसदेत जाब विचारणारा राहुल गांधी हाच एकमेव नेता आहे. इतर कुणाची तर हिंमतही होत नाही, अशी देशव्यापी प्रतिमा राहुल गांधी यांनी आपल्या आक्रमकतेतून तयार केली आहे. विरोध सहन करण्याची क्षमता नसलेल्या मोदी सरकारने राहुल गांधींचा लोकसभेतून काटा काढला, असा समज त्यामुळे दृढ होणार आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राहुल गांधी यांना अपात्र ठरविणे राजकीयदृष्ट्या कितपत परवडेल, याचा विचार भाजपश्रेष्ठींना करावा लागेल..तडजोड होणार का?राहुल गांधी यांचे वर्तन लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याच्या प्रतिष्ठेला धरुन नसते, हे आजवरच्या लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांचा इतिहास बघता लक्षात येऊ शकते. ते काँग्रेस पक्षातील एकाही नेत्याला जुमानत नाहीत. संसदेत पाळावयाचा शिष्टाचार आणि सभ्यपणा त्यांच्या आचरणात आणि सभागृहातील निवेदनात अभावानेच दिसतो. पंतप्रधान मोदी यांच्या धोरणांना लक्ष्य करण्याच्या नादात अनेकदा संसदीय परंपरेला न झेपणारी रस्त्यावरच्या भाषेचा अवलंब करतात. वर्तनात आमूलाग्र सुधारणा करण्याच्या अटीवर राहुल गांधी यांना सोडून देण्यासाठी लागणारा किमान संवाद सत्ताधारी आघाडी आणि काँग्रेस पक्षात उरलेला नाही. शिवाय राहुल गांधी तडजोड करतील याचीही शाश्वती नाही. तीन वर्षांपूर्वी राहुल गांधी यांना गुजरात उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावताच काही तासांच्या आत ओम बिर्ला यांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. सतराव्या लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या मोहुआ मोईत्रा यांनाही निशिकांत दुबे यांच्या सौजन्याने सदस्यत्व गमवावे लागले होते. २००५ साली संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेतल्याच्या आरोपावरुन सोमनाथ चटर्जी यांनी सदस्यत्व रद्द केलेल्या लोकसभेतील १० खासदारांपैकी पाच खासदार भाजपचे होते. त्यावेळी ‘अशी शिक्षा मृत्युदंडासमान आहे,’’ अशी कडक टीका भाजपचे ज्येष्ठ लालकृष्ण अडवाणी यांनी केली होती. सत्ताधाऱ्याच्या भूमिकेत तोच भाजप आता केवळ राहुल गांधींना धडा शिकविण्यासाठी टोकाची कारवाई करण्यास सरसावला आहे. मधल्या २३ दिवसांत दोन्ही बाजूंनी तडजोड झाली तरच लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदावर आलेले संकट टळू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.