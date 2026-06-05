Premium|History of Rajmachi Fort : सह्याद्रीतील राजमाची दुर्गाचा वैभवशाली आणि संघर्षमय इतिहास

डॉ. श्रीमंत कोकाटे - shrimantkokate1@gmail.comसह्याद्री पर्वतरांगा जशा जैवविविधतेने बहरलेल्या आहेत, तशाच त्या गडकिल्ल्यांनी नटलेल्या आहेत. या गडकिल्ल्यांनी इतिहास घडविला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जशी मावळ्यांना अन्यायाविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा दिली, जे झोपले होते त्यांना जागे केले, जे जागे होते त्यांना उभे केले आणि जे उभे होते त्यांना भगवे निशाण घेऊन धावायला शिकवले, मुर्दाड झालेल्या भारतीयांच्या मनात हिंदवी स्वराज्याची ज्योत पेटवली त्याप्रमाणेच निर्जीव गडदुर्गांना त्यांनी अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध लढायला शिकविले. सह्याद्री पर्वतराजीच्या साहाय्याने अर्ध्या आशिया खंडावर वर्चस्व गाजविणाऱ्या मोगलांना आणि दक्षिण भारताला जबड्यात घेऊन बसलेल्या आदिलशहाला शिवाजी महाराजांनी नेस्तनाबूत केले. त्या गडदुर्गापैकी महत्त्वाचा दुर्ग आहे, लोणावळा-खंडाळ्याजवळील राजमाची दुर्ग! कोकण आणि घाटमाथ्याला जोडणारे अनेक घाट आहेत, त्यापैकी बोरघाट हा महत्त्वाचा घाट आहे. या घाटाजवळ असलेला राजमाची हा महत्त्वाचा दुर्ग आहे. एकाच वेळेस मावळातील तुंग, तिकोना, लोहगड, विसापूर, पूर्वेकडील भीमाशंकर, ढाकदुर्ग आणि कोकणातील कर्नाळा, प्रबळगड यांच्या संरक्षणासाठी राजमाची दुर्गाची महत्त्वाची भूमिका राहिलेली आहे. संरक्षणाच्या दृष्टीने हा अजिंक्य आणि दुर्गम गड आहे. आजही तिथपर्यंत पोहोचणे कठीण आहे. घनदाट जंगलाने आणि दऱ्या-खोऱ्यांनी वेढलेला हा दुर्ग आहे. त्यामुळे प्राचीन काळापासून राजमाची दुर्गाचे महत्त्व आहे..Premium|Shiva Kashid Sacrifice History : राजांसाठी मृत्यूला कवेत घेणारा प्रति-शिवाजी; पन्हाळगडाच्या वेढ्यातील शिवा काशीद यांच्या बलिदानाचा थरार.राजमाची दुर्ग हा प्राचीन दुर्ग आहे. हा गिरीदुर्ग प्रकारातील दुर्ग आहे. या दुर्गावर असलेल्या ऐतिहासिक पाऊलखुणा त्याचे प्राचीनत्व स्पष्ट करतात. या दुर्गाची निर्मिती सातवाहन काळात म्हणजे इ. स. पूर्व दुसऱ्या शतकात झालेली आहे. सातवाहनांनी सुमारे पाचशे वर्षे दक्षिण भारतावर राज्य केले. त्यांचा व्यापार थेट ग्रीक साम्राज्याशी चालत होता. जुन्नरचा नाणेघाट जसा महत्त्वपूर्ण राजमार्ग होता, तसाच बोरघाटही महत्त्वाचा व्यापारी राजमार्ग होता. त्याच्या संरक्षणासाठी राजमाची दुर्गाचे महत्त्वाचे स्थान होते. ते केवळ व्यापारच नव्हे; तर संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण होते. गडदुर्ग हे जसे राजकीय संरक्षणाचे काम करतात तसेच सांस्कृतिक, धार्मिक आणि सामाजिक वारसा जतन करण्याचे काम करतात. राजमाची दुर्गाच्या परिसरात इ. स. पूर्व दुसऱ्या शतकातील लेणीही सापडलेल्या आहेत. यावरून हा दुर्ग प्राचीन काळातील आहे, हे स्पष्ट होते. हा दुर्ग सातवाहनांचे पश्चिमेकडील महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र होते. सातवाहनांनंतर वाकाटक, कलचुरी, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, बहमनी, आदिलशहा आणि मराठा यांनी राजमाची दुर्गावर राज्य केले..शहाजीराजांना रोखण्यासाठी आदिलशहा आणि मोगलांनी १६३६ मध्ये तह केला. त्या तहानुसार मोगल-आदिलशहाने दक्षिण भारत वाटून घेतला. परधर्मीयांची चाकरी करण्यापेक्षा स्वकियांचे स्वराज्य निर्माण करावे. आपली भाषा, संस्कृती, भूमीचे रक्षण करावे, ही प्रेरणा जिजाऊंनी निर्माण केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या माता-पित्याचे स्वप्न साकार करून प्रजेसाठी न्यायावर आधारलेले हिंदवी स्वराज्य निर्माण केले. आदिलशहाकडे असलेले दुर्ग जिंकून घेण्याचा चंगच शिवरायांनी बांधला. १६५७ मध्ये कल्याणची मोहीम यशस्वी करून त्याच साली राजमाची दुर्ग त्यांनी जिंकला. संरक्षणाच्या दृष्टीने राजमाची महत्त्वाचा दुर्ग होता, हे शिवाजी महाराजांनी अचूक हेरले. त्याची डागडुजी केली. शिबंदी ठेवली. या गडावर शिवाजी महाराज अनेक वेळा आले. १६६१ मधील दसरा झाल्यानंतर शिवाजी महाराज राजमाचीचा बालेकिल्ला श्रीवर्धनगडावर आले, असा उल्लेख आहे. येथे पुढील नियोजनासाठी सुमारे एक महिना त्यांचे वास्तव्य होते. निळोपंत पिंगळे, सर्जेराव जेधे हेदेखील राजमाचीवर वास्तव्याला होते. पेणजवळ असणाऱ्या नामदारखानावर छापा टाकण्यासाठी शिवाजी महाराज राजमाचीवरूनच गेले होते.राजमाची हा दुर्ग भक्कम आहे. या माचीवर ‘श्रीवर्धन’ आणि ‘मनरंजन’ असे दोन बालेकिल्ले आहेत. एकाच गडाला दोन बालेकिल्ले असणारा राजमाची हा स्वराज्यातील एकमेव दुर्ग आहे. हा दुर्ग जिंकून घेण्यासाठी मोगलांनी जंग-जंग पछाडले. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या काळापर्यंत मोगल-आदिलशहाला राजमाची दुर्ग जिंकता आला नाही. १६९० मध्ये मराठ्यांनी राजमाचीवरील लष्करी केंद्र अधिक मजबूत केले. या गडावरूनच खंडोजी कदम यांनी सिद्धगडाच्या पायथ्याला जाऊन मोगलांवर हल्ला केला. तेथूनच मराठे कर्नाळा गडावरील शिबंदीला मदत करत होते. मोगलांनी ताब्यात घेतलेला सिंहगड परत मिळविण्यासाठी मराठ्यांनी राजमाचीवरून सिंहगडाकडे कूच केले. नावजी बलकवडे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांनी सिंहगड जिंकून घेतला. मराठ्यांच्या हिंदवी स्वराज्याला औरंगजेबाने चोहोबाजूंनी घेरले होते. महाराणी ताराराणी मोगलांविरुद्ध निकराचा लढा देत होत्या. मराठ्यांच्या हालचाली राजमाची दुर्गावरून होत आहेत, त्यामुळे राजमाची जिंकायचा असा चंग औरंगजेबाने बांधला. त्याने राजमाचीवर ताबा मिळविण्यासाठी एप्रिल १७०४ मध्ये अमानुल्लाखानला रवाना केले. मराठ्यांनी वाटेतच त्याचा पराभव केला. तो राजमाचीपर्यंत पोहोचू शकला नाही. औरंगजेबाने परत जून १७०४ मध्ये सैन्य राजमाचीकडे रवाना केले. गडावरील धान्यसाठा, शिबंदी, दारुगोळा संपला की गड मोगलांच्या ताब्यात द्यायचा व मोगलांनी गडावर दारुगोळा, धान्याचा साठा केला की पावसाळ्यानंतर गड परत जिंकून घ्यायचा, अशा प्रकारे नावीन्यपूर्ण युद्धनीती मराठ्यांनी सुुरू केली. या युद्धतंत्राने मराठ्यांनी मोगलांना सळो की पळो करून सोडले. जून १७०४ मध्ये राजमाची दुर्ग मोगलांच्या ताब्यात गेला..Premium|Battle of Umberkhind History January 1661 : उंबरखिंडीचा तो थरार! ३० हजारांच्या मुघल सैन्याला महाराजांनी 'नळीच्या सापळ्यात' कसे पकडले?.राजमाची दुर्ग परत जिंकून घेण्यासाठी महाराणी ताराराणी यांनी मराठा सैनिकांना प्रेरित केले. विशेषतः लोहगड जिंकून घेणारे धनाजी विसार, चाफाजी शिंदे यांना ८ जानेवारी १७०५ रोजी पत्र पाठवून ताराराणी यांनी कळविले, की राजमाची आदी करून आणखी देशदुर्ग साध्य करणे म्हणजे जिंकून घ्यावेत. महाराणी ताराराणी यांच्या धैर्याने, शौर्याने आणि मुत्सद्दीपणाने औरंगजेब जेरीस आला. त्यांनी औरंगजेबाला सळो की पळो करून सोडले. महाराणी ताराराणी यांच्या धैर्यशाली, पराक्रमी आणि कल्पक नेतृत्वामुळे स्वराज्य अबाधित राहिले. त्यांच्या प्रेरणेमुळे धावजी विसार, गुणाजी सावंत आणि सहकाऱ्यांनी १३ जून १७०५ रोजी राजमाची दुर्ग परत जिंकून घेतला. याबाबत महाराणी ताराराणी यांनी त्यांचे पत्र पाठवून अभिनंदन केले. छत्रपती संभाजी महाराजांचे पुत्र छत्रपती शाहू महाराज यांनी राजमाची हा दुर्ग १७१४ मध्ये कान्होजी आंग्रे यांना दिला. पुढे हा दुर्ग पेशवे आणि त्यानंतर १८१८ मध्ये इंग्रजांच्या ताब्यात गेला. १९०९ पासून हा दुर्ग पुरातत्त्व विभागाकडे आहे.राजमाची हा दुर्ग पुणे जिल्ह्यातील लोणावळा-खंडाळ्यापासून १५ किलोमीटर अंतरावर आहे. हा दुर्ग समुद्रसपाटीपासून सुमारे २७५० फूट उंचीवर आहे..राजमाची गडावरील प्रेक्षणीय स्थळेराजमाची हा गड उदेवाडी गावाजवळ आहे. येथून बालेकिल्ल्याकडे जाताना वाटेत खिंड लागते. या खिंडीत बहिरोबाचे मंदिर आहे. या मंदिरात बहिरोबा आणि जोगेश्वरीची मूर्ती आहे. या मूर्तींची प्रतिष्ठापना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलेली आहे. या मंदिरासमोर तीन दीपमाळा आहेत. याच्या जवळच कातळात कोरलेले पाण्याचे टाकं आहे. तसेच कातळात कोरलेली गुहा आहे. मंदिराच्या मागे ‘मनरंजन’ आहे तर समोर ‘श्रीवर्धनगड’ आहे. हे दोन्हीही बालेकिल्ले राजमाचीवर आहेत. श्रीवर्धनगड हा मनरंजन गडापेक्षा उंच आहे. मंदिरापासून २० मिनिटांत आपण श्रीवर्धनगडावर पोहोचतो. जीर्णावस्थेत असलेल्या एकासमोरील एक अशा तीन प्रवेशद्वारांतून श्रीवर्धनगडात प्रवेश केल्यानंतर डाव्या हातास प्रशस्त लेणी दिसते. माथ्यावर जीर्णावस्थेतील वास्तू आहेत. शिवपिंड आहे. ध्वजस्तंभाचा चौथरा आहे. एक बुलंद बुरूज आहे. हा चिलखती बुरूज आहे. येथून ढाकदुर्ग, खंडाळा, बोरघाट, माहुली, माथेरान, कर्नाळा, लोहगड, विसापूर इत्यादींचे मनमोहक दृश्य दिसते.राजमाची दुर्गावर जाण्याचा मार्ग ः मुंबई-पुणे महामार्गावरील लोणावळा-खंडाळा येथील खंडाळ्यापासून सुमारे १५ किलोमीटर अंतरावर राजमाची दुर्ग आहे. ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी हा कालखंड गिरीदुर्ग पाहण्यासाठी उत्तम कालखंड आहे. पावसाळ्यात जाणे जिकिरीचे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकून घेतलेला दोन बालेकिल्ला असणारा ऐतिहासिक आणि निसर्गरम्य असा राजमाची दुर्ग आपण पाहायलाच हवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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