किशोर अर्जुन - sakal.avtaran@gmail.com१९८७ मध्ये दूरदर्शनवर रामानंद सागर यांची ‘रामायण’ मालिका प्रसारित होत असताना देशात एकदम अघोषित संचारबंदी असल्यासारखे वातावरण होत असे. सगळे रस्ते ओस पडत, संपूर्ण गल्लीत किंवा परिसरात असलेल्या एखाद-दुसऱ्या कृष्णधवल दूरचित्रवाणीसमोर परिसरातील जवळपास कुटुंबे एकत्र येत आणि त्या छोट्या पडद्यावरील पात्रांकडे कलाकार म्हणून नव्हे; तर श्रद्धेच्या भावनेतून पाहिले जात होते. जवळपास चार दशकांनंतर आज तेच रामायण हजारो कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी निर्मितीच्या माध्यमातून आयमॅक्सच्या मोठ्या पडद्यावर जागतिक प्रेक्षकांसमोर आणण्यात आले आहे. अर्थात या दोन टप्प्यांतील आणि ४० वर्षांतील अंतर म्हणजे केवळ तंत्रज्ञानातील प्रगती नाही. भारतीय समाजाच्या सांस्कृतिक आकांक्षांमध्ये, सिनेमा माध्यमाच्या क्षमतेमध्ये आणि भारतीय सिनेउद्योगाच्या व्यावसायिक महत्त्वाकांक्षेत झालेला बदलही आहे.नितेश तिवारी दिग्दर्शित आणि नमित मल्होत्रा निर्मित ‘रामायण’ हा या बदलाचा महत्त्वाचा टप्पा मानता येऊ शकेल. रणबीर कपूर, साई पल्लवी आणि यश यांच्या प्रमुख भूमिका, डीएनईजी या आंतरराष्ट्रीय व्हिज्युअल इफेक्ट्स संस्थेचा सहभाग आणि ए. आर. रहमान व हान्स झिमर यांचे संगीत यामुळे या सिनेमाने प्रदर्शनापूर्वीच मोठे लक्ष वेधले होते. दोन भागांत सादर होणारा हा प्रकल्प केवळ भारतीय पौराणिक कथेचे आधुनिक रूपांतर नाही; तर भारतीय सिनेसृष्टी जागतिक मनोरंजन उद्योगात स्वतःचे स्थान निर्माण करण्यासाठी किती मोठी आर्थिक आणि तांत्रिक जोखीम स्वीकारण्यास तयार आहे, याचेही उदाहरण म्हणून बघता येईल. .एका कथेची अनेक रूपेरामायणाचे भारतीय समाजातील स्थान समजून घेण्यासाठी त्याच्या विविध आवृत्त्यांचा विचार करावा लागतो. वाल्मिकी रामायणापासून सुरू झालेली ही परंपरा केवळ एका ग्रंथापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. तमिळमधील कंबनचे ‘रामावतारम्’, तुलसीदासांचे ‘रामचरितमानस’, मराठीतील संत एकनाथांचे ‘भावार्थ रामायण’, बंगालीतील कृत्तिवासी रामायण आणि मल्याळममधील अध्यात्म रामायणम् किलिप्पाट्टू अशा कित्येक साहित्यकृतींनी रामकथेला स्वतंत्र सांस्कृतिक अर्थ दिला आहे. या आवृत्त्यांमधील फरक केवळ भाषेपुरते मर्यादित नाहीत. वाल्मिकी रामायणात कथनाचा भर रामाच्या जीवनप्रवासावर, राजधर्मावर आणि मानवी संघर्षांवर आहे. कंबनच्या रामायणात काव्यात्मकता, भक्तिभाव आणि पात्रांच्या भावविश्वाला वेगळे महत्त्व मिळते. जैन परंपरेतील विमलसुरींच्या ‘पउमचरिय’मध्ये रामकथेची रचनाच वेगळी आहे. येथे राम हा अहिंसेचे पालन करणारा जैन नायक आहे; तर रावणाचे चित्रण पारंपरिक खलनायकी चौकटीपलीकडे जाऊन एका शोकात्म व्यक्तिमत्त्वाच्या रूपात होते. रावणाचा वध रामाऐवजी लक्ष्मण करतो, ही या आवृत्तीतील महत्त्वाची बाब आहे. बौद्ध दशरथ जातकातही रामकथेचे वेगळे रूप आढळते.दक्षिण-पूर्व आशियातील रामकथांनी स्थानिक राजसत्ता, धर्म आणि कलापरंपरांशी संवाद साधत स्वतंत्र स्वरूप धारण केले. थायलंडमधील ‘रामाकियन’ ही केवळ रामायणाची भाषांतरित आवृत्ती नाही; तर ती तेथील राष्ट्रीय सांस्कृतिक ओळखीचा भाग बनली आहे. इंडोनेशियातील जावानीज रामायण आणि वेयांग या सावलीच्या कठपुतळी परंपरेतूनही रामकथेने स्थानिक कलाभाषा स्वीकारली. कंबोडियातील रामकथेला तेथील शिल्पकला आणि मंदिरपरंपरेत स्थान मिळाले. त्यामुळे रामायणाचा आशियातील प्रवास हा केवळ सांस्कृतिक प्रसार नसून, वेगवेगळ्या समुदायांनी आपापल्या प्रथापरंपरेप्रमाणे या कलाकृतीला आपल्या सांस्कृतिक जीवनात स्थान दिले आहे. त्याच वेळेला आधुनिक काळात स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून सीतेच्या व्यक्तिरेखेचे पुनर्वाचन झाले आहे. तिचे व्यक्तिमत्त्व केवळ पतिव्रता, त्याग आणि सहनशीलतेचे प्रतीक म्हणून न पाहता स्वतंत्र निर्णय घेणारी, अन्याय अनुभवणारी आणि स्वतःच्या अस्तित्वाबद्दल प्रश्न विचारणारी स्त्री म्हणूनही समजून घेण्याचा प्रयत्न झाला आहे. या पुनर्वाचनातून रामायणातील पारंपरिक नैतिक प्रश्नांना नवे अर्थ मिळतात. प्रत्येक समाजाने, पिढीने आणि भाषिक संस्कृतीने आपल्या अनुभवांनुसार रामायणाचा अर्थ लावला. त्याच्या कथानकाला नवे संदर्भ दिले. कदाचित याच बहुविधतेमुळे रामायण कालातीत राहिले आहे..Premium|AI Geopolitics : युद्धे आणि जागतिक सत्तासंघर्षाचे पर्यटनावर सावट; बदलताहेत प्रवासाचे मार्ग आणि पर्यटकांची गणिते.रंगमंचापासून आयमॅक्सपर्यंतचा प्रवासरामायणाचा प्रवास साहित्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. चित्रकला, शिल्पकला, संगीत, कथकली, यक्षगान, कुचिपुडी, रामलीला आणि लोकनाट्याच्या विविध प्रकारांनी या कथेला सतत दृश्यरूप दिले. २००८ मध्ये रामलीलेला युनेस्कोच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारशाच्या प्रतिनिधिक यादीत स्थान मिळाले. दूरचित्रवाणीने या परंपरेला घराघरात पोहोचवले.भारतीय सिनेसृष्टीतील रामायणाचा इतिहास जवळपास शतकभराचा आहे. १९१७ मध्ये दादासाहेब फाळके यांनी निर्माण केलेला ‘लंका दहन’ हा महत्त्वाचा पौराणिक सिनेमा होता. मूकपटांच्या काळात संवादांपेक्षा दृश्य प्रतीक, अभिनय आणि रंगभूमीचा प्रभाव महत्त्वाचा होता. प्रेक्षकांसाठी पडद्यावर देवदेवतांना पाहणे हाच एक विलक्षण अनुभव होता. पुढे बाबुभाई मिस्त्री यांच्या ‘संपूर्ण रामायण’ (१९६१) आणि एन. टी. रामाराव दिग्दर्शित तेलुगू सिनेमा ‘सीताराम कल्याणम’ (१९६१) यांनी रामकथेला रंगीत पडद्यावर अधिक भव्य स्वरूप दिले.१९८० आणि १९९०च्या दशकात दूरचित्रवाणी आणि ॲनिमेशनच्या माध्यमातून रामायणाचा प्रसार झाला. जपानी दिग्दर्शक युगो साको यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या ‘रामायण : द लिजेंड ऑफ प्रिन्स राम’ या जपानी-भारतीय ॲनिमेशनपटाने भारतीय महाकाव्याला आंतरराष्ट्रीय ॲनिमेशनचा मंच दिला. १९९२ मध्ये हा सिनेमा पूर्ण झाला आणि १९९३ मध्ये भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सिनेमहोत्सवात - इफ्फीत प्रदर्शित झाला. जपानमध्ये तो १९९७ मध्ये प्रदर्शित झाला.२०२० नंतरच्या काळात मात्र रामायणाच्या दृश्यरूपात डिजिटल तंत्रज्ञान, व्हीएफएक्स आणि प्रचंड मोठ्या बजेटच्या निर्मितीचे महत्त्व वाढले. ‘आदिपुरुष’ (२०२३) आणि ‘हनुमान’ (२०२४) हे या प्रवासातील दोन वेगळे प्रयोग ठरले. ‘आदिपुरुष’ला त्याच्या दृश्यात्मकतेबद्दल आणि पात्रांच्या सादरीकरणाबद्दल मोठ्या प्रमाणावर टीकेला सामोरे जावे लागले. दुसरीकडे ‘हनुमान’ने तुलनेने मर्यादित साधनसामग्रीतून कल्पक दृश्यभाषा आणि लोकप्रिय कथनशैलीच्या सहाय्याने प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता दाखवली. या प्रवासात एक महत्त्वाचा बदल दिसतो. मूकपटांच्या काळात रामायण हे पौराणिक दृश्यांचे आकर्षण होते. १९५०-६०च्या दशकात ते कौटुंबिक आणि धार्मिक मनोरंजनाचा भाग बनले. दूरचित्रवाणीच्या काळात सामूहिक सांस्कृतिक अनुभव झाले; तर आज ते जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकणारे मोठ्या प्रमाणावरील सिनेमॅटिक विश्व बनत आहे. हा केवळ रामायणाच्या सिने-इतिहासाचा नव्हे; तर भारतीय समाजाच्या बदलत्या दृश्यात्मक कल्पनाशक्तीचाही इतिहास आहे..‘बाहुबली’नंतरचा भारतीय सिनेमा२०१५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या एस. एस. राजामौली यांच्या ‘बाहुबली’ने भारतीय सिनेसृष्टीला नवे दरवाजे उघडले. प्रादेशिक भाषेतील सिनेमालासुद्धा राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठे यश मिळवता येते, हे त्याने दाखवून दिले. त्यानंतर ‘केजीएफ’, ‘आरआरआर’, ‘पुष्पा’, ‘पोन्नियिन सेल्वन’ आणि ‘कल्की २८९८ एडी’ यांसारख्या सिनेमांनी या वाटेवरूनच प्रवास केला.आताच्या ‘रामायणा’त जे शक्य झाले त्यामागे ‘बाहुबली’ आणि उपरोक्त सिनेमांची भूमिकाही तेवढीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच भारतीय सिनेमात काही महत्त्वपूर्ण बदल होऊ लागल्याचे दिसत आहे. एक म्हणजे भव्यदिव्य दृश्यात्मकता. या सिनेमातून राज्ये, युद्धभूमी, वास्तुरचना आणि पात्रे यांना मोठ्या प्रमाणावर साकारण्याची क्षमता वाढली. दुसरा म्हणजे आधुनिक मिथकनिर्मिती. ‘बाहुबली’ने काल्पनिक राजसत्तेचे भव्य विश्व उभे केले, ‘आरआरआर’ने ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांना काल्पनिक नायकत्व दिले; तर ‘कल्की २८९८ एडी’ने भारतीय पुराणकथांना भविष्यकालीन विज्ञानकथेच्या चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न केला. तिसरा बदल म्हणजे बाजारपेठेचा विस्तार. बहुभाषिक प्रदर्शन, आंतरराष्ट्रीय वितरण आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर करून प्रादेशिक सिनेमा राष्ट्रीय आणि जागतिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचू लागले. चौथा आणि अधिक महत्त्वाचा बदल म्हणजे महाकाव्ये आणि मिथ्यकथा यांना नव्याने मिळू लागलेला प्रेक्षकवर्ग.कसा आहे ‘रामायण’ चित्रपट?नितेश तिवारी यांचा ‘रामायण’ हा भारतीय सिनेमाच्या तांत्रिक महत्त्वाकांक्षेचे मूर्त रूप आहे. डीएनईजीचे व्हीएफएक्स, विस्तीर्ण दृश्यरचना आणि अयोध्या, लंका व युद्धभूमीचे नेत्रदीपक चित्रण यांमधून भारतीय महाकाव्याला जागतिक सिनेमाच्या अवकाशात नेण्याचा प्रयत्न आहे. रणबीर कपूरचा संयत राम आणि यशचा प्रभावी रावण व्यक्तिरेखांना वेगळी उंची देतात. मात्र, सिनेमाचे दृश्यवैभव अनेकदा त्याच्या भावनिक आणि तात्त्विक आशयावर मात करते. रामायणाची ताकद केवळ देव-असुरांच्या संघर्षात नसून, मानवी नात्यांमधील नैतिक पेचांत आहे. त्या गुंतागुंतीचा पुरेसा शोध न घेतल्याने हा सिनेमा डोळ्यांना अधिक भावतो; परंतु मनाला त्यारूप स्पर्श करताना दिसत नाही.‘रामायण’ सिनेमात युद्धप्रसंग, लंकेचे वैभव, पौराणिक वास्तुरचना आणि विस्तीर्ण दृश्यविश्व प्रेक्षकांना विस्मयचकित करतात. मात्र अशा प्रसंगांमध्ये अनेकदा दृश्यांची भव्यता अनुभवाच्या भावनिक तीव्रतेपेक्षा अधिक ठळक होते. उदाहरणार्थ, युद्धाकडे केवळ दृश्यात्मक संघर्ष म्हणून न पाहता, त्या संघर्षामागील नातेसंबंध, त्याग, विरह आणि नैतिक पेच प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असते. रामायणातील युद्ध हे केवळ शस्त्रांचे किंवा सामर्थ्याचे प्रदर्शन नाही; तर ते मानवी मूल्यांच्या संघर्षाचेही प्रतीक आहे. सिनेमाच्या दृश्य भाषेत या अंतर्गत संघर्षाला तितकीच जागा मिळाली असती; तर त्याचे दृश्यवैभव अधिक अर्थपूर्ण ठरले असते..Premium|Future Investment Opportunities : आज अशक्य वाटणाऱ्या कल्पनांमध्ये दडलेल्या गुंतवणुकीच्या संधी.‘बाहुबली’नंतरचा भारतीय सिनेमा२०१५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या एस. एस. राजामौली यांच्या ‘बाहुबली’ने भारतीय सिनेसृष्टीला नवे दरवाजे उघडले. प्रादेशिक भाषेतील सिनेमालासुद्धा राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठे यश मिळवता येते, हे त्याने दाखवून दिले. त्यानंतर ‘केजीएफ’, ‘आरआरआर’, ‘पुष्पा’, ‘पोन्नियिन सेल्वन’ आणि ‘कल्की २८९८ एडी’ यांसारख्या सिनेमांनी या वाटेवरूनच प्रवास केला.आताच्या ‘रामायणा’त जे शक्य झाले त्यामागे ‘बाहुबली’ आणि उपरोक्त सिनेमांची भूमिकाही तेवढीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच भारतीय सिनेमात काही महत्त्वपूर्ण बदल होऊ लागल्याचे दिसत आहे. एक म्हणजे भव्यदिव्य दृश्यात्मकता. या सिनेमातून राज्ये, युद्धभूमी, वास्तुरचना आणि पात्रे यांना मोठ्या प्रमाणावर साकारण्याची क्षमता वाढली. दुसरा म्हणजे आधुनिक मिथकनिर्मिती. ‘बाहुबली’ने काल्पनिक राजसत्तेचे भव्य विश्व उभे केले, ‘आरआरआर’ने ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांना काल्पनिक नायकत्व दिले; तर ‘कल्की २८९८ एडी’ने भारतीय पुराणकथांना भविष्यकालीन विज्ञानकथेच्या चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न केला. तिसरा बदल म्हणजे बाजारपेठेचा विस्तार. बहुभाषिक प्रदर्शन, आंतरराष्ट्रीय वितरण आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर करून प्रादेशिक सिनेमा राष्ट्रीय आणि जागतिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचू लागले. चौथा आणि अधिक महत्त्वाचा बदल म्हणजे महाकाव्ये आणि मिथ्यकथा यांना नव्याने मिळू लागलेला प्रेक्षकवर्ग.कसा आहे ‘रामायण’ चित्रपट?नितेश तिवारी यांचा ‘रामायण’ हा भारतीय सिनेमाच्या तांत्रिक महत्त्वाकांक्षेचे मूर्त रूप आहे. डीएनईजीचे व्हीएफएक्स, विस्तीर्ण दृश्यरचना आणि अयोध्या, लंका व युद्धभूमीचे नेत्रदीपक चित्रण यांमधून भारतीय महाकाव्याला जागतिक सिनेमाच्या अवकाशात नेण्याचा प्रयत्न आहे. रणबीर कपूरचा संयत राम आणि यशचा प्रभावी रावण व्यक्तिरेखांना वेगळी उंची देतात. मात्र, सिनेमाचे दृश्यवैभव अनेकदा त्याच्या भावनिक आणि तात्त्विक आशयावर मात करते. रामायणाची ताकद केवळ देव-असुरांच्या संघर्षात नसून, मानवी नात्यांमधील नैतिक पेचांत आहे. त्या गुंतागुंतीचा पुरेसा शोध न घेतल्याने हा सिनेमा डोळ्यांना अधिक भावतो; परंतु मनाला त्यारूप स्पर्श करताना दिसत नाही.‘रामायण’ सिनेमात युद्धप्रसंग, लंकेचे वैभव, पौराणिक वास्तुरचना आणि विस्तीर्ण दृश्यविश्व प्रेक्षकांना विस्मयचकित करतात. मात्र अशा प्रसंगांमध्ये अनेकदा दृश्यांची भव्यता अनुभवाच्या भावनिक तीव्रतेपेक्षा अधिक ठळक होते. उदाहरणार्थ, युद्धाकडे केवळ दृश्यात्मक संघर्ष म्हणून न पाहता, त्या संघर्षामागील नातेसंबंध, त्याग, विरह आणि नैतिक पेच प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असते. रामायणातील युद्ध हे केवळ शस्त्रांचे किंवा सामर्थ्याचे प्रदर्शन नाही; तर ते मानवी मूल्यांच्या संघर्षाचेही प्रतीक आहे. सिनेमाच्या दृश्य भाषेत या अंतर्गत संघर्षाला तितकीच जागा मिळाली असती; तर त्याचे दृश्यवैभव अधिक अर्थपूर्ण ठरले असते..भारताची सांस्कृतिक ताकद‘रामायण’ सिनेमाच्या दोन भागांसाठी सुमारे चार हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक झाली आहे. सिनेमाव्यतिरिक्त मर्चंडाइज, विविध परवाना हक्क आणि भविष्यातील मनोरंजनविषयक उपक्रम यांमधूनही ‘रामायण’ विश्वाचा व्यावसायिक विस्तार करण्यात येणार आहे. म्हणजेच भारतीय सिनेसृष्टीच्या व्यावसायिक विचारसरणीत झालेला बदल यानिमित्ताने टिपता येतो. सिनेमा आता केवळ तिकीटविक्रीवर अवलंबून असलेला प्रकल्प राहिलेला नाही. त्याभोवती स्वतंत्र मनोरंजनविश्व उभे करण्याची क्षमता महत्त्वाची ठरू लागली आहे. जागतिक वितरण, बहुभाषिक प्रदर्शने, आंतरराष्ट्रीय प्रचार आणि विविध माध्यमांतील व्यावसायिक हक्क या सर्वांचा आता एकत्रित विचार केला जात आहे. मात्र, हे सगळे मान्य केल्यानंतरही भारतीय पौराणिक कथांना किंवा अशा प्रकारच्या भव्यदिव्य सिनेमांना जागतिक बाजारपेठेत सातत्त्याने व्यावसायिक यश मिळवता येईल का? कारण ‘आदिपुरुष’सारखा महत्त्वाकांक्षी सिनेमा या कसोटीवर खरा उतरला नाही. त्यासोबतच हा आणि असे महाकाव्याधारित सिनेमे, त्यातील नैतिक पेच, सामाजिक संदर्भ आणि सांस्कृतिक विविधता परदेशी प्रेक्षकांना किती समजते, हेदेखील नक्कीच पाहावे लागेल. कारण सॉफ्ट पॉवर केवळ सिनेमांनी बॉक्स ऑफिसवर किती गल्ला जमा केला यातून नाही; तर त्या सिनेमामुळे सांस्कृतिक संवादपूल किती तयार झाले यातून तयार होत असते.नितेश तिवारी यांच्या ‘रामायण’ने भारतीय सिनेमाच्या तांत्रिक आणि व्यावसायिक महत्त्वाकांक्षेच्या दृष्टीने सर्वार्थाने ‘हनुमान उडी’ घेतली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. या सिनेमाचे यश केवळ बॉक्स ऑफिसवरील कमाईत मोजता येणार नाही. या सिनेमाच्या निमित्ताने नव्या पिढीमध्ये भारतीय साहित्यिक आणि सांस्कृतिक परंपरांविषयी पुन्हा एकदा उत्सुकता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भारतीय तंत्रज्ञ, कलाकार आणि निर्मिती संस्थांसाठी जागतिक स्तरावर काम करण्याच्या नव्या संधी निर्माण होत आहेत; तर स्थानिक कथांना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ उपलब्ध होत आहे. मात्र, भारतीय सिनेमाची खरी जागतिक झेप केवळ आपल्या महाकाव्यांना हॉलीवूडच्या भव्यतेत सादर करण्यात नाही. त्या कथांमधील मानवी संघर्ष, नैतिक पेच, सांस्कृतिक विविधता आणि काळानुसार बदलणारे अर्थ जगासमोर मांडण्यात आहे. रामायणाचा प्रवास मूकपटांपासून दूरचित्रवाणीपर्यंत आणि आता आयमॅक्सच्या पडद्यापर्यंत पोहोचला आहे. माध्यम बदलले, तंत्रज्ञान बदलले; परंतु या कथेची ताकद तिच्या अनेक अर्थांमध्ये आहे. भारतीय सिनेमाने ही ताकद जपली, तरच त्याची ‘हनुमान उडी’ केवळ आर्थिक आणि तांत्रिक झेप न राहता सांस्कृतिक झेप ठरू शकेल.लेखक पटकथाकार आणि दिग्दर्शक आहेत. - edit.sahit@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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