Premium| Manik Varma's Centenary: गानसम्राज्ञी माणिक वर्मांची जन्मशताब्दी, लेकीने सांगितल्या आठवणी...

माणिक वर्मा शास्त्रीय संगीतातील उच्चतम गायिका होत्या. अनेक भावगीतं, नाट्यगीतं व चित्रपटगीतं त्यांनी गायली आहेत. यंदा त्यांचं जन्मशताब्दी वर्ष आहे. त्यानिमित्त त्यांच्या धाकट्या मुलीने अर्थात प्रसिद्ध गायिका राणी वर्मा यांनी त्यांच्या आठवणींना दिलेला उजाळा...माणिक'... गानदेवतेच्या मुकुटातील एक अमूल्य रत्न! सर्वार्थांनी आईच्या व्यक्तिमत्त्वाला शोभून दिसणारं असं हे नाव, माझ्या आजी-आजोबांनी अगदी अचूक ठेवलं होतं. आम्हा चौघा बहिणींमध्ये सर्वात धाकटी चौथी मुलगी म्हणजे मी. .सुरुवातीला चौथा मुलगा नाही; तर पुन्हा मुलगीच झाली म्हणून थोडाशा नाराज झालेल्या माझ्या आईने नंतर मात्र माझ्यावर इतकं प्रेम केलं, की मी स्वतःला सगळ्यात जास्त भाग्यवान समजते. खरं म्हणजे, आम्हा चौघींपैकी मीच लहानपणापासून संगीताची व्यवसाय म्हणून निवड केली. वयाच्या सातव्या वर्षापासून मी सी. रामचंद्र यांच्याबरोबर स्टेजवर गायला सुरुवात केली, तेव्हा आईनेच मला प्रोत्साहन दिलं. त्यानंतर मी सफाईदारपणे सुगम संगीताचे अनेक कार्यक्रम विविध कलाकारांबरोबर करायला लागले आणि आईला माझी गाण्यातली रुची कळायला लागली. स्वतः शास्त्रीय संगीताची उच्चतम गायिका असूनही तिने माझ्यावर कधीही तशा गाण्यांची जबरदस्ती केली नाही; पण सुगम किंवा कुठल्याही प्रकारच्या संगीतासाठी शास्त्रीय संगीताचा पाया भक्कम असेल तर ते अधिक प्रभावशाली होईल, हे समजावून दिलं आणि त्याचा फायदा मी आजपर्यंत कायम अनुभवला. .मी त्या काळी गायलेल्या प्रत्येक गाण्याचं कौतुक आणि मार्गदर्शन करणं, इतकं गाऊनही हवं तसं व्यावसायिक यश मिळत नव्हतं तेव्हा मला स्वतःचा 'सप्तक' वाद्यवृंद सुरू करण्यासाठी संपूर्ण पाठिंबा देणं, केवळ माणिकबाईंची मुलगी म्हणून नव्हे; तर स्वतःच्या गुणांनी आपलं नाव आणि स्थान निर्माण करण्याकरिता प्रोत्साहित करणं फार मोलाचं होतं. तिचं फक्त आई म्हणून नाही; तर एक थोर कलाकार म्हणून वेगळेपण, आदर कायम माझ्या मनात राहिला आणि उत्कृष्टच गाण्याची जबाबदारीही जोपासली गेली.शास्त्रीय संगीताबरोबरच ठुमरी, नाट्य संगीत, भावगीत, भक्तिगीत, चित्रपट गीत, लावणी इत्यादींसारख्या अनेक गान-शैलींत अतिशय सामर्थ्यपणे वर्चस्व गाजवण्यात आईने घेतलेली अपार मेहनत, रियाझ, चिकाटी, जिद्द, शिस्त, वक्तशीरपणा या गुणांनी तिला एक उत्कृष्ट, सुशिक्षित, घरंदाज गायिकेचा दर्जा आणि रसिकांच्या हृदयात आपुलकीचं स्थान मिळवून दिलं. .तिच्या गोड स्वभावातील साधेपणा, सहजपणा, विनम्रता आणि निगर्वीपणा या गुणांमुळे ती पवित्र पत्नी, आम्हा चौघींची प्रेमळ आई आणि नातवंडांवर जिवापाड प्रेम करणारी आजीही झाली. कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सतत फिरतीवर राहूनही आईने घराकडे कधीच दुर्लक्ष होऊ दिलं नाही. 'घार हिंडते आकाशी; पण चित्त तिचे पिल्लांपाशी' या ओळींप्रमाणेच ती वेळात वेळ काढून आम्हाला भेटायला यायची, कपडे-लत्ते, शाळा-पुस्तक, स्वयंपाक-पाणी हे सगळं अगदी हसतमुखाने करायची, की आम्हाला कधी हे जाणवलंच नाही की आपली आई इतकी मोठी कलाकार आहे. तिची प्रसिद्धी, तिचं मोठेपण तिने कधी घरात आणलंच नाही. या उलट, आम्हाला पूर्ण शिक्षण, संस्कार देऊन, आपापल्या आवडत्या क्षेत्रात यशस्वी होऊन चांगलं काम करण्याची मोकळीक दिली आणि आमच्या आनंदातच आनंद मानला. अर्थात या सगळ्यात आमच्या वडिलांनीही तितक्याच समर्थपणे तिची आणि आमची साथ दिली. .देवावर आईची अपार श्रद्धा! देव जे करतो ते चांगल्यासाठीच असतं हा दृढ विश्वास... अगदी शेवटपर्यंत. मॅनेन्जायटिससारख्या जीवघेण्या आजारातून ती उठली, ते केवळ रसिकांचं प्रेम आणि देवाचे आशीर्वाद, हेच तिने मानलं. आभाळासारखं स्वच्छ, निरभ्र, निर्मळ व्यक्तिमत्त्व आणि तितकंच मोठं मन. या जगात हेवेदावे, राजकारण, दुष्टपणा असतो यावर विश्वासच नाही. तिच्या त्याच साधेपणाचा, भोळेपणाचा, चांगुलपणाचा कधी कधी आम्हाला खूप त्रासही व्हायचा... अशी माणसं पुन्हा जन्माला येणं कठीण.आजही आईच्या नुसत्या नावाने आणि आठवणींनी डोळ्यात अश्रू येतात, जीव कासावीस होतो आणि तिला देवाघरून परत घेऊन यावंसं वाटतं; पण त्यातल्या त्यात मी असं समाधान मानते, की शरीराने नाही; पण तिच्या गोड आवाजाने, गाण्यांनी ती अजरामर आहे आणि राहणार! आमची पुण्याई ही की आम्हाला असे आई-वडील मिळाले. आईच्या या जन्मशताब्दी वर्षात देवाकडे एकच मागणं, की प्रत्येक जन्मी मला हीच आई आणि हेच बाबा मिळावेत!