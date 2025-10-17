प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Manik Varma's Centenary: गानसम्राज्ञी माणिक वर्मांची जन्मशताब्दी, लेकीने सांगितल्या आठवणी...

Rani Varma Shares Fond Memories: गानदेवतेच्या मुकुटातील अमूल्य रत्न म्हणजे माणिक वर्मा. त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात लेकीने आठवणींना उजाळा दिला
अवतरण टीम
राणी वर्मा

माणिक वर्मा शास्त्रीय संगीतातील उच्चतम गायिका होत्या. अनेक भावगीतं, नाट्यगीतं व चित्रपटगीतं त्यांनी गायली आहेत. यंदा त्यांचं जन्मशताब्दी वर्ष आहे. त्यानिमित्त त्यांच्या धाकट्या मुलीने अर्थात प्रसिद्ध गायिका राणी वर्मा यांनी त्यांच्या आठवणींना दिलेला उजाळा...

माणिक’... गानदेवतेच्या मुकुटातील एक अमूल्य रत्न! सर्वार्थांनी आईच्या व्यक्तिमत्त्वाला शोभून दिसणारं असं हे नाव, माझ्या आजी-आजोबांनी अगदी अचूक ठेवलं होतं. आम्हा चौघा बहिणींमध्ये सर्वात धाकटी चौथी मुलगी म्हणजे मी.

