Premium|Ratnakar Monthly Magazine 1926 : ... पहाटवेळ महाराष्ट्रात सुंदर दिसते

हृदयनाथ मंगेशकर-saptrang@esakal.comगुरुजींच्या घरातून निघालेल्या दीनानाथ यांना मंगेशीच्या देवळात जायला बराच वेळ लागला. वाटेत त्यांना भेटलेल्या पंडितजींनी बरेच काही सांगितले. कोण होते हे पंडितजी. साऱ्या गोष्टींचा उलगडा करत आहेत पंडितजी या भागात...आम्ही सळसळणाऱ्या पिंपळपानाच्याझाडाखाली उभे होतो.समोर मंगेशी गाव, श्रीमंगेशाचे मंदिर,धूसर, धूसर दिसत होते.मी आनंदाने पंडितजींना म्हणालो.‘‘धन्यवाद पंडितजी ! तुम्ही नसता तर मीआज इथेच डोंगरावर चकरा मारत बसलोअसतो, पण फार उशीर झालाय.घरी वाट बघत असतील, आता मी मंगेशीला निघतो,पण आपण कुठे जाणार आहात ?’’‘‘मी तुला मंगेशीला सोडतो आणि आजमीही मंगेशीलाच राहण्याचा विचार करतोय.’’पंडितजींचा आवाज आला, पण अस्पष्ट,अगदी दुरून आणि मी त्यांच्याकडे गोंधळूनपाहिले, तर पंडितजी अस्पष्ट म्हणजे, जणून दिसणारेच वाटत होते. पाठच्या पिंपळपानांची सळसळ स्तब्ध होती. सगळीकडेअचानक निरव शांततेचा, निरव नाद ऐकूयेत होता. शांततेला, स्तब्धतेला, निर्ध्वनीतेलाएक अनाम, अजीब नाद, आवाज. स्वर रव,स्पर्शध्वनी असतो. तो ऐकू येत नाही. पणसर्वांगाला हलकासा लपेटतो. बिलगतो.‘‘तो बोल मंद हळवासाआयुष्य स्पर्शूनी गेला ’’.तसा तो सृष्टीबोल हलकासा स्पर्शून जातो.त्या हलकाश स्पर्शाने जो काटा अंगावरयेतो. तो भीतीचा किंवा अनाम विचारांचा,किंवा थराराचा, किंवा प्रीतीचा नसतो.तो काटा, शहारा, दीर्घ दुष्काळानंतर पडलेल्यापहिल्या सरीने तरारून उठलेल्यालवलवत्या कोंबासारखा असतो.अतीत विसरून भविष्याकडे आशेनेबघणाऱ्या दीठीसारखा भासतो.सारा डोंगर अचानक शांत झाला होता,त्या शांततेच्या भिंगाला तडा जाईल असाएकही आवाज तेथे नव्हता.ही स्मशान शांतता, की अरण्यरुदन?नाथपंथीय साधक, प्रातःकाळी मस्तकीभस्मटिळा लावतात आणि सायंतनी तोभस्मटिळा पुसट होत होत रुग्णासारखापांढुरका दिसू लागतो, तसा तो सारा परिसरपांढरी स्वच्छ कफनी धारण केलेल्या फकिरासारखा,ययाचित वृत्तीचा, बेधुंद जीवनासारखा भासत होता.तो डोंगर, तो पिंपळ वृक्ष, तोपडक्या मठीचा भिंतीचा सनातन अवशेष,एका वृद्ध फकिरासारखा भासत होता.पिंपळ झाडाच्या समोर उभे असलेलेपंडितजी, एका भव्य संगमरवरी मूर्तीच्यामाथ्यावर लावलेल्या चंदन लेपाप्रमाणेधवलरंगात एकाकार होऊ लागल्यागतभासू लागले. सारा परिसर पारदर्शक सुंदरमलमली वस्त्राने गुंडाळला गेला होता.सभोवार दिसणारी झाडे. मातीचे उंचवटे, झुडपे,भग्न सतातन भिंत. सारे एकाकार झाले होते,समोर दिसणारे धूसर का असेना पण दृष्टीस पडणारेश्रीमंगेश मंदिर आता दिसत नव्हते, साऱ्या परिसरालापांढऱ्या शिवभस्माने मढवून सजवून एकाकार केले होते.आकाशातले सारे पांढरेशुभ्र मेघ मंगेशीवर पहुडले होते.काय म्हणावे या स्थितीला ?या शुभ्रधवल विश्वात समर्पित होण्यासाठी‘‘चल ग सखी हसत मुखीहळूहळू वर जाऊअणुअणूंनी पार्थिवतागाळीत जग पाहू’’‘‘घाबरलास का?’’पंडितजींचा धीरगंभीर आवाज त्यापांढुरकीला कापत कापत आला.‘‘नाही. मी घाबरलो नाही, ही भुताटकी नाही.हे तर साधे धुके आहे. पहाटेच्या वेळी अनेक वेळामी असल्या धुक्यात अडकलो आहे.असे धुके घरात घुसू लागले, की आई म्हणते.‘‘दीना ! आकाशातले ढग घरात उतरले बघ !’’‘‘वा ! सुंदर कल्पना आहे. मी या धुक्याला‘नभ उतरू आलं’ असे म्हणतो.दीना ! निसर्गाने निर्माण केलेले हे सारे बदलफार सुंदर अन् आशयघन असतात.या निसर्ग निर्मितीमागे एक सृष्टिविचार असतो.आपण तो विचार सहज पेलला,तर तो सृष्टिविचार फार उत्कट सुंदर असतो.हे उतरलेले ढग किंवा अभ्र किंवा धुकंयावर एका कवीने फार सुंदर विचार मांडला आहे.हे ढग किंवा अभ्र किंवा नभ किंवा धुकं,दृष्टिभ्रम नाही. तर सृष्टिदेवतेने हे मलमली,पारदर्शक, मुलायम, शुभ्रधवल, आसमंतालाकवेत वेढून घेणारे मखमली आश्चर्य, पडद्याच्यारूपाने झुलवत, झुलवत पृथ्वीवर सोडले आहे.निगाहो में छुपकर दिखावो तो जानुखयालो में भी तुम न आवो तो जाने(तुझी किमया तेव्हाच मी मानीन,जेव्हा तू माझ्या डोळ्यांच्या पापण्यातलपून राहशील.आणि माझ्या विचारात सुद्धा तू प्रवेशकरणार नाहीस, तेव्हाच मी माझा पराजय,आणि तुझा विजय मानीन.)अजी लाख परदो में छुप जाईयेगा,नजर आईयेगा, नजर आईयेगा.(प्रिया ! असंख्य पडद्याआड तू स्वःतलालपविण्याचा प्रयत्न कर.पण मला तू दिसणारच. माझ्यापासूनतुझी सुटका नाही. तू मला दिसत राहणारचजसा चंद्र अभ्राआड क्षणभर दिसेनासाहोतो. पण त्याचे तेजमय अस्तित्व लपूनराहत नाही. ते दिसेतच. तसा तू मलादिसत राहणारच.)आणि पंडितजी ही उर्दू गजल सांगत असताना,तिचा अर्थ स्पष्ट करीत, बोलत असताना,मंगेशीचे श्रीमंगेश मंदिर दिसू दिसू लागले.दिसायचे, पुन्हा लपायचे, पुन्हा दिसायचे,धुक्याच्या, असंख्य मलमली पडद्यांचाअनोखा खेळ सुरू होता,‘‘अजी लाख परदो में छुप जाईयेगानजर आईयेगा, नजर आईयेगा.’’ही कवी कल्पना साक्षात दिसू लागली.मी आदराने म्हणालो.‘‘पंडितजी ! उर्दू भाषा काय विलक्षणगोड सुंदर, प्रत्यकारी आहे नाही !"पंडितजी आश्चर्याने म्हणाले.‘‘तुला उर्दू गजल कळते?’’‘‘नाही, मला उर्दू कळत नाही, येतही नाही.पण गुरुजींनी एक गजल ऐकविली होती.उद्यापासून ते गाण्याबरोबर मला उर्दूहीशिकविणार आहेत.’’ मी नम्रपणे म्हणालो.पंडितजी मनापासून म्हणाले.‘‘दीना ! उर्दू कळत नाही आणि येतही नाही.पण ती उर्दू भाषा मात्र तुला आवडते.म्हणजेच ती तुला जाणवते, प्रत्येक गोष्ट आपल्यालाकळलीच पाहिजे, हा अट्टाहास का धरावा?विश्वात काही अनाकलनीय गोष्टी आहेतच.ती अनाकलनीय दुर्बोध वाटणारी गोष्ट आपल्यालाजाणवली, तरी खूप झाले, ते जाणवणे म्हणजेचते एक दिवस आपल्याला येऊही लागण्याची प्रक्रियासुरू होणे आणि एक दिवस ती अनाकलीय गोष्टसाध्यही होते. पण या साठी दृढ निष्ठा हवी.आपण ईश्वराची मूर्ती पाहतो. हात जोडतो.पण साक्षात् ईश्वर कोठे पाहतो ? मात्र...पण एक वैदेही शक्ती आपल्याला जाणवतराहते. एक अनामिक हुरहूर लागून राहते.ही हुरहूर म्हणजेच ‘प्रेम.’ प्रेम निर्माण होणे,त्या प्रेमातून निर्माण झालेली ‘भक्ती’त्या भक्तीची अतीव ओढ आणि त्या भक्तीच्याअतीव ओढीतून निर्माण झालेली ‘मुक्ती’त्या मुक्तीची, खेव, मिठी, क्षेम, आसऽऽऽआणि त्या खेव, क्षेममधून निर्माण झालेली‘नित्यमुक्त’ ची अवस्था.-- अवस्था लावोनी गेलाऽऽऽ--.प्रेम, भक्ती, मुक्ती, या त्रयीची जाणीव,म्हणजेच वैदेही शक्ती मान्य करणे.म्हणजेच न दिसणारा ईश्वर,‘उभाचि स्वयंभू असे’ हे मान्य करणे.दीना ! तुला माहीत आहे?सृष्टिदेवता, निसर्गदेवता या दोन्ही देवताअत्यंत प्रतिभवान कवयित्री आहेत.त्यांचा प्रत्येक हालचालीतून एक महानकाव्य आणि एक महान कवी जन्म घेत असतो.बघ ! ऐक ! जाण ! ही त्रयी यासाठी की बघ!म्हणजे या कविता दृष्टांत असतात.ऐक ! यासाठी की या कवितानादमय असतात.जाण ! यासाठी की याकविता जाणवतात, स्पर्श करतात.घनु वाजे घुणघुणा वारा वाहे रुणझुणा,‘‘पावसऋतूच्या रातीचे घनश्याम, सजल मेघआकाशी दाटतायेत, अशा वेळी,कालिंदीनी काठी, कदंब वृक्षाखाली,घनःश्याम हातातल्या बासुरीत हलकासाश्वास सोडतो आणि ती बासुरी खर्ज्यातल्याषड्ज गंधारावर घुणुघुणु लागते. त्या नादानेवारिया डुलुडुलु वाहू लागतो. त्यामुळे घनःश्यामकृष्णाच्या कानातले मीनाकारमकर कुंडल, रुणुझुणु वाजू लागतात.’’मतवाले बादल छायेहरीका संदेसवा लायेपहाटेचे गार वारे चोरट्याने जगावरयेती पाय वाजतात वाळलेल्या पानावरअवचिता परिमळु झुळकला अळुमाळुप्रकाशाच्या पावलांची चाहुल ये कानावरध्वज त्याचे कनकाचे लागतील गडावरनिसर्गाच्या एकेक हालचालीतून एकमहान काव्य आणि एक महान कवी निर्माणहोत असतो. होत आहे.आणि विश्वांतापर्यंत होत राहणार.‘‘वा पंडितजी ! काय साक्षात्कारी बोलता !खरंच, ते गाणारे कृष्णमय मेघ, तो वाजणारावारा, सुगंधाचे नाही, पण अनाम अशा नाजूकपरिमळाचे अळुमाळु झुळकणे.पहाटेच्या गार वारियांनी पाचोळ्याचे अंगांगचुरगळणे आणि त्यांचे अळुमाळू, हळूहळू कुजबुजणे.आणि ज्यावर गढी (घर, वाडा,) बांधतायेईल असा उत्तुंग कडा असलेला डोंगर म्हणजे‘किला’ खूब लडा बुरूज असलेला, चखोट "गड"त्या चखोट गडावर, सूर्यप्रकाशाचे सोनियाचे ध्वज,कड्याच्या वारियावर फडफडताहेत.आपण सांगितलेल्या साऱ्या कविता गातात,दिसतात, स्पर्श करतात. वा ! सारेच अद्भुत.’’मी भारावून म्हणालो.‘‘दीना ! तू खरोखरच हुशार आहेस.ज्या डोंगरावर घर, वाडे, छावण्या, बांधतायेतात, ज्या डोंगरावर मुबलक पाणी,थोडीशी पिकावू शेतजमीन आणि सर्वबाजूंनी चखोट आणि उंच कडे असलेलाडोंगर त्यालाच गड असं म्हणतात.गड हा राजस्थानी शब्द आहे. ‘च्यढ,’ चाहळूहळू झालेला अपभ्रंश म्हणजे गड.जो जिंकायला अतिशय अवघड,आणि आजूबाजूच्या शंभरमैलाच्या प्रदेशाचं संरक्षण करणारा गड.अशा गडाच्या उत्तुंग कड्यावरच विजयी,सोनेरी ध्वज फडकवला जातो. हे तुलाकाव्यातून कळले, यालाच जाण म्हणतात.डोंगरावर पताका लावतात. लढावू गडावरविजयी ध्वजच लावतात.दीना, आता आपण डोंगर उतरायला सुरुवातकरू या. कारणं थोडं थोडं दिसू लागलं आहे,दीना ! मी खूप भटकंती केलीय,सारा हिंदुस्थान पायी तुडवला आहे.पण ही पहाटवेळ महाराष्ट्रात जेवढी सुंदर दिसते,तितकी ती अन्य कुठल्याही प्रातांत दिसत नाही.अर्थात हे माझे वैयक्तिक मत आहे.सह्याद्रीच्या कडे कपाऱ्यांना, उत्तुंग डोंगरमाथ्यांना, पहिला स्पर्श करीत त्या कड्यांचाआधार घेत, घेत हळूहळू पहिले सूर्यकिरण,झाडांवर, फुलवेलींवर, हिरव्यागार शेतांवरपडते, त्या वेळी विश्ववीणा छेडल्याचा भास होतो.राकट देशा, कणखर देशा,दगडांच्याही देशा,बकुळ फुलांच्या, प्राजक्तीच्यादळदारी देशा,छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या देशा,दिना ! आपला महाराष्ट्र फार सुंदर आहे.आता आपण खाली उतरतोय. वरून हीमंगेशी किती सुंदर दिसतेय.।एकदा मी असाच भटकत भटकत,शिवनेरी किल्यावर गेलो. शिवरायांच्या जन्मानेपवित्र झालेली ती वास्तू..Premium|Nature and Human Fear : चकवा नाही, ती तर निसर्गाची रानभूल.....मी ध्वजरोहणाच्या कड्यावरून सभोवार पाहिले.पहाटेची वेळ, थंडगार पण सुसाट हवा.आणि मैलोनमैल हिरवागार भूखंड, त्याभूखंडाला निळिया सह्याद्रीने वेढा घातलेला.त्या हिरव्यागार भूखंडावरमध्येच सोनेरी, रुपेरी, नद्यांची नक्षीशिवनेरीचा उंचच उंच कडा. तेथून खालीहिरव्या शेतांचा, झाडीचा. हिरवागार समुद्रपण लाटा नसलेला. उधाण न आलेला. शांत,सारे वातावरण शांत. इतकं निरव, कीफुलपाकळीवरून दव घसरले तर त्याचाहीअस्पष्ट नाद कानी पडावा.जाई जुईच्या, मेंदीच्या नाजूक पानांचेहरिततृणांचे श्वासही ऐकू यावेत.ही शांत निजे, बारा मावळ थेटशिवनेरी जुन्नर पेठत्या निजल्या ना तशाचघाटा खालीकोकणच्या चौदा तालीतो शिवनेरी किल्ला. ते जुन्नर, ती पेठ,ते बारा मावळ.आणि घाटाखाली कोकणच्या चौदा ताली.चौदा स्तर, चौदा उतार, म्हणजे तालीच्याखाली कोकण प्रांत.हे सारे शांत निजले आहेत.दीना ! ही निद्रा, ही नीज, ही सुषुप्ती कशाचीआहे ? हा सारा महाराष्ट्र इतका शांत काझोपला आहे ? कारण ही निद्रा,ही गाढझोप सुखाची, तृप्ततेची आहे ?नाही, नाही, दीना ही शांत नीज,ही गाढ झोप, ही गूढ सुषुप्तीगुलामगिरीची आहे. पारतंत्र्याची आहे.परवशतेची आहे. ही झोप नाही, ही नशाआहे. कुठल्याही वाईट अमली पदार्थाच्यानशेपेक्षा ही गुलामगिरीची नशा वाईट आहे.आणि या ऐशआरामी गुलामगिरीच्यानशेत, स्वतःचे तेज, सत्त्व, अस्मिता विसरूनहा महाराष्ट्र परकीयांची गुलामगिरी पत्करूननशेत शांत झोपला आहे. दीना ! तुझा हागोमांतक सर्व दृष्टीने सुंदर, पण कित्येकवर्षे गुलामगिरीत अडकला आहेगोव्याची सारी सौंदर्यता, सारी अस्मिता,गुलामगिरीच्या पाशात अडकली आहे.गुलामगिरी म्हणजे काय ?याची एक गोष्ट सांगतो,दोन अरब व्यापारी जहाजावर बोलत उभे होते.पहिला म्हणाला,‘‘तुझ्याकडे हे शंभर गुलाम, किती छानअदबीने वागताहेत. नेहमी आळस करणारेहे गुलाम तुझ्याकडे कसे न कंटाळता कामकरताहेत ! काय जादू केलीस तू ? ’’दुसरा अरब हसून म्हणाला.मी त्यांना विकत घेतले. चांगले अन्न, वस्त्रदिले, त्यांच्या पायातल्या शृंखला तोडल्याआणि त्यांना स्वतंत्र केले, सारे गुलामआनंदले आणि लगेच आपापल्या गावी गेले,पंधरा-वीस दिवसांत परत आले. म्हणालेबाहेरही गुलाम आहेत आणि ते इथल्यापेक्षाअधिक त्रासात आहेत. तुम्ही आम्हाला छानठेवले होते. म्हणून आम्ही परत आलो.मित्रा ! गुलामांना सुखाची सवय लावली कीते गुलामगिरीत धन्यता मानू लागतात.अस्मिता मेली की स्वातंत्र्याची संकल्पनाचखुंटते. या गुलामांना या शृंखला सन्मानाचेपुष्पहार भासताहेत,परवशता पाश दैवे ज्यांच्या गळा लागलासजीवपणी घडती सारे मरण-भोग त्यालाअसूनि खास मालक घरचा, म्हणती चोर त्यालासौख्य-भोग इतरा सारे, कष्ट मात्र त्यालामातृभूमि ज्याची त्याला, होत बंदिशालाअरे दीना ! बोलता बोलता मंगेशी आली कीकळलेच नाही. विषयच फार महत्त्वाचा,स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेचा होता.दीना ! आता मी जे नाट्यगीत तुला ऐकविले ना !ते नाट्यगीत तुला गायचे आहे,तू ते उत्तम गाणार! कारण राष्ट्रप्रेमाची, स्वातंत्र्याचीज्योत तुझ्या मनात तेवणार.बहुत सुकृताची जोडी आहे ती.’’मी आश्चर्याने विचारले.‘‘पंडितजी ! मी हे राष्ट्रगीत गाणार,ते गाजणार. माझ्या मनात राष्ट्रभक्तीची,स्वातंत्र्याची ज्योत तेवणार !हे सारे भविष्य तुम्हाला कसे कळले ?का फक्त या शुभेच्छा आहेत.पंडितजी ! गेला एक तास तुम्ही अलौकिकभाष्य करीत आहात, मला खरं सांगा !कोण आहात आपण ?"पंडितजी श्रीमंगेश मंदिराकडे चालत जात,माझ्याकडे बघत हसून म्हणाले.‘‘मी कोण ? दीना, मी तुझं आत्मरूप आहे.ज्ञानेश्वरांचा ज्ञानलतावेलु त्यांच्याआत्मरूपाला वेढत, वेढत गगनावेरी गेला.तसा तुझ्या संगीताचा लतावेलुतुझ्या आत्मरूपाला वेढत, वेढत गगनावेरी जाणार आहे. ''बोलता बोलता पंडितजी दिसेनासे झाले.मी शून्यात पाहत उभा राहिलो.(क्रमशः). 