Premium|RBI FCNR (B) Scheme : आरबीआयच्या एफसीएनआर योजनेतून डॉलरचा ओघ वाढला; आता नवे आव्हान

शशांक वाघ - keshwa60@gmail.com भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डॉलरची आवक वाढण्याच्या उद्देशाने परकी चलन अनिवासी (बँक) मुदतठेव म्हणजेच एफसीएनआर (बी) योजना अधिक व्याजदराने आणली. या योजनेला मिळालेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर डॉलरची आवक झाली आणि परकी चलनसाठ्याने विक्रमी पातळी गाठली. मात्र, या डॉलरच्या बदल्यात अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेल्या रुपयांच्या अतिरिक्त तरलतेचे व्यवस्थापन करण्याचे आणि भविष्यात या डॉलरमधील ठेवींची परतफेड हे नवे आव्हान रिझर्व्ह बँकेसमोर उभे राहिले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत जून ते सप्टेंबर २०२६ या काळात घडलेला घटनाक्रम अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. एका बाजूला भारताने एप्रिल-जून २०२६ तिमाहीत एकूण देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) ७.८ टक्क्यांची वाढ नोंदवली; तर दुसरीकडे परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी भारतीय भांडवली बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर पैसा काढला. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत हा आकडा २.३२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला, जो संपूर्ण २०२५ मधील १.६६ लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक आहे. याच पार्श्वभूमीवर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जून २०२६ मध्ये एफसीएनआर (बी) या विशेष अमेरिकी डॉलर-भारतीय रुपया अदलाबदल सुविधेशी संबंधित मुदत ठेव योजनेला प्रोत्साहन दिले. या योजनेला अपेक्षेपेक्षा प्रचंड मोठा प्रतिसाद मिळाला. या योजनेद्वारे ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी १२७.२२ अब्ज डॉलरचे परकी चलन मिळाले, तर बाह्य व्यावसायिक कर्ज योजना (ईसीबी- External Commercial Borrowings) आणि परदेशातील परकी चलनातील रोखे योजना (ओएफसीबी- Overseas Foreign Currency Bonds) याद्वारेही मोठ्या प्रमाणात डॉलरची आवक झाली. या तिन्ही योजना मिळून १३६.३८ अब्ज डॉलर परकी चलनाची आवक झाली. मात्र, या यशामुळे नवे आव्हानही उभे राहिले आहे. या ठेवींमुळे परकी चलन अर्थात डॉलरचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटला; पण त्या डॉलरच्या बदल्यात निर्माण झालेल्या रुपयांच्या अतिरिक्त तरलतेचे व्यवस्थापन कसे करायचे, हा प्रश्न आता रिझर्व्ह बँकेसमोर आहे..Premium|Subhash Chandra Insolvency Case : काय आहे सुभाष चंद्रा प्रकरण? .योजना नेमकी काय होती?एफसीएनआर (बी) म्हणजे परदेशस्थ भारतीय व्यक्ती भारतातील बँकेत परकी चलनात मुदत ठेव करू शकते. त्यामुळे मूळ ठेवीवर रुपयाच्या अवमूल्यनाचा थेट परिणाम होत नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १७ जून २०२६ रोजी आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले. बँकेने तीन ते पाच वर्षे मुदतीच्या नव्या एफसीएनआर (बी) ठेवींवरील व्याजदराची मर्यादा तात्पुरती हटवली. ही सवलत ३० सप्टेंबरपर्यंत लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, योजनेला मिळालेल्या मजबूत प्रतिसादामुळे ३१ ऑगस्टलाच ही सवलत बंद करण्यात आली. या योजनेत तीन ते पाच वर्षांसाठीच्या ठेवींवरील पूर्वीचा ५.२५ ते ६ टक्क्यांपर्यंतचा व्याजदर वाढवून ७.५ टक्के करण्यात आला होता.योजनेची प्रमुख उद्दिष्टेभारतात परकी चलन आणणेरुपयाचे अवमूल्यन कमी करणेपरकी चलनसाठा मजबूत करणेआकडे बोलतात...१७ जुलै २०२६ ः १७.४ अब्ज डॉलर३१ जुलै २०२६ ः ३६.७ अब्ज डॉलर१३ ऑगस्ट २०२६ ः ५२.३ अब्ज डॉलर२१ ऑगस्ट २०२६ ः ६५.४ अब्ज डॉलर३१ ऑगस्ट २०२६ ः १२७.२ अब्ज डॉलरविशेष लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे २१ ते ३१ ऑगस्ट या केवळ दहा दिवसांत सुमारे ६१.८ अब्ज डॉलरच्या ठेवी या योजनेअंतर्गत प्राप्त झाल्या. म्हणजे शेवटच्या दहा दिवसांतच योजनेअंतर्गत आलेल्या एकूण ठेवींपैकी जवळपास निम्मी रक्कम आली. या डॉलरच्या ओघाचा सर्वांत दृश्यमान परिणाम परकी चलनसाठ्यात दिसला. परकी चलनसाठा २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी ७४०.८ अब्ज डॉलर या विक्रमी पातळीवर पोहोचला. त्यानंतर ४ सप्टेंबरला संपलेल्या आठवड्यात त्यात जवळपास ४४.९ अब्ज डॉलरची वाढ होऊन तो ७८५.७ अब्ज डॉलरवर पोहोचला..उभे ठाकले आव्हान...हे संपूर्ण १२७ अब्ज डॉलर ‘मोफत’ नाहीत. मुदत संपल्यानंतर हे डॉलर व्याजासह परकी चलनातच परत करावे लागणार आहेत. त्यामुळे सध्या आलेल्या डॉलरकडे कायमस्वरूपी परकी चलनसाठा म्हणून पाहता येणार नाही. तरलता स्वतः चांगली किंवा वाईट नसते. प्रश्न असा आहे, की अर्थव्यवस्थेच्या वास्तविक गरजेच्या तुलनेत ती किती आहे आणि तिचे व्यवस्थापन कसे केले जाते.रिझर्व्ह बँकेसमोरील उपायतरलता व्यवस्थापनासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे अनेक पर्याय आहेत. त्यापैकी एक पर्याय म्हणजे रोखेविक्री. तो अवलंबत सप्टेंबरमध्ये एक लाख कोटी रुपयांच्या रोख्यांची खुल्या बाजारातील विक्री जाहीर करण्यात आली.त्याचबरोबर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ‘व्हीआरआरआर’मार्फतही मोठ्या प्रमाणात तरलता कमी केली. १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या लिलावात ३.९३ लाख कोटी रुपयांची रक्कम स्वीकारण्यात आली..संभाव्य पर्याय कोणते?एफसीएनआर (बी) योजनेने भारताला एक अत्यंत मौल्यवान संपत्ती मिळवून दिली आहे. मात्र, आता या परकी चलनाचा उपयोग केवळ साठा वाढवून ठेवण्यासाठी न करता त्याचा उत्पादक वापर करण्याचा विचार करणे गरजेचे आहे. आयात-पर्यायी उत्पादन आणि निर्याताभिमुख उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांना या परकी चलनाचा आधार देण्याचा विचार करता येईल. अशा उद्योगांना परकी चलनाशी संबंधित कर्जपुरवठा केल्यास भविष्यात त्याची परतफेडही परकी चलनात करणे तुलनेने नैसर्गिकरीत्या शक्य होईल. यामुळे एका बाजूला देशातील उत्पादनक्षमता आणि निर्यात वाढण्यास मदत होऊ शकते, तर दुसऱ्या बाजूला भविष्यात एफसीएनआर (बी) ठेवींची परतफेड करताना आवश्यक असलेल्या परकी चलनाची उपलब्धता निर्माण होण्यास हातभार लागू शकतो, असे वाटते.डॉलर मिळवणे ही पहिली पायरी रिझर्व्ह बँकेने यशस्वीरित्या पार केली, पण आता त्याचा योग्य उपयोग करणे ही खरी कसोटी आहे. एफसीएनआर (बी) योजनेमुळे मिळालेला डॉलरचा साठा कायमस्वरूपी उपलब्ध असणारा निधी नाही. भविष्यात तो व्याजासह परत करावा लागणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या डॉलरच्या आवकेचे योग्य व्यवस्थापन, त्याचा उत्पादक वापर आणि त्यातून भविष्यात परकी चलन निर्माण होईल अशा क्षेत्रांना प्रोत्साहन देणे, ही पुढील काळातील महत्त्वाची कसोटी ठरणार आहे.(लेखक निवृत्त बँक अधिकारी आहेत. ८९७५७५७८१०, ७३५०१११८८८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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