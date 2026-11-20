देवेंद्र बंगाळे-devendrabangale@gmail.com भारतीय रिझर्व्ह बँकेने परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांकडून डॉलरमधील ठेवी आकर्षित करण्यासाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिली. त्यातून भारतात मोठ्या प्रमाणात परकी चलन आले. मात्र, त्याच काळात रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमजोर होत राहिला. देशांतर्गत बँकिंग व्यवस्थेत पैशाचा अतिरिक्त ओघ निर्माण झाला आणि तो नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला मोठ्या प्रमाणावर पावले उचलावी लागली. डॉलरचा एवढा मोठा ओघ येऊनही रुपयाला अपेक्षित बळ का मिळाले नाही? बँकिंग व्यवस्थेत आलेले अतिरिक्त पैसे पुन्हा शोषून घेण्याची गरज का निर्माण झाली? आणि या घडामोडींचा शेअर बाजार, व्याजदर, कर्जाचे हप्ते आणि सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराशी नेमका काय संबंध आहे?भारताला कच्चे तेल, काही औद्योगिक वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि इतर अनेक वस्तू परदेशातून आयात कराव्या लागतात. या व्यवहारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर डॉलरची गरज असते. दुसरीकडे, निर्यात, परदेशातून येणारे पैसे आणि परकी गुंतवणूक यांच्या माध्यमातून भारताला डॉलर मिळतात. परंतु, डॉलरची आवक आणि जावक यांचा समतोल बिघडला, तर रुपयावर दबाव येऊ शकतो. विशेषतः कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या, परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून पैसे काढले किंवा जागतिक बाजारात डॉलर अधिक मजबूत झाला, तर भारतात डॉलरची मागणी वाढते. अशा परिस्थितीत परकी चलनाची उपलब्धता वाढवणे आणि चलन बाजारातील अनावश्यक अस्थिरता कमी करणे महत्त्वाचे ठरते. याच पार्श्वभूमीवर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पाच जून २०२६ रोजी विशेष उपाय जाहीर केले. त्यात परदेशस्थ भारतीयांकडून ठेवी आकर्षित करण्यासाठी बँकांना प्रोत्साहन देणाऱ्या डॉलर-रुपया स्वॅप सुविधेचाही समावेश होता. ही सुविधा आठ जूनपासून लागू झाली. यातील एक महत्त्वाचा भाग होता ‘एफसीएनआर’ (FCNR) अर्थात फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट बँक ठेवी..Premium|Social Sector Funding : सामाजिक विकासासाठी निधी कुठून येतो? सरकार, कंपन्या आणि नागरिकांची भूमिका.‘एफसीएनआर’ ठेवी आकर्षक का?परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांकडे म्हणजेच अनिवासी भारतीयांकडे (एनआरआय) डॉलर किंवा इतर परकी चलनात बचत असू शकते. ही रक्कम भारतात गुंतवायची असल्यास चलनाच्या चढ-उताराचा विचार करावा लागतो. उदा. एखाद्या व्यक्तीने डॉलरचे रुपयांत रूपांतर केले आणि काही वर्षांनी ती रक्कम पुन्हा डॉलरमध्ये हवी असेल, तर त्या काळातील विनिमय दरामुळे अंतिम रकमेवर परिणाम होऊ शकतो. ‘एफसीएनआर’(बी) ठेवींमध्ये मात्र ठेव परकी चलनात केली जाते आणि मुद्दल व व्याज त्याच परकी चलनात मिळते. त्यामुळे रुपयाच्या घसरणीमुळे होणारा थेट चलनजोखमीचा परिणाम टाळण्यास मदत होते. अर्थात, व्याजदर, बँकेची पतक्षमता आणि ठेवीच्या अटी यांचाही विचार आवश्यक असतो. या ठेवी भारतातील बँकांसाठीही उपयुक्त ठरतात. मात्र, बँकेने डॉलरमध्ये ठेव स्वीकारली म्हणजे तिच्या चलनजोखमीचा प्रश्न आपोआप सुटत नाही. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य बदलल्यास बँकेच्या ताळेबंदावर परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेने या ठेवींशी संबंधित डॉलर-रुपया स्वॅपची सुविधा उपलब्ध करून दिली. या व्यवस्थेमुळे बँकांना परकी चलनाशी संबंधित काही जोखीम व्यवस्थापित करता येते आणि ‘एनआरआय’कडून ठेवी आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला. १८ सप्टेंबरपर्यंतच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, विशेष स्वॅप सुविधेशी संबंधित एकूण परकी चलनाची उभारणी सुमारे १४३.६ अब्ज डॉलर झाली होती. त्यापैकी ‘एफसीएनआर (बी)’ ठेवींचा वाटा सुमारे १३३ अब्ज डॉलर होता. उर्वरित रक्कम परकी चलनातील इतर पात्र कर्जउभारणीच्या मार्गांतून आली होती. ही आकडेवारी त्या तारखेपर्यंतची एकत्रित उभारणी दर्शवते; एका दिवसात आलेली रक्कम नव्हे. या प्रतिसादामुळे रिझर्व्ह बँकेने नवी ‘एफसीएनआर-बी’ ठेवींसाठीची विशेष सुविधा मूळ नियोजित मुदतीच्या आधी, ३१ ऑगस्टलाच बंद केली. यातून भारताला मोठ्या प्रमाणावर परकी चलन उपलब्ध तर झाले; पण याची दुसरी बाजूही होती. डॉलरबरोबर रुपयांचा ओघही वाढला. परकी चलन भारतात आले, की त्याचा देशांतर्गत पैशाच्या उपलब्धतेशी काय संबंध, असा प्रश्न पडू शकतो.बँकिंग व्यवस्थेतील पैशाचा प्रवासहे समजून घेण्यासाठी बँकिंग व्यवस्थेतील पैशाचा प्रवास पाहावा लागेल. डॉलर-रुपया स्वॅपच्या व्यवस्थेत बँका आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात परकी चलन आणि रुपयांची देवाणघेवाण होते. त्यातून बँकिंग व्यवस्थेत रुपयांची उपलब्धता वाढू शकते. स्वॅपच्या अटींनुसार पुढे ही देवाणघेवाण उलट दिशेने होण्याचीही व्यवस्था असते. अर्थव्यवस्थेत सहज उपलब्ध असलेल्या पैशाला आर्थिक भाषेत ‘तरलता’ म्हणतात. बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी, व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी आणि इतर आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी जितका पैसा उपलब्ध असतो, त्यावर या तरलतेचा परिणाम होतो. तरलता वाढणे हे वाईट नाही. बँकांकडे पुरेसा पैसा असेल, तर आर्थिक व्यवहार सुरळीत होऊ शकतात; पण पैसा गरजेपेक्षा खूप जास्त झाला, तर अल्पकालीन व्याजदरांवर दबाव येऊ शकतो. बाजारातील पैशाचा समतोल बिघडू शकतो आणि रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाचा परिणाम अपेक्षेप्रमाणे होण्यात अडचणी येऊ शकतात. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेसमोर एकाच वेळी दोन उद्दिष्टे होती. एका बाजूला देशासाठी परकी चलन उपलब्ध करून देणे आणि दुसऱ्या बाजूला देशांतर्गत बँकिंग व्यवस्थेत पैशाचा अनावश्यक साठा होऊ न देणे. ही दोन्ही उद्दिष्टे परस्परविरोधी नाहीत; पण त्यांच्यात समतोल राखण्यासाठी योग्य वेळी योग्य साधने वापरावी लागतात.पैसे परत शोषण्याची गरज का पडली?सप्टेंबरच्या सुरुवातीला बँकिंग व्यवस्थेतील अतिरिक्त तरलता मोठ्या प्रमाणावर वाढली. तीन सप्टेंबरपर्यंत उपलब्ध आकडेवारीनुसार हा अतिरिक्त पैसा सुमारे १०.३ लाख कोटींच्या पातळीवर पोहोचला होता. अशा वेळी रिझर्व्ह बँक बँकांकडून काही काळासाठी पैसे स्वीकारू शकते. यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साधनांपैकी एक म्हणजे ‘व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो’ म्हणजेच व्हीआरआरआर (VRRR). सोप्या भाषेत सांगायचे, तर बँकांकडे सध्या गरजेपेक्षा जास्त पैसे असतील, तर त्या ठरावीक कालावधीसाठी हे पैसे रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवू शकतात. त्यामुळे त्या कालावधीत बँकिंग व्यवस्थेत मुक्तपणे फिरणाऱ्या रुपयांची उपलब्धता कमी होते. मुदत संपल्यावर ठरलेल्या अटींनुसार पैसे परत मिळतात. चार सप्टेंबर २०२६ रोजी रिझर्व्ह बँकेने दोन ‘व्हीआरआरआर’ लिलावांद्वारे एकूण ६.०२ लाख कोटी रुपयांची रक्कम स्वीकारली. ही रक्कम कायमस्वरूपी काढून घेतलेली नव्हती; ती तात्पुरत्या स्वरूपात शोषून घेण्याची कारवाई होती. यातून एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात येतो. रिझर्व्ह बँक एका बाजूला परकी चलन आकर्षित करण्यासाठी उपाय करते, तर दुसऱ्या बाजूला त्या प्रक्रियेमुळे देशांतर्गत व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या अतिरिक्त पैशाचे व्यवस्थापन करते. मात्र, तात्पुरत्या उपायांनीच संपूर्ण प्रश्न सुटेल असे नाही. तरलतेची परिस्थिती किती काळ टिकते आणि बँकिंग व्यवस्थेत किती अतिरिक्त पैसा राहतो, यानुसार पुढील पावले ठरवावी लागतात..Premium|Durga Puja Festival : कोलकात्यातील दुर्गापूजा : भव्य पंडाल, बंगाली संस्कृती आणि ६५ हजार कोटींची उलाढाल.‘ओपन मार्केट ऑपरेशन्स’ कशासाठी?रिझर्व्ह बँकेने ११ सप्टेंबर रोजी सरकारी रोख्यांच्या विक्रीद्वारे एकूण एक लाख कोटी रुपयांची तरलता शोषून घेण्याची घोषणा केली. ही विक्री तीन टप्प्यांत होणार होती रु. ५० हजार कोटी, रु. २५ हजार कोटी आणि रु. २५ हजार कोटी. या प्रक्रियेला ‘ओपन मार्केट ऑपरेशन्स’ म्हणजे ‘ओएमओ’ म्हणतात. ‘व्हीआरआरआर’ आणि ‘ओएमओ’ यांच्यातील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. ‘व्हीआरआरआर’मध्ये बँकांचा अतिरिक्त पैसा ठरावीक कालावधीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवला जातो. ‘ओएमओ’मध्ये मात्र रिझर्व्ह बँक सरकारी रोखे बाजारात विकते. बँका किंवा इतर पात्र गुंतवणूकदार हे रोखे विकत घेतात आणि त्याबदल्यात त्यांच्या खात्यातील रुपये रिझर्व्ह बँकेकडे जातात. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता कमी होते. सरकारी रोख्यांची विक्री वाढली, तर त्यांच्या किमती आणि त्यावर मिळणारे उत्पन्न म्हणजेच यील्ड, यांवर परिणाम होऊ शकतो. रोख्यांच्या किमती आणि यील्ड यांचा सामान्यतः उलटा संबंध असतो. बाजारात रोख्यांचा पुरवठा वाढल्यामुळे त्यांच्या किमती खाली आल्या, तर यील्ड वाढू शकते; मात्र प्रत्यक्ष परिणाम बाजारातील मागणी, अपेक्षित व्याजदर आणि इतर घटकांवर अवलंबून असतो. याच कारणामुळे तरलता व्यवस्थापनाचा विषय केवळ बँकांपुरता मर्यादित राहत नाही. तो सरकारी कर्जउभारणी, रोखे बाजार आणि व्यापक व्याजदरांच्या वातावरणाशी जोडला जातो.रोखे परतावा वाढल्यास...सरकारी रोख्यांचा परतावा अर्थात यील्ड हा अर्थव्यवस्थेतील व्याजदरांच्या वातावरणाचा एक महत्त्वाचा संकेत असतो. सरकारी रोख्यांचा परतावा वाढला, तर काही कंपन्यांना आणि इतर कर्जदारांना तुलनेने जास्त दराने पैसे उभारावे लागू शकतात. मात्र, सरकारी रोख्यांच्या परताव्यामध्ये झालेली प्रत्येक वाढ बँकांच्या कर्जदरात तितकीच वाढ घडवते असे नाही. कर्जदरांवर रिझर्व्ह बँकेचे धोरण, बँकांकडील ठेवींचा खर्च, कर्जाची मागणी, कर्जदाराची पत आणि बाजारातील स्पर्धा असे अनेक घटक परिणाम करतात. सात ऑक्टोबर २०२६ रोजी रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात पाव टक्क्यांची वाढ करून तो ५.५० टक्क्यांवर नेला. जवळपास साडेतीन वर्षांनंतर झालेल्या या वाढीमागे महागाईचा धोका आणि जागतिक परिस्थितीचा विचार होता. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या धोरणात्मक भूमिकेतही बदल केला. रेपो दर वाढल्यावर कर्जाचे व्याजदर वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. विशेषतः बाह्य संदर्भदराशी जोडलेल्या गृहकर्जांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो; पण प्रत्येक कर्जदाराचा हप्ता लगेच वाढेलच असे नाही. कर्जाचा प्रकार, व्याजदराची पुनर्निश्चिती आणि बँकेच्या अटी यांनुसार परिणाम वेगवेगळा असतो. दुसरीकडे, व्याजदर वाढले, तर नव्या ठेवींवर चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे एकाच आर्थिक बदलाचा परिणाम कर्जदार आणि बचतदार यांच्यावर वेगवेगळा होऊ शकतो; पण इथे पुन्हा एक प्रश्न उभा राहतो. भारतात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर डॉलर आले, बँकिंग व्यवस्थेत रुपयांची उपलब्धताही वाढली, तर रुपया मात्र डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत का होत राहिला?डॉलर आवक वाढूनही रुपया कमकुवत?चलनाचा दर ठरवताना एका घटकाकडे पाहून निष्कर्ष काढता येत नाही. डॉलरचा पुरवठा वाढला, तर रुपयाला आधार मिळू शकतो; पण त्याच वेळी डॉलरची मागणीही मोठ्या प्रमाणावर वाढत असेल, तर त्या आधाराचा परिणाम मर्यादित राहू शकतो. भारत कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल महाग झाले, तर ते खरेदी करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना अधिक डॉलर लागतात. त्यामुळे डॉलरची मागणी वाढते. तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम केवळ आयात बिलापुरता मर्यादित राहत नाही. वाहतूक, उत्पादन आणि इतर खर्च वाढल्यास देशांतर्गत महागाईवरही दबाव येऊ शकतो. दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे परदेशी गुंतवणूकदारांची भूमिका. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) भारतीय शेअर विकून पैसे परत नेत असतील, तर त्यांना रुपयांचे डॉलरमध्ये रूपांतर करावे लागू शकते. यामुळे डॉलरची मागणी वाढू शकते आणि रुपयावर दबाव येऊ शकतो. याशिवाय, अमेरिकेतील व्याजदर आणि सरकारी रोख्यांचा परतावा आकर्षक वाटत असेल, तर जागतिक गुंतवणूकदार अमेरिकेकडे अधिक पैसे वळवू शकतात. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही डॉलरला मागणी वाढू शकते. म्हणजेच, भारतात डॉलर आले म्हणून रुपया लगेच मजबूत होईल, असा सरळ नियम नाही. डॉलरची एकूण आवक, आयातीसाठी लागणारे डॉलर, परदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह, जागतिक बाजारातील वातावरण आणि रिझर्व्ह बँकेचे हस्तक्षेप या सर्वांचा एकत्रित परिणाम विनिमय दरावर होतो. सात ऑक्टोबरला रुपया डॉलरच्या तुलनेत सुमारे ९६.८५ पर्यंत घसरला होता. या घडामोडींवरून परकी चलनाची उपलब्धता वाढवणे महत्त्वाचे असले, तरी रुपयाचे मूल्य स्थिर ठेवण्यासाठी त्यापलीकडेही अनेक आव्हाने असतात, हे स्पष्ट होते. रिझर्व्ह बँकेने १० ऑक्टोबरला आणखी काही उपाय जाहीर केले. १२ ऑक्टोबरपासून इंडियन ऑइल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम या तीन सरकारी तेल कंपन्यांच्या दैनंदिन डॉलरच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विशेष सुविधा सुरू झाली. यामुळे या कंपन्यांची डॉलरची मागणी थेट बाजारावर पडण्याचा दबाव कमी होऊ शकतो. परकी चलनातील काही व्यवहारांच्या नियमांमध्येही कठोरपणा आणण्यात आला. या उपायांचा उद्देश रुपयाच्या घसरणीला आळा घालणे आणि चलन बाजारात शिस्त राखणे हा आहे. मात्र, तेलाच्या किमती आणि परदेशी भांडवलाचा प्रवाह यांसारखे बाह्य घटक प्रतिकूल राहिले, तर केवळ एका निर्णयाने रुपयाची दिशा कायमस्वरूपी बदलणे कठीण ठरू शकते..शेअर बाजाराशी संबंध काय?आता या संपूर्ण चित्रातील सर्वसामान्य गुंतवणूकदारासाठी महत्त्वाचा भाग पाहू. शेअर बाजार केवळ कंपन्यांच्या नफ्यावर चालत नाही. कंपन्यांचा नफा, भविष्यातील वाढ, व्याजदर, महागाई, जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास या सर्वांचा त्यावर परिणाम होतो. रुपया कमकुवत झाला, तर आयातीत कच्चा माल किंवा इंधन वापरणाऱ्या कंपन्यांचा खर्च वाढू शकतो. कंपन्यांना हा वाढलेला खर्च ग्राहकांकडून वसूल करता आला नाही, तर त्यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. दुसरीकडे, परदेशातून डॉलरमध्ये उत्पन्न मिळवणाऱ्या काही निर्यातदार कंपन्यांना रुपयाच्या घसरणीचा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे रुपयाच्या घसरणीचा परिणाम सर्व कंपन्यांवर सारखाच होत नाही. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या, तर भारताचे आयात बिल वाढते. त्यातून महागाईचा धोका वाढू शकतो. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्याजदर तुलनेने जास्त राहण्याची शक्यता निर्माण झाली, तर कंपन्यांसाठी कर्ज महाग होऊ शकते. भविष्यात मिळणाऱ्या नफ्याचे आजचे मूल्य ठरवतानाही गुंतवणूकदार अधिक सावध होऊ शकतात. याच वेळी परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअरमधून पैसे काढत असतील, तर बाजारावर विक्रीचा अतिरिक्त दबाव येतो. देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार (डीआयआय) ही विक्री काही प्रमाणात शोषून घेऊ शकतात; मात्र त्यातून बाजारातील अस्थिरता पूर्णपणे नाहीशी होईलच असे नाही. याचा अर्थ असा नाही, की रिझर्व्ह बँकेने अतिरिक्त तरलता शोषून घेतली म्हणूनच शेअर बाजार घसरतो. तरलता व्यवस्थापन, व्याजदर, रुपया, कच्चे तेल, जागतिक रोखे यील्ड आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री हे वेगवेगळे घटक एकाच वेळी बाजारावर परिणाम करू शकतात. त्यात कंपन्यांचे तिमाही निकाल आणि भविष्यातील नफ्याचे अंदाजही महत्त्वाचे असतात. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात भारतीय शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता दिसली. ‘सेन्सेक्स’ आणि ‘निफ्टी’ने नऊ ऑक्टोबरला जोरदार उसळी घेतली आणि सलग आठ आठवड्यांच्या घसरणीला विराम मिळाला. मात्र, एका दिवसाची तेजी म्हणजे बाजारातील घसरण संपली, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री, तेलाच्या किमती आणि जागतिक व्याजदर यांबाबतची अनिश्चितता कायम आहे. म्हणूनच बाजाराची दिशा ठरवताना केवळ एका दिवसातील तेजी किंवा घसरण पाहण्याऐवजी त्यामागील कारणे आणि पुढील काही आठवड्यांतील संकेत पाहणे आवश्यक आहे.घडामोडींचे परस्परसंबंधडॉलरचा दर हा केवळ परकी चलन बाजारातील आकडा नाही. तो आयात खर्चावर, महागाईवर, काही कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षांवर परिणाम करू शकतो. व्याजदर हा केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाचा भाग नाही; तो कर्जदाराच्या हप्त्याशी आणि बचतदाराच्या परताव्याशीही संबंधित आहे. शेअर बाजारातील घसरण किंवा तेजी ही केवळ निर्देशांकातील हालचाल नसून, अर्थव्यवस्थेबद्दलच्या लाखो गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षांचे प्रतिबिंब असते. म्हणूनच सध्याच्या परिस्थितीत सर्वांत महत्त्वाचे आहे, ते घडामोडींचे परस्परसंबंध समजून घेऊन निर्णय घेणे, घाबरून निर्णय घेणे नव्हे. कारण आर्थिक जगात एखादी बातमी आज डॉलरच्या दरात दिसते, उद्या व्याजदरांच्या चर्चेत येते आणि काही दिवसांनी आपल्या गुंतवणुकीच्या मूल्यावर परिणाम करू शकते. डॉलरचा ओघ, रुपयाची घसरण आणि रिझर्व्ह बँकेचे तरलता व्यवस्थापन ही तीन वेगवेगळी प्रकरणे नाहीत. ती एकाच आर्थिक चित्रातील परस्परांशी जोडलेली तीन दृश्ये आहेत. हे चित्र समजून घेतले, तर बाजारातील प्रत्येक हालचालीवर प्रतिक्रिया देण्याऐवजी आपल्या आर्थिक भविष्यासाठी अधिक विचारपूर्वक निर्णय घेता येतील.पुढची दिशा काय असू शकते?रुपया आणि शेअर बाजार या दोन्हींसाठी पुढील काळात काही घटक निर्णायक ठरतील. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या, डॉलरची जागतिक ताकद कमी झाली आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारात पुन्हा गुंतवणूक सुरू केली, तर रुपयाला आधार मिळू शकतो. अशा परिस्थितीत शेअर बाजारातील वातावरणही सुधारू शकते. याउलट, तेल महागच राहिले, जागतिक व्याजदर उच्च पातळीवर राहिले आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री सुरू राहिली, तर रुपयावर आणि शेअर बाजारावर दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या उपायांमुळे चलन बाजारातील अस्थिरता कमी होऊ शकते; परंतु जागतिक परिस्थितीचा परिणाम पूर्णपणे नाहीसा होईल, अशी अपेक्षा ठेवता येत नाही. गुंतवणूकदारांसाठी याचा अर्थ बाजाराची दिशा निश्चितपणे सांगता येते असा नाही. उलट, अशा काळात अंदाजापेक्षा नियोजनाला अधिक महत्त्व असते. दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी केलेली गुंतवणूक केवळ काही आठवड्यांच्या बाजारातील हालचालींवरून बदलणे योग्य ठरेलच असे नाही. त्याच वेळी, आपली जोखीम सहन करण्याची क्षमता, पैशाची गरज कधी आहे आणि गुंतवणूक किती विविध प्रकारच्या मालमत्तांमध्ये विभागली आहे, याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.(लेखक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वरिष्ठ व्यवस्थापक, जागतिक राजकारण, अर्थकारण आणि समाजधोरणांचे विश्लेषक आहेत. ९८६००३१९१८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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