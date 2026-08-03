Premium|Urban Cooperative Banks : सहकारी बँकांचे स्वरूप कॉर्पोरेटसदृश होणार?

विद्याधर अनास्कर - v_anaskar@yahoo.comभारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशातील नागरी सहकारी बँकांसाठी ‘आदर्श उपविधी’चा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. वास्तविक, सहकार हा राज्याच्या अखत्यारितील विषय असताना आणि सहकारातील विविध प्रकारच्या संस्थांसाठी ‘आदर्श उपविधी’ तयार करण्याचे अधिकार राज्यांच्या सहकार कायद्यात फक्त सहकार निबंधकांनाच दिलेले असताना रिझर्व्ह बँक हा अधिकार स्वत:कडे कसा घेऊ शकते, असा कायदेशीर आणि नैतिकतेचा प्रश्न यामुळे उपस्थित झाला आहे.सहकार हा राज्याच्या अखत्यारितील विषय असून, सहकारातील विविध प्रकारच्या संस्थांसाठी ‘आदर्श उपविधी’ तयार करण्याचे अधिकार राज्यांच्या सहकार कायद्यात फक्त सहकार निबंधकांनाच दिलेले आहेत. महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील कलम १४ मधील या संदर्भातील तरतूद अत्यंत स्पष्ट आहे. वास्तविक, सहकारी बँकांची नोंदणी ही महाराष्ट्र राज्य सहकार कायद्यातंर्गत राज्याच्या सहकार निबंधकांकडे होते. घटनेतील तरतुदींनुसार समान गरज, ध्येय व उद्दिष्टे असणाऱ्या व्यक्ती एकत्र येऊन सहकारी संस्था स्थापन करतात. आपली संस्था कशी चालवावी अथवा चालावी या संदर्भातील नियम ते उपविधीद्वारे निबंधकांकडे स्थापनेच्या वेळी सादर करतात. उपविधींमधील तरतुदी या सहकार कायदा व देशात अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यांच्या तरतुदींशी सुसंगत आहेत का, हे तपासण्याचे काम सहकार खात्याचे आहे. त्यानुसार मंजूर झालेल्या उपविधींमधील तरतुदींनुसार संस्थेचे कामकाज पाहण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची असते. या पार्श्वभूमीवर, येथे उपविधींच्या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेच्या हस्तक्षेपाचा प्रश्न येतोच कोठे? .रिझर्व्ह बँकेचा दृष्टिकोनउपविधींमधील तरतुदींपेक्षा कायद्यातील तरतुदी या श्रेष्ठ असतात, हा स्थापित कायदा (Settled Law) असताना व्यापारी बँकांच्या तरतुदी नागरी सहकारी बँकांच्या उपविधींमध्ये समाविष्ट करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा अट्टाहास एकाच कारणासाठी असू शकतो, तो म्हणजे या सर्व तरतुदींचा नागरी सहकारी बँकांनी स्वीकार केल्यास, त्या संदर्भातील सर्व कायदेशीर लढाया संपुष्टात येतात. स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या तरतुदींनुसारच बँकांना आपले कामकाज करावे लागेल. रिझर्व्ह बँकेचा नागरी सहकारी बँकांकडे बघण्याचा आजपर्यंतचा दृष्टिकोन पाहता, सहकारी बँकिंगचे मॉडेल आणि व्यापारी बँकिंगचे मॉडेल यामध्ये फरक करण्यास रिझर्व्ह बँक तयार नाही. सहकारी असो अथवा व्यापारी बँका असो, सर्वांना बँकिंगबाबतचे निकष समान असावेत, हा रिझर्व्ह बँकेचा प्रथमपासून अट्टाहास आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीही प्रयत्न केले आहेत. मोठ्या सहकारी बँकांनी स्वत:चे रुपांतर स्मॉल फायनान्स बँकेमध्ये करावे आणि लहान अशक्त बँकांनी, विलीनीकरण अथवा एकत्रीकरणाच्या रुपाने स्वत:चे अस्तित्व नष्ट करण्याच्यादृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीही अनेक धोरणे आखली आहेत. लहान व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या बँकांनी स्वत:चे रुपांतर पतसंस्थेमध्ये करावे, असा सल्लाही रिझर्व्ह बँकेने या बँकांना दिला आहे. थोडक्यात, व्यापारी बँकांचे मॉडेल हेच खरे यशस्वी बँकिंगचे मॉडेल होय, या निष्कर्षाप्रत येऊन पोहचलेल्या रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांच्या ‘आदर्श उपविधी’संदर्भात उचलेले पाऊल म्हणजे नागरी सहकारी बँकांचे स्वरुप कॉपोरेटसदृश होण्याची नांदी तर नाही ना? अशी शंका घेण्यास भरपूर वाव आहे..समितीची व्यापक कार्यकक्षानागरी सहकारी बँकांचे स्वरुप कॉर्पोरेटसदृश होणार, असे वाटण्याचे मुख्य कारण म्हणजे या समितीला दिलेली कार्यकक्षा होय. रिझर्व्ह बँकेने यासंदर्भात जारी केलेल्या परिपत्रकात असे नमूद केले आहे, की वर्ष २०२० मध्ये बँकिंग नियमन कायद्यात झालेल्या सुधारणांनंतर नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात उत्तम प्रशासन, नियामक अनुपालन आणि भांडवल उभारणीस प्रोत्साहन देण्यासाठी नवी ‘आदर्श उपविधी’ तयार करण्याची गरज आहे. ‘आदर्श उपविधी’च्या मसुद्यात कोणत्या तरतुदींचा समावेश आवश्यक आहे, तेदेखील रिझर्व्ह बँकेने यात सांगितले आहे.राज्याचा सहकार कायदा हा संपूर्णत: सभासदांभोवती फिरतो, त्यामध्ये ठेवीदारांचा उल्लेख कोठेही नाही. ‘सभासदांचे हित’ हा सहकार कायद्याचा गाभा आहे. त्याउलट ‘बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट’ हा ठेवीदारांभोवती फिरतो, त्यामध्ये कोठेही सभासदांचा उल्लेख नाही. किंबहुना ‘ठेवीदारांचे हित’ हाच बँकिंग कायद्याचा गाभा आहे. अशा दोन विभिन्न उद्देश असलेल्या कायद्यांच्या तरतुदींचा आवश्यक तेवढा समावेश या ‘आदर्श उपविधी’मध्ये करताना, या दोन्ही कायद्यातील मूलभूत तत्त्वांना बळकट करण्याचे अवघड कामगिरी या तज्ज्ञ समितीपुढे आहे, असे मला वाटते.संभाव्य तरतुदीचा लाभरिझर्व्ह बँकेच्या पुढाकाराने होणाऱ्या या ‘आदर्श उपविधी’मधील संभाव्य तरतुदींचा तटस्थपणे विचार केल्यास पुढील काही व्यावसायिक फायदे या क्षेत्राला निश्चितच मिळतील-१) चांगले सुशासन : संचालक मंडळ, बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट, उपसिमत्या आणि व्यवस्थापन यांच्या भूमिका स्पष्ट होतील. निर्णयप्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल. संचालकांच्या १० वर्षांच्या कालावधींचा समावेश आपल्या उपविधींमध्ये करण्याचा अट्टहास रिझर्व्ह बँक करणार, कारण एकदा ही तरतूद उपविधींद्वारे स्वीकारली, तर त्या संदर्भातील सर्व कायदेशीर मुद्देच संपुष्टात येतात.२) नियामक अनुपालन सुलभ होईल : रिझर्व्ह बँक आणि राज्याच्या सहकार कायद्याशी सुसंगत असे उपविधी तयार होतील. निरीक्षण आणि लेखापरीक्षणातील त्रुटी कमी होतील. परंतु, यामध्ये रिझर्व्ह बँकेचेच वर्चस्व राहील. या उपविधींमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे अधिकार या शिर्षकाखाली आपल्या संचालक मंडळातील सदस्याला काढून टाकण्याचे; तसेच त्यांच्या जागी घेणाऱ्या संचालकांच्या नेमणुकीस रिझर्व्ह बँकेची पूर्वसंमती घेण्याचे अथवा आपल्या संचालक मंडळामध्ये रिझर्व्ह बँकेचा प्रतिनिधी अथवा निरीक्षक नेमण्याचे अधिकारही उपविधीद्वारे रिझर्व्ह बँकेस द्यावे लागतील.३) सर्व नागरी सहकारी बँकांसाठी समान चौकट : रिझर्व्ह बँकेचे आदर्श उपविधी स्वीकारल्याशिवाय आपल्याला रिझर्व्ह बँकेकडून व्यवसायासाठी कोणतीच नवी परवानगी मिळणार नसल्याने सर्वांनाच हे आदर्श उपविधी स्वीकारवेच लागतील. त्यामुळे देशभरातील सहकारी बँकांमध्ये नियमांची एकरुपता येईल व नियामकांना या बँकांवर देखरेख करणे सोपे जाईल.४) भांडवल उभारणीस मदत होईल : बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील तरतुदींनुसार शेअर, प्रेफरन्शिअल शेअर, डिबेंचर या मार्गाने भांडवलउभारणीची प्रक्रिया सुलभ होऊ शकेल. मात्र, हे करत असतानाच ‘एक सभासद एक मत’ हे सहकारातील सर्वोच्च तत्त्व पाळावे लागेल. तसेच या शेअरच्या खरेदी-विक्री व मूल्यांकनासाठी ‘सेबी’सारखी स्वतंत्र यंत्रणा सहकार-तत्वांवर उभी करावी लागेल.५) व्यावसायिक व्यवस्थापनाला चालना मिळेल : तज्ज्ञ संचालक, युवा संचालक, समित्या व कौशल्याधारीत प्रशासनाला प्रोत्साहन मिळेल. जोखीम व्यवस्थापन अधिक सक्षम होईल. ‘सहकारातील जरुरीपुरता नफा’ हे तत्व मागे पडून ‘जास्तीत-जास्त नफा’ हे व्यापारी तत्व अंगीकारले जाईल.६) ठेवीदारांचा विश्वास वाढेल : रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण अधिक मजबूत झाल्यास ठेवीदारांमध्ये अधिक सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल. ठेवीदारांचे प्रतिनिधी संचालक मंडळावर येतील. निवडणूकप्रक्रियेत कर्जदार-सभासदांबरेाबरच ठेवीदार-सभासदांनाही प्राधान्य मिळेल..वरील फायद्यांबरोबरच पुढील तोट्यांकडेसुद्धा दुर्लक्ष करून चालणार नाही१) सहकार तत्त्वांवर परिणाम होण्याची भीती ः रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणामुळे ‘सभासदांनी, सभासदांसाठी चालविलेली संस्था’ ही सहकारी संस्थांची ओळख पुसली जाऊन ‘रिझर्व्ह बँकेने चालविलेली संस्था’ अशी ओळख निर्माण होईल. त्यामुळे स्थानिक सभासदांचे नियंत्रण कमी होईल. सहकारी बँकांचे स्वरुप सहकारीपेक्षा कॉर्पोरेटसदृश होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.२) राज्याच्या सहकार कायद्याशी विसंगत तरतुदी येतील ः राज्याचा सहकार कायदा आणि केंद्राचा बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट या दोन वेगवेगळ्या कायद्यांच्या उद्देश व त्या अनुषंगाने असलेल्या तरतुदी भिन्न असल्याने अंमलबजावणीत अडचणी येऊ शकतात. यामुळे यानंतर राज्याला सहकार कायद्यात ‘सहकारी बँकिंग’संदर्भात कायद्यात वेगळ्या प्रकरणाचा समावेश करावा लागल्यास आश्चर्य वाटायला नको.३) लहान नागरी सहकारी बँकांवर अतिरिक्त ताण येईल ः नवे नियम, समित्या, अनुपालन खर्च आदी लहान बँकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या जड ठरू शकेल.४) अनुभवी नेतृत्वाला धक्का ः संचालकांचे पात्रता-निकष, त्यांचा कालावधी या पार्श्वभूमीवर अनुभवी संचालकांना कमी संधी मिळू शकेल. नव्या संचालकांना अनुभवाअभावी प्रभावी काम करता न आल्यास बँकेवरील ग्राहकांच्या विश्वासाला तडा जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.५) संक्रमण कालावधीतील अडचणी : हे आदर्श उपविधी असल्याने ते स्वीकारायचे अथवा नाही अथवा त्यापैकी कोणत्या तरतुदी स्वीकारायच्या, यासंबंधीचा निर्णय बँकांच्या सभासदांनी घ्यावयाचा असला तरी रिझर्व्ह बॅंकेच्या रेट्यापुढे ते त्यांना स्वीकारावेच लागतील, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. यामुळे विद्यमान उपविधी बदलणे, वार्षिक सभेची मंजुरी घेणे आणि नोंदणीप्रक्रिया वेळखाऊ ठरु शकते. रिझर्व्ह बॅंकेने समितीस दिलेला तीन महिन्यांचा कालावधी पाहता, सहकारी बँकांनी त्यांच्या येत्या वार्षिक सभेमध्ये हे नवे उपविधी मंजूर करुन घ्यावेत, असे रिझर्व्ह बँकेस वाटते.एकंदरीतच नव्या आदर्श उपविधीसाठी रिझर्व्ह बँकेने नेमलेली समिती हे नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता, व्यावसायिकता, सुशासन आणि नियामक शिस्त वाढविण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे. परंतु, याची अंमलबजावणी करताना सहकार चळवळीची मूलभूत तत्वे म्हणजेच लोकशाही, सदस्यांचे नियंत्रण आणि स्वायत्तता यांचे संरक्षण करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. हा समतोल योग्यप्रकारे साधण्यात या समितीला यश येवो, हीच अपेक्षा!(लेखक सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत. ९८५०९७४०७५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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