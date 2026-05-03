Premium|Benefits of Reading Books for Children : लहानपणी वाचून दाखवलं तरच किशोरवयात मुलं स्वतःहून वाचतील; वाचनाची आवड कशी जोपासावी?

लहानपणी मुलांना वाचून दाखवलं तर ती किशोरवयात स्वतःहून वाचू लागण्याची शक्यता जास्त असते. जी मुलं जास्त वाचतात, ती अधिक शब्द शिकतात... अधिक शब्दांमुळे वाचन सोपं आणि अधिक आनंददायक होतं. अशा आनंदामुळे वाचनाची आवड वाढते. जर तुम्ही स्वतःची ओळख वाचक म्हणून देत नसाल, तर त्यामागे खालील कारणं असू शकतात...ज्या घरात पुस्तकं नाहीत, अशा घरात तुम्ही लहानाचे मोठे झालात. यामागे अनेक आर्थिक किंवा सामाजिक कारणं असू शकतात.तुमचे आई-वडील, आजी-आजोबा किंवा कुणीही कुटुंबातील सदस्य तुमच्यासमोर वाचत नव्हते. आवडते लेखक, पुस्तकं यावर घरात चर्चा होत नव्हती.कुणीतरी तुम्हाला म्हटलं, ‘तुला वाचायला फारसं आवडत नाही.’ तुम्ही ते मान्य केलं आणि स्वतःही म्हणू लागलात, ‘मला वाचायला फारसं आवडत नाही.’ हळूहळू ही तुमची ओळख बनली. तुम्हाला विशिष्ट पुस्तकं जबरदस्तीने वाचायला दिली गेली. तुम्हाला स्वतः पुस्तकं निवडण्याची मोकळीक नव्हती. त्यामुळे सुरुवातीची काही पुस्तकं कंटाळवाणी वाटली आणि तुम्ही वाचन सोडून दिलं. लहानपणीच तुमच्या हातात स्क्रीन आला. तुम्हाला यांपैकी कुठलं कारण जवळचं वाटतं? हे लक्षात ठेवा, की वरील कारणांमुळेच तुमची मुलंदेखील स्वतःला पुस्तक न वाचणारी म्हणून ओळखतात!.Premium|Third Eye Book: किरण येले यांच्या 'तिसरा डुळा' कथासंग्रहाचा गहिरा अनुभव.पुढे जसजसं वय वाढत जातं, तसतसं मोकळा वेळ घालवण्याची एक वेगळीच पद्धत तुम्ही शोधता. त्याला आम्ही नाव दिलंय, SCREAM (Screen Caused Reading Minimization).तुमचा मेंदू खरंच ओरडत आहे. त्यामध्ये तुम्ही -१. स्क्रोलिंगचं व्यसन लावून घेता.२. हे व्यसन आहे, हे कळतही नाही.३. हे व्यसन आहे, हे कळेपर्यंत उशीर झालेला असतो.पुस्तकवाचन ज्या ताकदीने मेंदूला आकार देतं, तसं दुसरं कोणतंही माध्यम करू शकत नाही. उलट, पुस्तक हातात घेऊन अजिबात न वाचता, फक्त डिजिटल स्क्रोलिंग आणि SCREAM-ING केल्याने अनेक प्रकारे हानी होते. हे का महत्त्वाचं आहे?तत्त्व १ : क्षमतेपेक्षा स्वप्रतिमा जिंकतेलहानपणी मुलं वाचनाला विरोध करत नाहीत; पण जसजसं वय वाढतं, ते वाचन त्यांना त्याच्या मनात असलेल्या त्यांच्या स्वप्रतिमेशी विसंगत वाटू लागतं. नाओमी बारन आणि स्टीफन क्रॅशेन यांच्या संशोधनानुसार वाचन-प्रेरणा ही जवळजवळ पूर्णपणे स्वप्रतिमेशी निगडीत असते. ‘मला वाचायला आवडत नाही’ असं म्हणणारं मूल, क्षमता नव्हे; तर त्याची स्वप्रतिमा सांगत असतं.पालकांनी ‘माझ्या मुलाला वाचायला आवडत नाही’ असं म्हणणं ही सर्वात धोकादायक गोष्ट आहे. कारण यामुळे मुलामध्ये न वाचण्याची सवय पक्की होते. वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून, वाचनातील ओघ केवळ नऊ वर्षांच्या वयापर्यंत येतो. त्यामुळे मुलांना स्वतः पुस्तकं हाताळू देणं, त्यांना आवडतील ती निवडू देणं यातच पालकांचं महत्त्वाचं कौशल्य आहे. मग ते ग्राफिक नॉव्हेल्स, कथा, नॉन-फिक्शन, मंगा-पुस्तक कोणत्याही प्रकारचं असो, सगळं ‘वाचनच’ आहे.तत्त्व २ : वातावरण इच्छाशक्तीवर मात करतंघरात नेहमीच जर फोन, टीव्ही किंवा गोंगाट यांची स्पर्धा असेल, तर मुलं नेहमीच जास्त डोपामिन देणारा पर्याय निवडतात. म्हणून घरातल्या किती जागा पुस्तकं आणि वाचन दर्शवतात हे कठोरपणे तपासा. पालकांनी वाचनासाठी खास जागा ठरवावी, तात्पुरती एखादी प्रथा सुरू करावी आणि वाचन ही कौटुंबिक सवय व्हावी. ज्यायोगे वाचन हा एक सहज, नैसर्गिक पर्याय ठरेल... एक जाचक नियम नाही. एखादा कोपरा, ‘वाचन कोपरा’ म्हणून सजवा. वाचनासाठी असलेल्या या कोपऱ्यापासून सर्व इतर उपकरणं दूर ठेवा. स्वतः मुलांसमोर वाचा... मुलं पाहिलेल्या सवयी आत्मसात करतात, सांगितलेल्या नाही..Premium|StorySign app for deaf children : कर्णबधिर मुलांसाठी 'स्टोरीसाइन' ठरतेय वरदान; स्मार्टफोनच्या एका क्लिकवर आता पुस्तके बोलणार सांकेतिक भाषेत.तत्त्व ३ : वाचन ही एकमेकांमधली संवादाची भाषा आहे.लहानपणी मुलांना वाचून दाखवलं तर ती किशोरवयात स्वतःहून वाचू लागण्याची शक्यता जास्त असते. एकत्र वाचनामुळे 'पुस्तक आणि सुरक्षितता', 'पालकांचं लक्ष, आपलेपणा आणि पुस्तक' असं त्यांच्याशी भावनिक नातं तयार होतं. पालकांनी परिणामकारक ठरेल, असं मोठ्याने वाचावं, पुस्तकांवर चर्चा करावी; पण त्यावर सतत परीक्षा घेऊ नये. 'वाचावं ते आनंदासाठी' असं वाटणं हे महत्त्वाचं आहे. एकत्र सामूहिक वाचनामुळे मुलांबरोबर जे अस्सल साहित्यिक बंध तयार होतात, ते आयुष्यभर टिकतात. शाळेतल्या शिक्षकांकडून पालक अभिवाचन, वाचनादरम्यान संवाद कसा साधायचा, अशी कौशल्यं शिकू शकतात.तत्त्व ४ : मॅथ्यू इफेक्ट (Matthew Effect)जी मुलं दिवसातून २० मिनिटं वाचतात, ती वर्षाला अंदाजे १८ लाख शब्दांच्या संपर्कात येतात. शब्दसंग्रह म्हणजे केवळ शब्द नव्हेत; तर वैयक्तिक विकास आणि सामान्य ज्ञानाशी संबंधित आहे. जी मुलं जास्त वाचतात, ती अधिक शब्द शिकतात; अधिक शब्दांमुळे वाचन सोपं आणि अधिक आनंददायक होतं. या आनंदामुळे वाचनाची आवड वाढते. लहान वयात विविध प्रकारच्या पुस्तकांशी परिचय झाल्याने हे सकारात्मक चक्र सुरू होतं. शिवाय, अनेक विषयांवरील वाचनातून मिळवलेलं संदर्भात्मक ज्ञान हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे.ज्या मुलांनी समुद्र, तारे, प्राचीन संस्कृती आणि शोधांबद्दल वाचलं आहे, त्यांनी संदर्भात्मक स्पष्टता आणि आकलन प्रस्थापित केलं आहे. म्हणून, ते न वाचलेल्या मुलापेक्षा जवळजवळ कोणत्याही विषयावरील नवीन माहिती अधिक सहजपणे आत्मसात करू शकतात.हे सगळं झाल्यावर प्रश्न येतो, लहानपणी लागलेली वाचनाची ही सवय किशोरवयात (जो एक बदलाचा काळ आहे) कशी टिकवायची?साधारण १३व्या वर्षी फोन मुलांच्या आयुष्यात यायला लागतो. पालक म्हणून, जर तुम्ही तुमच्या मुलाला वयाच्या १३ वर्षांपूर्वी फोन दिला असेल, तर मुलाच्या मेंदूला पुस्तकांपेक्षा फोनच जास्त आवडू लागला आहे. त्यात भर म्हणजे, शाळेतील अभ्यासाचं स्पर्धात्मक स्वरूप, स्क्रीनचा ताण आणि किशोर वय या सगळ्यांमधून जाताना, त्यांच्यातला वाचक टिकवणं अवघड असतं..संशोधन सांगतं, की सर्वसामान्यपणे १० ते १४ वर्षं हा वाचनापासून लांब जायचा काळ आहे. हीच ती माध्यमिक शाळेतली निर्णायक वर्षं. या काळात वाचनाची सवय टिकून राहण्यासाठी मदत करणाऱ्या खालील पाच गोष्टी पालक करू शकतात :१. मुलांना वाचनासाठी स्वतः पुस्तकं निवडू द्या. त्यांच्यासमोर 'तुझ्या कमी मार्क्सकडे बघ जरा, तरीही फिक्शन का वाचतोस?' असं बोलू नका.२. मुलांच्या वाचनात खंड पडला तर घाबरू नका. योग्य वेळ साधून, किशोर वय, ओळख, मैत्री, स्वप्रतिमा अशा विषयांवर आधारित पुस्तकं त्यांना वाचून दाखवा. अशा क्षणांचा उपयोग मुलाला समजून घेण्यासाठी करा, त्याला शिस्त लावण्यासाठी नाही.३. कोणताही पालकत्वाचा किंवा शैक्षणिक अजेंडा न ठेवता 'समर रीडिंग फ्रीडम' अशी परंपरा तयार करा.४. खेळ, कोडिंग, कला, विज्ञान, इतिहास अशा मुलांच्या आवडीशी निगडित नवीन पुस्तकं शोधा.५. घरात पुस्तकं हीच भेटवस्तू ठरवा. वाढदिवस, कुठल्याही यशाचं बक्षीस म्हणून पुस्तकं झळकू देत.किशोर वयात वाचन करणाऱ्या मित्रांचा गट महत्त्वाचा असतो. असे गट जर स्वतःहून तयार होत असतील, तर त्यांना पूर्ण पाठिंबा द्या.जर तुमचं मूल वयाच्या १४व्या वर्षी किंवा त्यानंतरही वाचन करत असेल, तर तुम्ही त्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि भावनिक यशाचा खरोखरच एक चांगला पाया घातला आहे. 