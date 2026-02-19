Premium|Reading Habit: वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी वेळ कसा काढावा?

विठ्ठल काळे- mailvitthalkale@gmail.comवाचनाबद्दल आणखी एक बाब म्हणजे, बऱ्याच लोकांचं असं म्हणणं असतं, की वाचनाची इच्छा आहे; पण वेळच मिळत नाही. आपण असं म्हणतो खरं; पण त्याच वेळी हेही लक्षात घेतलं पाहिजे, की रोज दोन ते अडीच जीबी डेटा आपण दिवसाला संपवतो. मग खरंच आपल्याकडे वेळ नाही का?.इन्स्टाग्रामवर पुस्तकांबद्दलचे व्हिडिओ करताना मला जाणवलं, की व्यस्त जीवनशैलीतही अनेक लोकांना वाचन करण्याची तीव्र इच्छा आहे... परंतु त्यासोबतच मला वाचनाबद्दल अजून नव्या गोष्टी जाणवल्या, त्याबद्दल आपण आज इथे चर्चा करणार आहोत.वाचन आणि त्यासंदर्भात मला खूप जणांचे मेसेज येतात. त्यांचा मुद्दा हाच असतो, की मला वाचण्याची खूप इच्छा आहे; पण कळत नाही काय वाचावं? सुरुवात कोणत्या पुस्तकापासून करावी? अमुक अमुक पुस्तक कुठे मिळेल? चांगला लेखक कोण? कोणतं पुस्तक वाचलं तर जास्त फायदा होईल? असे बरेच प्रश्न...मला आनंद या गोष्टीचा आहे, की लोकांना वाचनाबद्दल प्रश्न पडत आहेत. आपल्याला प्रश्न पडतो; कारण आपण त्याबद्दल विचार करतो किंवा आपल्याला त्याबद्दल कुतूहल निर्माण होतं म्हणून. अथक, प्रामाणिक प्रयत्न केले, की प्रश्नांची अचूक उत्तरं मिळतातच. वाचनाबद्दल नव्या पिढीमध्ये कुतूहल आहे, हे नक्कीच आशादायक चित्र आहे..Vinod Kumar Shukla : ज्ञानपीठ विजेते विनोद कुमार शुक्ल; सोशल मीडियाच्या युगात साहित्याचा नवा प्रवास.आपण आता त्या प्रश्नांबद्दल बोलूया जे प्रश्न खूप मोठ्या प्रमाणात विचारले जातात. ‘काय वाचावं?’ खरं तर याचं उत्तर आहे, तुम्हाला जे आवडतं ते; पण बऱ्याच वाचकांना कळत नाही की त्यांना काय आवडतं? वाचक म्हणून तुम्ही नवखे असाल तर तुम्ही इतरांसोबत वाचनाची तुलना न करता तुमचं मन रमेल, अशी पुस्तकं वाचायला घ्या. हलकं-फुलकं कथानक असेल अशा पुस्तकांपासून सुरुवात करा. आजूबाजूचे अमक्या पुस्तकाबद्दल बोलतात, त्यावर चर्चा करतात म्हणून तुम्हीही तेच पुस्तक वाचलं पाहिजे हा अट्टहास नसावा. सुरुवातीला अगदी छोटी-छोटी पुस्तकं वाचायला घ्या. एक पुस्तक संपूर्ण वाचून काढणं ही खूप सकारात्मक बाब आहे, त्यामुळेच आपल्याला दुसरं पुस्तक वाचण्याची आवड निर्माण होते. काहीही होऊ दे; पण पुस्तक पूर्ण वाचलं पाहिजे.दुसरी बाब म्हणजे, बऱ्याच जणांना पुस्तक वाचताना कंटाळा येतो किंवा झोप लागते. हे टाळण्यासाठी आपल्याला जो विषय सर्वात जास्त आवडतो त्यावरची पुस्तकं वाचायला घ्यावीत. उदाहरणार्थ, तुम्हाला क्रिकेट खूप आवडत असेल, फुटबॉल आवडत असेल तर त्या विषयावरील पुस्तकं वाचायला घ्या. एखाद्या खेळाडूच्या आयुष्यावर लिहिलेलं किंवा एखाद्या खेळाडूने लिहिलेलं पुस्तक वाचायला घ्या. तुम्हाला चित्रपट क्षेत्र आवडत असेल तर त्यावर लिहिलेली पुस्तकं सुरुवातीला वाचा..Premium|Neurogenesis and reading habits : पंचविशीनंतर वाचन... एक चांगली सवय!.त्यातही तुम्हाला एखादा अभिनेता-अभिनेत्री आवडत असेल तर त्याच्या-तिच्या आयुष्यावर त्याने-तिने किंवा इतर लेखकांनी लिहिलेलं पुस्तक असेल तर ते वाचा. तुम्ही सुरुवातीला आवडीच्या क्षेत्राबद्दल किंवा एखाद्या प्रसिद्ध आणि तुमच्या आवडीच्या व्यक्तीबद्दल पुस्तक वाचायला घेतलं तर तुम्हाला कंटाळा येणार नाही. विषय आपोआप रंजक होईल. तुम्हाला त्या क्षेत्राबद्दल किंवा त्यातील व्यक्तीबद्दल अधिक जाणून घेण्याची उत्सुकता निर्माण होईल आणि सोबतच वाचनाची आवड निर्माण होईल. हे आपण खूप प्राथमिक अवस्थेबद्दल बोलतो आहोत अन् प्राथमिक अवस्था ही खूप सुलभ असावी, क्लिष्ट नसावी. ज्याचं-त्याचं आपलं आवडतं क्षेत्र आणि व्यक्ती वेगळी असू शकते. जर तुम्हाला शेअर बाजाराबद्दल आवड असेल तर त्याबद्दल पुस्तके वाचा. चित्रकला आवडत असेल तर चित्रकलेबद्दल पुस्तक वाचा.वाचनाबद्दल आणखी एक बाब म्हणजे, बऱ्याच लोकांचं असं म्हणणं असतं, की वाचनाची इच्छा आहे; पण वेळच मिळत नाही. काहीअंशी हे खरंही आहे, की आजच्या एवढ्या वेगवान जगात वाचनाला वेळ मिळणं अवघड आहे; पण गोष्ट अवघड असली तरी अशक्य मुळीच नाही. आपल्याकडे एक म्हण आहे, ‘इच्छा असेल तर मार्ग दिसेल.’ मग असं असेल तर आपल्यात जी वाचनाची इच्छा निर्माण होते ती खरंच प्रामाणिक आहे, की कोणाच्या तरी प्रभावातून निर्माण झालेली आहे? वाचन ही सवयीची बाब आहे... नित्याची, सातत्याची बाब आहे. आवड लागेपर्यंत आपल्याला वाचन हे प्रयत्नपूर्वकच करावं लागणार आहे. एकदा आवड निर्माण झाली, की ती आपसूक होणारी गोष्ट होते. त्यात सहजपणा येतो. आपण वेळ मिळत नाही असं म्हणतो खरं; पण त्याच वेळी हेही लक्षात घेतलं पाहिजे, की रोज दोन ते अडीच जीबी डेटा आपण दिवसाला संपवतो. मग खरंच आपल्याकडे वेळ नाही का? आहे; पण आपल्याला तो वाचण्यासाठी द्यावासा वाटत नाही. म्हणजे आपण जे म्हणतो वाचनाची इच्छा आहे; पण वेळ मिळत नाही, तर मग ही आपली वाचण्याची इच्छा फोल आहे..वाचनासाठी वेळ काढावा लागतो किंवा मला वाचायला कसा वेळ मिळेल, याची संधी शोधावी लागते. आज कित्येक जण कामानिमित्त रोज प्रवास करतात. प्रवासात वाचा पुस्तक!‘बसायला जागा मिळत नाही’‘हरकत नाही, ज्या दिवशी बसायला जागा मिळेल त्या दिवशी वाचा.’लोक काय म्हणतील?‘अरे, हा कोण इथे पुस्तक वाचतो आहे?’ हे म्हणतीलही किंवा म्हणणार नाहीत. हसतील किंवा हसणार नाहीत किंवा लोक काहीच म्हणणार नाहीत किंवा लोक प्रेरितही होतील तुमच्या हातात पुस्तक बघून. उद्या तेही प्रवासात, भरगर्दीत पुस्तक वाचण्याचं धाडस करतील. सुदृढ शरीर कमावण्यासाठी जसा आपल्याला रोज व्यायाम करावा लागतो अगदी तसंच आपलं मन सुदृढ होण्यासाठी, आपली सदसद्विवेकबुद्धी जागृत ठेवण्यासाठी आपल्याला रोज वाचन करावं लागतं. निश्चय करा, की रोज किमान दहा पानं वाचायची म्हणजे वाचायचीच. असं केलं तर तुम्ही महिन्याला शंभर पानांची तीन पुस्तकं वाचू शकता किंवा तीनशे पानांचं, तुमच्या आवडीचं, एक मोठं जाडजूड पुस्तक तुम्ही वाचून संपवू शकता. महिन्याला किमान दोन पुस्तकं वाचून झाली तर एका वर्षात आपण एकूण २४ पुस्तकं वाचू शकतो आणि माझ्यावर विश्वास ठेवा, ही खूप उत्तम सुरुवात असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.