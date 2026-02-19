प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Reading Habit: वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी वेळ कसा काढावा?

book reading: आजच्या डिजिटल युगात वेळ नसल्याचं कारण देत अनेकजण वाचन टाळतात; पण दररोजचा डेटा वापर पाहता वेळेचा प्रश्न गौण ठरतो. आवडीच्या विषयापासून छोट्या पुस्तकांनी सुरुवात केल्यास वाचनाची सवय सहज लागते.
विठ्ठल काळे
विठ्ठल काळे- mailvitthalkale

@gmail.com

वाचनाबद्दल आणखी एक बाब म्हणजे, बऱ्याच लोकांचं असं म्हणणं असतं, की वाचनाची इच्छा आहे; पण वेळच मिळत नाही. आपण असं म्हणतो खरं; पण त्याच वेळी हेही लक्षात घेतलं पाहिजे, की रोज दोन ते अडीच जीबी डेटा आपण दिवसाला संपवतो. मग खरंच आपल्याकडे वेळ नाही का?

