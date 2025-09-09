प्रीमियम आर्टिकल

Premium: Reading Habits: तुमच्या मुलांची कल्पनाशक्ती, एकाग्रता आणि बुध्दीमत्ता वाढवण्यासाठी या गोष्टी करायलाच हव्या!

Storytelling for Kids: संशोधन सांगतं की पहिल्या पाच वर्षांत ऐकलेले शब्द मुलांच्या भविष्यातील प्रगती बाबातीत निर्णायक ठरतात. वाचन व घरात होणारी चर्चा या गोष्टी त्यांच्या व्यक्तीमत्तवावर कायमस्वरुपी प्रभाव टाकतात
Storytelling for Kids

Storytelling for Kids

esakal

अवतरण टीम
Updated on

रिता राममूर्ती गुप्ता

मुंबई: मोबाईलवर कार्टून किंवा यूट्युब लावणं सहज आहे; पण मुलांशी दहा मिनिटं बसून गोष्ट सांगणं ही संस्कृतीची खरी देणगी आहे. ही देणगी एक-दोन वर्षांत तयार होत नाही. पिढ्यान्‌पिढ्या तयार झालेलं ज्ञान आणि संस्कृती हीच आपल्या मुलांच्या हाती द्यायची, हीच खरी संपत्ती आहे.

भारतीयांना ‘संघर्षातून घडलेल्या’ यशोगाथा फार आवडतात. एखाद्या ऑटोवाल्याचा मुलगा आयएएस झाला किंवा सफाई कामगाराचा मुलगा करोडपती झाला, तर अशा गोष्टी सहजच कुटुंबात चर्चेचा विषय बनतात. अशा यशामागचं गुपित काय? कष्ट, श्रद्धा, निष्ठा, उत्कृष्टता... आणि थोडं खोलवर पाहिलं तर, वाचनाची सवय.

म्हणूनच बुद्धिबळ ग्रँडमास्टर गुकेश डोम्माराजू याला पुस्तकं आवडतात, यात मला अजिबात आश्चर्य वाटलं नाही. त्याचं आवडतं पुस्तक ‘Under the Surface’ (लेखक : जॅन मार्कोस). या पुस्तकात एक लक्ष वेधून घेणारं वाक्य आहे - ‘ग्रँडमास्टर आणि सामान्य खेळाडू यातला फरक केवळ अचूक हिशेबाचा नसून, ग्रँडमास्टर अधिक सखोल आणि अभ्यासपूर्ण दृष्टिकोन बाळगतो.’

ही गोष्ट पालकांनाही लागू होते. मुलांच्या यशासाठी प्रत्येक पालक झटतो; पण थोडेच असे असतात जे ‘सखोल दृष्टी’ ठेवतात. हे पालक स्वतः वाचनाची सवय लावतात, मुलांसमोर उदाहरण ठेवतात, अभ्यासक्रमाच्या बाहेरच्या गोष्टींवरही चर्चा करतात. हे घरचं वातावरण मुलांच्या यशाचा पाया बनतं.

Loading content, please wait...
education
parenting
Reading

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com