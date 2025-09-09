Premium: Reading Habits: तुमच्या मुलांची कल्पनाशक्ती, एकाग्रता आणि बुध्दीमत्ता वाढवण्यासाठी या गोष्टी करायलाच हव्या!

रिता राममूर्ती गुप्तामुंबई: मोबाईलवर कार्टून किंवा यूट्युब लावणं सहज आहे; पण मुलांशी दहा मिनिटं बसून गोष्ट सांगणं ही संस्कृतीची खरी देणगी आहे. ही देणगी एक-दोन वर्षांत तयार होत नाही. पिढ्यान्पिढ्या तयार झालेलं ज्ञान आणि संस्कृती हीच आपल्या मुलांच्या हाती द्यायची, हीच खरी संपत्ती आहे.भारतीयांना ‘संघर्षातून घडलेल्या’ यशोगाथा फार आवडतात. एखाद्या ऑटोवाल्याचा मुलगा आयएएस झाला किंवा सफाई कामगाराचा मुलगा करोडपती झाला, तर अशा गोष्टी सहजच कुटुंबात चर्चेचा विषय बनतात. अशा यशामागचं गुपित काय? कष्ट, श्रद्धा, निष्ठा, उत्कृष्टता... आणि थोडं खोलवर पाहिलं तर, वाचनाची सवय.म्हणूनच बुद्धिबळ ग्रँडमास्टर गुकेश डोम्माराजू याला पुस्तकं आवडतात, यात मला अजिबात आश्चर्य वाटलं नाही. त्याचं आवडतं पुस्तक ‘Under the Surface’ (लेखक : जॅन मार्कोस). या पुस्तकात एक लक्ष वेधून घेणारं वाक्य आहे - ‘ग्रँडमास्टर आणि सामान्य खेळाडू यातला फरक केवळ अचूक हिशेबाचा नसून, ग्रँडमास्टर अधिक सखोल आणि अभ्यासपूर्ण दृष्टिकोन बाळगतो.’ही गोष्ट पालकांनाही लागू होते. मुलांच्या यशासाठी प्रत्येक पालक झटतो; पण थोडेच असे असतात जे ‘सखोल दृष्टी’ ठेवतात. हे पालक स्वतः वाचनाची सवय लावतात, मुलांसमोर उदाहरण ठेवतात, अभ्यासक्रमाच्या बाहेरच्या गोष्टींवरही चर्चा करतात. हे घरचं वातावरण मुलांच्या यशाचा पाया बनतं..विज्ञान काय सांगतं?हार्वर्ड, MIT आणि UPenn या संस्थांनी एकत्रित केलेल्या अभ्यासात हे दिसून आलं - ज्यांच्या घरात मोठ्यांशी जास्त संवाद होतो, अशा मुलांच्या मेंदूमधील भाषेचा केंद्रभाग (भाषणनिर्मितीशी संबंधित भाग) अधिक सक्रिय होतो. म्हणजेच संवाद आणि गोष्टी ऐकण्याचा अनुभव हा फक्त सामाजिक किंवा आर्थिक स्थितीपेक्षा जास्त प्रभाव टाकतो.पहिल्या पाच वर्षांत मुलं किती संवाद अनुभवतात, यावर त्यांच्या पुढील वाचन-लेखन क्षमतेचा मोठा परिणाम होतो..३२ दशलक्ष शब्दांचं अंतरयातून एक नवीन वर्गीकरण समोर आलं - पहिल्या गटात ती मुलं ज्यांना संवाद व वाचनाचं वातावरण घरातून मिळतं.दुसऱ्या गटात ती मुलं ज्यांना ते मिळत नाही... संशोधन सांगतं, की जेव्हा एखादं मूल साधारण चार वर्षांचं होतं, तेव्हा संवाद-संपन्न घरातलं मूल आपल्या समवयस्क मुलांपेक्षा ३२ दशलक्ष शब्द जास्त ऐकलेलं असतं. हा फरक छोटा नाही!ज्या मुलांनी हजारो शब्द ऐकलेले, समजलेले असतात त्यांना शाळेत पहिल्याच दिवसापासून आघाडी मिळते. उलट, ज्यांनी कधी गोष्ट ऐकलेली नाही, ज्यांना शब्दांमधून कल्पना करायची सवय नाही, याउलट ज्या मुलांना संभाषणाच्या वळणांची आणि पुस्तके वाचण्याची सवय आहे, त्याबाबत कल्पना करा की ते चमच्याने ड्रॅगनशी लढत आहेत. मुले कशी शिकतात याचा कल्पनाशक्ती हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. ज्यांना त्यांची कल्पनाशक्ती व्यक्त करता येत नाही, ती मुले मागे राहतात... हो, कधी एखादं मूल प्रतिकूल परिस्थितीतूनही वर येतं; पण ती अपवादात्मक उदाहरणं आहेत. अधिकांश वेळा, घरचं वातावरणच मुलांच्या यशावर प्रभाव टाकतं..Premium| Micro Retirement: नव्या पिढीला भूरळ घालणारी ‘मायक्रो रिटायरमेंट’ ही संकल्पना काय आहे? .‘वाचल्यामुळे आपण हुशार होतो की हुशार असल्यामुळे वाचतो?’ हा प्रश्न अनेकदा विचारला जातो. या प्रश्नाचं उत्तर जो हेनरिच यांनी त्यांच्या ‘The Secret of Our Success’ या पुस्तकात दिलं आहे. ते सांगतात, की साधारण २० लाख वर्षांपूर्वी, मानवी उत्क्रांतीत संस्कृती हा मुख्य बदल ठरला. संस्कृती आणि आपल्या जनुकांवरचा परस्पर परिणाम एकमेकांवर होत राहिला. ही प्रक्रिया आपोआप पुढे चालत राहणारी होती. म्हणजे, एकदा संस्कृतीमुळे शिकण्याची क्षमता वाढली, की आणखी चांगल्या संस्कृती तयार झाल्या आणि त्यातून पुन्हा शिकण्याची क्षमता वाढत गेली.या प्रक्रियेतून वाचन, लेखन, गणित, बोलणं यांसारखी साधने तयार झाली. आपण हुशार आहोत म्हणून नाही, तर ही साधने मिळाल्यामुळे आपण हुशार झालो. उदाहरण द्यायचं झालं तर - जास्त शब्द माहीत असल्यामुळे आपण गुंतागुंतीच्या कल्पना मांडू शकतो. साध्या अंकपद्धतीचा आधार असल्यामुळे गणित समजू शकतो. लेखन-वाचनामुळे आपण फक्त जगण्यापुरते मर्यादित राहत नाही; तर प्रगती करणेही शक्य होते..पालकांसाठी महत्त्वाची शिकवणही पार्श्वभूमी पालकांना माहिती असणं महत्त्वाचं आहे. कारण त्यामुळे ते अधिक जागरूक होतील, की घरात कसा संवाद साधायचा आणि वाचनाचं वातावरण निर्माण करायचं. मोबाईलवर कार्टून किंवा यूट्युब लावणं सहज आहे; पण मुलांशी दहा मिनिटं बसून गोष्ट सांगणं ही संस्कृतीची खरी देणगी आहे. ही देणगी एक-दोन वर्षांत तयार होत नाही. पिढ्यान्पिढ्या तयार झालेलं ज्ञान आणि संस्कृती हीच आपल्या मुलांच्या हाती द्यायची. हीच खरी संपत्ती आहे.प्रत्येक मुलासाठी त्याचं घर हेच त्याच्या संस्कृतीचं केंद्र असतं. पालकांनी जर घरात वाचन, चर्चा, कल्पनाशक्ती यांचं वातावरण निर्माण केलं, तर मुलं केवळ परीक्षेत हुशार होणार नाहीत; तर आयुष्यातील मोठ्या आव्हानांनाही समर्थपणे सामोरे जातील.(लेखिका आशियातील पहिल्या रिडिंग कोच असून वाचन चळवळ नव्याने विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.