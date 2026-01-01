Premium|Reading for Mental Strength in Sports : अनेक यशस्वी खेळाडू पुस्तके वाचतात

रिता गुप्ता - info@reetaramamurthygupta.inमहान टेनिसपटू नोवाक जोकोविचला एकहार्ट टोले लिखित ‘द पॉवर ऑफ नाऊ’ या पुस्तकाने प्रेरणा दिली होती. खरे तर, समान कौशल्ये असलेले शंभर खेळाडू एकाच पारितोषिकासाठी स्पर्धा करत असतील, तर त्या स्पर्धेत मानसिकदृष्ट्या अधिक सक्षम असलेला खेळाडूच मैदानावर शांतता, संयम आणि अचूकता राखत कामगिरी करू शकतो. काही तरुण खेळाडूंमध्ये घडलेला हा बदल वाचन प्रशिक्षक म्हणून मी स्वतः जवळून पाहिला आहे.एका तरुण खेळाडूसोबत वर्षभर नियमित वाचन सत्रे घेतली. आठवड्यातून तीन ते चार वेळा, साधारण पंचेचाळीस मिनिटांचे हे मानसिक उपचार वर्ग असत. प्रत्येक सत्राचे एक स्पष्ट उद्दिष्ट होते, उदा. निर्णायक क्षणी शांत राहता न येणे. दिलासादायक बाब म्हणजे, कोणतेही आव्हान असो, त्यावर मार्गदर्शन करणारी काही पाने तरी एखाद्या पुस्तकात नक्कीच सापडतात. अशा वेळी रायन हॉलिडे यांचे ‘द ऑब्स्टॅकल इज द वे’ या पुस्तकात खूप शक्तिशाली धडे आहेत. मी पुस्तकांची निवडही बदलत ठेवली. मी सहानुभूती विकसित करण्यासाठी काल्पनिक पुस्तके वापरली आणि आत्मचरित्रांचादेखील वापर केला. जसे आंद्रे आगासी यांची ‘ओपन’. अल्फ्रेड लॅन्सिंग्ज एंड्युअरन्स हे सहनशक्ती विकसित करण्यासाठी आणखी एक चांगले पुस्तक आहे..Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...यानंतर प्रत्यक्ष वाचनाचा टप्पा येतो. प्रथम मी मोठ्याने वाचन करते आणि त्यानंतर खेळाडू कोणताही अडथळा नसलेल्या शांत जागेत तेच लिखाण शांतपणे पुन्हा वाचतात. प्रत्येक सत्रात जास्तीत जास्त चार ते पाच पानांपेक्षा अधिक वाचन केले जात नाही. मोबाईल फोन बंद असतात. खेळाडू प्रमाणित ‘कायनेस्थेटिक लर्नर’ असेल तरच ऑडिओबुक्स उपयुक्त होतात.व्यावहारिक व्यायाम वाचलेल्या गोष्टी आत्मसात करण्यास मदत करतात. त्यापैकी एक म्हणजे ‘संवेदी दृश्यरचना’, ज्यामध्ये खेळाडू डोळे मिटून पुस्तकातील नायकाने वापरलेली रणनीती स्वतः मैदानावर कशी अमलात आणत आहेत, हे मनातल्या मनात पाहतात. यासंदर्भात ऑलिंपिक विजेता मायकेल फेल्प्स यांच्या आत्मचरित्राचा अनुभव विशेष प्रभावी ठरतो. पुढील प्रश्न जसे की पात्राच्या मनातील अनिश्चितता विश्वासात कशी बदलली किंवा तुम्ही तुमच्या प्रतिस्पर्ध्यासमोर आत्मविश्वास कसा दाखवता, अशा प्रकारचे प्रश्न विचारण्यात येतात. ‘जर्नल ऑफ ॲप्लाइड स्पोर्ट सायकॉलॉजी’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनानुसार, यामुळे खेळाडूंना त्यांच्या भावनिक प्रतिसादात २० ते ३०% सुधारणा होण्यास मदत होते.तिसरी पद्धत म्हणजे ‘जर्नलिंग’. यामुळे वाचलेले, चर्चिलेले आणि शिकलेले मुद्दे पक्के होतात तसेच त्याची उजळणीही होते. प्रत्येक सत्रात मार्गदर्शनानुसार वाचन, सखोल चर्चा आणि व्यावहारिक अनुप्रयोग यांचा समन्वय साधला जातो, जेणेकरून पुस्तकातून मिळालेले विचार मैदानावरील सवयींमध्ये रूपांतरित होऊ शकतील. अशा पद्धतीने वाचन हा केवळ बौद्धिक उपक्रम न राहता, खेळाडूच्या दैनंदिन कामगिरीचा अविभाज्य भाग होते. मात्र, वाचन आणि क्रीडा यांचा संबंध जोडताना आपल्यासमोर काही कठीण प्रश्न उभे राहतात. त्यांची उत्तरे देण्याचा मी येथे प्रामाणिक प्रयत्न करणार आहे..१. अनेक खेळाडू वाचत नाहीत. मग तुमच्या मांडणीला नेमका काय आधार आहे?१९८३च्या विश्वविजेत्या संघातील सदस्य दिलीप वेंगसरकर यांची भेट घेण्याचे भाग्य मला अलीकडेच लाभले. मी त्यांना प्रश्न विचारला की, भारतीय क्रिकेट संघात वाचन करणारे खेळाडू कोण होते. क्षणाचाही विलंब न करता त्यांनी सांगितले, ‘‘राहुल द्रविड खूप वाचायचा. नवज्योत सिंग सिद्धूही वाचन करायचा.’’ त्याच वेळी त्यांनी हेही नमूद केले की अनेक खेळाडू अजिबात वाचन करत नसत. अर्थात, राहुल द्रविड; त्यांच्या उद्देशभावनेमुळे आणि त्यांनी असंख्य जीवनांवर केलेल्या सकारात्मक प्रभावामुळेही एक आदर्श व्यक्तिमत्त्व आहेत. माझा मुद्दा इतकाच आहे की आजुबाजूला पाहिले, तर अनेक खेळाडूंना वरच्या स्थानावर अल्पकालीन प्रवास करावा लागतो. एकीकडे स्पर्धा वाढत आहे, तर दुसरीकडे लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत, क्रीडाक्षेत्रात दीर्घकालीन आणि संतुलित यश घडवायची असेल, तर वाचन हे अत्यंत उपयुक्त ठरते.२. क्रीडा मानसशास्त्र हे अत्यंत व्यापक क्षेत्र आहे. मग वाचन उपयुक्त ठरते, याचा पुरावा काय?‘माइंडफुलनेस’ वर आधारित विविध उपक्रम प्रभावी ठरतात आणि वाचन हा त्याचाच एक महत्त्वाचा भाग आहे. अमेरिकेत, बास्केटबॉल लीग एनबीएच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आणि चिंता कमी करण्यासाठी अनेक पद्धतींचा समावेश आहे. खेळाडूंना दररोज १५ मिनिटे सत्रे मिळतात, ज्यामुळे दबावाखाली फ्री-थ्रो अचूकतेत १५-२५% सुधारणा होते. त्यांच्या साधनांपैकी एक म्हणजे क्रीडा संस्मरणांचे वाचन, जे लवचिकता निर्माण करते. महान खेळाडू लेब्रॉन जेम्सने विशेषतः वाचनाच्या फायद्यांबद्दल सांगितले आहे..३. वाचनाचा ‘थेरपी’ म्हणून वापर करण्यामागील शास्त्र काय आहे?वाचनामुळे कामगिरी आणि मानसिकता या दोन्ही पातळ्यांवर मोजता येतील असे ठोस फायदे मिळतात. कथनात्मक वाचनामुळे दीर्घकाळ लक्ष केंद्रित ठेवण्याची क्षमता विकसित होते आणि मानसिक थकवा कमी होतो. अपयशातून यशाकडे जाणाऱ्या कथांचा खेळाडूंवर खोल परिणाम होतो. ‘टू सेकंड अडव्हान्टेज’ नावाचे एक पुस्तक आहे, जे भविष्यातील घटना घडण्यापूर्वी काही क्षण आधी त्यांचा अंदाज घेऊन खेळाडूंना महत्त्वपूर्ण फायदा कसा मिळतो, हे स्पष्ट करते. सखोल वाचन यामध्ये मदत करते आणि ‘फ्लो स्टेट’ (अशी मानसिक अवस्था, ज्यामध्ये व्यक्ती एखाद्या कामात पूर्णपणे गुंतलेली असते) विकसित करण्यासदेखील मदत करते..हे बदल मोजण्यासाठी ‘रीडिंग कोच’सारखी ॲप्स दीर्घकालीन आणि दूरगामी फायदे देताना दिसतात.वाचन ही मानवी संस्कृतीची एक अद्वितीय ताकद आहे. मेंदूमध्ये माहितीचे महामार्ग निर्माण करून या ताकदीमुळे दूरदृष्टीपासून ते क्रीडा प्रकारांमध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या दोन सेकंदांच्या आघाडीपर्यंत प्रत्येक कौशल्याला वाट मिळते. त्यामुळे खेळाच्या मागे धावताना, त्या प्रवासात आपल्या मुलाचे मानसिक स्वास्थ्य आणि आनंद निसटत नाही ना, याची खात्री करणेही तितकेच आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.