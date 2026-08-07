Premium|Registered Will : आमची संपत्ती... आमचाच हक्क!

गौरी रास्ते - rastegauri@gmail.com मुलांच्या भविष्यासाठी आयुष्यभर कष्ट करून संपत्ती उभी करणारे अनेक पालक उतारवयात मात्र स्वतःच्या गरजा, इच्छा आणि स्वप्ने बाजूला ठेवतात. परंतु, आपल्या कष्टाने उभ्या केलेल्या संपत्तीवर निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा मालकांचाच असतो. इच्छापत्र केले म्हणजे संपत्तीवरील मालकी संपत नाही, हा मूलभूत कायदेशीर मुद्दा अनेकांना माहिती नसतो. एका वयस्कर दाम्पत्याच्या निर्णयातून केवळ कायद्याची जाणीवच नव्हे, तर आयुष्याच्या उत्तरार्धात स्वाभिमानाने आणि आनंदाने जगण्याचा संदेशही समोर येतो.आई-वडिलांचे नोंदणीकृत इच्छापत्र आणि त्यानंतर त्यांनी केलेला फ्लॅटविक्रीचा दस्त घेऊन सुजित आणि अपर्णा माझ्याकडे आले होते. त्यांच्या आई-वडिलांचे नुकतेच निधन झाले होते. घरातील कागदपत्रे आवरताना त्यांना हे दोन्ही दस्तऐवज सापडले. मोठ्या अपेक्षेने त्यांनी विचारले, ‘‘आई-बाबा ज्येष्ठ नागरिकांच्या वसाहतीत भाड्याच्या घरात राहत होते. आम्हाला वाटले, तिथे राहणे त्यांना सोयीचे पडत असावे म्हणून ते तिथे राहत असतील; पण आता कागदपत्रे पाहिली तर त्यांनी आमच्या नावाने इच्छापत्र करून दिलेला फ्लॅट नंतर विकून टाकल्याचे दिसत आहे. आम्हाला तर फार मोठा धक्का बसला आहे. इच्छापत्र केल्यानंतर जवळपास तीन वर्षांनी त्यांनी विक्रीचा दस्त केला आहे. असे कसे काय? आम्हाला काहीही न सांगता त्यांनी घर विकलेच कसे? आमच्या किती आठवणी त्या घरात होत्या, आम्हाला विश्वासात न घेता, ते इतके मध्यवस्तीतले मोठे घर आम्हाला न सांगता कसे काय विकून टाकले त्यांनी? त्यांनी नोंदणीकृत इच्छापत्र केल्याचे आमच्या कानावर घातले होते. आम्ही अगदी निर्धास्त होतो, की आम्हाला त्यांच्या निधनानंतर हे घर मिळणार आहेच! नोंदणीकृत इच्छापत्र करूनही आई-बाबा त्या घराची विक्रीच करून टाकतील, असे आमच्या स्वप्नातही कधी आले नाही! आता तुम्ही सांगा बरं, आई-बाबा असे कसे करू शकतात?’’... त्या दोघांच्या आवाजात आश्चर्यापेक्षा अधिक हक्काची भावना होती..Premium|Farmers' Struggle : संघर्षाला पूर्णविराम नाही; शेतकरी आणि सामान्य माणसासाठी लढा कायम.वयस्कर दाम्पत्याचा निर्णयमला मनोमन त्या वयस्कर दाम्पत्याचे खूप कौतुक वाटले. भावनांच्या आहारी न जाता त्यांनी अत्यंत व्यवहार्य निर्णय घेतला होता. एवढ्या मोठ्या फ्लॅटची देखभाल, वाढता दुरुस्ती खर्च, वाढणारा औषधोपचार खर्च, घरकामासाठी माणसे ठेवण्याची गरज, हे सर्व त्यांना पेलणे कठीण होत गेले असणार; पण मुलांनी कधी प्रेमाने विचारले होते का? ‘‘तुम्हाला काही आर्थिक अडचण आहे का?’’, ‘‘तुम्हाला मदतीची गरज आहे का?’’, ‘‘मोठ्या घरात राहणे आता जड जाते का?’’... बहुधा नाही. इच्छापत्र म्हणजे मालकीहक्क संपत नाही, याची माहिती त्यांना नव्हती, असे त्यांच्या प्रश्नांवरून लक्षात येत होते. कायद्याबाबतचे मोठे अज्ञान त्यातून दिसत होते. मी त्यांना शांतपणे सांगितले, ‘‘स्वतःच्या मालकीची स्थावर किंवा जंगम संपत्ती व्यक्तीला तिच्या हयातीत कधीही विकण्याचा, खर्च करण्याचा किंवा अन्य प्रकारे वापरण्याचा पूर्ण अधिकार असतो. इच्छापत्र केले म्हणून त्या संपत्तीवरील मालकी संपत नाही. इच्छापत्र हा संबंधित व्यक्तीच्या निधनानंतर अमलात येणारा दस्तऐवज आहे.’’ हे ऐकताच दोघांच्या चेहऱ्यावरील रंगच पालटले. मुलांनी खरंच कधी विचारपूस केली होती का? मी त्यांना फक्त एकच प्रश्न विचारला, ‘‘तुमच्या आई-वडिलांना पैशांची गरज होती का? त्यांनी कधी काही अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या का? एवढा मोठा निर्णय घेताना त्यांना किती वेदना झाल्या असतील, याचा विचार तुम्ही कधी केला आहे का?’’ हे प्रश्न ऐकून दोघेही गंभीर झाले. खजील होऊन त्यांनी मान खाली घातली.आठवणींचा चलचित्रपट मागील काही वर्षांच्या घटना त्यांच्या डोळ्यांसमोर चित्रपटासारख्या तरळू लागल्या.सुजितला आठवले, बाबांनी कितीतरी वेळा व्हिडिओ कॉलवर घराच्या दुरुस्तीबद्दल बोलण्याचा प्रयत्न केला होता; पण त्याने वेळ नसल्याचे सांगून विषय टाळला होता. आईच्या शस्त्रक्रियेसाठी ते दोघे आठवडाभर भारतात आले होते. पण ‘‘पैशांची व्यवस्था कशी केली?’’ हा साधा प्रश्नही त्यांनी विचारला नव्हता. ‘‘आरोग्य विमा असेलच’’ असे गृहीत धरून ते मोकळे झाले होते. आई-वडिलांना आयुष्यात एकदा परदेशवारी करायची इच्छा होती; पण मुलांनी उलट विचारले होते, ‘‘या वयात कशाला परदेशवारी?’’ आज त्या आठवणींनीच त्यांना अस्वस्थ केले. आता मागे वळून पाहिले, तेव्हा दोघा भावंडांना स्वतःचीच लाज वाटू लागली.आई-वडिलांनी कितीतरी वेळेस मुलांना सांगून पाहिले, की आता आमच्या निवृत्तिवेतनामधून आमचा खर्च भागविणे अवघड जात आहे. इतक्या मोठ्या घराची देखभाल, दुरुस्ती करणे आम्हाला जमत नाही. औषधांचा खर्च, घरकाम करण्यासाठी जास्त पैसे देऊन माणसे ठेवावी लागणार आहेत, बाजारात जाऊन रोजच्या वस्तू आणणे, आता आम्हाला अवघड होत आहे. कितीतरी गोष्टी आई-वडिलांनी मुलांना सांगितल्या होत्या. मात्र, दोघांनीही स्वतःच्या आई वडिलांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले होते. स्वतःच्याच व्यापात ते मग्न राहिले होते. एकतरी परदेशवारी करण्याचे आई-वडिलांचे स्वप्न होते, ते प्रत्यक्षात आणायची आर्थिक ताकद आता त्यांच्याकडे उरली नव्हती... ज्या मुलांसाठी त्यांनी एवढे कष्ट घेऊन पैसे साठवले होते, घर राखले होते, त्या मुलांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरवली आहे, हे त्यांनी वेळीच ओळखले आणि शेवटचे पाऊल उचलले..पालकांचा स्वाभिमानी निर्णयआई-वडिलांनी वेळेवर वास्तव ओळखले. मोठे घर विकले. ज्येष्ठ नागरिकांच्या वसाहतीत भाड्याने घर घेतले. समवयस्क मित्र-मैत्रिणी मिळाल्या. स्वतःच्या पैशातून त्यांनी भारतभ्रमण केले, परदेशप्रवासही केला. घरविक्रीतून आलेली रक्कम योग्य प्रकारे गुंतवली आणि त्या गुंतवणुकींमध्ये मुलांचे नामांकनही केले. त्यांनी स्वतःची सर्व स्वप्ने स्वतःच्या हयातीत पूर्ण केली. आपली माणसे दुरावली, तर नव्या माणसांत आनंद शोधण्याचा मूलभूत अधिकार त्यांनी जागरूकपणे वापरला.संपत्ती फक्त पुढच्या पिढीसाठीच का?सोने-चांदी, मालमत्ता, साठवलेले धन... हे सर्व केवळ पुढच्या पिढीसाठी राखून ठेवायचे, की स्वतःच्या आयुष्यात त्याचा आनंद घ्यायचा... हा निर्णय प्रत्येकाने योग्य वेळी घ्यायला हवा. आपल्या कष्टाची कमाई, आपल्या इच्छा, आपल्या स्वप्नांसाठी खर्च करणे हा स्वार्थ नाही; तो स्वतःच्या आयुष्याचा सन्मान आहे.(लेखिका निवृत्त बँक कर्मचारी असून, गेली अनेक वर्षे इच्छापत्र या विषयावर जनजागृतीसाठी कार्यरत आहेत. ९८२२४७०४१५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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