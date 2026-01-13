Premium|Relationship communication tips : नात्यात दुरावा येतोय? मग 'वाद' नको, 'संवाद' साधा; शिका प्रभावी संवादाची ही सोपी सूत्रे!

आजच्या वेगवान आणि धावपळीच्या जीवनात नात्यांमध्ये वाद होणे खूप सामान्य झाले आहे. अनेकदा हे वाद अचानक सुरू झाल्यासारखे वाटतात. पण प्रत्यक्षात त्यामागचं मुख्य कारण मतभेद नसून संवादाचा अभाव असतो. आपल्याला काय वाटतं, काय अपेक्षित आहे, किंवा नेमकी अडचण काय आहे. हे स्पष्टपणे न सांगितल्यामुळे लहान गोष्टी मोठ्या तणावात बदलतात. बोलताना चुकीचे शब्द वापरले जातात, ऐकताना लक्ष नसतं, आणि हळूहळू गैरसमज वाढू लागतात.अशी परिस्थिती फक्त नवरा-बायकोमध्येच नाही तर मित्र, कुटुंबीय, सहकारी किंवा ऑफिसमधील नात्यांमध्येही दिसून येते. यामुळे नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होतो, मनात नाराजी वाढते, आणि संवाद नकोसा वाटू लागतो. अनेकदा आपण म्हणतो, “तो/ती मला समजून घेत नाही,” पण प्रत्यक्षात आपणही आपलं म्हणणं नीट मांडलेलं नसतं.तुम्ही कधी छोट्या गोष्टींच्या संवादातून अचानक मोठ्या तणावात पोहोचला आहात का? अशा वेळी काय बोलावं, कुठे थांबावं, कसं ऐकावं ह्या विचारात पडला आहात का ? संवाद कुठे आणि कसा चुकतो, आणि तो सुधारण्यासाठी काय करता येईल. हे सगळं आपण सोप्या भाषेत समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया सकाळ + च्या या विशेष लेखातून..Premium|Marriage compatibility skills : लग्नातील खरी अनुरूपता; वेगळेपणाला सुरक्षित अवकाश देणारे नाते.नात्यांमध्ये वाद हे फक्त मतभेद नसतात. अनेकदा ते 'अपूर्ण संवादाचे' लक्षण असतात. जिथे भावना, अपेक्षा, गरजा स्पष्टपणे बोलल्या जात नाहीत, तिथे छोटी गोष्टही मोठ्या तणावात बदलू शकते. उदाहरणार्थ, जोडीदाराने काही सांगितले नाही आणि आपण चुकीचे गृहीत धरले, तर गैरसमज वाढतो. हा तणावाचा पहिला टप्पा असतो.संशोधनानुसार, नात्यातील वादाचे एक कारण 'भावनिक उपेक्षा' असेही असते. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला आपल्या जोडीदाराशी भावनिक जवळीक कमी वाटते, तेव्हा संवाद मोडतो आणि मनात रिकामी भावना, अवहेलना या प्रकारचे अनुभव येतात. त्यातून तणाव व संघर्ष वाढतात.अर्थात केवळ अपेक्षा न बोलल्यामुळेच वाद होत नाहीत. “मी बरोबर, तू चुकीचा” अशी मानसिकता धारण केली तरी संवादातील सहानुभूती कमी होते. हा अहंकारच संवादात तणाव निर्माण करतो. त्यामुळे छोटे वादही मोठ्या तणावात बदलतात.संशोधनात असेही आढळले आहे की, नात्यातील भावनिक गरजा पूर्ण न झाल्यास 'राग, दु:ख, निराशा' यांसारख्या नकारात्मक भावना पुढे येतात. या भावना संवादात थकवा निर्माण करतात. त्यामुळे भाषिक किंवा भावनिक अंतर वाढते आणि नातं दुर्बल होतं.वाद फक्त मतभेद न मानता, एका उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी सामंजस्यपूर्ण संवाद किंवा तणावमुक्त चर्चा आवश्यक असते. म्हणजे वाद टाळणे म्हणजे भावना दाबणे नाही; भावना जाणून घेणे आणि व्यवस्थित मांडणे हे खरे ध्येय असावे..स्वतःच्या भावना प्रभावीपणे मांडणेठाम संवाद म्हणजे आपल्या भावना, गरजा, स्पष्ट मत 'आदराने' मांडणे. समोरच्याच्या भावना व हक्कांचीही कदर. हे निष्क्रिय किंवा आक्रमक नसते. त्यामुळे एकमेकांमध्ये आदर व समज वाढतो.संशोधनानुसार म्हटले आहे की, ठाम संवादातून ताण आणि राग नियंत्रित करता येतो आणि सामना करण्याची कौशल्ये सुधारतात. असा संवाद आपली बाजू स्पष्टपणे मांडण्यास मदत करते. ठाम संवाद आत्मसन्मान वाढवतो, इतरांचा आदर कमावतो आणि ताण कमी करण्यात मदत करतो. जर एखादी व्यक्ती खूप जबाबदाऱ्या घेत असली आणि ती बद पडणं कठीण वाटत असेल, तर ठाम राहिल्याने ते सुधारण्यास उपयोग होतो.निष्क्रिय वर्तनात आपली गरज मागे ठेवावी लागते; त्यामुळे मनात ताण, राग, दोषी असल्याची भावना वाढू शकते. आक्रमक वर्तनात समोरच्याचा त्रास होतो, विश्वास कमी होतो. ठाम वर्तन हे बर्याचदा आरोग्यदायी समजले जाते.ठाम वर्तनाचे अनेक फायदे आहेत, उदा. आत्मविश्वास, निर्णयक्षमता, सुधारित संवाद, आणि नात्यात प्रामाणिकपणा वाढणे..सक्रिय ऐकण्याची ताकदसक्रिय ऐकणे म्हणजे फक्त कान लावून ऐकणे नाही, तर समजून घेणे व योग्य प्रतिसाद देणे. हे नात्यांमध्ये विश्वास वाढवते व गैरसमज कमी करते. समोरच्या व्यक्तीचे म्हणणे ऐकली जात आहे, हे जाणवले की वाद, गोंधळ किंवा गैरसमज कमी होतात.मोबाईल, सोशल मीडिया किंवा व्यत्ययामुळे संवाद विघडल्याचे दिसते. फोनकडे पाहणे किंवा पुढचा उत्तर कसा द्यायचा हे विचारात गुंतले की खरेपणे ऐकणे थांबते. त्यामुळे मतभेद वादात बदलतात. पूर्ण लक्ष देऊन ऐकले तर गैरसमज कमी होतो.पद्धत अशी आहे की, बोलल्यानंतर मुद्दा थोडक्यात पुन्हा सांगणे म्हणजे 'पराफ्रेजिंग' किंवा समोरच्या व्यक्तीच्या भावनांना संमती देणे. उदा., “असं तुम्हाला वाटतंय का की…” असे प्रश्न विचारल्यास विश्वास व आदर वाढतो. यामुळे ओढ, कृतज्ञता व भावनिक सुरक्षितता वाढतात.संशोधनानुसार सकारात्मक संवादाचा महत्त्वाचा नियम म्हणजे प्रत्येक नकारात्मक संवादासाठी किमान ५ सकारात्मक संवाद असावा. या ५:१ या गुणोत्तरामुळे नात्यांमध्ये आदर, समज आणि आत्मीयता वाढते आणि वाद कमी होतात..वाद टाळण्यासाठी व्यवहार्य सवयीवादातील तीव्रता कमी करण्यासाठी रोजच्या जीवनात काही सवयी बदलायला हव्या.पहिला नियम म्हणजे: प्रतिक्रिया देण्याआधी थांबा. राग किंवा घाबरून लगेच बोलण्याऐवजी थोडा वेळ शांत राहा, श्वास घ्या, किंवा मन शांत करण्याच्या पद्धतीचा वापर करा.रागात असताना किंवा भावनेच्या भरात निर्णय घेण्याचे धोके लक्षात ठेवावे. मन शांत झाल्यावरच बरोबर दिशा ठरते. बर्याच लोकांना '२० मिनिटांचा ब्रेक' घेण्याचा सल्ला देतात; काही वेळ फक्त असाच थांबून मन शांत करणे खूप उपयोगी ठरते. ऑफिस, कुटुंब, मित्र यांसाठी संवाद थोडा वेगळा असला तरी तत्व सारखेच: स्पष्टता, आदर, वेळ घेणे..Premium|Study Room : ‘सैराट’ची पुनरावृत्ती, ऑनर किलिंगचं भयानक वास्तव!.'SBI मॉडेल'कठीण संभाषण सोपे करण्यासाठी 'SBI मॉडेल' वापरणे उपयुक्त आहे. SBI मॉडेल म्हणजे Situation–Behavior–Impact मॉडेल. हे मॉडेल कठीण किंवा संवेदनशील संवाद सोपा आणि प्रभावी करण्यासाठी वापरले जाते. सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं तर, "कुठे, काय, त्याचा परिणाम काय" या तिन्ही गोष्टी स्पष्टपणे सांगण्याची पद्धत. या क्रमाने: परिस्थिती, वर्तन, परिणाम. यामुळे गोंधळ कमी होतो आणि संवाद तथ्यांवर आधारित राहतो. याचा उपयोग करून कोणताही कठीण संवाद सोपा होतो पण राग वाढवत नाही.अंतर ठेवणे वाद कमी करण्यास मदत करते. मित्र, सहकारी, कुटुंबातील नात्यांमध्ये काय योग्य आहे उदा. वेळ, स्थान, बोलण्याचा प्रकार यांचे स्पष्ट भान ठेवणे आवश्यक. हे नम्र पण ठामपणे सांगणे विश्वास व सुरक्षितता वाढवते..बोलताना कधीतरी थोडी विनोदाची पेरणी, सहानुभूती, प्रवाहीपणा असेल तर ते बोलणं चांगल्या संवादात रुपांतरीत होतं. परिपूर्ण संवाद कधीच नसतो पण तरी चांगला संवाद राखण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न आवश्यक आहेत. कधीतरी स्पष्ट बोलणं, कधी तरी थांबणं आणि सकारात्मकतेने संवादाकडे पाहणं यामुळेच नाती टिकून राहतात. 