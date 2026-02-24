Premium| Research ethics: संशोधन क्षेत्रातील नैतिकतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

डॉ. पंडित विद्यासागर, माजी कुलगुरूसंशोधनात नैतिकता जोपासली जावी यासाठी काही नियम तयार करण्यात आले आणि त्यांची अंमलबजावणी जगभर होऊ लागली. असे असूनही या क्षेत्रातील अप्रामाणिकपणा पूर्णपणे नाहीसा झालेला नाही. या प्रश्नाची दखल घेऊन संशोधनाचे पोकळ दावे करण्यास यापुढे कुणी धजावणार नाही, अशी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या संशोधनासंदर्भातील चुकीच्या श्रेयवादामुळे नुकतीच मोठी खळबळ उडाली. नवी दिल्लीत भरविण्यात आलेल्या ‘एआय इम्पॅक्ट समिट’ नामक आंतरराष्ट्रीय संमेलनात घडलेल्या या घटनेमुळे संशोधनातील नैतिकतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. तशी ही समस्या जुनीच आहे. अगदी सुरवातीच्या काळात संशोधन हे स्वयंस्फूर्तीने केले जाई; त्याला व्यापारी अथवा सैनिकी महत्त्व नव्हते; म्हणजेच आर्थिक प्रेरणेने किंवा देशाच्या युद्धाबाबतच्या गरजांमधून ते होत नव्हते.उदाहरणार्थ, केप्लरने ग्रहांवर आधारित नकाशे तयार केले. पुढे या नकाशांचा उपयोग समुद्रपर्यटनासाठी होऊ लागल्यानंतर संशोधनाला महत्त्व प्राप्त झाले. यातूनच संशोधनसंस्थांची निर्मिती, संशोधनाचा तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी उपयोग, आर्थिक लाभ, मानसन्मान आणि श्रेय अशा गोष्टींचे प्रस्थ वाढले. .संशोधनात नैतिकता जोपासली जावी यासाठी काही नियम तयार करण्यात आले आणि त्यांची अंमलबजावणी जगभर होऊ लागली. असे असले तरी अप्रामाणिक घटना पूर्णपणे थांबल्या नाहीत. अधूनमधून त्या घडतच राहिल्या. मात्र यापूर्वी अशा घटनांचा परिणाम मर्यादित स्वरूपात जाणवत असे. आता मात्र प्रसारमाध्यमांच्या उपलब्धतेमुळे अशा घटनांचे पडसाद सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहचत आहेत. या पार्श्वभूमीवर संशोधनातील नैतिकता आणि त्याचे परिणाम या विषयाचा ऊहापोह आवश्यक आहे..संशोधनाची विशिष्ट पद्धत असते. यात निरीक्षण, प्रयोग, माहितीचे संकलन, चर्चा, विश्लेषण, निष्कर्ष आणि प्रकाशन या घटकांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. या घटकांचा अवलंब करताना व्यक्तिनिरपेक्षता अपेक्षित असते. वैयक्तिक मतांना यात स्थान नसते. वैयक्तिक मतांचा शिरकाव हा नैतिकतेला घातक ठरतो. उदाहरणार्थ, निरीक्षणे प्रामाणिकपणे नोंदली नाहीत, तर नैतिकतेला बाधा येते. एखादे औषध बाजारात आणण्यापूर्वी त्याच्या चाचण्या घेतात. या औषधाचे काही दुष्परिणाम आहेत का, हे पाहणे हा त्याचा उद्देश असतो. बऱ्याच वेळा दुष्परिणामांची नोंद केली जात नाही. ज्यांनी या चाचण्यांसाठी आर्थिक पाठबळ दिले आहे, त्यांच्या हिताचा विचार केला जाण्याची शक्यता अधिक असते. प्रयोग हा संशोधनाचा दुसरा महत्त्वाचा घटक आहे. प्रयोगाची रचना करताना प्रयोगाच्या प्रत्येक घटकाची योजना काटेकोरपणे करणे आवश्यक असते. त्यात वापरली जाणारी उपकरणे सुयोग्य स्थितीत असणे गरजेचे असते. अन्यथा चुकीचे अनुमान निघू शकते. खोटी माहिती जमविणे, माहितीत फेरफार करणे, माहिती जाणीवपूर्वक लपविणे, माहितीत सोयीस्करपणे बदल करणे हे संशोधनाच्या नैतिकतेत बसत नाही. जमविलेल्या माहितीचे विश्लेषण करताना ते तार्किकदृष्ट्या योग्य असायला हवे. अनेकवेळा ते अतार्किक असते. अशाप्रकारे काढलेले निष्कर्ष चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे असतात..संशोधनाधारित निबंध प्रसिद्ध करणे अथवा शोधासाठी मालकीहक्क घेणे, तंत्रज्ञानविकासाचे श्रेय घेणे, हा संशोधनाचा महत्त्वाचा टप्पा असतो. यातच अनेक घोटाळे झालेले दिसतात. इतरांनी केलेल्या कामाचे श्रेय न देता त्याचा उपयोग केला जातो. इतिहासात याची अनेक उदाहरणे सापडतात. ‘डीएनए’च्या रचनेचा शोध हा गेल्या शतकातील महत्त्वाच्या शोधांपैकी एक होता. वाटसन आणि क्रीक यांनी तो लावला. या शोधामुळे जीवशास्त्रात मोठी क्रांती घडून आली. या शोधासाठी वाटसन आणि क्रीक यांना ‘नोबेल’ने सन्मानित करण्यात आले. परंतु या शोधासाठी रोझालिंड फ्रान्क्लीन यांनी शोधलेली ‘डीएनए’ची प्रतिमा वापरली गेली. त्यासाठी रोझालिंड फ्रान्क्लीन यांची अनुमती घेण्यात आली नव्हती. शिवाय त्याचे श्रेयही त्यांना दिले नव्हते. त्यावर अनेकांनी आवाज उठवल्यावर त्याचे श्रेय त्यांना मरणोत्तर देण्यात आले..Premium| ISRO PSLV failure : ‘पीएसएलव्ही’च्या अपयशाने दिलेला धडा.अप्रामाणिकपणा आणि फसवणूक ज्या प्रकारामध्ये अधिक प्रमाणात होते, तो प्रकार म्हणजे वाड.मयचौर्य. यात इतरांच्या शोधनिबंधांतील वाक्ये श्रेय न देता आपल्या शोधनिबंधात वापरणे; इतरांच्या शोधनिबंधांतील माहिती, आलेख आणि चित्रांचा परवानगी न घेता वापर करणे यांचा समावेश होतो. काही महाभाग त्याहीपुढे जाऊन इतरांच्या शोधनिबंधांत थोडासा बदल करून आपल्या नावावर छापतात. उदाहरणार्थ, एखादा शोधनिबंध गुरुत्वाकर्षण बलाच्या बदलाचा परिणाम वनस्पतीवर काय होतो, असा असेल तर फक्त चुंबकीय बलाचा एवढा बदल करून आपला शोधनिबंध तयार करून छापतात. हा निर्लज्जपणा थक्क करणारा असतो. प्रश्न असा आहे की, हा शोधनिबंध कुठले शोधनियतकालिक छापते? शोधनिबंधांचा उपयोग बढती, नोकरी आणि पगारवाढीसाठी होऊ लागल्यानंतर गल्लीबोळातून आंतरराष्ट्रीय शोधनियतकालिके प्रसिद्ध होऊ लागली. ही नियतकालिके कुठलेही निकष पाळत नाहीत. यात प्रसिद्ध होणाऱ्या शोधनिबंधांची तज्ज्ञ व्यक्तींकडून तपासणी होत नाही. शोधनिबंध प्रसिद्ध होण्यासाठी मूल्य आकारले जाते. प्रसिद्ध होण्याची तारीख गरजेप्रमाणे बदलली जाते.अशा प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या जातात. शोधनिबंधांत वाड.मयचौर्य अथवा फसवणूक आढळल्यास तो शोधनिबंध काढून टाकला जातो. यामुळे संशोधकांची नाचक्की होते. तो काम करीत असलेली संस्था त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करू शकते. जी नियतकालिके निकष पाळत नाहीत, त्यांचा समावेश 'विश्व अनुदान आयोगा'ने प्रसिद्ध केलेल्या यादीत समावेश होत नाही. शोधनिबंध आणि पीएचडी प्रबंध प्रकाशित करताना वाड.मयचौर्याची तपासणी अनिवार्य केली आहे..Premium|UGC Equality Regulatio : 'यूजीसी'च्या समता नियमावलीलाच 'ब्रेक'! .धोक्याची घंटाया पार्श्वभूमीवर दिल्लीची घटना धोक्याची घंटा ठरू शकते. याचे कारण ही घटना केवळ एका संस्थेशी संबंधित राहिली नसून त्यातून देशाच्या आणि संशोधनाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यापूर्वी अशा घटनांचा परिणाम सीमित होता. आता तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहचला आहे. त्यामुळेच या घटनेमागे असणाऱ्या कारणांचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. उच्चशिक्षण आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी सर 