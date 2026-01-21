Premium|tourism ethics : पर्यटनाचा आनंद घेताना जबाबदाऱ्या विसरतोय का?

विठ्ठल काळेप्रवासाचा किंवा पर्यटनाचा आनंद मिळवत असताना आपल्यावर काही जबाबदाऱ्या आहेत, याचा आपल्याला विसर पडला आहे का? पर्यटन येत्या काळात खूप मोठा ‘व्यवसाय’ होऊ पाहतो आहे. जर व्यवसाय म्हणून त्याची वाढ होणं अपेक्षित आहे; तर त्याचे नियमही पाळले पाहिजेत... विडनंतर लोक मोठ्या संख्येने बाहेर फिरायला जाऊ लागले आहेत’ हे वाक्य आपण बऱ्याच वेळा ऐकतो. हे वाक्य खरं आहे की खोटं, हा संशोधनाचा विषय आहे. संशोधन यासाठी की जर, हे खरं असेल तर ‘का’ हा मोठा प्रश्न उभा राहतो. कोविडनंतर लोकांच्या विचारांमध्ये काय फरक पडला? ‘खर्चिक’ असूनही लोक का फिरायला जात आहेत? कोविडमध्ये आयुष्याचा क्षणभंगुरपणा अधोरेखित झाला आहे का? ‘जे आहे ते आताच आहे... आयुष्य मनमुराद जगून घ्या, आनंद घ्या, स्वतःसाठी जगा’ असे नवीन अलिखित सामाजिक नियम तयार झाले आहेत का? या नवीन नियमांचा आधार घेत माणूस यातून आनंद मिळवू पाहत आहे. स्वतःबरोबरच आपल्या कुटुंबानेही फिरावं, वेगवेगळी प्रेक्षणीय स्थळं पाहावीत, निसर्ग, मानवनिर्मित अद्भुत कलाकृती पाहाव्यात, त्याचा आनंद घ्यावा, अशी इच्छा प्रबळ होत आहे; परंतु हा आनंद मिळवत असताना आपल्यावर काही जबाबदाऱ्या आहेत, याचा आपल्याला विसर पडला आहे का?.Premium|Mohan Bhagvat: विश्वगुरू भारत; एक चिंतनशील दृष्टिकोन.पर्यटनामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. लोकांना रोजगार मिळतो. नवीन रोजगार निर्माण होतात. प्रवाहाबाहेरील लोक प्रवाहात येतात, या चांगल्या गोष्टी घडत आहेत; परंतु त्याबरोबरच काही समस्याही उद्भवू लागल्या आहेत, याकडेही आपण गांभीर्याने पाहणं गरजेचं आहे.पर्यटनस्थळी जाण्यासाठी आपण सार्वजनिक वाहतुकीचा हक्काने वापर करतो आणि तो आपण केलाच पाहिजे; परंतु तेवढ्याच हक्काने आपण त्याची काळजी घेतो का? नियम पाळतो का? सार्वजनिक वाहनामध्ये असलेल्या इतर प्रवाशांची काळजी घेतो का? मोठमोठ्या आवाजात मोबाईलवर गाणी ऐकणं किंवा रील्स पाहणं. आपल्या शेजारी बसलेल्या प्रवाशाला त्याचा त्रास होतो आहे, याची जाणीव नसणं. आपल्या शेजारी जी व्यक्ती बसलेली आहे ती आता कोणत्या मानसिक अवस्थेतून जात आहे, याची आपल्याला कल्पना आहे का? आपल्या शेजारी बसलेला प्रवासी दवाखान्यातून घरी जाणारा रुग्ण असू शकतो, एखाद्या आईसोबत नवजात बालक असू शकतं... आपण पर्यटन करण्यासाठी चाललेलो आहोत; पण इतर प्रवासी त्यांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या कामानिमित्त प्रवास करत असतील, एखाद्याला शांत राहून प्रवासाचा अनुभव घ्यायचा असेल तर त्यामध्ये अडथळा आणणं योग्य आहे का? आपल्या मित्रांसोबत, नातेवाइकांबरोबर मोठमोठ्या आवाजात गप्पा मारणं, मोबाईलवर मोठमोठ्याने बोलणं यामुळे इतर प्रवाशांना त्रास होतो याची जाणीव आहे का?.आपण बाहेर फिरायला जातो, आनंद घ्यायला जातो; पण जिथे जातो तिथल्या लोकांचं काय? आपण आनंद घेत असताना आपण स्थानिक लोकांच्या आनंदाचा विचार करतो का? मान्य आहे, पर्यटनाला जाऊन आपण तिथल्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतो; परंतु आपल्या चुकीच्या वर्तनामुळे आपल्याकडून स्थानिक लोकांना त्रास होतो आहे का? त्यांच्या दैनंदिन गोष्टींमध्ये आपल्यामुळे अडथळा येतो आहे का? याचा विचार आपण केला पाहिजे.हल्ली, निसर्गरम्य ठिकाणी, समुद्रकिनारी पर्यटनाला जाणं सर्वांना खूप आवडत आहे; पण आपण तिथले नियम पाळत नाही. परिणामी, बरेच जण आपला जीव धोक्यात घालतात; तर काहींचा दुर्दैवी अंत होतो. सुरुवातीला नियम पाळायला सांगणाऱ्यांची खिल्ली उडवली जाते. ‘काही होत नाही, आम्हाला माहीत आहे समुद्र, आम्हाला माहीत आहे नदी, आम्हाला माहीत आहे जंगल, आम्हाला माहीत आहेत गड-किल्ले... अशी उत्तरं दिली जातात’ आणि अनावश्यक साहसी गोष्टी केल्या जातात. अतिआत्मविश्वासामुळे आपल्यासोबत इतरांचाही जीव धोक्यात घातला जातो. आपण हे विसरून जातो, की तिथला निसर्ग आपल्यापेक्षा स्थानिकांना जास्त माहीत असतो, त्यांच्या जगण्याचा भाग असतो..Premium|Gen Z Behavioral Traits : तंत्रज्ञानाच्या युगात जेन-झीची मानसिकता; पालकांसाठी संवादाचे नवे मार्ग.पर्यटनस्थळाची स्वच्छता हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. बऱ्याच वस्तू प्लॅस्टिक आवरणामध्ये मिळतात. खाद्यपदार्थांची आवरणं, पाण्याच्या बाटल्या... अशा कचऱ्याचं विघटन लवकर होत नाही. या वस्तूंमुळे पर्यावरणाची हानी होतेच, सोबत त्या पर्यटनस्थळाचंदेखील नुकसान होतं. पर्यटनस्थळाचं त्याचं त्याचं एक सौंदर्य खराब व्हायला लागतं.आपण कोणत्याही पर्यटनस्थळावर गेल्यावर आपल्याकडून तिथे कोणत्याही प्रकारचा कचरा झाला नाही पाहिजे, ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे. प्रेक्षणीय स्थळं पाहत फिरत असताना आपल्याकडे ज्या टाकावू वस्तू जमा होतात त्या कचराकुंडीत टाकण्याची जबाबदारी आपली आहे. कोपऱ्यात कचऱ्याचा ढीग दिसतो आहे मग चला, आपणही त्यावरच टाकूया कचरा, याला नियम पाळणं म्हणत नाहीत. तिथल्या प्रशासनाने कचरा जिथे टाकायला सांगितला आहे, तिथेच टाकणं याला नियम पाळणं म्हणतात. कोपऱ्यात किंवा रस्त्यावर पडलेल्या कचऱ्यावर आपण कचरा टाकणं म्हणजे दुसऱ्याने केलेल्या चुकीची आपण पुनरावृत्ती करणं, असं होत नाही का? कदाचित हे खूप पुस्तकी वाटू शकेल; परंतु याची सुरुवात होणं खूप आवश्यक आहे. आपल्याकडे पर्यटन खूप वेगात वाढत आहे, आपणही सुधारणेचा वेग वाढवला पाहिजे. .आपण आपलं स्वातंत्र्य जपतो; तसंच पर्यटनस्थळं, सहपर्यटक, सहप्रवासी यांचंही स्वातंत्र्य जपलं पाहिजे. असं झालं नाही तर, एकाचा आनंद हा दुसऱ्याचा त्रास होईल. सुखाने, आनंदाने जगण्याचा हक्क आपल्याइतकाच इतरांनाही आहे. सरकार यासाठी नियम तयार करेल, त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करेल; परंतु लोकसहभागाशिवाय हे शक्य नाही. पर्यटन हा येत्या काळात खूप मोठा ‘व्यवसाय’ होऊ पाहतो आहे. जर व्यवसाय म्हणून त्याची वाढ होणं अपेक्षित आहे; तर त्याचे नियमही पाळले पाहिजेत... इतर व्यवसायाचे नियम काटेकोरपणे पाळतात तसे! आपण केलेलं पर्यटन हे आनंददायक क्षणांची एक ‘सुंदर सफर’ असली पाहिजे. निसर्गात जाऊन निसर्गाशी एकरूप होणं घडलं पाहिजे. आपण पर्यटनस्थळी जात असतो तेव्हा फक्त फिरायला जात नसतो तर आपण ‘घडत’ असतो, ‘शिकत’ असतो. समुद्राकडून, समुद्राच्या पाण्याकडून, पाण्यातून लाटेवर स्वार होऊन किनाऱ्यावर येणाऱ्या जीवांकडून. असंख्य वेळा वाळूतील आपलं घर पाण्याखाली गेलं तरी पुन्हा तेवढ्याच उत्साहाने आणि जोमाने ते पुन्हा बांधणाऱ्या छोट्या-छोट्या जीवांकडून. शिकार मिळेपर्यंत, न थकता शिकार करणाऱ्या जंगलातील प्राण्यांकडून. आपली छोटी-छोटी पिल्लं आपल्या पंखांनी झाकून शिकाऱ्याच्या नजरेपासून सुरक्षित ठेवणाऱ्या त्या पिल्लांच्या आईकडून. प्रवासात कितीही अडथळे आले; तरी आपला मार्ग काढत आपलं ध्येय गाठणाऱ्या नदीकडून. अत्यल्प जीवन लाभलेल्या फुलांकडून, त्याभोवती घुटमळणाऱ्या फुलपाखरांकडून. वर्षानुवर्षं प्रखर ऊन, वादळी वारा, कडाक्याची थंडी सहन करत ठामपणे उभ्या राहिलेल्या वटवृक्षाकडून. चिवट वेलींकडून. वळणावळणावर आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवणाऱ्या पायवाटेकडून. अशा असंख्य नैसर्गिक आणि कृत्रिम सजीव-निर्जीव गोष्टींकडून आपण शिकत असतो, या शिक्षणातून आपण समृद्ध होत असतो. आपलं शिक्षण आणि त्यातून समृद्ध होणं हे आनंददायक आणि प्रेरणादायक व्हावं. अगदी सर्वांसाठी....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 