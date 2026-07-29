Premium|Reverse Migration : मी कासव झालो, गावी आलो!

मोठा पगार, शहरातलं करिअर आणि धावपळीचं आयुष्य... सगळं असूनही मनातली अस्वस्थता कायम राहिली तर? एका प्रश्नाने सुरू झालेला आत्मशोधाचा प्रवास अखेर गावाच्या वाटेवर येऊन थांबला. शहराच्या गर्दीतून बाहेर पडत मातीशी पुन्हा नातं जोडणाऱ्या एका तरुणाच्या ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ची गोष्ट वाचा आजपासून दर शनिवारी... कल्पना करा, तुम्ही एका रेल्वे स्थानकाच्या ब्रिजवरून चालताय. एक गोष्ट हमखास घडतेच घडते! कुणीतरी धक्का मारत, घाई करत, जागा शोधत पुढे पुढे जाण्यासाठी धावपळीत दिसतोच. त्या पळत जाणाऱ्या माणसाच्या एकूणच वागण्यात काय असतं? विचित्र आणि भयंकर वेग असतो. पटकन पुढे जाण्याची तगमग असते... पण कशासाठी?ही तगमग प्रत्येक गोष्टीत दिसते. ट्रेन पकडण्यापासून ते उतरण्यापर्यंत. स्थानकाचा जिना चढण्यापासून ते उतरण्यापर्यंत! बस स्टॉपवरही तेच. रिक्षा स्टॅण्डवरही तेच. रोडवरही तेच.जोराजोरात हॉर्न वाजवायचा. प्रचंड ट्रॅफिक खोळंबलेलंय. वेळ लागेल हे माहीत असूनही सतत हॉर्न वाजवत सुटायचा. ही सवय आपल्याला कशामुळे लागली?भागो... भरभर जायचं. पुढे पुढे चालत राहायचं. मागे राहिलात तर मागेच सुटाल. पुढचे तुम्हाला विचारणार नाही. शर्यतीत सतत जगणं सुरू राहतं. याच शर्यतीचा जीवघेणा भाग आपल्या जगण्यावर एक दिवस मोठा आघात करतो. एका अजाणत्या क्षणी होत्याचं नव्हतं होतं. सगळं खल्लास!.Premium|Gen-Z Lifestyle Diseases : जेन-झी पिढीला ग्रासतोय 'सायलेंट किलर'; स्क्रीनचा अतिवापर आणि चुकीचा आहार तुमच्या मुलांचे भविष्य कसे धोक्यात आणतोय?.वर वर म्हणायला मी हे सगळं मनातच बोलत होतो; पण हा संवाद एका क्षणी येऊन थांबला. तो क्षण होता, खचाखच भरलेल्या लोकलमधून पडता पडता अगदी थोडक्यात वाचलो होतो. अखेर ठरवलं! शर्यत सोडायचीच.जेव्हा या शर्यतीतून वेगळं होण्याच्या विचारावर आलो, तेव्हा मला एका प्रश्नाने जाम अस्वस्थ केलं. तो प्रश्न होता, नेमकं साध्य काय करायचंय एवढं पळून? हा प्रश्न मला आतून इतका अस्वस्थ करणारा होता, की तो मला नोकरी सोडून गावी घेऊन जाण्याच्या निर्णयापर्यंत घेऊन आला. या निर्णयप्रक्रियेचा एक भाग प्रचंड आनंद देणारा, ऊर्जा वाढवणारा होताच; पण दुसरा भाग धोक्याची जाणीव करून देणारा, आर्थिक रिस्क, कुटुंब काय म्हणेल? या विचाराने घाम फोडणाराही होता.गेल्या काही वर्षांपासून ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ ही टर्म चर्चेचा विषय ठरतेय. लोकं रील्समध्ये रमली असली, तरी शहरातली धावपळ कुणाला फारशी आवडत नसतेच. चिऱ्याच्या घरात बसून, लॅपटॉपवर काम करणारी आणि ‘नको नको मना गुंतू’ हे गाणं लावून रील्स शेअर करणारी पिढी स्वतःला नेमकं काय मिळवायचंय, याचाही विचार करते हे विशेष!लोकं शहरात कंटाळतात. सुट्टी घेतात. गावी जातात. गावी कोणता चार्जर नेऊन ठेवलेला असतो कुणास ठाऊक? पण चार्ज होऊन पुन्हा शहरात येतात. पुन्हा शहरात मर मर मरतात. बॅटरी डाऊन होईपर्यंत राबतात. काहींची बॅटरी ढूस होते. त्यामुळे पुन्हा चार्जर ठेवलेल्या गावात त्यांना परतता येत नाही. ...तर काही जण बॅटरी फेकून देतात आणि स्वतःच पॉवर बँक असल्यासारखे गावाकडे कूच करतात. मीही तेच केलं. चार्जर नकोच. आपणच पॉवर बँक होऊ, हा विचार कृतीत उतरवला. गावात गेलो.मी मुंबईत जन्मलो. मुंबईत शिकलो. मुंबईतच नोकरी केली. मुंबईतच लग्नही झालं. बायकोही मुंबईची; पण तरीही मुंबईच्या, खासकरून शहराच्या भाऊगर्दीत माझं मन फार रमत नव्हतंच. करिअरच्या सुरुवातीपासून मी न्यूज चॅनेलमध्ये काम करत असल्यामुळे माझ्या कामात, वागण्यात, स्वभावात एक भयंकर वेग आलेला होता. सगळ्या गोष्टी मला भरभर, झपझप, टपाटप झाल्या पाहिजेत, असं सतत वाटायचं. ते झालं नाही, की चिडचिडही होत असे; पण आता मी पूर्णपणे याच्या विपरीत झालो. हे स्थित्यंतर कसं घडलं?.एखादी विशिष्ट वेळेची ट्रेन पकडली की आनंद होतो. ती सुटली की वाईट वाटतं. मग पुढे होत जाणारा उशीर, त्याची कल्पना हे अधिक थकवून टाकतं. मी या थकण्यातूनच एका संथ प्रवासाच्या दिशेने हळूहळू चालत राहिलो आणि अखेर गावी येऊन पोहोचलो.शहरातलं जीवन हे फार धकाधकीचं. इथे फार मोठा धोका पावला पावलावर. वेग अतिप्रचंड. या सगळ्यातून मला माझ्यातला मीच हरवत जात असल्याची भावना टोचू लागली. स्वतःला हव्या असणाऱ्या गोष्टीचं मनन, चिंतन करू लागल्यावर लक्षात आलं, की शर्यत जिंकायची असेल तर कासव व्हावं लागेल.ससा आणि कासवाची गोष्ट शाळेत आपण शिकतोच. तत्त्वज्ञानासाठी मोठमोठ्या गोष्टीच आपल्याला कशाला हव्या? साधी ससा-कासवाची गोष्ट मला भारी धडा शिकवून गेली. कासवच शर्यत जिंकतो, यावर माझा ठाम विश्वास बसला. मी कासव झालो. संथ झालो. शांत झालो. पळणं कमी केलं आणि भानावर येत गेलो.ऑफिसला जायला किती वेळ लागतो? घरी किती वेळ देतो? स्वतःसाठी किती वेळ आहे? ऑफिसमध्ये किती वेळ जातो? ऑफिसमधून सुटल्यानंतरही ऑफिससाठी किती ऑक्युपाईड राहावं लागतं? नात्यांसाठी किती वेळ आहे? मित्रांसोबत गॅदरिंग होतं का? गप्पा होतात का? नातलगांकडे जाणं होतं का पूर्वीसारखं? जे जगतोय ते आरोग्यदायी आहे का? जे खातोय ते पोषक आहे का? चांगलं काय? वाईट काय? प्रश्न... प्रश्न... इनफायनाईट प्रश्न पडत गेले.उत्तरं कागदावर लिहून काढत गेलो. एक एक उत्तर अस्वस्थ करणारं होतं. नोकरी सोडून गावी गेलो, तर लोक वेडा ठरवतील, ही भीती वाटून गेली. आई, बाबा, बायको, मुलगा यांना आपला निर्णय पटेल का? त्यांनाही आवडेल का आपल्यासोबत गावी यायला? चांगल्या पगाराची नोकरी सोडून हा वेडेपणा करण्याचं धाडस मला आलं कशामुळे? तर विचारांच्या स्पष्टतेमुळे!.Premium|Peru Travel Experience : दुखऱ्या पायावरही जिद्दीने केलेला पेरूचा अविस्मरणीय प्रवास.निर्णय घेण्यासाठी विचारांची स्पष्टता आली पुस्तकांमधून. लोकांशी बोलून. अभ्यास करून. त्यातून मी एका अशा प्रवासाला लागलो, ज्यातून मला आनंदाचा झरा पावलोपावली भेटत गेला. हल्ली सस्टेनेबल लाइफचे अनेक वर्कशॉप्स होतात. त्याचं एक वेगळंच फॅडही बाजारात आलेलं आहेच. तुम्ही पुरेशी आर्थिक तजवीज केली आहे का? भविष्यातली जोखीम ओळखली आहे का? आयुष्य किती अनसर्टन असू शकतं, यावरची तुमची जाण नेमकी काय आहे? मला स्वतःला माझ्या स्वतःच्या आयुष्याकडून काय हवंय? याची उत्तरं मला सस्टेनेबल माईंडच्या दिशेने घेऊन गेली. त्यासाठी मला वर्कशॉप करण्याची गरज पडली नाही!सस्टेनेबल माईंड संथ आयुष्यापेक्षाही सुखी आयुष्याच्या दिशेने घेऊन जातो. चांगल्या हवेची किंमत काय असते? हे मला गावी गेल्यानंतर अधिक स्पष्ट झालं. शहरीकरणाचे किती भयंकर परिणाम आपण मोजत असतो, याची खोली कळू लागली. आधी शहरात नोकरीसाठी पळा. मग पगारवाढीसाठी पळा. मग स्वतःचं घर घेण्यासाठी पळा. घराचे ईएमआय भरण्यासाठी घाम गाळा. ते सेटल झालं, की गाडीच्या कर्जाचे हफ्ते खुणावू लागतात. मग पोरांचं शिक्षण. मग स्वतःचं खंगलेलं आरोग्य... खर्च न संपणारेच असतात. पैसे कमवण्याची स्पर्धा एक दिवस जगणं संपवते! पण स्पर्धा काही संपत नाही आणि संपणार नाही, याची जाणीव क्वचितच होते.जगण्यासाठी पैसे कमवायचे की पैसे कमवण्यासाठी जगायचं, हा प्रश्न एकदा विचारून पाहायला हवा प्रत्येकाने स्वतःला! आपली पैशांची गरज नेमकी किती आहे? याचं उत्तरच अनेकदा कित्येकांना मिळत नाही. ते मिळवलं, की गोष्टी फार क्लिष्ट राहत नाहीत, असं माझ्या अभ्यासातून मला समजून आलंय.ज्ञान कमवावं. वेळ कमवावा. आरोग्य कमवावं. पैसा कमवण्यासाठी या तीन गोष्ट पुरेशा असतात, असं मला गावी आल्याच्या एक महिन्यातच कळलं. लाखभर रुपये पगाराची नोकरी सोडून अख्खा संसार जेव्हा मी गावी शिफ्ट केला, तेव्हा सगळ्यांना माझा हेवा वाटत होता; पण मला नेमकं काय वाटलं? या पृथ्वीतलावरचा सगळ्यात श्रीमंत माणूस मीच आहे, अशी भावना तेव्हा माझ्या मनात होती. ‘सगळं सोडून द्यावं आणि निवांत गावी निघून जावं’ असं आयुष्याच्या एका टप्प्यावर प्रत्येकाला वाटतंच की! पण मग तसं करता का येत नाही प्रत्येकाला? उत्तर फार कठीण नाही. कारण अनेक जण कोणत्या ना कोणत्या प्रतिष्ठांमध्ये अडकलेले आहेत. त्या प्रतिष्ठाच त्यांची ओळख बनलेली आहे. नवी ओळख तयार करावी, नवी सुरुवात करावी, स्वतःच्या आयुष्यासोबत प्रयोग करावेत आणि ते यशस्वीही करून दाखवावेत, असं फारसं कुणाला वाटत नसतं; पण आता हे वाटण्याची गरज वाढत चालली आहे. त्यातून ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ ही संकल्पना आता आकार घेतेय. माझा गावी येण्याचा निर्णयही त्याच संकल्पनेचा एक छोटाशा अंश समजता येऊ शकेल..१९५१ मध्ये भारतातले केवळ १७ टक्के लोक शहरात राहत होते. २०११ मध्ये हा आकडा ३१ टक्के झाला. आज तो ३६ ते ३७ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचला असेल, असा अंदाज आहे. २०३० मध्ये हाच आकडा ४० टक्केपर्यंत जाईल. थोडक्यात शहरात गर्दी वाढेल, याचा अंदाज आणि त्याचे दुष्परिणाम सुज्ञ पिढीच्याही लक्षात येत आहेतच. आताची सगळी पिढी थेट माझ्यासारखी गावी शिफ्ट होते, असं नव्हे; पण वर्दळीची, गजबज असलेली, गोंगाटांनी भरलेली, ट्रॅफिकने वेढलेली मोठी शहरं, सिमेंटची जंगलं सोडून आताची पिढी ही टिअर टू किंवा टिअर थ्री सीटीमध्ये मूव्ह करण्याचं प्रमाण लक्षणीय आहे. पैसे कमी मिळाले तरी चालतील; पण डोक्याला नको तो ताण नको, ही त्यामागची निव्वळ प्रामाणिक भावना आहे. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं तर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, येऊ घातलेली तिसरी मुंबई, हे सगळं वाढत जात असलं; तरी शहरांचा ताण कधी कमी होण्याची शक्यता नाही. तो वाढतच जाईल. तो वाढण्याअगोदर शहराच्या स्पर्धेतून कित्येक वर्षं ते अगोदरच शहराच्या बाहेर पडले. ताणविरहित आयुष्याच्या दिशेने अनेकांनी गुपचूप, गाजावाजा न करता प्रवासाला सुरुवात केली. आजचं त्या सगळ्यांचं आकलन, त्यांचे अनुभव हे कमालीचे चकित करणारे आहेत. हे सदर असाच माझ्यासारखा वेडसर प्रवास केलेल्यांचा मागोवा घेण्याच्या निमित्ताने...मी गावी शिफ्ट होण्याआधी ज्या व्यक्तींना भेटलो, ज्या गोष्टींचा मी अभ्यास केला आणि शहरीकरणाचा माझ्या आयुष्यावर काय परिणाम झाला, याचा विस्तृत आढावाही घेऊच. शिवाय आर्थिक बाबी, सो कॉल्ड प्रतिष्ठित आयुष्याच्या व्याख्या आणि मुळांकडे परतण्याचा हा प्रवास निसर्गसौंदर्याने कसा भरलेला आहे, याचा दर शनिवारी मागोवा घेत जाऊ... भेटत राहू... वाचत राहा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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