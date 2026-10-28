Premium|Reverse Migration in India : रिव्हर्स मायग्रेशनच्या यशस्वी कहाण्यांमागचं वास्तव काय?

सिद्धेश सावंत - sakal.avtaran@gmail.comगावाकडे परतणाऱ्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात रंजक वाटावा, असा काही ड्रामा असेलच असं नाही. काही जण आईवडिलांसोबत राहण्यासाठी गावी परततात. काही जण गावात राहूनच शहरातली नोकरी करतात. कुणी छोटा व्यवसाय सुरू करतं, तर कुणी गाजावाजा न करता हळूहळू नव्या आयुष्याशी जुळवून घेतं. यात काहींचे प्रयोग यशस्वी होतात, तर काहींना यश मिळायला वेळ लागतो.रिव्हर्स मायग्रेशनच्या गोष्टींमध्ये एक ठरावीक ड्रामा असतो. शहरातलं आयुष्य सोडण्याचा निर्णय, गावाकडे परतणं, एखादा नवा प्रयोग आणि त्यातून मिळालेलं यश! बातमीसाठी किंवा व्हायरल रीलसाठी एवढा हूक पुरेसा ठरतो; पण जगणं हूकवर चालत नाही. प्रत्यक्ष आयुष्यात भावनेसोबत व्यवहाराचाही विचार करावा लागतो.गावाकडे शिफ्ट होण्याचा विचार करण्याच्या खूप आधीपासून माझ्या फीडमध्ये ठरावीक प्रकारच्या बातम्या सतत दिसायच्या. मी स्वतः डिजिटलमध्ये काम करीत असल्यानं अल्गोरिदम कसं काम करतं याची कल्पना होतीच. ‘नोकरी सोडली, गाव गाठलं आणि आता भारी चाललंय,’ अशा स्टाईलच्या बातम्या वारंवार समोर येत होत्या.हा लेख लिहिण्यापूर्वीही असंच झालं. उठल्याउठल्या फोन हातात घेतला, तर ‘कोकण कॉलिंग पेज’वरचा एक रील फीडमध्ये आला. डॉ. पूजा आत्मविश्वासाने बोलत होती. तिने ३६५ दिवसांचं चॅलेंज घेतलंय. त्यातले १०० दिवस पूर्ण झालेत. चार महिन्यांपूर्वी पुण्यातली नोकरी सोडून फोंडा गावात ‘अॅग्रो टुरिझम’चा प्रयोग सुरू केलेल्या पूजाचा व्हिडिओ बघून माझी मॉर्निंग गुड नाही, तर बेस्ट झाली होती. थोड्या वेळाने तिचा नंबर मिळवला आणि तिच्याशी फोनवरही बोललो..Premium|Global Innovation Index 2026: जगात Innovation मध्ये भारत कुठे आहे? पेटंट, संशोधन आणि प्रत्यक्ष उद्योगातील अंतर नेमके किती?.काही वेळाने इंद्रनील वर्तक या तरुणाचा व्हिडिओ दिसला. पुण्याचा हा मुलगा हिमाचल प्रदेशात राहून पर्यटन क्षेत्रात वेगवेगळे प्रयोग करतोय. इंद्रनीलने कोकणची पदयात्राही केली आहे. ‘कोकण कॉलिंग’ चालवणारी डॉ. पूजा आणि हिमाचलमध्ये राहून पर्यटनाचे प्रयोग करणारा इंद्रनील या दोघांच्या प्रोफाइल्स पाहताना मला कौतुक वाटत होतं.या दोन उदाहरणांपासून सुरू झालेली यादी खरंतर खूप लांबलचक होऊ शकते. मी गावी जाण्याचा विचार फक्त मनात करीत होतो, त्या काळात माझ्या फीडमध्ये दिसणाऱ्या बातम्या नेमक्या कोणत्या होत्या माहितीये? खरंतर ही यादी सांगायलाच हवी.कोकणातल्या तरुणाने मुंबई सोडली, आजोबांच्या शेतीतून उभा केला नवा व्यवसाय! मुंबईतील नोकरी सोडून गावी परतला; शेतीसोबत शेळीपालन आणि भाजीविक्री सुरू केली. मुंबईत कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगाराने गावात परतून आंब्याच्या बागेत शोधला रोजगार. कॉर्पोरेट नोकरी सोडून मुंबईकर जोडपं डोंगराळ गावात झालं स्थायिक. आजीचं जुनं घर बनलं व्यवसायाचं साधन; शहरातील नोकरी सोडून होमस्टे सुरू केला. इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतलेल्या तरुणाने नोकरी सोडून सुरू केली सेंद्रिय शेती. तर आणखी एकाने मुंबई सोडून गाव गाठलं आणि जुन्या बियाण्यांचं जतन करण्यासाठी केला देशभर प्रवास!हुssssश! सातत्याने अशा बातम्या वाचल्यावर अल्गोरिदमला मला पुढे काय दाखवायचं, हे कळलं होतंच. एकाच प्रकारचा आशय वारंवार पाहिल्यानंतर गावाकडे शिफ्ट होण्याचे जे वेध मला लागले होते, ते वेड लागल्यासारखेच होते.वाचून अनुभव कळतो; पण नुसतं कळून काय उपयोग? कळतं पण वळत नाही, अशी माझी अवस्था होती. पण ती नुसती माझी एकट्याची नव्हती. माझ्यासारखाच विचार करणारे अनेक जण होते याची जाणीव हळूहळू होत गेली. मी ज्या मानसिक अवस्थेतून जात होतो त्याहीपेक्षा तीव्र अवस्थेतून काही जण गेले होते. ते माझ्याआधीच गावात पोहोचलेही होते. तुम्ही चालायला लागता तेव्हा वाटेत प्रवासी सोबत भेटत जातात याची प्रचीती मला येत होती.मी ग्रॅज्युएशनच्या पहिल्या वर्षाला असताना फोटोग्राफीचा कोर्स केला होता. त्या वेळचा माझा एक मित्रही हल्लीच कोकणात शिफ्ट झाल्याचं कळलं. रत्नागिरीत माझी जुनी मैत्रीण दक्षता तिच्या कुटुंबासह राहायला आली होती. योगायोग म्हणजे तिच्या घराजवळच फोटोग्राफीच्या कोर्समध्ये सोबत असलेला अजिंक्यही पत्नी आणि मुलीसह स्थायिक झाला होता. रत्नागिरीत त्या दोघांच्या घरी भेट देता आली. रिव्हर्स मायग्रेशनवर आमच्या गप्पा रंगल्या..आपल्यासारखा विचार करणारे अनेक जण गावाकडे आलेत हे कळलं! पण या प्रवासात आपलेच जुने मित्र पुन्हा भेटतील, अशी कल्पना मी केली नव्हती. रुपारेल कॉलेजमधील माझी जुनी मैत्रीण अमृता खरे हिचाही अचानक फोन आला. ती चिपळुणात राहते. गावात राहण्याच्या निर्णयाबद्दल तिने भरभरून सांगितलं.या सगळ्या भेटीगाठींमधून मला एक गोष्ट जाणवली. आपल्यापुरता स्वतंत्र वाटणारा निर्णय प्रत्यक्षात अनेकांच्या मनात आकार घेत असतो. आपल्या आधी काही जण तो निर्णय घेतात, काही नंतर घेतात. काहींची ओळख सोशल मीडियावर होते, तर काही जुन्या मित्रांच्या रूपाने अचानक समोर येतात.टीव्हीमध्ये बराच काळ काम केल्यामुळे माझ्या ओळखीच्या आणखी दोघांची आठवण यानिमित्ताने सांगावीच लागेल. बातमीदारी करणाऱ्यांची बातमी कोण करणार? त्यामुळेही वेगळीच गोची! एनीवे. तेव्हा एका वृत्तवाहिनीमध्ये काम केलेला माझा मित्र प्रणव पोळेकर आणि सध्या एका वृत्तवाहिनीमध्ये असलेला अमोल मोरे हे दोघेही मुंबई सोडून रत्नागिरीत स्थायिक झाले. गावी शिफ्ट होण्याआधी मी त्यांच्याशी आवर्जून बोललो. गावाकडे येण्याची प्रक्रिया समजून घेतली. विशेष म्हणजे या दोघांनीही या प्रवासातील वास्तववादी आणि प्रसंगी कठीण वाटणारे बारकावे आपलेपणाने सांगितले.सोशल मीडिया आणि बातम्यांमध्ये आपण अशा स्टोरीज सर्रास वाचतो. नोकरी सोडली, गाव गाठलं, शेतीत नवे प्रयोग केले किंवा व्यवसाय सुरू केला आणि आता टकाटक आयुष्य जगतायत! या गोष्टींमध्ये संघर्ष कुठे दिसतो किंवा तो दाखवला जातो का, हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे.रिव्हर्स मायग्रेशनच्या गोष्टींमध्ये एक ठरावीक ड्रामा असतो. शहरातलं आयुष्य सोडण्याचा निर्णय, गावाकडे परतणं, एखादा नवा प्रयोग आणि त्यातून मिळालेलं यश! बातमीसाठी किंवा व्हायरल रीलसाठी एवढा हूक पुरेसा ठरतो; पण जगणं हूकवर चालत नाही. प्रत्यक्ष आयुष्यात भावनेसोबत व्यवहाराचाही विचार करावा लागतो..Premium|Nobel Prize Research : नोबेलची ‘पाया’भरणी!.गावाकडे परतणाऱ्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात रंजक वाटावा, असा काही ड्रामा असेलच असं नाही. काही जण आईवडिलांसोबत राहण्यासाठी गावी परततात. काहींवर वेगळी जबाबदारी येते. काही जण गावात राहूनच शहरातली नोकरी करतात. कुणी छोटा व्यवसाय सुरू करतं, तर कुणी गाजावाजा न करता हळूहळू नव्या आयुष्याशी जुळवून घेतं. यात काहींचे प्रयोग यशस्वी होतात, तर काहींना यश मिळायला वेळ लागतो. काहींचा संघर्ष सुरूच राहतो.या प्रत्येक अनुभवाला स्वतःची किंमत आहे. गावाकडे परतण्याची बातमी होणं आणि गावाकडे परतून आयुष्य उभं करणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. पहिली गोष्ट आपल्याला दिसते. दुसरी समजून घेण्यासाठी माणसांच्या जवळ जावं लागतं. त्यांच्याशी बोलावं लागतं. त्यांचं जगणं जाणून घ्यावं लागतं.गावाकडे शिफ्ट होण्यामागे निर्णयांची एक साखळी काम करीत असते, हे अधिक प्रकर्षाने जाणवलं. बाहेरून गावाकडे येण्याचा निर्णय कितीही आकर्षक वाटला, तरी प्रत्यक्षात अनेक छोट्या-मोठ्या प्रश्नांना सामोरं जावं लागतं. शहरातली नोकरी सोडायची की सुरू ठेवायची? उत्पन्नाचं गणित कसं जुळवायचं? मुलांच्या शिक्षणाचं काय करायचं? आरोग्याच्या सुविधाकिती सहज उपलब्ध होतील? गावात आपल्या कामाला किती वाव आहे?काही प्रश्नांची उत्तरं आधीच सापडलेली असतात. काहींची उत्तरं तिथे गेल्यावर शोधावी लागतात. त्यामुळे गावाकडे येणं हा एखाद्या दिवसाचा निर्णय असला, तरी गावाकडे राहणं ही रोजच्या जगण्यातून घडणारी प्रक्रिया आहे.सोशल मीडियावर एखाद्याच्या आयुष्याचा प्रवास काही सेकंदांत समोर येतो. नोकरी सोडली, गाव गाठलं, शेती सुरू केली आणि आता आनंदात जगत आहेत, हे ९० सेकंदांच्या रीलमध्ये बघायला छान वाटतं. पण त्यामागे कित्येक दिवस, महिने किंवा वर्षांचा प्रवास आहे याचा विचार होतो का?.व्यवसाय उभा करण्याआधीचा काळ, आर्थिक गणितं जुळवताना होणारी ओढाताण, कुटुंबाला नव्या आयुष्याशी जुळवून घेण्यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न, चुकलेले अंदाज आणि अपेक्षेपेक्षा वेगळे अनुभव या सगळ्या गोष्टी त्या व्हिडिओत दिसतीलच असं नाही. गावाकडे परतलेल्या माणसांची गोष्ट सांगताना त्यांनी काय मिळवलं एवढंच पुरेसं नाही; तर त्यांनी कोणता निर्णय घेतला आणि त्या निर्णयासोबत येणारं आयुष्य कसं स्वीकारलं, हेही समजून घ्यावं लागेल. गावाकडे परतणं हा प्रत्येकासाठी योग्य निर्णय असेलच असंही नाही.शहरात राहून समाधानी असणारी माणसंही आहेत. गावाकडे येऊन पुन्हा शहरात जाण्याचा निर्णय घेणारेही असतील. काहींना गावात अपेक्षित संधी मिळतील, तर काहींना मर्यादांशी झगडावं लागेल. प्रत्येकाचा प्रवास वेगळा आहे आणि प्रत्येकाच्या निर्णयामागचं गणितही वेगळं आहे. जगण्याचा एकच मार्ग सगळ्यांसाठी योग्य असतो, असं तरी कशाला मानायचं?मी गावाकडे येण्याचा विचार करीत होतो तेव्हा माझ्या फीडमधील कंटेंटनं मला प्रभावित केलं होतं. आज गावात आल्यानंतर त्याच कंटेंटकडे पाहण्याची माझी दृष्टी अधिक परिपक्व झाली. आता एखाद्याने शहर सोडून काय केलं, एवढंच जाणून घ्यावंसं वाटत नाही. त्याने हा निर्णय का घेतला, त्यातून काय बदललं, काय गमावलं, काय मिळवलं, आज तो आपल्या आयुष्याकडे कसा पाहतो, हे प्रश्नही महत्त्वाचे वाटतात.गावाकडे परतलेल्या प्रत्येकाची बातमी होईलच असं नाही. प्रत्येकाचा रील व्हायरल होईलच असंही नाही; पण म्हणून त्यांच्या आयुष्यात घडलेल्या बदलाचं महत्त्व कमी होत नाही. आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या या बदलाकडे इन्स्पिरेशन म्हणून पाहण्यापेक्षा जगण्याच्या पर्यायांचा नव्याने विचार करणाऱ्या माणसांचा प्रवास म्हणून पाहण्याची गरज आहे.मी तरी सध्या हाच प्रवास करतोय. गावाकडे येण्याच्या निर्णयापासून सुरू झालेला माझा प्रवास आता गावाकडे आलेल्या माणसांच्या गोष्टी समजून घेण्यापर्यंत पोहोचलाय. आपण आजवर ज्या पद्धतीने जगत आलो त्यापलीकडेही जगण्याचा एखादा मार्ग असू शकतो का, हा प्रश्न विचारण्याचं धाडस मला एका वेगळ्या विश्वात घेऊन आलंय. या प्रश्नाचं उत्तर प्रत्येक जण आपापल्या परीने शोधतोय. कुणाला ते सापडलं असेल, कुणाचा शोध अजून सुरू असेल; पण या शोधात निघालेल्या प्रत्येकाची गोष्ट ऐकण्यासारखी नक्कीच आहे. मग त्या गोष्टीची बातमी झालेली असो वा नसो! siddheshsawant50@gmail.comटीव्ही आणि डिजिटल माध्यमाचा दीर्घ अनुभव असलेले लेखक सध्या व्हिडीओ अन् कंटेंट स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून कार्यरत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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