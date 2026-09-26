Premium|Study Room : माहितीचा अधिकार म्हणजे केवळ कागदपत्रे नव्हेत; पारदर्शक आणि नैतिक प्रशासनासाठी नागरिकांचे प्रभावी साधन

लेखक - अभिजित मोदेलोकशाहीमध्ये नागरिकांना केवळ मतदानाचा अधिकार असणे पुरेसे नाही; शासनाच्या निर्णयांमागील कारणे जाणून घेण्याचा अधिकारही असणे आवश्यक आहे. माहितीचा अधिकार हा नागरिकांच्या सशक्तीकरणाचा आणि प्रशासनातील नैतिकतेचा महत्त्वाचा आधार आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी माहितीचा अधिकार संबंधित आहे. कारण माहिती मिळाल्याशिवाय नागरिकांना शासनाच्या कामकाजावर योग्य प्रश्न विचारता येत नाहीत. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मुळे हा अधिकार अधिक प्रभावी आणि कायदेशीर स्वरूपात उपलब्ध झाला.माहितीचा अधिकार : नैतिक प्रशासनाचा आधारनैतिक प्रशासन म्हणजे कायद्याचे पालन करताना प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जनहित यांना प्राधान्य देणे. माहितीचा अधिकार या सर्व मूल्यांना बळकटी देतो. एखाद्या सरकारी योजनेचा लाभ कोणाला मिळाला, निधीचा वापर कसा झाला किंवा एखादा निर्णय का घेण्यात आला, हे नागरिक विचारू शकतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना आपल्या निर्णयांचे कारण स्पष्ट करण्याची जबाबदारी जाणवते. माहितीचा अधिकार हा केवळ कागदपत्रे मिळवण्याचा मार्ग नसून, सत्तेच्या वापरावर जनतेचे नैतिक नियंत्रण ठेवणारे साधन आहे..Premium | Nashik Municipal Corporation : घंटागाडीपासून स्मार्ट नाशिककडे : नियोजनाची गरज.अलीकडील वापरातून दिसणारे महत्त्वमाहितीचा अधिकार आजही सार्वजनिक संस्थांच्या उत्तरदायित्वासाठी महत्त्वाचे साधन ठरत आहे. उदाहरणार्थ, सप्टेंबर २०२६ मध्ये एका विद्यार्थ्याने माहितीच्या अधिकारातून उत्तरपत्रिकेची प्रत मागितल्याच्या प्रकरणात केंद्रीय माहिती आयोगाने विद्यापीठाला अशा प्रतींसाठी अंतर्गत शुल्क आकारता येणार नाही, असे स्पष्ट केल्याचा संदर्भ दिला जातो. या उदाहरणातून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक मूल्यमापनाबाबत माहिती मिळण्याचा अधिकार आणि प्रशासनाची पारदर्शकता यांचे महत्त्व दिसते. परीक्षेतील गुण, उत्तरपत्रिकेचे मूल्यमापन आणि पुनर्तपासणीची प्रक्रिया याबाबत स्पष्टता असल्यास विद्यार्थ्यांचा संस्थेवरील विश्वास वाढतो. तसेच, मूल्यमापनात चूक झाली असल्यास ती दुरुस्त करण्याची संधी मिळू शकते. नैतिक दृष्टिकोनातून पाहता, माहितीचा अधिकार हा केवळ माहिती मिळवण्याचा मार्ग नसून, निर्णयप्रक्रियेत न्याय, समानता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्याचे साधन आहे. मात्र, या उदाहरणातील नेमका निर्णय, त्याची तारीख आणि लागू असलेले शुल्कनियम अधिकृत स्रोतांवरून तपासणे आवश्यक आहे.त्याचप्रमाणे, जुलै २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय शेअर बाजाराला माहितीचा अधिकार अधिनियमातील सार्वजनिक प्राधिकरण मानण्यासंबंधीच्या प्रकरणात अंतरिम स्थगिती दिल्याचा संदर्भ दिला जातो. या प्रकरणातून सार्वजनिक महत्त्वाच्या संस्थांवर माहितीच्या अधिकाराची व्याप्ती किती असावी, हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला. राष्ट्रीय शेअर बाजारासारख्या संस्थांचे कामकाज आर्थिक व्यवस्था, गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणि व्यापक जनहिताशी संबंधित असते. त्यामुळे अशा संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांचे महत्त्व नाकारता येत नाही. त्याच वेळी, माहितीचा अधिकार लागू करताना संस्थेचे कायदेशीर स्वरूप, सार्वजनिक कार्यातील भूमिका आणि गोपनीय माहितीचे संरक्षण यांचा विचार करणे आवश्यक असते. या संदर्भातून एक महत्त्वाचा नैतिक प्रश्न समोर येतो : सार्वजनिक हिताशी संबंधित माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देताना संस्थांची कार्यक्षमता, व्यावसायिक गोपनीयता आणि इतर कायदेशीर हक्क यांचा समतोल कसा राखायचा? त्यामुळे माहितीचा अधिकार हा केवळ शासनाच्या कार्यालयांपुरता मर्यादित विषय नसून, सार्वजनिक जबाबदारी पार पाडणाऱ्या विविध संस्थांच्या कामकाजाशी संबंधित व्यापक लोकशाही मूल्य आहे.माहितीचा अधिकार आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाभ्रष्टाचार अनेकदा माहितीच्या अभावात वाढतो. निधी मंजूर झाला की नाही, काम पूर्ण झाले की नाही किंवा लाभार्थ्यांची निवड कोणत्या निकषांवर झाली, याची माहिती उपलब्ध असल्यास गैरप्रकार उघड होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे माहितीचा अधिकार हा भ्रष्टाचाराविरोधातील एक प्रभावी साधन आहे. मात्र, माहिती मिळणे हे अंतिम उद्दिष्ट नसून, त्या माहितीच्या आधारे योग्य प्रश्न विचारणे, तक्रार करणे आणि आवश्यक तेथे कायदेशीर कारवाई करणे महत्त्वाचे आहे..Premium|Study Room : जिल्हा प्रशिक्षण अधिकारी पदावर असताना आपल्याच कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या चुकांविषयी काय भूमिका घ्याल?.माहितीचा अधिकार वापरताना नैतिक जबाबदारीमाहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा कायदेशीर अधिकार असला, तरी त्याचा वापर जबाबदारीने करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक हिताशी संबंधित माहिती मागणे, प्रश्न स्पष्टपणे मांडणे आणि उपलब्ध माहितीचा योग्य अर्थ लावणे ही नागरिकांची नैतिक जबाबदारी आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने माहितीच्या अधिकाराचा वापर करताना अस्पष्ट किंवा केवळ अंदाजावर आधारित मागण्या टाळण्याची गरज अधोरेखित केली. न्यायालयाने माहितीचा अधिकार हा जनहितासाठी असलेला अधिकार आहे, त्याचा वापर निरर्थक किंवा त्रासदायक मागण्यांसाठी होऊ नये, असे स्पष्ट केले.पारदर्शकता आणि गोपनीयता यांचा समतोलमाहितीचा अधिकार महत्त्वाचा असला, तरी प्रत्येक माहिती सार्वजनिक करता येत नाही. व्यक्तीची खासगी माहिती, राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा इतर कायदेशीर अपवादांशी संबंधित माहिती देताना संतुलन राखणे आवश्यक असते. पारदर्शकता म्हणजे सर्व माहिती कोणत्याही अटींशिवाय सार्वजनिक करणे नव्हे; तर जनहिताची माहिती उपलब्ध करून देताना व्यक्तीच्या गोपनीयतेचे आणि इतर कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करणे होय. त्यामुळे माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्याने कायदा, जनहित आणि गोपनीयता यांचा विवेकपूर्ण विचार करणे आवश्यक आहे.प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची भूमिकामाहितीचा अधिकार प्रभावी होण्यासाठी केवळ कायदा पुरेसा नाही; तर प्रशासनाची सकारात्मक भूमिका आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांनी माहिती लपवण्याऐवजी ती स्वेच्छेने सार्वजनिक करण्याची वृत्ती ठेवली पाहिजे. योजनांची माहिती, खर्चाचे तपशील, निर्णयांची कारणे आणि नागरिकांना आवश्यक असलेली कागदपत्रे सहज उपलब्ध करून दिल्यास माहितीच्या अधिकाराच्या अर्जांची गरजही कमी होऊ शकते. चांगले प्रशासन म्हणजे नागरिकांनी माहिती मागितल्यानंतरच ती देणे नव्हे, तर आवश्यक माहिती आधीच उपलब्ध करून देणे होय..माहितीच्या अधिकारासमोरील आव्हानेमाहितीचा अधिकार कायदा असूनही त्याची अंमलबजावणी अनेक अडचणींना सामोरी जाते. काही वेळा नागरिकांना माहिती मिळण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते. माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे, अपूर्ण माहिती देणे किंवा अर्ज वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये पाठवणे यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतो. ग्रामीण भागातील नागरिकांना या अधिकाराची पुरेशी माहिती नसणे, डिजिटल साधनांचा अभाव आणि माहिती मागण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची अडचण यामुळेही त्यांना या अधिकाराचा पूर्ण लाभ घेता येत नाही. काही प्रकरणांत माहिती मागणाऱ्या नागरिकांवर दबाव आणला जातो किंवा त्यांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे माहितीचा अधिकार कागदावर उपलब्ध असणे आणि प्रत्यक्षात सहज वापरता येणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.माहितीचा अधिकार अधिक प्रभावी करण्यासाठी उपाययोजनामाहितीचा अधिकार अधिक प्रभावी करण्यासाठी प्रशासनाने नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून काम करणे आवश्यक आहे. सरकारी कार्यालयांनी योजनांची माहिती, निधीचा वापर, निर्णयांची कारणे आणि लाभार्थ्यांची यादी शक्य तितक्या प्रमाणात स्वेच्छेने सार्वजनिक करावी. यामुळे नागरिकांना वारंवार अर्ज करण्याची गरज कमी होईल. माहिती देण्यासाठी प्रशिक्षित अधिकारी, स्पष्ट प्रक्रिया आणि वेळेचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागात माहितीचा अधिकार पोहोचवण्यासाठी जनजागृती मोहीम, स्थानिक भाषेतील मार्गदर्शन आणि डिजिटल सुविधांसोबत पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली पाहिजे. माहितीच्या अधिकाराचा वापर करणाऱ्या नागरिकांना अनावश्यक त्रास होऊ नये, यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा आणि कायदेशीर संरक्षण प्रभावी असणे गरजेचे आहे. पारदर्शकता ही प्रशासनावर लादलेली जबाबदारी नसून, जनतेप्रती असलेले नैतिक कर्तव्य आहे, अशी भावना अधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली पाहिजे.निष्कर्षमाहितीचा अधिकार हा लोकशाहीतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जनसहभाग यांचा महत्त्वाचा आधार आहे. तो नागरिकांना शासनाच्या कामकाजाबाबत प्रश्न विचारण्याची शक्ती देतो आणि प्रशासनाला जनतेसमोर जबाबदार बनवतो. मात्र, या अधिकाराचा वापर जनहित, कायदेशीर मर्यादा आणि नैतिक जबाबदारी यांचा विचार करून झाला पाहिजे. माहितीचा अधिकार प्रभावीपणे वापरला गेला, तर तो केवळ माहिती मिळवण्याचे साधन न राहता, प्रामाणिक, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख प्रशासन घडवण्याचे माध्यम ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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