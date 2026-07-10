Premium|Rising Crime In Society : समाजमन... हिंसेच्या गर्तेत की विकृतीच्या उंबरठ्यावर?

आरती बनसोडे - bbansodeaarti@gmail.comगुन्हेगारीला ठरावीक जात, आर्थिक स्तर किंवा जेंडर नसते. घरात कितीही पैसा असला, तरी जर मुलांचे ‘भावनिक व्यवस्थापन’ कच्चे असेल, तर ती वाटेवरून भरकटू शकतात. केवळ कायदे करून चालणार नाही. केवळ गुणांची टक्केवारी वाढवणारी नव्हे; तर मनाची समृद्धी आणि मानवी मूल्यांची जपणूक करणारी संवेदनशील पिढी घडवणे, ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे.सकाळचा चहा पिता पिता वर्तमानपत्र हातात घ्यावे आणि पहिल्याच पानावर नजर टाकावी, तर काळीज चर्रर्र करणारी एखादी बातमी समोर येते. आपण चहाचा कप बाजूला ठेवतो, दोन मिनिटे हळहळतो आणि ‘आजकाल जमानाच खराब आलाय’ असे म्हणून आपल्या कामाला लागतो. पण, कधी शांतपणे बसून विचार केलाय, का की आपण ज्या समाजाचा भाग आहोत तो समाज नक्की कोणत्या दिशेने चालला आहे? सध्या अवतीभवती घडणाऱ्या घटना पाहिल्या, की अंगावर काटा येतो. सुसंस्कृत, पुरोगामी आणि संतांची भूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आपल्या समाजात अचानक हिंसेचा आणि क्रूरतेचा पूर कसा काय आला?.टिटवाळ्यात दिवसाढवळ्या दहा-बारा गुंड एका वयोवृद्ध महिलेच्या घरात घुसून महिलांना बेदम मारहाण करतात. तोडफोड करून दहशत माजवतात... पुण्याच्या भोर तालुक्यात एका साडेतीन वर्षांच्या निष्पाप चिमुरडीवर ६५ वर्षांचा नराधम अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करतो... लोहगड किल्ल्याच्या दरीत एक २० वर्षांची तरुणी तिच्या प्रियकराच्या मदतीने स्वतःच्या होणाऱ्या नवऱ्याला ढकलून देते... इतकेच काय, मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये प्रवाशाची चाकू भोसकून हत्या केली जाते... वारज्यामध्ये एक व्यसनाधीन मुलगा आपल्या ५८ वर्षीय आईला आणि वृद्ध वडिलांना शारीरिक-मानसिक छळाच्या खाईत ढकलतो... खारेगावमध्ये एका आईने विवाहबाह्य संबंध ठेवत प्रियकराला लग्नाला नकार दिल्याने तो तिच्या तीन वर्षांच्या बाळाचा गळा आवळून खून करतो... सगळ्याचा कळस म्हणजे, आयटी पार्कच्या एका नामांकित पाळणाघरात, जिथे पालक आपल्या काळजाचा तुकडा सुरक्षित समजून सोडतात, तिथे रडणाऱ्या लहान मुलांना थेट वॉशिंग मशीनमध्ये बसवून, टॉयलेटचा जेट स्प्रे तोंडावर मारून अमानुष छळ केला जातो... या केवळ गुन्ह्यांच्या बातम्या नाहीत. हा आपल्या ढासळत चाललेल्या सामाजिक मानसिकतेचा एक्स-रे आहे! या घटना डोळ्यात अंजन घालून विचारतात, की आपली तरुण पिढी आणि एकंदरीत समाजमन नक्की कुठे चालले आहे? या वाढत्या हिंसेच्या मागे कोणती मानसिकता काम करत आहे, याचा समुपदेशन शास्त्राच्या नजरेतून अभ्यास करणे गरजेचे आहे. आजचा तरुण, आजचा समाज कमालीचा असहिष्णू बनत चालला आहे. ‘संयम’ हा शब्द जणू आपल्या डिक्शनरीतून बाद झाला आहे. क्षुल्लक कारणांवरून, अहंकार दुखावल्यामुळे किंवा स्वतःच्या स्वार्थासाठी थेट माणसाचा जीव घेण्यापर्यंत लोकांची मजल जात आहे. नातेसंबंधांमधील आदर आणि कायद्याची भीती पूर्णपणे संपत चालल्याचे हे लक्षण आहे.अशा प्रकारच्या विकृतीच्या मुळाशी आहे ‘इन्स्टंट’ संस्कृती. प्रत्येक गोष्ट झटपट हवी आहे - पैसे, प्रसिद्धी, यश आणि सुख! जेव्हा या झटपट सुखाच्या मार्गात कोणी आडवे येते किंवा नात्यात ‘नकार’ मिळतो, तेव्हा तो पचवण्याची ताकद या पिढीमध्ये उरलेली नाही. त्यातूनच मग सूडभावना आणि हिंसक आक्रमकता जन्माला येते.यात महत्त्वाची भूमिका बजावतोय तो म्हणजे ‘स्क्रीन’ आणि ‘सोशल मीडिया’... आज आपली तरुण पिढी डिजिटल आभासात जगते आहे. रील, हिंसक व्हिडिओ गेम्स, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील विकृत वेबसीरिज यांच्या भडिमारामुळे नकळतपणे हिंसेचे ‘सामान्यीकरण’ (Normalisation) होत आहे. मारामारी-शिवीगाळ करणे किंवा कोणाचा तरी छळ करणे यात काहीतरी ‘थ्रील’ आहे, असा एक भ्रामक समज मुलांच्या कोवळ्या मनावर ठसला जात आहे. त्यातच भर घालतेय ती, वाढती व्यसनाधीनता. अमली पदार्थ आणि दारूच्या विळख्यामुळे तरुणाईचे स्वतःच्या मेंदूवरील आणि भावनांवरील नियंत्रण सुटत चालले आहे. एखाद्या चांगल्या घरातील, सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीकडून जेव्हा असे टोकाचे पाऊल उचलले जाते, तेव्हा संपूर्ण समाजाला मोठा धक्का बसतो. ‘चांगल्या घरातील मुले असे कसे वागू शकतात?’ हा प्रश्न पडणे अत्यंत स्वाभाविक आहे... पण मानसशास्त्राच्या दृष्टीने पाहिल्यास, हिंसक वृत्ती किंवा गुन्हेगारी मानसिकता कधीही एका रात्रीत तयार होत नाही. तिची पाळेमुळे खूप आधीपासून मनात रुजायला लागलेली असतात. अनेक तरुण मुले-मुली अशी हिंसक का वागली असावीत आणि या हिंसक वृत्तीची सुरुवात कधीपासून होते, हा प्रश्न अनेक जणांना पडतो..Premium|UGC Equality Regulatio : ‘यूजीसी’च्या समता नियमावलीलाच ‘ब्रेक’! .मानसोपचारतज्ज्ञांच्या मते, हिंसक किंवा आक्रमक वर्तनाची सुरुवात प्रामुख्याने किशोरावस्थेत (Adolescence - वय वर्षे १२ ते १८) वेगाने व्हायला लागते. या वयात मेंदूचा ‘प्रीफंटल कॉर्टेक्स’ (Prefrontal Cortex) हा भाग विकसित होत असतो, जो निर्णय घेणे आणि भावनांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करतो. या काळात जर योग्य संस्कार आणि भावनिक आधार मिळाला नाही; तर हिंसक वृत्तीची सुरुवात होते.अनेकदा चांगल्या घरातील पालकांकडे वेळ नसतो, त्यामुळे ते मुलांचा प्रत्येक हट्ट पैशाच्या जोरावर पुरवतात. त्यामुळे मुलांना कधीच ‘नाही’ ऐकण्याची सवय राहत नाही. जेव्हा भविष्यात त्यांच्या मनाविरुद्ध काही घडते तेव्हा ते टोकाचे आक्रमक बनतात. काही घरांमध्ये शिस्तीच्या नावाखाली मुलांच्या भावना दडपल्या जातात. मुलांचे चुकीचे वागणे किंवा त्यांचे प्रेमसंबंध यावर घरात मोकळेपणाने चर्चा होत नाही. हा साचलेला राग नंतर हिंसक रूपाने बाहेर पडतो. जेव्हा आपण एखाद्याला ‘चांगल्या घरातील’ म्हणतो, तेव्हा आपण त्याची आर्थिक स्थिती किंवा सामाजिक प्रतिष्ठा पाहत असतो; पण ‘आर्थिक श्रीमंती’ म्हणजे ‘भावनिक श्रीमंती’ नव्हे... सिया गोयलसारख्या मुलींनी असे पाऊल उचलण्यामागे अनेक मानसिक कारणे असू शकतात.अशा प्रकरणांमध्ये अनेकदा मुली आपल्या प्रियकरावर मानसिकदृष्ट्या इतक्या अवलंबून असतात, की तो सांगेल ती पूर्व दिशा मानतात. प्रियकराला गमावण्याच्या भीतीपोटी त्यांच्यातील विवेकबुद्धी पूर्णपणे नष्ट होते आणि त्या चांगल्या-वाईटाचा विचार करू शकत नाहीत. सुसंस्कृत घरातील मुलींवर कौटुंबिक प्रतिमेचे मोठे दडपण असते. घरात एका बाजूला ‘आदर्श मुलगी’ म्हणून वागायचे आणि दुसऱ्या बाजूला स्वतःच्या इच्छा-आकांक्षा लपवून ठेवायच्या, या दुहेरी आयुष्यामुळे प्रचंड मानसिक ताण निर्माण होतो. जेव्हा हे दडपण असह्य होते, तेव्हा त्यातून सुटण्यासाठी त्या गुन्हेगारीचा मार्ग निवडतात. काही वेळा अति-संरक्षित वातावरणामुळे मुलांमध्ये घराबद्दल सुप्त बंडखोरी निर्माण होते. घरच्यांनी ठरवून दिलेल्या चौकटी मोडण्यात आणि घरच्यांच्या विरोधात जाण्यात त्यांना एक प्रकारचा विकृत आनंद किंवा ‘थ्रील’ वाटू लागते.आजच्या सोशल मीडिया आणि ‘इन्स्टंट’ युगात कोणत्याही कृत्याचे दूरगामी परिणाम काय होतील, याचा विचार करण्याची क्षमता तरुण पिढी गमावून बसली आहे. ‘आपण पकडले जाणार नाही’ किंवा ‘हाच एक मार्ग उरला आहे’ असा चुकीचा समज करून घेऊन ते इतके मोठे पाऊल उचलतात. गुन्हेगारीला कोणतीही ठरावीक जात, आर्थिक स्तर किंवा जेंडर (लिंग) नसते. घरात कितीही पैसा असला किंवा पार्श्वभूमी कितीही चांगली असली, तरी जर मुलांचे ‘भावनिक व्यवस्थापन’ कच्चे असेल, तर ती मुले वाटेवरून भरकटू शकतात. केवळ कायदे करून चालणार नाही.अशा घटना घडल्या, की समाजात मेणबत्त्या पेटवल्या जातात, सोशल मीडियावर संताप व्यक्त होतो आणि आरोपीला फाशी द्या, अशी मागणी केली जाते. कायदा कडक असणे अत्यंत गरजेचे आहेच, यात वाद नाही; पण केवळ गुन्ह्यानंतर शिक्षा देऊन गुन्हेगारी प्रवृत्ती संपवता येत नाही. हिंसेचा प्रतिकार केवळ शिक्षेने होऊ शकत नाही... हिंसक विचार मानवी मनात रुजणारच नाहीत, अशी मानसिकता तयार करणे हाच यावर एकमेव आणि शाश्वत उपाय आहे. यासाठी आपल्याला दोन मुख्य स्तरांवर युद्धपातळीवर काम करावे लागेल - पहिले, ‘कुटुंब’ आणि दुसरे, आपली ‘शैक्षणिक व्यवस्था’. कुटुंब ही प्रत्येक माणसाची पहिली शाळा असते. आजच्या धावपळीच्या आणि ‘न्यूक्लियर’ फॅमिलीच्या युगात पालकांचा मुलांशी असणारा संवाद खुंटला आहे. पालकांनी मुलांशी केवळ ‘अभ्यास, करिअर आणि गुणां’च्या पलीकडे जाऊन संवाद साधला पाहिजे. मुलांना घरात त्यांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी हक्काची अन् सुरक्षित जागा मिळायला हवी. राग, अपयश आणि नैराश्य कसे हाताळावे, हे मुलांना घरातूनच शिकवावे लागेल. घरात मुलांसमोर आई- वडिलांचे वर्तन कसे आहे, यावरून मुले नात्यांचे धडे गिरवत असतात. घरात जर महिलांचा आदर होत असेल, प्रत्येक वाद ओरडून किंवा मारामारीऐवजी शांतपणे सोडवला जात असेल; तर मुलेही तीच संवेदनशीलता शिकतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मुलांना प्रत्येक हट्ट पुरवून ‘राजा बाबू’ बनवण्याऐवजी, त्यांना लहानपणापासूनच ‘नाही’ ऐकण्याची आणि ते पचवण्याची सवय लावा. जो मुलगा घरात आई-वडिलांचा नकार पचवायला शिकेल, तो भविष्यात समाजात किंवा नात्यात मिळालेला नकार हिंसक बनून नाकारणार नाही..राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP २०२०) मध्ये मुलांच्या मानसिक आणि भावनिक विकासासाठी कागदोपत्री अत्यंत चांगल्या आणि पुरेशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ‘३६० डिग्री’ मूल्यमापन, मूल्याधारित शिक्षण यांसारख्या संकल्पना निश्चितच स्वागतार्ह आहेत; परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवरचे वास्तव आजही फार वेगळे आणि अनेक आव्हानांनी भरलेले आहे. आजही अनेक शाळांमध्ये पूर्णवेळ आणि प्रशिक्षित समुपदेशक नाहीत. शाळा अजूनही केवळ ‘सिलॅबस’ पूर्ण करणे आणि टक्केवारीचे रेकॉर्ड बनवणे यातच मग्न आहेत. मूल्याधारित शिक्षणाचे उपक्रम बऱ्याचदा केवळ ‘फोटो काढण्यापुरते’ किंवा कागदी घोडे नाचवण्यापुरते मर्यादित राहतात.जर आपल्याला खरोखरच बदल घडवायचा असेल; तर पूर्व-प्राथमिक (Preschool) आणि प्राथमिक स्तरापासूनच (Foundational Stage) मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर काम करावे लागेल.खेळ आणि कृतीआधारित शिक्षणातून मुलांमध्ये सहानुभूती आणि लिंग संवेदनशीलता रुजवावी लागेल. प्रत्येक शाळा-महाविद्यालयामध्ये सक्रिय समुपदेशन केंद्र असणे अनिवार्य केले पाहिजे, जिथे मुले भीतीपोटी किंवा दडपणाखाली न राहता आपल्या मनातील वादळ मोकळे करू शकतील. त्याचबरोबर हिंसा, अश्लीलता, शिवीगाळ आणि गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण करणारे चित्रपट अन् वेबसीरिज पूर्णपणे बंद केल्या पाहिजेत. तरुण पिढी त्याचे अनुकरण करण्यात स्वतःलाच हीरो समजते. समाजात घडणाऱ्या अशा हिंसक घटना म्हणजे आपल्या संपूर्ण व्यवस्थेला लागलेली वाळवी आहे. आपण जर आताच योग्य पावले उचलली नाहीत; तर आपण एका अशा संवेदनशून्य समाजात जगू जिथे माणूस माणसाचा वैरी बनेल. हिंसेचे हे चक्र थांबवायचे असेल; तर शासन, पोलिस, शैक्षणिक संस्था, शिक्षक आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पालक या सर्वांना एकत्र यावे लागेल.केवळ गुणांची टक्केवारी वाढवणारी नव्हे; तर मनाची समृद्धी आणि मानवी मूल्यांची जपणूक करणारी संवेदनशील पिढी घडवणे, ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे. बदल स्वतःच्या घरापासून आणि स्वतःच्या मनापासून सुरू करूया, तरच एक सुरक्षित आणि निरोगी समाज निर्माण होईल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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