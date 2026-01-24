Premium|Rohida Fort History: रोहिडा किल्ल्याचा शिवकाळातील गौरवशाली इतिहास

डॉ. श्रीमंत कोकाटे - shrimantkokate1@gmail.comबिनीचा म्हणजे उत्कृष्ट किंवा आघाडीचा म्हणून रोहिडा किल्ल्याची शिवकाळात ख्याती होती. रोहिडा गडाला मोठा प्राचीन इतिहास आहे. राष्ट्रकूट, यादव, आदिलशाही आणि त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी रोहिडा किल्ल्यावरून राज्यकारभार केला. हा गड आदिलशहाच्या ताब्यात असताना असदखान हा त्याचा हवालदार होता. तो गड जिंकून घेण्याचा संकल्प छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केला.छत्रपती शिवाजी महाराजांना केवळ पन्नास वर्षांचे आयुष्य लाभले. या अल्पायुष्यात त्यांनी विश्वविख्यात असे लोककल्याणकारी राज्य केले. त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात भोर तालुक्यातून झाली. त्यांनी स्वराज्याची शपथ रायरेश्वरावर घेतली. हे रायरेश्वर स्थान भोर तालुक्यात आहे. त्यांनी जिंकलेला पहिला किल्ला तोरणा हा तत्कालीन भोर तालुक्यात म्हणजे आताच्या राजगड तालुक्यात आहे. त्यांची सुमारे पंचवीस वर्षे राजधानी याच तालुक्यात होती. रोहिडा हा किल्लादेखील भोर तालुक्यातच आहे. असा हा शिवछत्रपतींच्या वास्तव्याने आणि कर्तृत्वाने पुनित झालेला तालुका आहे. या तालुक्यात अनेक किल्ले आणि महत्त्वाची ऐतिहासिक ठिकाणे आहेत..रोहिडा किल्ला आदिलशहाच्या ताब्यात होता. ते अमानुषपणे राज्यकारभार करत होते. जनतेच्या श्रमाला मोल नव्हते, त्यांच्या घामाला दाम नव्हता, त्यांचे जीवन सुरक्षित नव्हते... अन्याय-अत्याचाराने प्रजा त्रस्त झालेली होती. त्यांना अभय देण्याचा, न्याय देण्याचा व सुरक्षितता देण्याचा संकल्प छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केला. त्यासाठी गडकोटांची गरज होती. त्यामुळे महाराजांनी आदिलशहाच्या ताब्यातील गडकिल्ले जिंकण्याची मोहीम हाती घेतली. आपल्या निवडक साथीदारांना घेऊन शिवाजी महाराज मार्च १६५६च्या एके रात्री रोहिडा किल्ल्याच्या पायथ्याला पोहोचले. मध्यरात्री त्यांनी गडाच्या तटास शिडी लावली. शिवाजी महाराज त्या शिडीवरून गडावर चढले. त्यांच्यापाठोपाठ त्यांचे साथीदार मावळे गडावर आले. त्यांनी एकदम आदिलशाही किल्लेदारावर कारवाई केली. हातघाईची लढाई सुरू झाली. आदिलशाहीचे सैन्य सैरावैरा पळू लागले. शिवाजी महाराजांचा विजय झाला. या लढाईतच शिवाजी महाराजांना बांदलांच्या फौजेतील बाजीप्रभू देशपांडे मिळाले. रोहिडा किल्ला शिवाजी महाराजांनी जिंकला. त्याचे नाव त्यांनी विचित्रगड असे ठेवले. महाराजांना या कामी जेधे, बांदल यांनी मोलाची साथ दिली.मिर्झाराजे जयसिंग आणि दिलेरखानाचे संकट स्वराज्यावर आले. ते दूर करण्यासाठी शिवाजी महाराजांना पुरंदरचा तह करावा लागला. त्या तहानुसार १६६५ मध्ये रोहिडा किल्ला मोगलांना द्यावा लागला. आग्रा येथून आल्यानंतर सुमारे तीन वर्षांत शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची पुनर्बांधणी केली आणि १६७० पासून गेलेले किल्ले परत जिंकून घेण्याची मोहीम हाती घेतली. २४ जून १६७० रोजी शिवाजी महाराजांनी रोहिडा किल्ला जिंकून घेतला. स्वराज्याचा भगवा ध्वज रोहिडा तथा विचित्रगडावर मोठ्या डौलाने फडकू लागला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रोहिडा अधिक मजबूत केला. गडावरील बुरूज आणि तटबंदीचे मजबुतीकरण केले. गडावर वर्षभर पुरेल, अशी पाण्याची टाकी खोदली. तलाव बांधला. रोहिडेश्वराचे मंदिर बांधले. उत्तम प्रशासन नेमले..Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....छत्रपती शिवाजी महाराजांनंतर संभाजी महाराजांच्या कारकिर्दीत रोहिडा गडावर सर्जेराव जेधे यांनी मोठा पराक्रम गाजवला. १६८९ मध्ये मोगलांकडे गेलेला रोहिडा सर्जेराव जेधे यांनी जिंकून घेतला. छत्रपती राजाराम महाराजांच्या काळात सचिव शंकराजी नारायण हे रोहिड्याचा कारभार पाहत होते. छत्रपती शाहू महाराजांची मोगलांच्या कैदेतून सुटका झाल्यानंतर शाहू महाराज स्वराज्यात आले. त्यांनी शंकराजी नारायण यांना भेटीस बोलावले. महाराणी ताराबाई या स्वराज्याचा कारभार पाहत होत्या. शाहू महाराज की ताराराणी? कोणत्या पक्षात जायचे, अशा विमनस्क अवस्थेत शंकराजी नारायण यांचे निधन झाले. ही वार्ता शाहू महाराजांना समजली. शाहू महाराज रोहिड्यावर आले. त्यांनी शंकराजी नारायण यांचा पुत्र नारो शंकर याचे सांत्वन केले. त्याची सचिवपदी नेमणूक केली. अशा प्रकारे रोहिडा हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकला. या मोहिमेतच शिवाजी महाराजांना बांदल फौजेतील बाजीप्रभू देशपांडे रोहिड्यावर मिळाले. मोगलांकडे गेलेला रोहिडा सर्जेराव जेधे यांनी जिंकून घेतला. संभाजी महाराजांचे पुत्र छत्रपती शाहू महाराज यांनी रोहिड्यावर येऊन येथील व्यवस्था लावली. अशा प्रकारचा ऐतिहासिक वारसा या गडाला आहे. आलटून-पालटून रोहिड्यावर राज्य करणाऱ्या आदिलशहा आणि मोगल यांचा कायमचा बंदोबस्त करून शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांनी रोहिडा किल्ला ताब्यात घेऊन लोककल्याणकारी राज्यकारभार केला.रोहिडा किल्ला पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात आहे. तो पुण्यापासून सुमारे ५५ किलोमीटर व भोरपासून दक्षिणेला १० किलोमीटर अंतरावर आहे. या गडाच्या पायथ्याला बाजारवाडी नावाचे गाव आहे. या गडाची समुद्रसपाटीपासून उंची सुमारे ३६५० फूट आहे. हिरडस मावळ खोऱ्यातील हा महत्त्वाचा किल्ला आहे. या गडावरून रायरेश्वर, मांढरदेवी, राजगड आणि परिसराचे विहंगम दृश्य दिसते..गडावरील प्रेक्षणीय स्थळेदरवाजे ः रोहिड्याला एकापाठोपाठ एक असे तीन दरवाजे आहेत. पहिला दरवाजा- दर्शनी भागावर गणेशपट्टी आहे. गणेशाचे जीर्ण झालेले शिल्प आहे. त्यामुळे या पहिल्या दरवाजाला 'गणेश दरवाजा' असे म्हटले जाते. दरवाजातून आत गेले, की पहारेकऱ्यांच्या निवासासाठी देवडी आहे. थोडे अंतर चालून गेले की दुसरा दरवाजा आहे. त्याच्याजवळ पाण्याचे टाके आहे. दरवाजाच्या दर्शनी भागावर व्याघ्र आणि शरभ शिल्प आहे. तिसऱ्या दरवाजाच्या दर्शनी भागावर देवनागरी आणि फारसी लिपीतील शिलालेख आहेत. तसेच गजमुख शिल्पे आहेत. तीनही दरवाजे भक्कम आहेत. गडाच्या मागील बाजूस चोर दरवाजा आहे. आणीबाणीच्या काळात या दरवाजाचा उपयोग होत असे.बुरूज : सदरेचा बुरूज, सर्जा बुरूज, वाघजाई बुरूज, फत्ते बुरूज, पाटणे बुरूज, दामगुडे बुरूज आणि शिरवले बुरूज असे एकूण सात बुरूज रोहिडा गडावर आहेत. हे या गडाचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे. सातही बुरूज भक्कम आहेत. हे स्थापत्यकलेचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे.तटबंदी : जीर्णावस्थेतील तटबंदी या गडाला आहे. शिवकाळात ती खूप मजबूत होती.मंदिर : गडावर रोहिडेश्वराचे मंदिर आहे. भैरव वेशातील महादेव म्हणजेच भैरोबामुळे या मंदिराला 'भैरवनाथाचे मंदिर'ही म्हटले जाते. तसेच वाघजाई बुरुजाच्या मागील माचीवर (डोंगरावर) वाघजाई देवीचे मंदिर आहे.वास्तूचे अवशेष : गडावरील अनेक इमारतींच्या वास्तूंचे अवशेष प्रकर्षाने दिसतात. काळाच्या ओघात दुरुस्तीअभावी ते नेस्तनाबूत झाले आहेत..पाण्याची टाके : गडावर कायमस्वरूपी पुरेल अशी पाण्याची टाके आहेत. दुसऱ्या दरवाजाच्या जवळच भूमिगत अवस्थेत एक पाण्याचे टाके आ 