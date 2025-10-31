प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Bihar Assembly Polls: बिहार निवडणुकीत महिला मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरणार?

Nitish Kumar's Last Stand: नितीशकुमार यांनी महिलांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या. त्यामुळे या निवडणुकीत त्यांचा पाठिंबा नितीशकुमारांना निर्णायक ठरू शकतो.
Bihar women voters support Nitish Kumar

Bihar women voters support Nitish Kumar

esakal

सरकारनामा टीम
Updated on

कल्याणी शंकर

बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे वारे जोरदार वाहत आहेत. बिहारमधील महिलांची या निवडणुकीमध्ये एक महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. त्या एक प्रभावशाली मतदारांचा गट म्हणून उदयास आल्या आहेत. महिला मतदारांचे प्राधान्य कोणाला आहे, त्यांची भूमिका काय आहे या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सत्तेत येऊ इच्छिणाऱ्या पक्षाला महिला मतदारांच्या टक्केवारीकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.

बिहारमध्ये निवडणुकीचे वारे जोरदार वाहू लागले आहेत. या निवडणुकीत कोणते मतदार कोणाच्या पारड्यात मतदान करणार, यावर निवडणुकीची गणिते अवलंबून असणार आहेत. मतांची ही गोळाबेरीज सत्तेत येणाऱ्या सरकारसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. बिहारमधील महिलांची या निवडणुकीमध्ये एक महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. त्या एक प्रभावशाली मतदार गट म्हणून उदयास आल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Bihar
women
Voters
assembly Election
voter list
Voter
Bihar Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com