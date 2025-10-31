Premium| Bihar Assembly Polls: बिहार निवडणुकीत महिला मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरणार?

कल्याणी शंकरबिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे वारे जोरदार वाहत आहेत. बिहारमधील महिलांची या निवडणुकीमध्ये एक महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. त्या एक प्रभावशाली मतदारांचा गट म्हणून उदयास आल्या आहेत. महिला मतदारांचे प्राधान्य कोणाला आहे, त्यांची भूमिका काय आहे या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सत्तेत येऊ इच्छिणाऱ्या पक्षाला महिला मतदारांच्या टक्केवारीकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.बिहारमध्ये निवडणुकीचे वारे जोरदार वाहू लागले आहेत. या निवडणुकीत कोणते मतदार कोणाच्या पारड्यात मतदान करणार, यावर निवडणुकीची गणिते अवलंबून असणार आहेत. मतांची ही गोळाबेरीज सत्तेत येणाऱ्या सरकारसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. बिहारमधील महिलांची या निवडणुकीमध्ये एक महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. त्या एक प्रभावशाली मतदार गट म्हणून उदयास आल्या आहेत. .त्यांची निवड, त्यांची भूमिका आणि त्यांचे सशक्तीकरण यामुळे एक वेगळे राजकीय समीकरण साकारणार आहे. त्यांनी सातत्याने नितीशकुमार यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. नितीशकुमार दहाव्यांदा मुख्यमंत्री झाले, तर त्यामध्ये या महिला मतदारांची भूमिका काय असणार आहे? दोन दशकांहून अधिक काळ नितीशकुमार यांनी महिलांना कायम प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे महत्त्वपूर्ण राजकीय सुधारणा झाल्या. नितीशकुमार यांची ही शेवटची निवडणूक असल्याने, महिला त्यांना कसा पाठिंबा देतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. .पर्यायाचा विचार?‘जनसुराज’ पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी, मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या सातत्याने ढासळत असलेल्या प्रकृतीचा सातत्याने उल्लेख केला असून, बिहारच्या मतदारांना पर्यायाचा विचार करण्यास प्रोत्साहित केले आहे. कुमार यांच्या पायाभूत सुविधांच्या कामगिरीची दखल घेऊन, शिक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रामध्ये झालेल्या घसरणीवर त्यांनी टीका केली आहे. त्यांनी तेजस्वी यादव यांच्यावरही गंभीर मुद्दे हाताळण्यात अपयश आल्याबद्दल टीका केली आहे. नितीशकुमार यांच्या आरोग्याच्या समस्या असल्यामुळेच भाजप स्वतःचा मुख्यमंत्री निवडण्याबद्दल चर्चा करत आहे, असेही प्रशांत किशोर यांनी म्हटले आहे. सार्वजनिक जीवनात नितीशकुमार काहीसे गायब झाल्याचे चित्र आहे. ‘जेडीयू’चे राजकीय भवितव्यही कठीण असून, नितीश यांचेही भविष्य आम्हाला दिसत नाही, अशी कुजबूज कार्यकर्त्यांमध्ये रंगली आहे. सार्वजनिकपणे सगळीकडे काहीशी गोंधळाची स्थिती आहे. .महिला मतदारांचा पाठिंबायेत्या निवडणुकीमध्ये नितीशकुमार यांच्यावर विविध मुद्द्यांवर टीका होऊ शकत असली, तरी महिला मतदारांचा त्यांना मिळणारा पाठिंबा कायम आहे. नितीशकुमार यांनी लागू केलेल्या दारूबंदीला महिलांकडून मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाला आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीला त्याचा फायदा झाला; तसेच त्यांना अधिक काळ सत्ता उपभोगता आली. गरिबी आणि पुरुषसत्ताक राज्यपद्धती हे महत्त्वाचे मुद्दे असलेल्या या राज्यात, नितीश कुमार यांच्या धोरणांमुळे मतदारांना विविध लाभ झाले आहेत. सायकलींचे वाटप, नोकऱ्यांची खात्री, रोख आर्थिक साह्य आणि दारूबंदी असे विविध लाभ झाले असून, या लाभांकडे महिला काणाडोळा करणार नाहीत, असे चित्र आहे. सन २०१० मध्ये बिहारमध्ये महिला मतदानाचा विक्रम झाला होता. आता हीच प्रवृत्ती कायम राहिली, तर त्याचा निश्चित परिणाम होणार आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेतील सुधारणांमुळे अनेक बदल घडले आहेत. महिलांनी मतदानाचे हक्क वापरल्यामुळे त्यांच्यात अधिक आत्मविश्वास निर्माण झाला, त्यामुळे नितीशकुमार यांना महिलांकडून लक्षणीय पाठिंबा मिळाला आहे..समाजानुसार फरकनितीशकुमार यांना मिळणाऱ्या पाठिंब्यात वेगवेगळ्या समाजगटानुसार फरक दिसून येतो. उच्च-जातीय, बिगरयादव, अन्य मागासवर्गीय, दलित महिला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) पाठिंबा देताना दिसतात, तर मुस्लिम आणि यादव महिला यांचा कल मोठ्या प्रमाणात महागठबंधनकडे असल्याचे चित्र आहे. मागील निवडणुकांमध्ये, एनडीएने महिला मतदारांवर लक्ष्य केंद्रित केले होते आणि ज्या मतदारसंघांमध्ये पुरुष मतदारांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या जास्त होती. त्या ६०.५ टक्के जागा ‘एनडीए’ने जिंकल्या. एकूण २४३ पैकी ११९ अशा मतदारसंघांपैकी ‘एनडीए’ने ७२ जागा जिंकल्या, तर ‘महागठबंधना’ने ४२ जागा जिंकल्या. महिलांचा प्रभाव बिहारच्या राजकारणातील एक प्रमुख मुद्दा असून, मतदाराच्या वर्तणुकीतील ही नवीन बदलाची लाट बिहारच्या राजकारणातील महत्त्वाचा बदल आहे..महिलांचे सक्षमीकरणमहिलांमध्ये चांगले शिक्षण आणि त्यांचे सक्षमीकरण यामुळे त्या निवडणुकीच्या निकालांवर लक्षणीय प्रभाव टाकू शकतात. राजकीय पक्षांना त्यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये सुधारणा करून त्यांच्यासाठी अधिक चांगल्या योजना आणण्यावाचून पर्याय नाही. आगामी बिहार निवडणुका भारतातील महिला मतदारांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर अधिक भर देतील. सन १९६२ पासून महिलांच्या मतदानाच्या टक्केवारीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. १९६२ मध्ये पुरुषांच्या मतदानाची टक्केवारी ६३.३ तर महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी ४६.६ होती. सन २०१४ पर्यंत हे अंतर १.५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. सन २०१९ मध्ये महिला मतदारांनी पुरुषांना ०.१७ टक्क्यांनी मागे टाकले. १९७० च्या दशकात महिलांच्या शिक्षणामुळे हे बदल दिसले असून, महिलांच्या मतदानाच्या अधिकाराला महत्त्व दिले होते. महिला मतदारांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना निवडणुकीत कशा प्रकारे पाठिंबा दिला, यावरून त्यांचा प्रभाव दिसून येतो. त्यांचा पाठिंबा, विशेषतः ग्रामीण भागात असून, व्यापक सामाजिक दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहायला हवे..कल्याणकारी योजनानितीशकुमार यांनी या महिन्यात १.२५ कोटी महिलांना दहा हजार रुपये दिले. कुटुंबांनाही दरमहा १२५ युनिट मोफत वीज मिळते आणि १.१२ कोटी कुटुंबांसाठी सामाजिक सुरक्षा निवृत्तिवेतन ४०० रुपयांवरून ११०० पर्यंत वाढले आहे. याव्यतिरिक्त, ‘जीविका’ कार्यक्रमाद्वारे कमी व्याज कर्जासह, पोलिस नोकऱ्यांमध्ये महिलांसाठी ३५ टक्के आरक्षण आणि स्थानिक सरकारी पदांमध्ये ५० टक्के आरक्षण आहे. मात्र, लाभार्थ्यांच्या यादीत समाविष्ट नसलेल्या काही महिलांना अन्यायकारकरीत्या वगळले गेल्याची भावना व्यक्त करून निराशा व्यक्त केली आहे. नितीशकुमार यांची प्रकृती खालावणे आणि त्यांच्या ‘जेडीयू’ पक्षाचा प्रभाव कमी होणे यासारखे अनेक नकारात्मक पैलू आहेत. त्यांच्या मंत्रिमंडळात दुसरा क्रमांक नाही, कारण कोणतेही महत्त्वाचे नेते नाहीत. जेव्हा शीर्षस्थ नेते त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांना घडवण्यात अपयशी ठरतात तेव्हा हेच घडते. ते बिहारच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिले असले तरी, आता त्यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. विरोधकांची टीका, सरकारविरोधी लाट, राजकीय अपयशाची चर्चा, आरोग्याची समस्या आणि भाजपची वाढत चालणारी ताकद अशी अनेक आव्हाने नितीशकुमार यांच्यासमोर आहेत. .नितीशकुमारांचा ‘इतिहास’नितीशकुमार यांनी २०१३ मध्ये पहिल्यांदा भाजपपासून वेगळे होऊन आरजेडी आणि काँग्रेसशी युती केली आणि २०१५ मध्ये महाआघाडीची स्थापना केली. राष्ट्रीय जनता दलाच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर २०१७ मध्ये ते पुन्हा एनडीएमध्ये सामील झाले. सन २०२२ मध्ये ते महाआघाडीत परतले. तरीही, राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी युती बदलण्यावर त्यांचे अवलंबित्व अधोरेखित करत, त्यांनी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीशी पुन्हा युती करण्यासाठी जानेवारी २०२४ मध्ये राजीनामा दिला. याशिवाय, नितीश यांच्यासाठी मुख्यमंत्री होण्याचा करार पूर्ण झालेला नाही. निवडून आलेले आमदार पुढील मुख्यमंत्री निवडतील, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. भाजपला स्वतःचा मुख्यमंत्री हवा आहे; Premium| Tadoba Study: नरभक्षक वाघांच्या वाढत्या हल्ल्यांचे स्थानिक अर्थकारणावर काय परिणाम?.निवडणुकीच्या यशासाठी महिला मतदार आवश्यक आहेत, हे राजकीय पक्ष ओळखतात. महिलांच्या बँक खात्यात थेट पैसे भरणे, त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा प्रदान करणे आणि त्यांना वैयक्तिक आणि कौटुंबिक खर्च भागविण्यासाठी सक्षम करणे अशा अनेक मुद्द्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. नितीशकुमार यांना अनेकदा कमी लेखले जाते; परंतु ते आघाडीसाठी आवश्यक असल्याचे सिद्ध झाले आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिला केंद्रित योजनांवर त्यांचा मोठा भर आहे. मतदारांची निष्ठा मिळवून आणि विविध राजकीय गटांशी असलेले त्यांचे संबंध कुशलतेने व्यवस्थापित करून त्यांनी आपले महत्त्व कायम राखले आहे. या निवडणुकीत तरुण नेते पुढे येण्यास तयार आहेत, तर नितीशकुमार दहाव्यांदा मुख्यमंत्री होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहेत. काही जणांच्या मतानुसार नितीशकुमार यांना पुरेशी संधी मिळाली असून, त्यांनी आता माघार घेतली पाहिजे. सध्या ते 'एनडीए'चे प्रतिनिधित्व करीत आहे. मात्र, पुढील मुख्यमंत्री कोण असेल हे आगामी निवडणुका ठरवणार आहेत. .Premium|cooperative banks: सहकारी बँकां भविष्य घडवतील!.बिहारमधील मतदारांची आकडेवारी२४ जून २०२५ पर्यंत मतदार - ७.८९ कोटीमहिला मतदारांची संख्या - ३.५ कोटीमसुदा यादीतून वगळलेले मतदार - ६५ लाख१ऑगस्टपर्यंत मसुदा यादीतील मतदार - ७.२४ कोटीयादीतून वगळलेले अपात्र मतदार - ३.६६ लाखमसुदा यादीत जोडलेले मतदार - २१.५३ लाख३० सप्टेंबरपर्यंत अंतिम यादीतील मतदार - ७.४२ कोटीबिहार निवडणूक. 