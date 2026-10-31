Premium| RTI Application : माहितीचा अधिकार नेमका कसा वापरायचा? अर्ज करण्यापासून अपील करण्यापर्यंत जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया!

सरकारी कार्यालयात एखादे काम रखडले आहे, एखाद्या योजनेचा निधी नेमका कुठे खर्च झाला हे जाणून घ्यायचे आहे किंवा एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित करायचे आहेत... तर तुम्ही काय करू शकता? अनेकांना असं वाटतं की, या प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याशिवाय पर्याय नाही. पण तुम्हाला माहित आहे का, नागरिकांच्या हातात एक असे कायदेशीर शस्त्र आहे, ज्याच्या मदतीने ते थेट सरकारला प्रश्न विचारू शकतात. हे शस्त्र म्हणजे माहितीचा अधिकार अर्थात आरटीआय! या कायद्यामुळे सरकारी कागदपत्रांची पाहणी करण्यापासून ते भ्रष्टाचाराचे पुरावे उघड करण्यापर्यंत अनेक गोष्टी शक्य झाल्या आहेत. पण आरटीआय अर्ज नेमका कसा करायचा? कोणती माहिती मागता येते? आणि माहिती देण्यास नकार मिळाल्यास पुढे काय करता येते? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊया सकाळ+च्या या विशेष लेखातून..१. या कायद्यानुसार माहिती म्हणजे नेमके काय?माहितीचा अधिकार कायद्यात माहिती या शब्दाचा अर्थ केवळ कागदपत्रांपुरता मर्यादित ठेवलेला नाही. सरकारी कार्यालयात उपलब्ध असलेली जवळपास प्रत्येक प्रकारची नोंद यात येते. उदाहरणार्थ, कार्यालयातील फाईल्स, पत्रव्यवहार, ई-मेल, अहवाल, आदेश, परिपत्रके, करार, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके, नमुने आणि संगणकात साठवलेली माहिती या सगळ्यांचा यात समावेश होतो. एवढेच नाही, तर एखाद्या खासगी संस्थेकडून सरकारी यंत्रणेला कायद्यानुसार मिळवता येणारी माहितीही या व्याख्येत येते. म्हणजेच, सरकारी कामकाजाशी संबंधित कोणतीही उपलब्ध नोंद माहितीच्या अधिकारातून मागता येऊ शकते..२. माहितीचा अधिकार म्हणजे काय?माहितीचा अधिकार म्हणजे सरकारी यंत्रणेकडे असलेली माहिती मिळवण्याचा नागरिकांना मिळालेला कायदेशीर हक्क. या अधिकारामुळे नागरिक केवळ माहिती मागू शकत नाहीत, तर सरकारी कामकाजाची प्रत्यक्ष पाहणीही करू शकतात. उदाहरणार्थ, सरकारी कामांची किंवा कार्यालयातील कागदपत्रांची तपासणी करणे, फाईलमधील नोंदींचे उतारे आणि प्रमाणित प्रती मिळवणे, एखाद्या साहित्याचे नमुने घेणे, तसेच सीडी, टेप किंवा संगणकात साठवलेली माहिती इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात किंवा प्रिंट काढून मिळवणे शक्य होते..३. फक्त सरकारी कार्यालयांपुरताच मर्यादित नाही आरटीआय, या संस्थांचाही होतो समावेश!माहितीचा अधिकार कायदा नेमका कोणाला लागू होतो, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. या कायद्यात सार्वजनिक प्राधिकरणाची व्याप्ती मोठी ठेवण्यात आली आहे. संविधानानुसार किंवा केंद्र आणि राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यांनुसार स्थापन झालेल्या संस्था यामध्ये येतात. शासनाच्या आदेशाने किंवा अधिसूचनेद्वारे स्थापन केलेल्या संस्थांचाही यात समावेश होतो. याशिवाय, ज्या संस्थांवर सरकारची मालकी किंवा नियंत्रण आहे अथवा ज्यांना सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत मिळते, त्याही या कायद्याच्या कक्षेत येतात. सरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम आणि पात्र अशासकीय संघटनांनाही या तरतुदी लागू होतात..४. नागरिकांनी मागितलेली माहिती देण्याची जबाबदारी कोणाची?नागरिकांनी माहिती मागितल्यानंतर त्यांना ती मिळवून देण्याची जबाबदारी कोणाची असते? यासाठी प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणात जन माहिती अधिकारी (पीआयओ) नियुक्त केला जातो. कायदा लागू झाल्यापासून शंभर दिवसांच्या आत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने आपल्या प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये अशी नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय, नागरिकांना अर्ज आणि अपिले सादर करणे सोपे व्हावे म्हणून उपविभागीय आणि उपजिल्हा स्तरावर सहाय्यक जन माहिती अधिकारी (एपीआयओ) नेमले जातात. त्यांच्याकडे आलेले अर्ज किंवा अपिले पाच दिवसांच्या आत संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्याकडे पाठवणे आवश्यक असते..५. माहितीचा अधिकार अर्ज दाखल करण्याचे विविध मार्गमाहितीचा अधिकार वापरण्यासाठी नागरिकांना सरकारी कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज नाही. अर्ज दाखल करण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यापैकी पहिला पर्याय म्हणजे केंद्र सरकारचे ऑनलाईन पोर्टल. RTI Online.gov.in या संकेतस्थळावरून केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांकडे आणि विभागांकडे अर्ज करता येतो. त्यासाठी इंटरनेट बँकिंग, कार्ड किंवा यूपीआयने शुल्क भरता येते.काही उच्च न्यायालये आणि सरकारी संस्थांनीही स्वतःची ई-आरटीआय सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. याशिवाय, अर्जावर स्वाक्षरी करून तो स्पीड पोस्ट किंवा नोंदणीकृत टपालाने संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्याकडे पाठवता येतो. यासाठी दहा रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट, बँकर्स चेक किंवा पोस्टल ऑर्डर जोडावी लागते. ज्यांना प्रत्यक्ष अर्ज करायचा आहे, ते संबंधित सरकारी कार्यालयात जाऊन अर्ज जमा करू शकतात आणि रोख स्वरूपात शुल्क भरू शकतात..६. ऑनलाईन आरटीआय अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रियामाहितीचा अधिकार अर्ज ऑनलाईन दाखल करणे अगदी सोपे आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम RTI Online.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. तिथे 'सबमिट रिक्वेस्ट' या पर्यायावर क्लिक करून दिलेल्या सूचना वाचाव्यात आणि त्यांना संमती देऊन पुढे जावे.यानंतर संबंधित मंत्रालय किंवा सरकारी विभाग निवडून आपले नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल भरावा. पुढील रकान्यात आपल्याला हवी असलेली माहिती लिहिता येते. यासाठी तीन हजार अक्षरांची मर्यादा आहे. अर्ज मोठा असल्यास किंवा बीपीएल प्रमाणपत्र जोडायचे असल्यास एक एमबीपर्यंतची पीडीएफ फाईल अपलोड करता येते. यासाठी आधार किंवा पॅन कार्ड जोडण्याची गरज नाही.सर्वसाधारण अर्जदाराला दहा रुपये शुल्क भरावे लागते. हे शुल्क इंटरनेट बँकिंग, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड तसेच यूपीआयने भरता येते. अर्ज सादर झाल्यानंतर एक विशिष्ट नोंदणी क्रमांक मिळतो. याच क्रमांकाच्या मदतीने पुढे अर्जाचा संदर्भ घेता येतो..७. आरटीआय अर्जाचे स्वरूप आणि नियमअ) एका अर्जातून एकाच विषयाची माहिती मागावी.आरटीआय अर्ज करताना काही गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, एका अर्जातून एकाच विषयाची माहिती मागावी. वेगवेगळ्या विषयांची माहिती हवी असल्यास त्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करणे गरजेचे आहे. अर्ज लिहितानाही शब्दमर्यादेचे भान ठेवावे लागते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात अर्जासाठी दीडशे शब्दांची मर्यादा आहे.ब) आरटीआय अर्जासाठी किती शुल्क भरावे लागते?माहिती मागण्यासाठी प्रत्येकाला ठरावीक अर्ज शुल्क भरावे लागते. सर्वसाधारण नागरिकांसाठी हे शुल्क दहा रुपये आहे. ऑनलाईन अर्ज करताना नेट बँकिंग, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड आणि यूपीआयचा वापर करता येतो. ऑफलाईन अर्जासाठी रोख रक्कम, डिमांड ड्राफ्ट, बँकर्स चेक किंवा इंडियन पोस्टल ऑर्डरने शुल्क भरता येते.क) दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना शुल्कातून सवलतदारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांसाठी माहितीचा अधिकार वापरणे अधिक सोपे व्हावे, यासाठी त्यांना विशेष सवलत देण्यात आली आहे. अशा अर्जदारांना अर्ज शुल्क आणि माहिती मिळवण्यासाठी लागणारे शुल्क भरावे लागत नाही. मात्र, या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाने दिलेल्या वैध दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाणपत्राची प्रत अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.ड) माहिती किती दिवसांत मिळते?आरटीआय अर्ज केल्यानंतर माहिती मिळण्यासाठी किती काळ वाट पाहावी लागते, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. यासाठी कायद्यात स्पष्ट कालमर्यादा दिली आहे. अर्ज मिळाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत जन माहिती अधिकाऱ्याने संबंधित माहिती देणे बंधनकारक आहे. मात्र, मागितलेली माहिती एखाद्याच्या जीविताशी किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित असेल, तर ती देण्यासाठी केवळ अठ्ठेचाळीस तासांची मुदत आहे.ई) चुकीच्या कार्यालयात अर्ज गेला तर काय होते?समजा, तुम्ही एखाद्या सरकारी विभागाकडे माहिती मागितली; पण ती माहिती दुसऱ्याच विभागाकडे उपलब्ध आहे. अशा वेळी तुम्हाला पुन्हा नव्याने अर्ज करण्याची गरज नाही. संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्याने तुमचा अर्ज योग्य सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे पाठवणे आवश्यक आहे. यासाठी अर्ज मिळाल्यापासून पाच दिवसांची मुदत दिलेली आहे. अर्ज दुसऱ्या कार्यालयाकडे पाठवल्याची माहिती अर्जदाराला लेखी स्वरूपात कळवणेही बंधनकारक आहे.फ) माहितीच्या प्रती आणि निरीक्षणासाठी किती शुल्क लागते?आरटीआय अर्ज केल्यानंतर माहिती मिळवण्यासाठी काही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागू शकते. उदाहरणार्थ, ए-४ किंवा त्यापेक्षा लहान आकाराच्या कागदपत्रांच्या छायाप्रती किंवा स्कॅन केलेल्या प्रतीसाठी प्रत्येक पानामागे पाच रुपये आकारले जातात. सरकारी कार्यालयातील कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहायची असतील, तर पहिल्या एका तासासाठी कोणतेही शुल्क द्यावे लागत नाही. मात्र, त्यानंतर प्रत्येक तासासाठी किंवा त्याच्या काही भागासाठी पन्नास रुपये शुल्क आकारले जाते. तसेच, माहिती पाठवण्यासाठी लागणारा टपाल खर्च पन्नास रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास प्रत्यक्ष खर्च भरावा लागतो..८. माहिती अधिकाराला मर्यादा आहेत! कोणती माहिती सरकार देण्यास नकार देऊ शकते?अ) गोपनीय कागदपत्रे, व्यावसायिक गुपिते आणि खासगी माहिती, यातील आरटीआयच्या कक्षेबाहेर काय काय आहे?माहितीचा अधिकार म्हणजे सरकारी यंत्रणेकडील प्रत्येक माहिती मिळवण्याची मुभा नाही. काही माहिती संवेदनशील असल्यामुळे ती उघड करण्यास कायद्याने बंदी घातली आहे. उदाहरणार्थ, देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्व, एकात्मता, युद्धविषयक बाबी आणि परदेशांशी असलेल्या संबंधांना धोका पोहोचवणारी माहिती दिली जात नाही. न्यायालयाने प्रसिद्ध करण्यास मनाई केलेली माहिती, व्यावसायिक गुपिते, बौद्धिक संपदा आणि व्यक्तीच्या खासगी आयुष्याशी संबंधित माहितीही या अपवादांमध्ये येते. याशिवाय, माहिती दिल्यामुळे दुसऱ्या व्यक्तीच्या कॉपीराइटचे उल्लंघन होत असेल, तर कलम ९ नुसार ती माहिती नाकारता येते. मात्र, व्यापक लोकहित किंवा वीस वर्षांपूर्वीच्या माहितीबाबत कायद्यात काही अपवादात्मक तरतुदी आहेत.ब) गोपनीय माहिती वेगळी करून उर्वरित माहिती मिळू शकते का?एखाद्या सरकारी कागदपत्रात गोपनीय आणि सर्वसामान्यांना देता येणारी माहिती एकत्र असेल, तर संपूर्ण कागदपत्र नाकारण्याची गरज नाही. माहितीचा अधिकार कायद्याचे कलम १० याच परिस्थितीत उपयोगी ठरते. या तरतुदीनुसार, जन माहिती अधिकारी गोपनीय भाग वेगळा करून उर्वरित माहिती अर्जदाराला देऊ शकतो. मात्र, माहितीतील काही भाग वगळला असल्यास त्याची कारणे लेखी स्वरूपात सांगावी लागतात. तसेच, निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव, पद, आकारलेल्या शुल्काचा तपशील आणि प्रथम अपील करण्याचा अधिकार यांची माहितीही द्यावी लागते. म्हणजेच, कागदपत्रातील काही माहिती गोपनीय असली तरी त्यामुळे संपूर्ण माहिती मिळण्याचा मार्ग बंद होत नाही.क) तुमच्याशी संबंधित माहिती दुसऱ्याने मागितली तर कायदेशीर प्रक्रिया काय असते?कधी कधी आरटीआय अर्जातून अशी माहिती मागितली जाते, जी एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीशी किंवा संस्थेशी संबंधित असते. अशा माहितीला त्रयस्थ पक्षाची माहिती म्हणतात. या परिस्थितीत जन माहिती अधिकारी थेट निर्णय घेत नाही. सर्वप्रथम, अर्ज मिळाल्यापासून पाच दिवसांच्या आत संबंधित व्यक्तीला नोटीस पाठवली जाते. त्यानंतर त्या व्यक्तीला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी दहा दिवस दिले जातात. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे आणि व्यापक लोकहिताचा विचार करून अधिकारी अंतिम निर्णय घेतो. हा निर्णय अर्ज मिळाल्यापासून चाळीस दिवसांच्या आत घेणे आवश्यक आहे. माहिती देण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याची लेखी माहिती संबंधित त्रयस्थ पक्षाला दिली जाते..९. माहिती मिळाली नाही तर प्रथम अपील कसे करावे?आरटीआय अर्ज करूनही तीस दिवसांत माहिती मिळाली नाही किंवा मिळालेल्या माहितीबाबत समाधान झाले नाही, तर नागरिकांना पुढचा पर्याय उपलब्ध आहे. तो म्हणजे प्रथम अपील. हे अपील संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे करावे लागते. माहिती न मिळाल्याची मुदत संपल्यापासून किंवा अधिकाऱ्याचा निर्णय मिळाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत अपील दाखल करता येते. योग्य कारण असल्यास त्यानंतरही अपील स्वीकारले जाऊ शकते. प्रथम अपिलाचा निर्णय साधारणपणे तीस दिवसांत देणे आवश्यक आहे. विशेष कारण असल्यास ही मुदत आणखी पंधरा दिवसांनी वाढवता येते. मात्र, एकूण कालावधी पंचेचाळीस दिवसांपेक्षा जास्त असू शकत नाही..१०. प्रथम अपिलातूनही न्याय मिळाला नाही तर पुढे कुठे दाद मागायची?प्रथम अपील करूनही अपेक्षित माहिती मिळाली नाही, तर नागरिकांसाठी आणखी एक मार्ग खुला असतो. संबंधित निर्णय मान्य नसल्यास किंवा प्रथम अपिलाचा निकाल मिळाला नसल्यास, नव्वद दिवसांच्या आत राज्य किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील करता येते. याशिवाय, जन माहिती अधिकाऱ्याने अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला, अवाजवी शुल्क मागितले किंवा चुकीची माहिती दिली, तर माहिती आयोगाकडे थेट तक्रारही करता येते. अशा तक्रारींची चौकशी करताना माहिती आयोगाला दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे अधिकार असतात. आयोगाने दिलेला निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक असतो..११. माहिती न दिल्यास अधिकाऱ्याला दंड होऊ शकतो का?माहितीचा अधिकार कायदा केवळ नागरिकांना माहिती मागण्याचा अधिकार देत नाही, तर माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचीही तरतूद करतो. उदाहरणार्थ, जन माहिती अधिकाऱ्याने विनाकारण अर्ज नाकारला, मुदतीत माहिती दिली नाही किंवा जाणीवपूर्वक चुकीची, अपूर्ण अथवा दिशाभूल करणारी माहिती दिली, तर माहिती आयोग त्याच्यावर दंड आकारू शकतो. या दंडाची रक्कम प्रतिदिन दोनशे पन्नास रुपये असते. मात्र, ती जास्तीत जास्त पंचवीस हजार रुपयांपर्यंत असू शकते. एवढेच नाही, तर माहिती वेळेत न मिळाल्यामुळे अर्जदाराचे नुकसान झाले असेल, तर त्याला योग्य नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही आयोग संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाला देऊ शकतो..Premium : Is Cricket Becoming a Batter’s Game? क्रिकेट की बॅट्समनचा शो? गोलंदाजांचं अस्तित्वच धोक्यात आणणारं नवं पर्व!.१२. दोन दशकांनंतरही आरटीआय कायद्यासमोर अडथळे कायम, अंमलबजावणीत नेमक्या अडचणी काय?माहितीचा अधिकार कायदा लागू होऊन दोन दशके झाली. मात्र, आजही या कायद्याची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी समोर येत आहेत. त्यातील एक मोठी समस्या म्हणजे माहिती आयोगांमधील रिक्त पदे. देशातील केंद्रीय आणि राज्य माहिती आयोगांमध्ये माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त असल्याने चार लाखांहून अधिक अपिले आणि तक्रारी प्रलंबित आहेत. याचा थेट परिणाम नागरिकांना माहिती मिळण्यावर होत आहे.देशभरात दरवर्षी सुमारे चाळीस लाख आरटीआय अर्ज दाखल होतात. मात्र, सरकारी कार्यालयांकडून माहिती देण्यास होणारा विलंब आणि अपुरी माहिती मिळणे यामुळे अपिलांची संख्या वाढत आहे. काही राज्यांमध्ये तर अपिलाचा निकाल मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते. दुसरीकडे, काही जणांकडून या कायद्याचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणात अपिले दाखल केली जातात. त्यामुळे माहिती आयोग आणि सरकारी यंत्रणेवरील कामाचा ताणही वाढत आहे..Premium|Study Room : एआयमुळे आर्थिक सुरक्षेला नवा धोका, सायबर हल्ल्यांविरोधात जी-७ चा मोठा प्लॅन!.१३. भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यात आरटीआयची भूमिकासरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणायची असेल, तर नागरिकांना प्रशासनाला प्रश्न विचारता आले पाहिजेत. माहितीचा अधिकार कायद्याने नेमकी हीच संधी उपलब्ध करून दिली आहे. या कायद्यामुळे नागरिकांना सरकारी कामांची पाहणी करता येते, कागदपत्रे तपासता येतात आणि कामकाजात काही गैरप्रकार आढळल्यास त्याबाबत जाब विचारता येतो.याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे मजदूर किसान शक्ती संघटनेने केलेले काम. या संघटनेने माहितीचा अधिकार आणि सामाजिक लेखापरीक्षणाच्या माध्यमातून रोजगार योजनेतील मजुरांच्या हजेरी पटांचे सार्वजनिक वाचन केले. यात बनावट नावे, खोट्या सह्या आणि अंगठ्यांचा वापर करून सरकारी निधीचा गैरवापर केल्याचे प्रकार समोर आले. खऱ्या मजुरांना काम न देणे आणि साहित्याची वाढीव बिले दाखवणे असे गैरप्रकारही उघड झाले. याच अनुभवातून पुढे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत सामाजिक लेखापरीक्षणाची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली.आरटीआयमधून मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या गैरव्यवहारांवर कारवाई करण्यासाठी तालुका आणि जिल्हा स्तरावर दक्षता समित्यांची रचनाही करण्यात आली. विशेष म्हणजे, कलम २४ नुसार काही सुरक्षा आणि गुप्तवार्ता यंत्रणांना या कायद्यातून सूट असली, तरी भ्रष्टाचाराशी संबंधित माहिती देण्यापासून त्यांनाही सूट नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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