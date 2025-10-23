Premium|Rural development India: ग्रामीणीकरणातच स्वावलंबनाचे सूत्र

गिरीश जोशीअस्थिर जागतिक परिस्थितीमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हान उभे केले आहे. आतापर्यंतच्या धोरणांमुळेही अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. पर्यायी बाजारपेठांचा विचार करताना, शहरीकरणाऐवजी ग्रामीणीकरणावर भर दिला, तर अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेलच; त्याचबरोबर स्वावलंबनाचे उद्दिष्टही गाठण्यास मदत होणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी सातत्याने चर्चा होत असते. एका बाजूला जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असून, लवकरच पाच ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा पार करेल, असा आत्मविश्वास व्यक्त करण्यात येतो. तर, दुसऱ्या बाजूला अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांवर चर्चा करण्यात येते. यामध्ये केंद्र सरकारची धोरणे, या धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर बोट ठेवण्यात येते. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीमध्ये देशांतर्गत बाजारपेठेचा प्रामुख्याने विचार करण्यात येतो. हीच बाजारपेठ अन्य देशांनाही संधी वाटत आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करताना, स्वावलंबी होण्यासाठी आवश्यक पावलेही उचलण्याची गरज आहे. यामध्येही महानगरांवरील ताण वाढण्यापेक्षा विकासाचे विकेंद्रीकरण गरजेचे असून, यासाठी ग्रामीणीकरणावर भर द्यायला हवा. .धोरणांतील अपयशाचा ताणकेंद्र सरकारच्या धोरणांचे अपयश आणि अपुऱ्या आर्थिक तरतुदी यांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर खूप आव्हान निर्माण झाले आहे. यातील प्रमुख आव्हाने म्हणजे,lबेरोजगारीचा वाढता दर : देशातील बेरोजगारीचा दर आतापर्यंतचा सर्वोच्च असून, याचा फटका तरुणांना बसला आहे.lविकासाचा मंद दर : नोटबंदी आणि जीएसटीसारख्या धोरणांच्या अंमलबजावणीचा व्यवसायांना विशेषतः लघू व मध्यम उद्योगांना मोठा फटका बसला आहे.lउत्पन्न असमानता : सरकारकडून महाकाय प्रकल्पांवर लक्ष देण्यात येते. मात्र, उत्पन्नातील असमानतेसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष देण्यात येत नाही.lभ्रष्टाचार : भ्रष्ट अधिकारी स्थानिक नेते आणि कायदा-सुव्यवस्था संस्थांच्या संगनमताने त्रास देतात, त्यातून व्यावसायिक व्यवसाय सोडत आहेत.lग्रामीण समस्या : सरकारी यंत्रणेकडून अपुरी मदत आणि साधनांचा अभाव यांमुळे शेतकरी आत्महत्या आणि ग्रामीण दारिद्र्यामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. असुरक्षित वित्तीय स्थिती आणि अत्यावश्यक घटकांची अनुपलब्धता यांमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चामध्ये वाढ होत आहे. तसेच, त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी पुरेशी यंत्रणा नसले, त्यातून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतो.lवित्तीय तूट : सरकारची वित्तीय तूट वाढत असून, कर्जाचे जीडीपीशी असणारे गुणोत्तर ८० टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. .योजना घोषणांपुरत्या?सरकारकडून अनेक महत्त्वाकांशी योजनांचा योग्य पद्धतीने पाठपुरावा करण्यात येत नाही; त्याचबरोबर अनेक योजना नावापुरत्याच राहतात. काही योजना घाईघाईने सुरू करण्यात येतात. त्यामुळे या अर्धवट योजनांचा लवकरच शेवट होतो. अशा अनेक योजनांचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला आहे.lनोटबंदी (२०१६) : केंद्र सरकारने २०१६मध्ये एकाएकी चलनातील ८६ टक्के नोटा रद्द केल्या. अर्थव्यवस्थेतील काळ्या पैशाला आळा घालणे, दहशतवाद्यांची रसद रोखणे आणि कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देणे अशी उद्दिष्टे सरकारने जाहीर केली होती. मात्र, या निर्णयानंतर बेरोजगारी टिपेला पोहोचली आणि छोट्या व्यावसायिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले.lजीएसटी अंमलबजावणी (२०१७) : जीएसटी लागू करताना, व्यवसायात सुलभता येईल, असे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात अनेक मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म उद्योग बंद पडले. त्यातून अर्थव्यवस्थेत मंदी आली आणि व्यवसायातील सुलभताही प्रत्यक्षात आली नाही.lमेक इन इंडिया (२०१४) : नियम शिथिल करताना थेट परकी गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करीत, भारताला उत्पादनाचे केंद्र करणे हे या पुढाकाराचे उद्दिष्ट होते. देशाच्या जीडीपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा २०२२पर्यंत २५ टक्के करण्याचे लक्ष्य होते. मात्र, यातून काहीही साध्य झाले नाही आणि त्याची माहितीही कधी जाहीर करण्यात आली नाही.lपंतप्रधान श्रमयोगी मानधन निवृत्तीवेतन योजना (२०१९) : देशातील असंघटित क्षेत्रातील ४२ कोटी कामगारांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर मासिक तीन हजार रुपयांचे निवृत्तीवेतन देण्याची ही योजना होती. मात्र, नागरिकांमधील अविश्वास आणि प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे या योजनेसाठी फार नोंदणी झालीच नाही.lआयुषमान भारत (२०१८) : जगातील सर्वांत मोठी आरोग्यविमा योजना म्हणून या योजनेचा गवगवा करण्यात आला होता. यात देशातील ५० कोटी नागरिकांना पाच लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक विमा देण्यात आला होता. मात्र, मंजुरीतील विलंब आणि अनेक वर्गांना बाहेर ठेवल्यामुळे अनेक रुग्णांना वेळेवर मदत मिळालीच नाही. तसेच, उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार व खोटे क्लेम यांमुळे या योजनेचा आत्माच हरवला. .गुंतवणुकीला प्रोत्साहन हवेकेंद्रीय योजनांचे अपयश हा मोदी यांच्या कालखंडातील सर्वांत मोठे अपयश आहे. देशातील तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर २०२४-२५मध्ये २३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असून, हा दर उच्चांकी आहे. तसेच, महागाईमुळे क्रयशक्ती वेगाने घसरत आहे. पंतप्रधान किसान योजनेसारखी अनुदान मिळत असूनही, देशातील ७४ टक्के शेतकऱ्यांना सध्याच्या धोरणांमध्ये दैनंदिन जीवन अधिकाधिक आव्हानात्मक होत असल्याचे वाटत आहे. या परिस्थितीमध्ये देशाने तातडीने कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करायला हवी. तसेच, कौशल्य प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देऊन रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करायला हव्यात. तसेच, लालफितीचा कारभार कमी करून आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अन्य विकसनशील देशांप्रमाणे एक खिडकी योजनेसारख्या धोरणांचा अवलंब करायला हवा.स्थानिक उत्पादनांवर भरशाश्वत विकास व हरित ऊर्जेवर लक्ष देऊन नवे रोजगार निर्माण करता येऊ शकतात. तसेच, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधांमध्ये मानवी गुंतवणूक केल्यास मनुष्यबळामध्ये सुधारणा आणि आर्थिक विकासाला मदत होऊ शकते. तसेच, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना शेव भुजिया, पॉपकॉर्न, पाकीटबंद मिठाई, खाद्यतेल, आटा यांसारख्या दैनंदिन पदार्थांच्या उत्पादनावर बंदी घालायला हवी. त्यामुळे देशातील ६.६५ लाख गावांमध्ये आपोआपच स्थानिक पीठ गिरण्या आणि तेल गिरण्यांना प्रोत्साहन मिळेल. त्यातून ग्रामीण भागात दोन कोटींपर्यंत रोजगार निर्माण होऊ शकतो. .पर्यायी बाजारपेठांचा शोधअमेरिकेच्या आयातशुल्कातील संदिग्धता आणि शेजारी देशांबरोबरील संबंध हाताळण्यात आलेले अपयश यांमुळे भारत एकाकी पडत असल्याचे चित्र आहे. अमेरिकेकडून अनावश्यक आणि बदला घेण्याच्या भावनेतून आयातशुल्क लागू करण्यात आले आहे. यातून होणारे नुकसान काही कालावधीसाठी असला तरी, यातून लोकसंख्येतील तरुणांच्या प्रमाणाचा फायदा घेत आणि निर्यातीसाठी नवी केंद्रे शोधल्यास अर्थव्यवस्था स्वावलंबी होण्याला मदत होईल. भारताकडून निर्यातीसाठी अन्य बाजारपेठांचा विचार करण्यात येत आहे. जर्मनीमध्ये अभियांत्रिकी उत्पादनांची मागणी वाढत आहे. भारत व ब्रिटन यांच्यामध्ये मुक्त व्यापार करार झाला असून, तेथे भारतीय उत्पादनांना मागणी वाढली आहे. सिंगापूरमध्ये दैनंदिन वापराच्या उत्पादनांना मोठी मागणी आहे. तसेच, भारतीय उत्पादनांसाठी मलेशियाही ही नव्याने उदयाला येणारी बाजारपेठ आहे. याशिवाय संयुक्त अरब अमिराती आणि आफ्रिकी देशांमध्ये व्यवसायाच्या अनेक संधी असून, या संधींचा फायदा घेण्याची गरज आहे. निर्यातीमध्ये वैविध्य आणताना, उच्चतंत्रज्ञान आणि मूल्यावर्धित उत्पादनांवर केंद्र सरकारकडून लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे..‘एफडीआय’हा हवा विश्वासनव्या व्यापार करारांची चर्चा करणे आणि सध्याच्या करारांना बळकटी देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. स्वावलंबनावर भर देताना, सध्या आयात करण्यात येणाऱ्या वस्तूंबाबत आत्मनिर्भर व्हायला हवे. पर्यायी बाजारपेठांमुळे वस्त्रोद्योग, औषध उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, संरक्षण उपकरणे यांसारख्या काही क्षेत्रांना नक्की फायदा होणार आहे. कररचनेतील संदिग्धता आणि नियमांतील बदलांमुळे ‘एफडीआय’साठीचा विश्वास गमावणे यांमुळे मोदी यांची स्वदेशीची महत्त्वाकांक्षी कल्पना अपयशी ठरली आहे. भारताची व्यापारातील तूट २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये २४० अब्ज डॉलर होती. देशाच्या आयातीमध्ये चीनचा वाटा १४ टक्क्यांपर्यंत आहे. सध्या पुरवठा साखळी विस्कळित झाली असून, शाश्वत पर्यायाशिवाय सध्याच्या मॉडेलमधील असुरक्षितता समोर आली आहे. त्यातून दबाव वाढत असल्याकडे विश्लेषक लक्ष वेधतात.भारतातील ‘एफडीआय’ २०२०पासून बाहेर जात आहे, असे अनेक अहवालांमधून दिसून येते. भारतामधील ‘एफडीआय’ ६४ अब्ज डॉलर असून, जगामध्ये भारताचा क्रमांक पाचवा आहे. भारतातून १२ अब्ज डॉलरचे ‘एफडीआय’ बाहेर गेले असून, २८.१६३ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली. त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत ‘एफडीआय’मध्ये ४३ टक्क्यांची घसरण झाली. तर २०२४मध्ये २७८० परदेशी कंपन्या भारतातून बाहेर पडल्या असून, यातून २००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक बाहेर गेली आहे. तसेच, सप्टेंबरमध्येच ४.४१ अब्ज डॉलरचे ‘एफडीआय’ देशाबाहेर गेले आहे. आयातशुल्काविषयीची अनिश्चितता, जागतिक आर्थिक अस्थिरता, नियमनाची आव्हाने यांमुळे ‘एफडीआय’ अन्य देशांकडे जात आहे. उत्पादन क्षेत्रामध्ये फोर्ड, जनरल मोटर्स यांसारखे उद्योग कार्यात्मक अडचणी आणि नियमनाच्या समस्यांमुळे भारताबाहेर गेले आहेत. ऊर्जा क्षेत्रामध्ये क्रेन एनर्जी ही कंपनी करातील वाद व धोरणातील अनिश्चिततेमुळे अन्यत्र गेली आहे. उच्चतंत्रज्ञान उत्पादन क्षेत्रामध्ये विस्ट्रन या कंपनीने काम थांबविले आहे. यासाठीही कार्यात्मक अडचणीआणि नियमनातील समस्या हीच कारणे आहेत. अंतिमतः लोकसंख्येचा फायदा, कृषी क्षेत्राचा प्रभाव आणि ग्रामीणीकरण याच गोष्टी देशाच्या विकासाच्या मार्गावरील प्रवास वेगवान करू शकतात. .‘गावाकडे चला’ धोरण हवेआजही देशाच्या जीडीपीमध्ये आणि रोजगार निर्मितीमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा मोठा आहे. त्यामुळेच, ग्रामीणीकरण धोरणावर भर द्यायला हवा. यातून लोकसंख्येचे केंद्रीकरण झालेल्या शहरांमधून छोटी गावे किंवा निमशहरी भागाकडील स्थलांतराला प्रोत्साहन मिळेल. या प्रकारच्या बदलामुळे साधनसंपत्तीचे फेरवितरण करणे, विकासाचा समतोल राखणे आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी तंत्रज्ञानाचा फायदा मिळविणे यासाठी लक्षणीय फायदा मिळू शकतो.lशहरी गरीबीमध्ये घट : ग्रामीण भागामध्ये रोजगार आणि संधी निर्माण झाल्यामुळे शहरी गरीबीमध्ये घट होण्यास मदत होऊ शकते.lपायाभूत सुविधांवरील ताण कमी : ग्रामीण भागातील स्थलांतरामुळे शहरातील घरे, वाहतूक, स्वच्छता यांवरील ताण कमी होईल.lग्रामीण विकास : ग्रामीण भागातील गुंतवणुकीसाठी कर परताव्याच्या सवलती दिल्या, तर या भागातील जीवनमान, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात प्रगती होईल. त्याला मोफत किंवा सवलतीच्या दरात वाहतुकीची जोड देता येऊ शकते. सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर प्राथमिक आरोग्य केंद्रे चालवता येऊ शकतात.lपायाभूत सुविधांतील गुंतवणूक : ग्रामीण भागामध्ये आर्थिक विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची वानवा असते. ग्रामीण बँका आणि बँकेतर वित्तीय संस्थांना सुलभ कर्ज देण्याला प्रोत्साहन देऊन या भागात गुंतवणूक करता येऊ शकते. 