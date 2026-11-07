Premium|Rural Entrepreneurship : गावाकडे राहणं म्हणजे गरिबी नव्हे; मेहनतीतून स्वतःचं आर्थिक विश्व उभारण्याचा नवा मार्ग

गावात येणं म्हणजे गरिबी स्वीकारणं नाही. गावात आल्यावर आर्थिक संकट आपोआप दूर होईल, असंही नाही; पण तिथल्या संधी ओळखून आणि मेहनतीच्या जोरावर स्वतःचं काम उभं करता येऊ शकतं. गावी जाणं हा निर्णय असू शकतो; पण तिथे स्वतःचं आर्थिक विश्व उभं करण्यासाठी तयारी लागते. त्यासाठीचं आकलन महत्त्वाचं आहे.गाव म्हणजे फॅसिनेटिंग गोष्ट वाटते अनेकांना. गावाबद्दल आकर्षण वाटतं. गावी जाऊन दोन दिवस राहण्यापुरतं काहीही अडचण नाही; पण कायमचं राहण्याबद्दल शंका वाटते.दोन दिवस गावी राहा, मजा करा, निवांत झोपा, स्वतःच्या वेळेचे मालक व्हा आणि पुन्हा नांगराला जुंपतात तसे शहरात जाऊन जुंपले जा, अशीही एक गोष्ट लोकांनी फार आनंदाने स्वीकारलेली आहे. त्याचे भलेबुरे सर्व परिणामही लोकांनी स्वीकारलेले आहेतच; पण शहरात जुंपण्यापेक्षा गावातच स्वतःला गुंतवून घेता येतं. मात्र, असं करणारे क्वचित सापडतात आणि त्यामुळेच ते वेगळे ठरतात.गावाकडे परतण्याचा निर्णय घेतला, की सगळ्यात आधी एक प्रश्न विचारला जातो - गावी जाऊन करणार काय? हा प्रश्न रास्त आहे. पण, अनेकदा तो प्रश्न म्हणून विचारला जात नाही; तर गावात राहून काहीतरी करता येईल, या शक्यतेलाच नाकारण्यासाठी विचारला जातो. गावी जाणं म्हणजे गरिबी स्वीकारणं, स्वतःच्या गरजा कमी करणं किंवा शहरात जमलं नाही म्हणून गावाकडे परतणं, असाही एक समज आहे. तो बदलायला हवा..कोणतीच जागा, माणसं वा संस्था परफेक्ट नसतात. पण, त्यांना परफेक्ट बनवण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला जाऊ शकतो. गावांच्या बाबतीत बोलायचं झालं; तर शहरांतल्या सोयी-सुविधा, वाहतूक आणि या सगळ्यामुळे तयार झालेल्या सर्व प्रकारच्या संधी यांची तुलना गावाशी होऊ शकणार नाही, हे सगळ्यात आधी स्वीकारावं तर लागेलच. पण, चांगल्या गोष्टींसोबत येणाऱ्या वाईट गोष्टीही नाकारता येणार नाहीत. हेच सूत्र गावालाही लागू पडत राहतं.मग शहर सोडून गावाकडे परतण्याचा निर्णय हा तडजोड म्हणून का पाहायचा? गावी जाऊन आपण आपली कौशल्यं वापरून काम उभं करू शकतो का, तिथल्या गरजांमधून आर्थिक संधी शोधू शकतो का आणि स्वतःचं आर्थिक विश्व निर्माण करू शकतो का, या प्रश्नांचा विचार का करू नये?माझ्या ओळखीतील एक अतिशय जवळची व्यक्ती गावात आली, ती तिच्यावर कोसळलेल्या आर्थिक संकटामुळे. पण, या आर्थिक संकटाने त्या व्यक्तीला गावातील संधी दाखवून दिल्या. परिस्थिती माणसाला खूप शिकवून जाते, असं म्हणतात ते उगाच नाही. गावात आलेल्या या जवळच्या व्यक्तीची बायको मात्र गावी यायला तयार नव्हती. त्यामुळे चिमुकल्या मुलासोबत गावात राहणाऱ्या या व्यक्तीबद्दल इतरांना मात्र भलतीच सहानुभूती आणि हळहळ वाटत होती. पण, ज्याच्यावर ती परिस्थिती बेतलेली होती, त्याच्यासाठी तर आजचा दिवस कसा काढायचा, महिन्याचं आर्थिक नियोजन कसं करायचं, इतकंच डोक्यात होतं. भावनिक गुंत्यांत अडकण्यासाठी त्या जवळच्या व्यक्तीकडे बिलकूलच वेळ नव्हता..गावात येऊन स्वतःला कामात पूर्णपणे गुंतवून घेतलेल्या या माझ्या जवळच्या व्यक्तीने ‘काम एके काम’ धोरण स्वीकारलं. मेहनतीला ऑप्शनला टाकता येणार नाही, हे मान्य केलं. सातत्याशिवाय परिस्थिती सुधारणार नाही, याची जाणीव झाली.गावात आलेली ही जवळची व्यक्ती ३६० अंशांनी बदलून गेली. परिस्थितीशी जुळवून घेताना प्रतिकूलतेवर मात करण्याचं सूत्र तिला उमगलं. त्यातून पैसे तर कमवता आलेच; पण कामाचे नवनवे पर्यायही मिळू लागले.आता कामासाठी वेळ कमी पडू लागला. हाताखाली माणसं ठेवावी लागली. पैसा हातात खेळू लागला. हे सगळं पाहून गावाला नाकं मुरडणाऱ्या बायकोचाही यशाच्या ‘गावठी’ मॉडेलवर विश्वास बसला. या सगळ्यात थकवणारे, धीर सोडायला लावणारे आणि योग्य वेळी पैसे न मिळू शकणारे प्रसंग आले नाहीत, असं नव्हे. तेही आलेच... पण त्या कठीण प्रसंगीही टिकून राहण्याचं धैर्य दाखवण्याचं मोठं फळ आज माझ्या जवळची ही व्यक्ती चाखते आहे. या कामगिरीचं करावं तितकं कौतुक कमी आहे.या अनुभवातून एक गोष्ट लक्षात येते. गावात येणं म्हणजे गरिबी स्वीकारणं नाही. गावात आल्यावर आर्थिक संकट आपोआप दूर होईल, असंही नाही; पण परिस्थितीचा विचार करून, तिथल्या संधी ओळखून आणि मेहनतीच्या जोरावर स्वतःचं काम उभं करता येऊ शकतं..Premium|Diwali Bonus Planning : दिवाळी बोनस मिळाला? सणाचा आनंद घेत भविष्यासाठीही करा आर्थिक नियोजन.आज गावच्या ठिकाणी इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, छोटे मजूर, अंगमेहनतीची कामं करणारे, नारळ काढणारे, नारळ सोलणारे, काजू फॅक्टरीत काम करणारे, हॉटेलात काम करणारे, या किंवा अशा कित्येक कामांसाठी कमी-अधिक प्रमाणात लोकांची गरज भासतेच. काही मोजक्या लोकांनाच यात संधी दिसते. काही मोजक्या लोकांनाच यात यशाचा मार्ग सापडतो. काही मोजक्या लोकांनाच हे कामही आपण करू शकतो, असा विश्वास वाटतो. अर्थात, गावात एखाद्या कामाची गरज आहे म्हणजे ते केल्यावर भरपूर पैसे मिळतीलच, असं नाही. तिथे किती मागणी आहे, काम किती नियमित मिळू शकतं, त्या कामासाठी कोणती कौशल्यं लागतात आणि त्यातून आपला खर्च भागवून पैसे शिल्लक राहू शकतात का, याचाही विचार करावा लागतो. पण, या प्रश्नांचा विचार करण्याआधीच गावात काही करता येणार नाही, असं गृहीत धरणं कितपत योग्य आहे?अनेकांना गावात जाऊन राहायचं म्हटलं, की शेतीच आली पाहिजे, असं वाटतं. हा सगळ्यात मोठा गैरसमज! आपण आपली कौशल्यं वापरून गावात काय करू शकतो, आपल्या तालुक्यात कोणत्या सेवा देऊ शकतो, आपल्या कौशल्यांशी निगडित कोणत्या गोष्टींची आपल्या आजूबाजूला गरज आहे, हे अभ्यासणं नितांत गरजेचं आहे..कौशल्यांची यादी!मी गावी राहायला येण्याचा निर्णय घेण्याआधी मला नेमकं काय काय करता येतं आणि मी काय काय करू शकतो, याची सगळ्यात आधी यादीच बनवली. हॉटेलात काम करण्यापासून ते लिखाणापर्यंत आणि गाडी चालवता येण्यापासून ते शिकवण्या घेईपर्यंत... मला ज्या ज्या गोष्टी येत होत्या, त्या सगळ्यांची यादी बनवणं हा महत्त्वाचा भाग होता.नुसती यादी बनवून उपयोग नाही. त्या यादीतलं सगळंच आपल्याला करता येईल, असंही नाही. त्यातील मोजक्या गोष्टी ठरवून घ्याव्या लागतात, ज्या पैसे कमवण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतात. त्यासाठी निर्णय घ्यावे लागतात आणि ते निर्णय योग्य ठरवण्यासाठी कृतीही करावी लागते. आपल्याला काय येतं, हे समजून घेणं जितकं महत्त्वाचं आहे तितकंच आपल्या कौशल्यांचा उपयोग कोणाला होऊ शकतो, याचा विचार करणंही महत्त्वाचं आहे. आपण जी सेवा देऊ शकतो, तिची आपल्या परिसरात गरज आहे का? त्या कामासाठी लोक पैसे द्यायला तयार आहेत का? हे काम सातत्याने मिळवण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे? अशा प्रश्नांची उत्तरं शोधावी लागतात. गावाकडे परतण्याचा निर्णय घेण्याआधी गावाचं आकर्षण पुरेसं नाही. आपल्या कौशल्यांचा आणि तिथल्या गरजांचा मेळ घालता येतो का, त्यातून नियमित उत्पन्न मिळवता येईल का, याचा हिशेब करायला हवा. कारण गावी जाणं हा निर्णय असू शकतो; पण तिथे स्वतःचं आर्थिक विश्व उभं करण्यासाठी तयारी लागते. त्यासाठीचं आकलन महत्त्वाचं आहे. (क्रमशः)siddheshsawant50@gmail.comटीव्ही आणि डिजिटल माध्यमाचा दीर्घ अनुभव असलेले लेखक सध्या व्हिडिओ अन् कंटेंट स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून कार्यरत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.