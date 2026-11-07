Premium|Saadat Hasan Manto : अश्लीलतेचे आरोप झेलणारा लेखक; ‘एक हां’ नाटकातून मंटोंच्या आयुष्याचा रंगमंचावर वेध

लेखनाच्या माध्यमातून समाजाचा दुटप्पीपणा उघड करणारे, अश्लीलतेचे आरोप झेलूनही आपल्या साहित्यिक निष्ठांशी तडजोड न करणारे सआदत हसन मंटो आजही अस्वस्थ करतात. त्यांच्या आयुष्याचा आणि लेखनाचा वेध घेणारं ‘एक हां’ हे उर्दू नाटक त्यांना नव्याने समजून घेण्याची संधी देतं. आपल्याला रंगमंचावर पुन्हा एकदा एका बंडखोर लेखकाला भेटता येतं!काही लेखकांचं आयुष्य एवढं वादळी आणि खळबळजनक घटनांनी भरलेलं असतं, की त्यावर नाटकं अन् सिनेमे सहज बनतात, बनू शकतात... असेच एक लेखक म्हणजे सआदत हसन मंटो (१९१२-१९५५). त्यांच्या जीवनावर नंदिता दास यांनी २०१८ मध्ये ‘मंटो’ हा सिनेमा बनवला. एका अर्थाने मंटो भाग्यवानच म्हणायला हवेत. कारण त्याच्याआधी म्हणजे २०१५ मध्ये, पाकिस्तानातही त्यांच्यावर आधारित ‘मंटो’ याच नावाचा चित्रपट बनला होता. ज्या दोन देशांमध्ये जन्मापासूनच वैर आहे, तिथे एकाच लेखकावर जवळपास एकाच काळात चित्रपट बनले, हे कदाचित एकमेव उदाहरण असावं. आता मंटो यांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर आधारित ‘एक हां’ हे उर्दू नाटक अलीकडेच मुंबईत मंचित झालं आहे..आधी अगदी थोडंसं मंटो यांच्या जीवनाबद्दल... मंटो यांचा जन्म ११ मे १९१२ रोजी पंजाब येथील लुधियानामध्ये झाला. त्यांच्या साहित्यिक कारकिर्दीची सुरुवात व्हिक्टर ह्युगो यांच्या ‘द लास्ट डे ऑफ अ कंडेम्ड मॅन’ या कादंबरीच्या भाषांतराने झाली. हे भाषांतर १९३३ मध्ये ‘सरगुझश्त-ए-असीर’ (एका कैद्याची कथा) या नावाने प्रसिद्ध झालं. त्यानंतर १९३६ मध्ये त्यांचा पहिला कथासंग्रह प्रसिद्ध झाला. १९३७ नंतर काही वर्षं मंटो मुंबईत होते. मुंबईत त्यांनी पत्रकारिता केली आणि सिनेमांसाठी लेखनही केलं. मुंबईतील वास्तव्यात ते प्रगतिशील लेखक संघाच्या संपर्कात आले. त्यामुळे कृष्ण चंदर, राजिंदर सिंग बेदी वगैरे लेखकांचाही त्यांना सहवास लाभला. त्यांच्याखेरीज मुंबईतील त्यांचे मित्र म्हणजे शहीद लतीफ आणि त्यांची पत्नी इस्मत चुगताई. याच काळात मंटो यांच्या ‘काली सलवार’, ‘बू’ वगैरे गाजलेल्या कथा वाचकांसमोर आल्या.फाळणीनंतर मंटो पाकिस्तानात गेले. सप्टेंबर १९४८ मध्ये पाकिस्तानचे संस्थापक बॅ. मोहम्मद अली जिना यांच्या मृत्यूनंतर तिथे कट्टर इस्लामी शक्तींचा जोर वाढला. हा प्रकार पुरोगामी विचारांच्या (तरक्की पसंत) मंटो यांना मान्य होणं शक्यच नव्हतं. त्यांच्या लेखनावर अश्लीलतेचे आरोप झाले. त्यांच्यावर खटले भरले गेले. या आणि इतर कारणांमुळे मंटो नैराश्याच्या गर्तेत सापडले आणि १८ जानेवारी १९५५ रोजी लाहोरमध्ये त्यांचं निधन झालं.‘एक हां’ या नाटकात मंटो आणि भारतातील तरुण, सुंदर पत्रकार झाहिरा ही दोन प्रमुख पात्रं आहेत. ९० मिनिटांच्या या दीर्घांकासाठी १९५१ हे वर्ष निवडलं गेलं आहे. लाहोरमध्ये राहत असलेल्या मंटो यांची मुलाखत घेण्यासाठी झाहिरा त्यांच्या घरी पोहोचते, या प्रसंगाने नाटकाची सुरुवात होते. झाहिरा मंटो यांच्या लेखनाची चाहती असली, तरी ती त्यांना अनेक टोकदार आणि प्रसंगी खोचक प्रश्न विचारते. या प्रकारच्या सवाल-जवाबातून नाटक पुढे सरकतं आणि खुलत जातं. नाटककार नेहा कर्गेती यांनी संहितेत वस्तुस्थिती (फॅक्ट) आणि काल्पनिक प्रसंग (फिक्शन) यांची बेमालूम गुंफण केली आहे. मंटो यांच्या आयुष्यातील घटना आणि त्यांच्या ‘टोबा टेक सिंग’, ‘थंडा गोश्त’, ‘काली सलवार’ वगैरे गाजलेल्या कथांतील प्रसंग रंगमंचावर सादर केले आहेत. हा प्रकार वेगळाच आहे. त्यामुळे ‘निर्माता’ आणि त्याची ‘निर्मिती’ दोन्ही प्रेक्षकांसमोर येतात..Premium|Study Room : तिसऱ्या महायुद्धाची भीती वाढतेय; युद्धापेक्षाही जगासमोर कोणते मोठे संकट?.झाहिराला मंटो यांनी जसं लिहिलं आणि ज्या लोकांबद्दल लिहिलं, त्याबद्दल पत्रकार म्हणून रस असतो. मंटो यांना मध्यमवर्गीय भंपकपणाचा आणि दुटप्पीपणाचा राग असल्यामुळे जिथे त्यांना पारदर्शकता दिसली, त्यांच्याबद्दल त्यांनी लिहिलं. अशा प्रकारे ते आपल्या वेगळ्या लेखनाचं समर्थन करतात.नाटककार नेहा कर्गेती यांनी संहितेची बांधणीच अशी केली आहे, की हे नाटक एकाच वेळी १९५० च्या दशकात आणि २०२६ साली घडत आहे, असं वाटतं. आजही सीमेच्या दोन्ही बाजूंना तसाच धार्मिक उन्माद आणि परधर्मीयांबद्दलची असहिष्णुता दिसते. हे साधर्म्य दाखवल्याबद्दल नेहा यांचं खास कौतुक केलं पाहिजे. नाटकाचं मध्यवर्ती सूत्र म्हणजे मंटो यांनी अशा प्रकारचं लेखन का केलं, हे समजून घेण्याचा पत्रकार झाहिराचा प्रयत्न. मंटो जेव्हा खळबळजनक लिहीत होते, त्या काळात फार कमी लेखक असं धाडसी लेखन करत होते. पटकन आठवणारं नाव म्हणजे इस्मत चुगताई. त्यांनी स्त्रियांमधील समलिंगी संबंधांवर ‘लिहाफ’ ही कथा लिहिली होती. अशा धीट लेखनाबद्दल चुगताई यांच्यावर जसा खटला भरला गेला, तसाच मंटो यांच्यावरही... त्यांच्या ‘थंडा गोश्त’, ‘खोल दो’ वगैरे कथांवरही अश्लीलतेचे आरोप झाले. दोघांवरही एकाच वेळी लाहोर उच्च न्यायालयात अश्लील लेखनाबद्दल खटले सुरू होते. नंतर न्यायालयाने दोघांनाही निर्दोष सोडलं. अश्लील लेखनाच्या आरोपाखाली मंटो यांच्यावर एकूण सहा वेळा खटले दाखल झाले होते. असे अनेक संदर्भ ‘एक हां’ या नाटकात खुबीने पेरण्यात आले आहेत.नाटकाचं स्वरूप एका अर्थाने वैचारिक नाटकाचं आहे. त्यात कथाकार मंटो यांची जणू उलटतपासणीच घेतली जाते. त्यांच्या लेखनप्रेरणेबद्दल त्यांना उलटसुलट प्रश्न विचारले जातात. स्वतःच्या साहित्यिक निष्ठांबद्दल कमालीचे ठाम असलेले मंटो पत्रकार झाहिराच्या सर्व प्रश्नांना व्यवस्थित उत्तरं देतात.काही वर्षांपूर्वी शेखर सुमनने ‘एक मुलाकात’ या नाटकात साहिर लुधियानवी यांची व्यक्तिरेखा साकारली होती आणि आता तो मंटो यांच्या भूमिकेत आहे. शेखरने साकारलेले मंटो फार सच्चे वाटले. समाजाला माहीत असलेल्या व्यक्ती रंगमंचावर साकार करणं हे एक वेगळंच आव्हान असतं. लोकांच्या मनात त्या व्यक्तीचं एक ठरावीक चित्र असतं. अशा परिस्थितीत ती व्यक्तिरेखा साकार करण्याचं आव्हान शेखरने लीलया पेललं आहे. लाहोरमधील आपल्या घरात भारतातून मुलाखत घ्यायला आलेल्या तरुणीच्या प्रश्नांना उत्तरं देताना कधी व्यथित झालेला; तर कधी मिश्कीलपणे स्वतःच्या भावना व्यक्त करणारा शेखर सुमनचा मंटो फार भावला..असा प्रकार झाहिराच्या बाबतीत नव्हता. झाहिरा हे पूर्णपणे काल्पनिक पात्र आहे. सुचित्रा कृष्णमूर्तीचा अभिनय नैसर्गिक वाटला. ‘झाहिरा’च्या व्यक्तिरेखेत काही वेगळे रंग होते, जे सुचित्राने व्यवस्थित सादर केले. मे १९३६ मध्ये मंटो यांना क्षयरोग झाल्याचं निदान झालं होतं. उपचारांसाठी ते काही काळ जम्मूजवळच्या एका खेड्यात राहत होते. तिथे त्यांची ओळख झाहिरा बेगम या मेंढपाळ तरुणीशी झाली. मंटो तिला प्रेमाने ‘बेगू’ म्हणायचे. अशा प्रेमप्रकरणांत पुढे सहसा काहीच घडत नाही, त्याप्रमाणे मंटो आणि बेगू यांच्या प्रकरणातही काही घडलं नाही. मात्र, बेगू मंटो यांच्या मनात कायम असायची. या नाटकात झाहिरा बेगू पत्रकाराच्या रूपात मंटो यांच्याशी बोलायला येते, असं दाखवलं आहे. मात्र, नाटकात या अफलातून कल्पनेचं पुढे काही होत नाही. या प्रयोगात रेखा भारद्वाज आणि शहीद मल्ल्या यांनी गायलेली गाणी कल्पकतेने वापरली आहेत. हे नाटक अस्खलित उर्दूत आहे. त्यामुळे उत्तम उर्दू येणं ही पहिली अट ठरते. शेखर सुमन आणि सुचित्रा कृष्णमूर्ती यांनी उर्दूसाठी घेतलेली मेहनत स्पष्ट दिसते. शेखर आणि सुचित्रा हे दोघेही जन्माने उर्दू भाषिक नाहीत. तरीही त्यांनी घेतलेल्या मेहनतीमुळे नाटकात छान अंतर्गत गती कायम राहते. नाटकातील संवाद ऐकताना मला अनेकदा ‘मुगल-ए-आझम’ आणि ‘पाकिजा’ चित्रपटांची आठवण येत होती. संपूर्ण नाटक मंटो यांच्या लाहोरमधील घराच्या प्रशस्त हॉलमध्ये घडतं. लेखकाचं घर म्हटलं, की मागे पुस्तकांचं भलंमोठं कपाट आलंच. त्यात रॉकिंग चेअर आणि मद्याच्या बाटल्यांची भर. या मोजक्या गोष्टींतून मंटो यांचं घर प्रेक्षकांच्या डोळ्यांसमोर अगदी सहज उभं राहतं... आणि नाटक संपेपर्यंत मंटो मात्र प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहतात.शेखर सुमन आणि सुचित्रा कृष्णमूर्ती यांनी उर्दूसाठी घेतलेली मेहनत स्पष्ट दिसते. शेखर आणि सुचित्रा हे दोघेही जन्माने उर्दू भाषिक नाहीत. तरीही त्यांनी घेतलेल्या मेहनतीमुळे नाटकात छान अंतर्गत गती कायम राहते. नाटकातील संवाद ऐकताना मला अनेकदा ‘मुगल-ए-आझम’ आणि ‘पाकिजा’ चित्रपटांची आठवण येत होती...nashkohl@gmail.comलेखक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय कलासंस्कृतीच्या घडामोडींचे अभ्यासक आणि प्रसिद्ध कादंबरीकार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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