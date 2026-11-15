Premium|Sadashiv Amrapurkar : काय केलंत तुम्ही नगरसाठी?

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com काही प्रश्न अनुत्तरित असलेलंच योग्य असतं. त्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्यावर खूप वेगळेपणा जाणवतो. तुमच्या शहरासाठी काय केलं? हा प्रश्न खरोखरच वेदनादायी असतो. कारण आपली नाळ त्या शहराशी जोडलेली असते.पुसटसं आठवतंय. नगरला नाट्यसंमेलनाची बैठक सुरू होती. त्यात सदाशिव अमरापूरकरांना कुणीतरी विचारलं होतं, ‘काय केलंत तुम्ही नगरसाठी?’खरंतर एका वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे हा आहे. ज्या नाट्यसंमेलनाच्या निमित्ताने मुंबईत नाट्य परिषदेमध्ये सत्तांतर झालं. मधुकर तोरडमल यांनी मच्छिंद्र कांबळी आणि मंडळींची ‘भोजनभाऊ’ अशी भलावण केली होती... हे ते संमेलन.मग मुंबईत काम करणाऱ्या प्रत्येकाला हा प्रश्न भेडसावू लागला. आज अमरापूरकरांना विचारलं उद्या आपल्याला विचारलं तर!काहींनी आपण काय ठेका घेतला काय? बंड्यांनं (अमरापूरकरांविषयी जवळीक दाखवण्यासाठी लोक ‘बंड्या’ हे बिरूद वापरतात) काही नाही केलं, आपण कोण?नगरसकट आख्ख्या मुंबईला हा प्रश्न पडला होता, की अमरापूरकरनं आयएनटी (INT) कशी ताब्यात घेतली, झवेरींना या अमरापूरकरने काय सांगून पटवलं? असा प्रश्न मलाही काही लोकांनी विचारला. यातलं उजवं-डावं करता येईल; परंतु हे निश्चित सोपं काम नव्हतं. नगरहून मुंबईला जायचं झवेरींच्या गोटात शिरून ‘कन्यादान’ बसवायचं... बोल लावणारे खूप असावेत.परंतु नंतरच्या इतिहास लेखकांनी यांचं नाव वगळलं इतकंच काय अनिल क्षीरसागर (बालीकाका) यांनाही श्रेय द्यायला काहींचा आकस होता; आहे.अलीकडच्या दोन-तीन लेखात बाली काकांचं नाव नसतं. संजय आढावचं, अयूब खानचं, मिलिंद रसाळचं नाव नसतं. सगळ्यांचे महर्षी रघुनाथ रावजी क्षीरसागर यांचा उल्लेख तर टाळतायत...याचा हात धरू मग आपल्याला पुढे जाता येईल या उक्तीला जागून.‘तुम्ही माझ्यासाठी देव आहात’ असं म्हणणारा एक वर्ग आहे नगरमध्ये.‘भिडू’ असा सिनेमा करण्याचे प्रयोजन झाले. सगळे नगरमधले. (सहनिर्माते श्रीपाद दगडे आणि अमोल जेवरे)सिनेमा तांत्रिक कसोटीवर काही टिकला नाही. या सिनेमासाठी छाया कदम हिला सर्वोत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री, मला सर्वोत्कृष्ट अभिनेता असा दादासाहेब फाळके (दिल्ली) असा गौरव झाला. याच सिनेमाच्या पटकथेसाठी मला जयपूर फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये सर्वोत्कृष्ट पटकथात निकालही उंचावता आला..Premium|India Belarus Relations : भारत-बेलारूस संबंधांचा विस्तार; व्यापार, उद्योग आणि सांस्कृतिक सहकार्याला नवी दिशा.काय होती बरं गोष्ट.एखादा कलावंत दिग्दर्शक का होतो? थोडे लोक ओळखायला लागले तेव्हा ‘सकाळ’चे नगर आवृत्तीमध्ये महत्त्वाच्या पदावर काम करणारे श्रीपाद मिरीकर यांनी माझी मुलाखत घेतली. त्यात पहिल्यांदा मला दिग्दर्शक व्हायचंय असं सांगितलं. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) मध्ये पहिले वर्ष संपल्यावर तुम्हाला कुठल्या बाजूला जायचं आहे अभिनय की दिग्दर्शन, असं विचारलं जातं. मी दिग्दर्शन म्हणालो.का?भीती...लपायला सोपं?नेहमी वाटे आपण जी मराठी बोलतोय ती चालेल? मुंबई-पुण्याच्या नाटक-सिनेमावाल्यांना?आपण टिकू या सगळ्यांमध्ये?आपण कोणत्याही अँगलनं नाटक-मालिका-सिनेमासाठी उपयुक्त आहोत असं दिसत नाही.या सगळ्या विवंचनेत आणखीही काही... अनेक...मला ‘एनएसडी’मध्ये दिग्दर्शन दिलं नाही.‘‘मिलिंद, डिरेक्शन तुम कभीभी कर सकते हो. ॲक्टिंग मे जाव.’’मनाविरुद्ध अभिनयाचा कोर्स केला...परंतु दिग्दर्शन करायचंय आहे तेव्हाच ठरलेलं. दिल्लीमधला कोर्स संपल्यावर (एनएसडी) काहींनी ताबडतोब मुंबई धरली. मला काही धजेना.या बँकेचं नाटक बसवं... इकडे-तिकडे नाट्य, मिलिंद घे... असं काहीतरी करून मी लपत होतो. स्वतःला दडवत होतो...तोवर नगरच्या दारात मालिका वाजू लागल्या होत्या. विनोद लव्हेकर या माझ्या अतिशय प्रिय मित्रानं एक आख्खी सीरियलचं नगरमध्ये चित्रीत केली होती. नगरचे अनेक कलाकार ‘टीव्ही स्टार’ झाले. ज्यासाठी मुंबईला जावं लागे तीच गोष्ट तुमच्या ताटात आणली लव्हेकरनं.फार पूर्वी अमरापूरकरांनंतर अनिल क्षीरसागर चमकायला लागले. मग प्रकाश धोत्रे नावाचा तारा आला... तोवर आम्हा सगळ्यांसाठी मुंबई दूरच होती. प्रकाशचाही उल्लेख नाट्यसृष्टीचा आढावा (?) घेणाऱ्या लेखात बसतो. आपण काढूया मागचे आढावा घेणारे लेख त्यात प्रकाशला का टाळलं जातं यावर व्हावी चर्चा...नंतर लव्हेकरनं नगरच्या सगळ्या आश्वासक कलाकारांना घेऊन मेन स्ट्रीम सीरियल केली. शिऱ्या, तू मला घेतलं नाहीस ही माझी नेहमीची गोड तक्रार राहिली आहे.विनोद नांदेडचा. त्याच्याकडे काय बे... ‘कसं बे’ नांदेडी ऐकणे धमालच. हा रंगा गोडबोलेचा सहायक होता सुरुवातीला. मी त्याच्याकडे दुसरं काम मागून माझं घरभाडं भागवत असे.‘‘अजूनही मिल्या तू माझ्याकडे काम मागयचाच विसरू नको.’’मी त्याला म्हणतो ‘तेव्हा काय आतासुद्धा मी तुझ्याकडे काम मागतोय.’मग हशा होतोच.बरं नगरनं त्या काळात खूप टीव्ही स्टार दिले. पुण्याचा आमचा एक मित्र गमतीनं म्हणायचा नगरमध्ये इतके टीव्ही स्टार आहेत, की फक्त नगरचे एस.पी. आणि कलेक्टर यांनीच सीरियलमध्ये काम नाही केलं...;तर ठरलं दिग्दर्शन करायचं.खूप दिवसात विशेष मुलं यावर काहीतरी लिहावं असं वाटे... या स्रोतातून कथाबीज आकार घेऊ लागलं. त्याबद्दल विस्तृत चर्चा करताना पस्तीस-चाळीस किंवा त्याच्या पुढच्या या मुलांचं काय होत असेल?.Premium|Marathi Language : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला; मग शाळा आणि वाचनालये का बंद पडत आहेत?.यांना कोण सांभाळत असेल?यांना त्या वयात सांभाळता येतं का?अंधेरी पश्चिमेतल्या एका अप्रतिम मनस्वी काम करणाऱ्या केंद्राला भेट दिली. त्यांनी अतिशय मनापासून माहिती दिली.एक आई (छाया कदम) आणि तिचा मुलगा (मी) चाळीस वर्षांचा यांच्या जगण्याच्या अव्हेराची गोष्ट. आईला चिंता मी गेल्यावर याचं काय होईल? आणि खरंच ती जाते...अंधेरीच्या शाळेतून एक समजलं होतं या पोरांमध्ये अतिशय ऊर्जा असते. म्हणून ही पोरं जेव्हा चिडतात ही पाच-सात माणसांनाही आवरत नाहीत. त्याची त्यांना शांत करण्याची विशिष्ट पद्धत आहे. याचा आधार घेऊन कथाबीज उकलायला सुरुवात केली. नगरमध्येच चित्रीकरण करायचं ठरलं.नव्वद टक्के कलाकार नगरचे.तुम्ही नगरसाठी काय केलं या धारणेला धरून.नगरच्याच एका शाळेमध्ये लोकेशन ठरवलं. खूप मदत केली त्यांनी. त्यांचं एक म्हणणं अतिशय मनस्वी पटवून सांगितलं त्यांनी.या शाळेतली मुलं यायच्या आत तुम्ही येत जा आणि यांच्यात मिसळून जा म्हणजे त्यांना तुम्ही परके, वेगळे वाटणार नाही. ती दचकणार नाहीत. भवताल सोपा करा... तुमचाही त्यांचाही...मी तो मुलगा होतो. शाळा सुरू व्हायच्या आधी त्यांच्यासारखेच कपडे घालून मी वर्गात सगळ्यात आधी बसत असे.‘हा वेडा आहे.’‘हा टकलू आहे’ असं मला खोटं-खोटं चिडवून ते माझ्याशी एकरूप होत गेले.‘बाई हा टकलू आम्हाला आवडत नाही’ अशी तक्रार ते शिक्षिकेकडे करत. दोन ते तीन दिवसांत सगळा वर्ग जिगरी झाला. ती मुले.‘बाई हा खूप ‘ढ’ आहे’ असं म्हणून हसत.डोळ्यांची कड ओली होऊन निघून जायची.अनेक पालक तिथं येत.आम्ही त्यांच्याशी बोलत असू.आर्द्र काळजीच्या चर्चा रंगत (?)एकच चिंता असे बोलण्यात ‘आम्ही आहे तोवर आहे हो आम्ही गेल्यावर कोण सांभाळणार हे...’हा एका आईचा मुद्दा. पण तो सर्वलक्षी आहे. यांचं पुढं काय?भाऊ सांभाळत नाही...बहिणीला नको...जायचं कुठं?चाळिशीनंतरच्या कुठल्या शाळेची सोय नाही. कळतपण नाही काही. शरीरासोबत समज वाढली का? समज तीच आहे का? जी सर्वसामान्य सर्वमान्य आहे?शरीराच्या आतल्या आंदोलनाचं काय?तो निरागस विद्रोह... त्याची वाट काय? निचरा काय? पायपोस काय?बाई हा ‘ढ’ आहे असं म्हणत चित्रीकरण आकार घेत होतं; पण हे किती मोठं विश्व वाळवीसारखं पाठीवर वळवळत राहणार आहे...आपण या सगळ्यांसाठी काहीच करत नाही ही जाणीव.वाळव्यांमधील यादवी वाढवत होती.त्या शाळेच्या प्रांगणात अजूनही इतर विद्यार्थ्यांची ये-जा असे.फार उजवी रेलचेल.दुपारी चित्रीकरणाचा अंतराळ झाला. एक मुलगा वेगळा बसला होता. तो काही विशेष मुलगा नव्हता. चिकित्सा म्हणून मी त्याला विचारलं, ‘काय करतोस? वडील काय करतात?’तो म्हणाला, ‘ते देवाघरी गेलेत.’‘काय?’.‘हो ते मेलेत.’तिथं एक केअर टेकर आल्या. मी त्यांना विचारलं, ‘हे काय... कसं?’त्यांनी सांगितलं, ‘नवरा-बायकोचा घटस्फोट झालाय. त्याच्या आईनं त्याला सांगितलंय त्याचा बाप मेलाय म्हणून... तोही तेच सांगतो. सगळीकडं.’आम्ही त्याच्या आईला समज दिली. पण किती देणार?आणि खरं म्हणजे त्याचा बाप जिवंतच आहे. हो. याला चोरून बघून रडून निघून जातो.आम्ही तिला सांगितलंही, ‘असं करू नका...’ती म्हणते, ‘त्याला रडवायचंय मला. त्याला धडा शिकवायचाय मला...’यथावकाश सिनेमा पूर्ण झाला. पुरस्कार मिळाले; पण या अनेक वेदना बोबड्या उच्चारात, तुटक बोलण्यात, लाळेमध्ये न्हाऊन निघालेले अतिशय मनोज्ञ मिलिंददादा...याचा परतावा कसा देऊ? नगर-पुणे, नगर-मुंबई मार्गावरच ती शाळा लागते. कुतूहल मुद्दामच डावीकडे मान वळवायला लावायचं.मी टाळायचो.काय असेल आता?ती पोरं मोठी झाली असतील... आणि सगळ्यात जास्त तो अव्हेर, ते नाकारलेपणा पाहायला मन धजावत नव्हतं.तरी... गेलोच.सहज म्हणून विषय काढला.तो मुलगा कुठाय? तो वडील देवाघरी गेलेत म्हणणारा... थोडी जुजबी त्याचा बाप गेल्याबद्दलची माहिती दिली.हा... तो?आख्खा समुदाय ओरडला.हो... तोच...तो मोठा गायक झालाय...‘नाव काय,’ मी.समय....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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