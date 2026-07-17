Premium|Fort of Faith and Valor : सज्जनगड; हिंदवी स्वराज्याच्या संघर्षाचा आणि श्रद्धेचा अभेद्य साक्षीदार

डॉ. श्रीमंत कोकाटे - shrimantkokate1@gmail.comसह्याद्री पर्वतरांगेतील गडदुर्गांनी औरंगजेबाला सुमारे २६ वर्षे जेरीस आणले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हतबल झालेल्या हिंदूंना मोगल, आदिलशहा, पोर्तुगीज आणि सिद्दीविरुद्ध लढून जिंकण्याची अभंग प्रेरणा दिली. त्यांनी निर्जीव गडदुर्गांनादेखील मोगल-आदिलशहाविरुद्ध लढायला शिकवले. गडदुर्गांनी हातात हात घालून हिंदवी स्वराज्याचे संवर्धन केले. त्या गडदुर्गांपैकी महत्त्वाचा दुर्ग आहे, परळीगड ऊर्फ सज्जनगड!सज्जनगड अनेक नावांनी ओळखला जातो. सज्जनगडाच्या पायथ्याशी परळी नावाचे गाव आहे. त्यामुळे त्याला ‘परळीगड’ असेही म्हटले जाते. या गडावर आश्वलायन ऋषींचे वास्तव होते, त्यामुळे त्याला ‘आश्वलायनगड’ असे म्हटले जाते, अशी एक आख्यायिका आहे. आदिलशहा आणि मोगलांनी या गडाचे नाव बदलून त्याला ‘नवरसतारा’ असे नाव दिले होते. असा या गडाच्या नावांचा इतिहास आहे. या गडाचे बांधकाम शिलाहार राजा भोज याने अकराव्या शतकात केले. बहमनी सत्तेच्या विघटनानंतर हा गड आदिलशहाकडे आला. त्याने या गडावर अनेक वर्षे राज्य केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आदिलशाही, मोगलशाही नेस्तनाबूत करून लोककल्याणकारी हिंदवी स्वराज्याच्या निर्मितीसाठी त्यांच्या ताब्यात असणारे गडदुर्ग जिंकून घेण्याची मोहीम हाती घेतली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी २ एप्रिल १६७३ रोजी आदिलशहाच्या ताब्यात असलेला सज्जनगड जिंकून घेतला. त्याची डागडुजी केली. गडावर अनेक इमारती, मंदिरे बांधली. भक्कम बुरूज, मजबूत तटबंदी आणि अभेद्य महाद्वार बांधून गड अधिकच बलवान केला. हा गड वासोटा आणि अजिंक्यताऱ्याचा समन्वयक होता. अजिंक्यताऱ्याचा मदतनीस म्हणून सज्जनगडाची भूमिका महत्त्वपूर्ण होती. छत्रपती संभाजी महाराजांनी सज्जनगडावर येऊन स्वराज्याची उत्तम बांधणी केली होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर आणि छत्रपती संभाजी महाराजांच्या हत्येनंतर औरंगजेबाला वाटले, शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेले हिंदवी स्वराज्य आपण सहज जिंकून घेऊ; परंतु मराठ्यांनी छत्रपती राजाराम महाराज आणि महाराणी ताराराणी यांच्या नेतृत्वाखाली मोगलांविरुद्ध निकराची झुंज दिली. त्यांनी औरंगजेबाला सळो की पळो करून सोडले. एप्रिल १६७० मध्ये औरंगजेबाने अजिंक्यतारा ताब्यात घेतल्यानंतर लगेच परळीगडाला म्हणजेच सज्जनगडाला वेढा टाकला. शहाजादा आज्जम, नसीरुल्लाखान, फत्तेहुल्लाखान यांनी सज्जनगडाला चोहोबाजूंनी घेरले. औरंगजेब स्वतः सज्जनगडाच्या पायथ्याला छावणीमध्ये राहू लागला. अशा कठीण प्रसंगी बहिरजी सोनाळे हा मराठा सरदार परळीचा परिसर सोडून मुलूखगिरीला निघून गेला. हे ज्या वेळेस महाराणी ताराराणी यांना समजले तेव्हा त्यांनी संतापाने त्याला लिहिले, की ‘औरंगजेब गनिम घरात आला आहे. त्यास मारून काढावे ते गोष्ट न करिता आपण मुलूखगिरी करावयास लागले तरी फौजेनिसी परताने. .Premium|Pargad Fort History : स्वराज्याच्या दक्षिण सीमेवरील अजिंक्य पारगडाची प्रेरणादायी गाथा .गनिमावरी चालोन जावे. सातारा गेला तरी काय झाले! स्वामींच्या (शिवाजी महाराज) राज्यात शंभर किल्ले व चाळीस हजार सेना आहे. औरंगजेबाने सातारा घेतला तरी त्याचे निर्मूल (निर्मूलन) केले जाईल. प्रस्तुत गनीम सज्जनगडाच्या तळा पडला आहे. तरी तुम्ही राजश्री जयसिंग जाधवराव व राजश्री दादाजी साळुंखेराव व सरदारास उत्तेजन देऊन फौजेनिसी गनिमांवर कारवाई करा.’ सज्जनगड औरंगजेबाच्या ताब्यात जाऊ नये, त्याचे निर्मूलन करा. अशा प्रकारची प्रेरणा ताराराणी आपल्या सरदारास देतात. यावरून त्यांचा निर्भीडपणा, स्वाभिमान, शौर्य आणि दूरदृष्टी प्रकर्षाने जाणवते. औरंगजेबासारख्या क्रूर, पाताळयंत्री आणि बलाढ्य शत्रूला न घाबरता त्याच्या तावडीतून सज्जनगड वाचविण्यासाठी महाराणी ताराराणी निकराचा प्रयत्न करत होत्या. याद्वारे मोगलांविरुद्ध लढून स्वराज्याचे रक्षण करण्याची त्यांची दुर्दम्य इच्छाशक्ती प्रकर्षाने दिसते.फत्तेहुल्लाखानाने निवडक सैन्य घेऊन सज्जनगडाच्या बुरुजाजवळील खडकावर प्रवेश केला. गडामधील मराठे आणि फत्तेहुल्लाखानाचे सैन्य यांची हातघाईची लढाई सुरू झाली. बाणांचा, तोफांचा वर्षाव सुरू होता. औरंगजेबाने अख्खी मोगल फौज सज्जनगडाभोवती उभी केली होती. तो स्वतः जातीने लक्ष घालत होता. सैनिकांवर बक्षिसांचा वर्षाव करत होता. मराठा सैन्य मोगली फौजेला न जुमानता त्यांच्याविरुद्ध निर्भीडपणे लढत होते. मोगल जर गडात घुसले तर गड त्यांच्या ताब्यात जाईल, हे त्यांनी ओळखले. तेव्हा सिदोजी इंगवले, भिकाजी जाधव, गोविंद गोडबोले आणि त्यांच्या साथीदारांनी फत्तेहुल्लाखानाच्या सैन्यावर निकराचा हल्ला केला. त्यांनी मोगल फौज कापून काढली. अखेर उरलेल्या मोगल सैन्यांनी खडक सोडून पलायन केले. गडावरील परशुराम त्रिंबक व उद्धव गोसावी यांनी गडावरील मूर्ती घेऊन वासोटा दुर्ग गाठला व त्या सर्व मूर्ती सुरक्षित ठेवल्या.जून महिना उजाडला. धो धो पाऊस सुरू झाला. मोगल सैन्याची दाणादाण उडाली. पावसाळ्यापर्यंत किल्ला लढवायचा व मोगल फौजेचे हालहाल करायचे. त्यांच्याकडून भरपूर रक्कम घेऊन किल्ला ताब्यात द्यायचा व मोगल निघून गेले, की लगेच किल्ला ताब्यात घ्यायचा, असे नवे युद्धतंत्र मराठ्यांनी विकसित केले होते. असा संघर्ष औरंगजेबाच्या मृत्यूपर्यंत चालू होता. औरंगजेबाने अनेक किल्ले ताब्यात घेतले; पण त्याची पाठ फिरताच मराठ्यांनी ते परत जिंकून घेतले. त्याने अनेक किल्ले जिंकले; परंतु मराठ्यांची अस्मिता, स्वाभिमान आणि शौर्य त्याला कधीही जिंकता आले नाही.शहजादा आज्जम, मुखलिसखान, अब्दुलरहिम, तरबियतखान इत्यादींनी वाटाघाटी करून ९ जून १७०० रोजी सज्जनगड ताब्यात घेतला. १३ जून रोजी औरंगजेब सज्जनगडावर गेला. त्याने गडावरील सर्व मंदिरे जमीनदोस्त करण्याचा हुकूम दिला. मशिदीची डागडुजी केली व सज्जनगडाचे नाव बदलून त्याने ‘नवरसतारा’ असे ठेवले. त्याने मन्सूरखानाला किल्लेदारपदी नेमले. पुढे छत्रपती शाहू महाराजांनी सज्जनगड जिंकून घेतला. तो १८१८ पर्यंत मराठ्यांच्या ताब्यात होता. या गडावर रामदासी संप्रदायाचे संस्थापक समर्थ रामदास स्वामी यांचे वास्तव्य होते.राजा भोज याने बांधलेला, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकलेला, महाराणी ताराराणी यांनी रक्षिलेला सज्जनगड हा स्वराज्यातील महत्त्वाचा गड होता..सज्जनगडाचे भौगोलिक स्थानसज्जनगड हा सातारा जिल्ह्यात सातारा शहराच्या नैर्ऋत्य दिशेला सुमारे १० किलोमीटर अंतरावर आहे. हा गिरिदुर्ग प्रकारचा गड आहे. हा गड समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३,३५० फूट उंचीवर आहे. हा गड सह्याद्री पर्वताच्या निसर्गरम्य रांगेत वसलेला आहे. या गडावरून सभोवतालचे विहंगम दृश्य दिसते. गडावरून उरमोडी धरणाचा सुंदर जलाशय दिसतो. गडाची चढण कठीण नाही.सज्जनगडावरील प्रेक्षणीय स्थळेसज्जनगडावर प्रसिद्ध असे श्रीरामाचे मंदिर आहे. आंगलाई देवीचे मंदिर आहे. मारुती मंदिर आहे. रामघळ आहे. पाण्याचे टाके आहे. घोडाळ तळे आहे. समर्थ रामदास स्वामी यांचा मठ आहे. तसेच त्यांची समाधी आहे. गडावर प्रवेश करताना ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाद्वार’ दिसते. पर्शियन भाषेतील एक शिलालेख आहे. जीर्णावस्थेतील तटबंदी आणि बुरूज आहेत.सज्जनगडावर कसे पोहोचावे?सज्जनगड हा पुणे-कोल्हापूर महामार्गावरील सातारा शहरापासून नैर्ऋत्य दिशेला सुमारे १० किलोमीटर अंतरावर आहे. सातारा शहरापासून गडाच्या पायथ्याशी असणाऱ्या परळी गावापर्यंत एसटी बस जाते. खासगी वाहनाने गडाच्या माचीपर्यंत जाता येते. गडाच्या पायऱ्या मजबूत आहेत. बाराही महिने गड पाहण्यासारखा आहे. रात्री दहा ते सकाळी पाच वाजेपर्यंत गडावर प्रवेशासाठी बंदी असते. रात्री दहा वाजता महाद्वार बंद होते व सकाळी पाच वाजता ते उघडले जाते. सज्जनगड हा ऐतिहासिक घटनांनी व नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकलेला व महाराणी ताराराणी यांच्या शौर्याची, धैर्याची, निर्भीडपणाची, दूरदृष्टीची आणि स्वाभिमानाची साक्ष देणारा सज्जनगड आपण आवर्जून पाहिला पाहिजे. सज्जनगडापासून जवळच ठोसेघरचा धबधबा, कास पठारावरील वैविध्यपूर्ण फुले, अजिंक्यतारा, सातारा शहरातील जलमंदिर, अदालतवाडा, छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय, माहुली येथील महाराणी ताराराणी आणि छत्रपती शाहू महाराज यांचे समाधीस्थळ पाहता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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