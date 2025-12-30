Premium|Salman Khan Stardom : सलमान खान; वादग्रस्ततेतून उभा राहिलेला 'भाईजान'चा प्रवास

किशोर अर्जुन - kishor.opera@gmail.comसलमान खानच्या आजवरच्या सगळ्या कारकिर्दीकडे डोळसपणे पाहिले तर त्याची सिनेमातील प्रतिभा, सामाजिक प्रतिमा यांच्या दरम्यानचा लंबक सातत्याने लोकप्रियता, अपराधभाव, प्रायश्चित्त आणि स्वतःचेच नवनिर्माण यांना स्पर्श करताना दिसतो. या सगळ्यामुळे सलमानचे आयुष्य हे एखाद्या बहुरेषीय सिनेमाच्या गोष्टीसारखे आहे. ते एकाच पातळीवर किंवा एकाच पद्धतीने कधीही पाहता येणार नाही.आज वयाच्या साठाव्या वर्षात पदार्पण करताना सलमान खान हा फक्त बॉलीवूडमधील प्रदीर्घ काळ ‘स्टारडम’ अनुभवलेला कलाकार राहिलेला नाही तर, गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ बॉलीवूड आणि त्याचसोबत विविध निमित्ताने सातत्याने चर्चेचा केंद्रबिंदू राहिलेला आहे. साधारणतः भारतीय सिनेजगताचा विचार करताना एवढी दीर्घ वर्षे सकारात्मक आणि त्याचसोबत मोठ्या प्रमाणात नकारात्मक बाबींचा वेताळ आपल्या खांद्यावर वाहून नेणारा दुसरा कलाकार क्वचितच अन्य कोणी असेल..आज जो सलमान आपल्याला ‘दिसतो’ आहे, तो सुरुवातीच्या त्याच्या कोणत्याच सिनेमात नव्हता. ‘बीवी हो तो ऐसी’ या त्याच्या पहिल्या सिनेमातला किंवा त्यानंतर त्याला मुख्य भूमिकेत घेऊन आलेल्या ‘मैने प्यार किया’ ते पार अगदी पुढे जाऊन ‘कल्ट क्लासिक’ ठरलेल्या ‘अंदाज अपना अपना’, दरम्यानच्या ‘साजन’ अशा कोणत्याही सिनेमातील सलमान हा ‘सिक्स पॅक्स ॲब्स’वाला नव्हता. अत्यंत सर्वसामान्य शरीरयष्टी असलेला हा ‘हीरो’, दस्तुरखुद्द त्याच्या वडिलांनी, म्हणजेच सलीम खान यांनी लिहिलेल्या सिनेमातदेखील चालला नसता; मात्र असे असले तरी, या सामान्य दिसणाऱ्या मुलाने गेल्या चाळीस वर्षांपासून सिनेमा, दूरचित्रवाणी, जाहिरात, स्टेज शो आणि आता ओटीटी अशा सगळ्याच ठिकाणी आपला ठसा उमटवला आहे. या सगळ्या काळात प्रेक्षक मोठ्या प्रमाणात बदललेला असला तरी, येणाऱ्या प्रत्येक नव्या पिढीला सलमान हवासा वाटतो, अगदी त्याच्या सगळ्या गुणदोषांसकट. हे अत्यंत विरळ चित्र आहे आणि ते नाकारून चालणार नाही.शाहरुख, आमिर आणि सलमान या तिघांमध्ये सुरुवातीपासूनच व्यावसायिक स्पर्धा आहे. सलमानने शाहरुख आणि आमिरसोबत वेगवेगळ्या सिनेमांमध्ये एकत्र भूमिका केल्या आहेत आणि बॉक्स ऑफिसवर ते सिनेमे मोठ्या प्रमाणात यशस्वीदेखील झालेले आहेत. असे असले तरी, सलमान या दोघांपेक्षा अत्यंत वेगळा आहे. त्याच्याकडे आमिरसारखी विचारी, प्रायोगिक अभिनेता किंवा शाहरुखसारखा वैविध्यपूर्ण (वेळप्रसंगी नकारात्मक) भूमिका साकारणारा अभिनेता अशी कसलीच विशेष ओळख नाही. जोडीला तो जेव्हा नायक म्हणून रुजू इच्छित होता, त्या काळात शाहरुख, आमिर यांच्यासोबत अनिल कपूर, जॅकी श्रॉफ, सैफ अली खान, गोविंदा, अक्षय कुमार, सनी देओल, अजय देवगण, संजय दत्त आदी एकापेक्षा एक नायक बॉलीवूडमध्ये आपले स्थान बळकट करण्याचे प्रयत्न करत होते. त्यामुळे बहुधा सलमानला जाणीव झाली असावी, की आपण या सगळ्यात खूप वेगळा किंवा ग्रेट अभिनय करू शकत नाही, अशावेळी आपण गुंतागुंतीच्या, अभिनयकुशल भूमिका स्वीकारण्यापेक्षा साध्या, सरळ, भावस्पर्शी, समन्वयवादी, प्रेमळ, आत्मीय आणि प्रियदर्शी भूमिका साकारू. (जे त्याच्या अगोदरच्या कलाकारांच्या पिढीमध्ये ऋषी कपूरने केले होते.) जेणेकरून सर्वसामान्य प्रेक्षकाला आपलेसे वाटू आणि त्याची ही अभिनयाची रणनीती प्रत्येक सिनेमागणिक नक्कीच यशस्वी ठरली, हे आज त्याच्या सगळ्या सिनेमांकडे पहिले तर नक्कीच दिसते..Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .योगायोगाने सलमानची ही पडद्यावरील प्रतिमा निर्मितीची रणनीती पुढे त्याच्या एकूणच सार्वजनिक आयुष्यातील प्रतिमेला मोठ्या प्रमाणात साहाय्यभूत ठरली. २००२ मध्ये झालेली ‘हिट अँड रन’ प्रकरण, त्याचदरम्यान ऐश्वर्या रायसोबतचे प्रेम प्रकरण आणि ऐश्वर्या, तिचे पालक आणि पुढे अभिनेता विवेक ओबेरायने सलमानविरोधात केलेली अधिकृत पोलिस तक्रार, या सगळ्या प्रकाराला मिळालेले वळण आणि त्यापूर्वी साधारणत: १९९८ मध्ये ‘हम साथ साथ है’ सिनेमाच्या चित्रीकरणावेळी झालेले काळवीट शिकार प्रकरण, पुढे दाऊद इब्राहिम, याकूब मेनन यांच्यासोबतदेखील त्याचे नाव वेळोवेळी जोडले गेले. तर ‘२६/११ मुंबई हल्ल्या’बद्दल त्याने केलेल्या टिप्पणीबद्दल पुढे त्याने जाहीर माफी मागितली असली तरी, सलमानच्या एकूणच सार्वजनिक वागण्याबद्दल, बोलण्याबद्दल, नैतिकतेबद्दल वेळोवेळी प्रश्न उभे राहिले. तोवरच्या दोन दशकांत त्याने जे काही स्वतःभोवती यशाचे कोश विणले होते, त्यानेच त्याला करकचून बांधून टाकले. त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणात त्याला त्याचे आजवरचे ‘स्टारडम’ आता जीवघेणे वाटू लागले होते. त्याच्या चाहत्यांसमोर सलमानची पाठराखण आता नेमक्या कोणत्या मुद्द्यावर करायची, याबद्दल संभ्रम तयार झाला. तर त्याच्या टीकाकारांनी तर आता सलमान अध्याय संपलाच, असेच जवळपास जाहीर करून टाकले होते. कारण या काळात सलमान हा कलाकारापेक्षा अधिक वादग्रस्ततेचे जिवंत प्रतीक बनला होता. अशावेळी त्याने सुरुवातीपासून चोखंदळलेला प्रेमळ, सालस, प्रियदर्शी भूमिकांचा मार्ग पुन्हा एकदा अमलात आणायचा ठरवला. कारण भारतासारख्या निम्नशिक्षित देशात सिनेमात जे दाखवतात तेच सत्य आहे, असते, असे मानणारा एक मोठा जनसमुदाय आजही आहे. त्यामुळे आपले सार्वजनिक आयुष्य कितीही वादग्रस्त झालेले असले, तरी सर्वसामान्य प्रेक्षकांच्या भावनेला हात घालणारे आणि त्यांना भावनिकदृष्ट्या जवळच्या वाटणाऱ्या, आपल्याशा वाटणाऱ्या भूमिका सलमानने साकारण्यास सुरुवात केली. या काळात आलेले ‘बागबान’, ‘गर्व : प्राईड अँड ऑनर’, ‘तेरे नाम’, ‘मुझसे शादी करोगे’, ‘फिर मिलेंगे’पासून ते पुढे ‘वॉन्टेड’, ‘दबंग’, ‘बजरंगी भाईजान’ अशा मास सिनेमाचा हात त्याने धरला. आणि सुरुवातीच्या प्रेमळ नायकापासून ते समाजाला संरक्षण देणाऱ्या नायकाच्या भूमिका साकारण्यास सुरुवात केली. सलमानच्या सध्याच्या कोणत्याही सिनेमाकडे पाहिले तरी तो आपल्याभोवती काय ‘नॅरेटिव्ह’ रचत असतो, ते सहज लक्षात येते. तो सध्या सकृतदर्शनी लोककल्याणकारी, समाजाच्या भल्यासाठी हिंसा करणाऱ्या, (आणि त्या हिंसेला नैतिक अधिष्ठान मिळवून देणाऱ्या) भूमिका साकारू लागला आहे. यासाठी कधी दक्षिणेतील (त्यातही तमिळमधील) सिनेमांचे रिमेक आणि त्याचवेळेस अशा पद्धतीच्या सिनेमाची यशस्वी मांडणी करू शकणाऱ्या तमिळ दिग्दर्शकांना घेऊन सलमान हिंदी पडद्यावर येऊ लागला. या सगळ्या काळातील त्याच्या सिनेमांनी त्याला आपल्या सकारात्मक प्रतिमानिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात सहाय्य केले. सलमान आताशा फक्त सिनेमात नायकाची भूमिका साकारत नाही तर विविध माध्यमातून तयार केलेली आपली ‘भाईजान’ ही प्रतिमा जोपासण्याची पुरेपूर प्रयत्न करत असतो. त्याच्या आताच्या सिनेमाची गोष्ट काहीही असली तरी, सलमानची भूमिका ही नेहमीच ‘भाईजान’ची, भावनिक, समाजप्रेमी असेल, याची काळजी लेखक-दिग्दर्शक घेताना दिसतात किंवा तशी ती घ्यावी, यासाठी सलमान आग्रही असतो. त्यामुळे सलमान आता स्वतःला कलाकारापेक्षा त्याच्या एकूणच सामाजिक वावरातून ‘मिथक’ म्हणून रुजवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये..साधारणतः २००८ च्या काळात सलमानने दूरचित्रवाणीवर ‘दस का दम’मधून अँकर, प्रेसेंटर म्हणून आपली नवी इनिंग सुरू केली; पण त्याला टीव्हीवर खरी लोकप्रियता मिळाली ती त्यानंतर दोनच वर्षात सुरू झालेल्या हिंदी ‘बिग बॉस’मुळे. या कार्यक्रमातून सलमानची प्रतिमा सगळ्यांचे ऐकून घेणारा आणि नैतिक निर्णय देणारा मध्यस्थ अशी निर्माण झाली. आणि घराघरांत त्याला लोकप्रियता मिळू लागली. ही व्यक्ती न्याय करणारी आहे आणि न्यायाकडे सकारात्मकरीत्या पाहणारी आहे, अशी त्याची ओळख यामुळे मोठ्या प्रमाणात झाली. याचदरम्यान सलमाने सुरू केले ‘बीइंग ह्युमन’ फाउंडेशन. सलमानने या संस्थेच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांच्या हृदय शस्त्रक्रियांना मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आणि कित्येक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्त्या पुरवल्या आहेत. त्याचप्रमाणात कोविड काळात महाराष्ट्रातील विविध शहरांत स्थानिक प्रशासनांच्या सहकार्याने वैद्यकीय साहित्य आणि अन्नवाटप करण्यात आले. यामुळे सलमान म्हणजे ‘बीइंग ह्युमन’ हे समीकरण अधिक दृढ होत गेले.सलमान एका बाजूला एवढा लोकप्रिय कलाकार असूनदेखील तो ‘जसा आहे’, तसा तो ‘का आहे’? याचे काही एक ठोस उत्तर नाही. तसे ते कोणत्याही व्यक्तीबद्दल देता येणार नाही; पण तरीही या प्रश्नाचा वेध घेण्याचा प्रयत्न ‘बीइंग सलमान’ या पुस्तकात जासिम खान यांनी केला आहे, सलमानच्या आजवरच्या गुंतागुंतीच्या व्यक्तित्वाची आणि त्याच्या भोवतीच्या वेळोवेळी तयार होणाऱ्या वादाची बीजे त्याच्या अस्थिर बालपणात आणि त्याच्या बहुस्तरीय कौटुंबिक इतिहासात असल्याची नोंद या पुस्तकात केली आहे. तर देवप्रिय सान्याल यांच्या ‘सलमान खान : द मॅन, द अॅक्टर, द लेजेंड’ या पुस्तकात सलमानचे ‘वादांच्या गर्तेत सापडलेला सलमान असणे’ याला (प्रसार) माध्यमे (दोन्ही बाजूने) जबाबदार असल्याची टिप्पणी केली जाते. थोडक्यात सलमानच्या या दोन्ही चरित्रकारांमध्येदेखील सलमानच्या एकूण व्यक्तिमत्त्वाबद्दल एकमत किंवा एकवाक्यता असल्याचे दिसत नाही..हे सगळे असले तरी, एक बाब आवर्जून नोंदवली पाहिजे, ती म्हणजे सलमान आजही बॉलीवूडमधील सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ती आहे. त्याला दुखावणे कोणालाही आवडत नाही, (आणि त्याला दुखावून कोणीही आपले करिअर इथे करू शकत नाही, हेदेखील वारंवार सिद्ध झालेले आहे.) त्याच्या ‘गुडबुक’मध्ये राहण्यासाठी नव्या-जुन्या सगळ्याच कलाकारांचे सातत्याने प्रयत्न असतात. सलमानचे सिनेमे बॉक्स ऑफिसवर हिट होऊ दे की फ्लॉप; पण त्याचे चाहते कमी होत नाहीत. सलमानप्रमाणे आपल्या उजव्या हातात निळ्या रंगाचे चांदीचे ब्रेसलेट घातलेले कितीतरी तरुण सहज महाराष्ट्रासह मध्य आणि उत्तर भारतात दिसतात. तमिळ सिनेमात ‘सुपरस्टार’ रजनीकांत यांना चाहत्यांनी दिलेली ‘लार्जर दॅन लाइफ’ इमेज, बॉलीवूडमध्ये आपल्याला मिळवून घेण्यासाठी, स्वतःला तसे प्रस्थापित करण्यासाठी, स्वतःभोवती मिथक रचण्यासाठी सलमानने (आणि त्याच्या पीआर टीमने) नेहमीच प्रयत्न केला. आणि त्यामध्ये सलमान मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झालेलादेखील दिसतो. आपल्या वयाच्या या सहा दशकांत सलमानने आयुष्यात अनेक चढउतार नक्कीच पहिले आहेत. त्यातील त्याच्या ४० वर्षांच्या अभिनयाच्या प्रवासात त्याने आपल्यापरीने एका मोठ्या जनसमुदायाला नक्कीच रिजवले आहे. या वेळी त्याच्या सार्वजनिक आयुष्यातील एकूण वागणुकीवरून त्याला मोठ्या प्रमाणात टीका-टिप्पणीला, कायदेशीर बाबीना तोंड द्यावे लागले आहे; पण असे असले तरी सलमान वैयक्तिक आयुष्यात खलनायक नाही; मात्र तो नेहमीच अशा ठिकाणी उभा असतो जिथून त्याला वाद टाळणे अशक्य होऊन बसते आणि तो त्या वादाचा केंद्रबिंदू होऊन बसतो. असे म्हटले जाते, की हृतिक रोशन हा बॉलीवूडच्या बॉक्स ऑफिसवरील शेवटचा सुपरस्टार आहे, त्याप्रमाणेच सगळ्या वाद-विवादापलीकडे जाऊन सलमान खान हा बॉलीवूडमधील पहिला आणि शेवटचा ‘ब्रँड’ आहे. जो त्याने स्वतःच अत्यंत काळजीपूर्वक बनवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.