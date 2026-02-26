Premium|Sand Mining Policy Maharashtra : राजकीय अवकाश व्यापणारी वाळूची बाजारपेठ

प्रा. डॉ. प्रकाश पवार राज्यशास्त्र अधिविभागप्रमुख, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूरराज्यातील वाळू व्यवसाय आणि त्यातील लागेबांधे यांविषयी सातत्याने चर्चा होते. या व्यवसायाची कार्यपद्धती आणि राजकीय आशीर्वाद हाही चर्चेचा विषय असतो. वाळूची बाजारपेठ मोठी असून, हा राजकीय अर्थकारणाचा मुख्य घटक आहे, असेही मानले जाते. सध्याचे मानवी जीवन बाजारपेठेने पूर्णपणे व्यापले आहे. बाजारपेठेच्या तुलनेत कल्याणकारी राज्यसंस्थेचा प्रभाव ओसरलेला आहे. बाजारपेठ आणि राज्यसंस्था यांच्यामध्ये एक देवाणघेवाणीचे क्षेत्र व्यापक होत चालले आहे. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे मानवी जीवनात वाळूची बाजारपेठ अस्तित्वात आली आहे. केवळ वाळूची बाजारपेठ अस्तित्वात आली नाही, तर शहरी राजकीय अर्थकारणामध्ये वाळूची बाजारपेठ विस्तारलेली आहे. एवढेच नव्हे तर वाळूची बाजारपेठ जीवनावश्यक वस्तूंसारखी झाली आहे. या बाजारपेठेशी बिल्डर, छोटे व्यावसायिक, नगरसेवक, नगरसेवकांचे कार्यकर्ते, आमदार-खासदार, त्यांचे कार्यकर्ते सहकार चळवळीतील छोटे-मोठे नेते आणि त्यांचे कार्यकर्ते यांचा फार जवळून संबंध येतो. किंबहुना राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते यांच्या जीवनाच्या दिवसाची सुरुवात वाळूवरील चर्चेनेच होते. तसेच सकाळी वृत्तपत्रातून प्रकाशित होणाऱ्या बातम्या वाळूबद्दलची माहिती सतत देत असतात. विशेषतः वाळूची विपुलता, वाळूची टंचाई आणि अधोविश्वातील वाळूच्या हृदय हेलावून सोडणाऱ्या कथाही दररोज बातम्यांच्या स्वरूपात आपल्यासमोर येतात. यामुळे वाळूचे राजकीय अर्थकारण हा मुद्दा मानवी जीवनाच्या हृदयाला भिडला आहे. मानवी जग जवळपास वाळूने व्यापलेला आहे. सहारा ते अॅरिझोनापर्यंत पसरलेल्या विशाल वाळवंटांत प्रचंड वाळूचे ढिगारे आढळतात. जगभरातील समुद्रकिनारे वाळूने भरलेले आहेत. या पद्धतीने महाराष्ट्राची किनारपट्टी वाळूने भरलेली आहे. तरीही जग वाळूच्या टंचाईचा सामना करत आहे. पृथ्वीवरील जवळजवळ प्रत्येक देशात आढळणारी आणि अमर्याद असणारी वाळू कशी काय कमी पडू शकते? वाळूचे राजकीय अर्थकारणवाळू व्यवसाय क्षुल्लक आणि हार्ड वाटत असला, तरी वाळू हा आपल्या शहरी जीवनाचा एक सॉफ्ट घटक आहे. आधुनिक शहरे वाळू या कच्च्या मालापासून बनवली जातात. या शहरातील वाळू हाच मुख्य कच्चा माल आहे. शॉपिंग मॉल, कार्यालये आणि अपार्टमेंट ब्लॉक्स बांधण्यासाठी वापरला जाणारा काँक्रिट यांमध्ये वाळूचा वापर असतो. त्यांना जोडणारे रस्ते व मेट्रोचे पूल बांधण्यासाठी वाळूचा उपयोग केला जातो. समृद्धी महामार्ग, मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, पुणे आणि नागपूर येथील मेट्रो असे अनेक प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू आहेत. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, नाशिक, कराड येथील उड्डाणपूल याच प्रकारात मोडतात. या प्रकल्पांमध्ये डांबर, वाळू आणि रेती यांना एकत्र जोडत असते. प्रत्येक खिडकी, विंडशील्ड आणि स्मार्ट फोन स्क्रीनवरील काच वितळलेल्या वाळूपासून बनलेली असते. फोन आणि संगणकांमधील सिलिकॉन चीप्सही वाळूपासून आकाराला येतात. घरातील जवळपास प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणासह इतर वस्तू वाळूपासून बनवलेल्या असतात. यामुळे वाळू हे शहराचे इंधन झाले आहे.वाळूचे सार्वजनिक धोरणशहरी राजकीय अर्थकारणाचा वाळू व्यवसाय हा महत्त्वाचा घटक झाला आहे. हा बांधकाम क्षेत्रातील अत्यंत फायदेशीर व्यवसाय आहे. नदीपात्रातून किंवा खाणीतून वाळू उत्खनन, साठवणूक आणि विक्री केली जाते. या संदर्भात राज्य सरकारला सार्वजनिक धोरण ठरवावे लागले आहे. महाराष्ट्र सरकारने नवीन वाळू धोरण २०२५ लागू केले. त्या धोरणानुसार, आता वाळू गटाचे लिलाव करून किंवा स्थानिक व्यक्तींना हातपाटी पद्धतीने परवानगी दिली जाते. नवीन वाळू धोरणानुसार स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवाने मिळवावे लागतात. वाळू आणि रेतीचा पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक परवानगी मिळून वाळू उत्खनन आणि खडी वाळू साठवणूक केली जाते. या प्रक्रियेमध्ये परवानग्या हा घटक राजकीय आणि प्रशासकीय स्वरूपाचा आहे. तर वाळू उत्खनन, खडी-वाळू साठवणूक, वाळूची विक्री व वाहतूक यांचा संबंध थेटपणे आर्थिक गोष्टींशी येतो. यामुळे वाळू व्यवसाय हा राजकीय आणि आर्थिक या घटकांना जोडणारा एक पूल म्हणून उदयाला आला आहे.शहरी भागातील प्रत्येक वॉर्ड आणि प्रभागात वाळू, सिमेंट, वीट यांचा व्यवसाय असतो. प्रत्येक वॉर्ड-प्रभागात असे होलसेल व रिटेल व्यावसायिक असतात. शहरात सातत्याने बांधकाम व किरकोळ डागडुजीची कामे सुरू असतात. त्यामुळे या व्यावसायिकांची मिळून एक साखळी उदयाला आली आहे. घर बांधणी, रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांमुळे वाळूची मागणी कायम असते. नदीच्या वाळूला उत्तम पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळूंच्या कारखान्याला मोठी मागणी आहे. यामुळे या शहरी अर्थकारणात गुंतवणूक मोठी करावी लागते. पोकलेन, ट्रक अशी यंत्रे आणि साठवणुकीसाठी मोठ्या भांडवलाची गरज लागते. यामुळे हा शहरी अर्थकारण घटक राजकारणाशी जोडला गेला आहे. लोकप्रतिनिधी आणि या वाळू व्यवसाय यांच्यामध्ये एक प्रकारचे अदृश्य स्वरूपाचे देवाणघेवाणीचे संबंध असतात, असा बोलबाला शहरातील गल्लोगल्ली सुरू असतो..वाळूचा काळा बाजारमहाराष्ट्रातील प्रत्येक वृत्तपत्रात आठवड्यातून वाळू व्यवसायाशी संबंधित दोन-तीन बातम्या येतात. नागपूर शहरात वाळूचा तुटवडा असल्याची बातमी नुकतीच प्रसिद्ध झाली होती. काही व्यावसायिक या तुटवड्याचा फायदा घेत सरकारची फसवणूक करत आहेत. एका कंत्राटात ८० कोटी रुपयांची फसवणूक झाली, असा बोलबाला आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीमुळे विदर्भ आणि जिल्ह्यात सुरू असलेला गैरव्यवहार उघडकीस आला. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाला गांभीर्याने घेतले. वाळू व्यावसायिक रॉयल्टी देण्यात मागे पडत असून, बनावट पावत्यांच्या माध्यमातून सरकारची फसवणूक करत आहेत. पोलिसांच्या तक्रारीनंतर अंमलबजावणी संचनालयामुळे (र्इडी) हस्तक्षेप करावा लागला. सुमारे ४० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची जप्ती केली. १५० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारांचा दावा करण्यात आला आहे. वाळू उपसा करण्यासाठी पर्यावरण अनुमती आवश्यक असते आणि अवैध उत्खननावर निर्बंध आहेत. नदीपात्रात किंवा किनारी भागात उत्खनन करताना पर्यावरणीय नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. यामुळे शासनाचे पर्यावरण खाते आणि वाळूची बाजारपेठ यांच्यामध्ये देखील सातत्याने राजकीय अर्थकारण म्हणून कायदेशीर प्रक्रिया घडतात. थोडक्यात वाळूची बाजारपेठ हा घटक बाजार यंत्रणेचा केवळ भाग राहिला नाही. तर वाळूची बाजारपेठ आणि राज्यसंस्था यांच्यातील परस्पर संबंध हे एक नवीन क्षेत्र शहरी राजकीय अर्थकारणात उदयाला आले आहे.. 