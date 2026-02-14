Premium|Sangramdurga History: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याने अजरामर झालेला चाकणचा संग्रामदुर्ग

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रायरेश्वराच्या मंदिरात हिंदवी स्वराज्याची शपथ घेतली. त्यानंतर लगेच तोरणा आणि राजगडपाठोपाठ १६४७ मध्ये त्यांनी आदिलशहाच्या ताब्यात असणारा चाकणचा किल्ला जिंकून घेतला आणि त्याला ‘संग्रामदुर्ग’ असे नाव दिले. किल्लेदार फिरंगोजी नरसाळा आणि ३५० मावळ्यांच्या शौर्याने पावन झालेल्या संग्रामदुर्गचा वैभवशाली इतिहास अजरामर असाच आहे....पुणे जिल्ह्यातील चाकणमधील संग्रामदुर्ग हा भुईकोट किल्ला नेमका कधी आणि कोणी बांधला, याबद्दल स्पष्टपणे माहिती उपलब्ध नसली तरी त्याचे बांधकाम यादवकाळात झालेले असावे, असे अभ्यासकांचे मत आहे. यादवांनंतर हा किल्ला अल्लाउद्दीन खिलजी आणि त्यानंतर बहमणी सत्तेकडे गेला. बहमणी सत्ताकाळात दखणी मुसलमान आणि विदेशी मुसलमान असा अंतर्गत संघर्ष झाला. या संघर्षातूनच चाकणच्या संग्रामदुर्ग किल्ल्यात दखणी अमीरांनी सुमारे पाच हजार विदेशी मुसलमान ठार मारले, असे फेरिस्ताने नमूद केलेले आहे. ही घटना सुमारे १४९० मध्ये घडली.विशाळगड घेण्यासाठी आलेला बहमणी सरदार मलिक उत्तुजारला शिर्के आणि मोरे यांनी विशाळगडच्या जंगलात ठार केले. उरलेले सैन्य प्राण वाचविण्यासाठी चाकणच्या संग्रामदुर्गात आले. बहमणी साम्राज्यात फूट पडल्यानंतर चाकणचा संग्रामदुर्ग निजामशहाकडे आला. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आजोबा मालोजीराजे भोसले हे निजामाचे सरदार होते. मालोजीराजांनी निजामशाहीत मोठा पराक्रम गाजविला. शौर्य आणि कर्तृत्वाच्या बळावर मालोजीराजांना पुणे, सुपे, बारामती, इंदापूर आणि चाकणची जहागिरी मिळाली. त्यांनी या भागाचा कायापालट केला. प्रजेच्या संरक्षण आणि प्रगतीसाठी महाप्रयास केला. चाकणच्या किल्ल्याचे उत्तम संरक्षण केले. मालोजीराजांच्या इंदापूर लढाईतील मृत्यूनंतर त्यांचे पुत्र शहाजीराजे यांनी आपल्या या जहागिरीचे उत्तम प्रकारे पालनपोषण केले. त्यांनी चाकणच्या संग्रामदुर्गचा जीर्णोद्धार केला. त्याचे उत्तम असे मजबुतीकरण केले. १६३० पर्यंत चाकणचा संग्रामदुर्ग शहाजीराजांकडे होता. त्यानंतर हा किल्ला आदिलशहाकडे गेला..Premium|Pattagad Fort : शिवइतिहासाचा वारसा ‘विश्रामगड’.मोगल, आदिलशहा, निजामाची चाकरी करण्यापेक्षा स्वतःचे राज्य असावे, ही प्रेरणा राजमाता जिजाऊंनी निर्माण केली. भूमिपुत्रांच्या हिंदवी स्वराज्याचे स्फुल्लिंग राजमाता जिजाऊंनी पेटविले. आपल्या क्रांतिकारक मातेच्या मार्गदर्शनाखाली छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रायरेश्वराच्या मंदिरात हिंदवी स्वराज्याची शपथ घेतली. त्यानंतर लगेच म्हणजे १६४६ मध्ये त्यांनी तोरणा आणि राजगड हे दोन किल्ले जिंकले. तोरणा, राजगडपाठोपाठ १६४७ मध्ये त्यांनी आदिलशहाच्या ताब्यात असणारा चाकणचा किल्ला जिंकून घेतला आणि त्याला ‘संग्रामदुर्ग’ असे नाव दिले. चाकणच्या भुईकोट किल्ल्याचे ‘संग्रामदुर्ग’ असे नामकरण स्वतः छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलेले आहे. संग्रामदुर्गच्या किल्लेदारपदी त्यांनी फिरंगोजी नरसाळा यांची नेमणूक केली. फिरंगोजी हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याने, धैर्याने, चातुर्याने आणि प्रजेप्रती असणाऱ्या प्रेमाने भारावून गेले. त्यांनी संपूर्ण आयुष्य राजांच्या स्वराज्यनिर्मितीच्या कार्यात समर्पित करण्याचा संकल्प केला. त्यांनी चाकणच्या संग्रामदुर्गची उत्तम व्यवस्था लावली. दुर्गाच्या व्यवस्थेत आणि संरक्षणात कोणत्याही प्रकारची कसूर ठेवली नाही. सुमारे ३५० मावळ्यांसह ते दुर्गाचे रक्षण करत होते. १० नोव्हेंबर १६५९ ला भेटीच्या निमित्ताने छत्रपती शिवाजी महाराजांना ठार मारण्याच्या हेतूने आलेल्या अफझलखानाला त्यांनी यमसदनी पाठवले. ही वार्ता ऐकून प्रजेला आनंद झाला. संग्रामदुर्गचे किल्लेदार फिरंगोजी यांचा ऊर अभिमानाने भरून आला. त्यानंतर महाराजांनी आदिलशहाच्या ताब्यातील पन्हाळगड जिंकून घेतला.शिवाजी महाराज पन्हाळगडावर असतानाच आदिलशहाचा सरदार सिद्दी जोहरने पन्हाळ्याला वेढा घातला. या संधीचा फायदा घेऊन औरंगजेबाचा सरदार तथा मामा सुमारे सव्वा लाखांची फौज घेऊन स्वराज्यावर चालून आला. तो पुण्यामध्ये तळ ठोकून बसला होता. पुण्यापासून जवळच असणाऱ्या चाकणच्या संग्रामदुर्गावर त्याची नजर गेली. त्याने २१ जून १६६० रोजी त्याला वेढा घातला. त्याची फौज होती सुमारे २० हजार आणि संग्रामदुर्गात शिवाजी महाराजांचे सैन्य होते फक्त ३५०. संग्रामदुर्ग हा सुमारे ६५ एकरावर असलेला भुईकोट किल्ला. संग्रामदुर्ग आपण सहज जिंकून घेऊ, असे शायिस्तेखानाला वाटले. त्या हेतूने त्याने संग्रामदुर्गावर तोफांचा भडिमार सुरू केला. फिरंगोजी नरसाळा यांनी संग्रामदुर्गातून मोगली फौजेला तिखट प्रतिकार दिला. दुर्गाची तटबंदी खूप मजबूत होती. सुमारे नऊ बुरूज. तटबंदीची उंची सुमारे ५० फूट. सुमारे १० फूट रुंदी आणि त्याभोवती १५ फूट रुंद आणि ३० फूट खोलीचा खंदक अशी संग्रामदुर्गची रचना होती. त्याहीपेक्षा मोगलांच्या २० हजार फौजेला जेरीस आणणाऱ्या ३५० मावळ्यांची अजिंक्य, अभेद्य अशी स्वराज्यनिष्ठा होती. किल्ल्यात भरपूर रसद आणि दारूगोळा होता. संग्रामदुर्गातून फिरंगोजी नरसाळा यांनी शायिस्तेखानाच्या २० हजार फौजेच्या नाकी दम आणला. किल्ल्यातून दारूगोळ्यांचा मारा चालू होता..Premium|Rohida Fort History: रोहिडा किल्ल्याचा शिवकाळातील गौरवशाली इतिहास.हा सर्व वृत्तांत पन्हाळगडावर असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना हेरांमार्फत समजत होता. सुमारे दोन महिने संग्रामदुर्गचा रणसंग्राम सुरू होता. दिवसभर मोगल आणि मराठ्यांचे युद्ध सुरू असायचे. रात्र झाल्यानंतर युद्ध थांबायचे. रात्री किल्ल्यातून बाहेर पडून मराठा सैनिक मोगल छावणीवर हल्ला करून किल्ल्यात परत जायचे. शायिस्तेखानच्या २० हजार फौजेची तमा न बाळगता शिवाजी महाराजांचे ३५० मावळे फिरंगोजींच्या मार्गदर्शनाखाली मोगलांविरुद्ध निकराने लढत होते. त्यांच्या या पराक्रमाचे समकालीन कागदपत्रात आलेले वर्णन पुढीलप्रमाणे आहे, ‘‘पावसाची झड लागलेली, दारूगोळा भिजलेला, किल्ल्यातील शिबंदी आणि बाहेर असलेेले मराठ्यांचे सैन्य इतके प्रखर हल्ले करी की मोगल सैन्य धास्तावून जाई. या वेढ्यात सुरुंग काम करणारे आणि खंदक खाणणारे सोडा; पण मोगल सैन्याचेच तीनशे सैनिक मारले गेले आणि सहाशे जखमी झाले.’’धो धो पडणाऱ्या पावसात मोजक्या शिबंदीनिशी फिरंगोजी मोगलांच्या बलाढ्य फौजेविरुद्ध लढत होते. यश मिळण्याची सुतराम शक्यता नसणारा शायिस्तेखान हतबल झाला होता. संग्रामदुर्गसारखा लहान किल्ला जिंकण्यासाठी भलीमोठी २० हजारांची फौज असतानादेखील मराठ्यांच्या केवळ ३५० मावळ्यांनी त्याला जेरीस आणले. त्यामुळे त्याच्यावर नामुष्कीची वेळ आली. त्याला कोणत्याही बाजूने संग्रामदुर्गात शिरकाव करता येईना. त्याची छावणी गडाच्या उतरेस होती. मराठे आतून तोफांचा, बंदुकीचा, रॉकेट, अग्निगोळे, दगडांचा मारा करीत असत. रात्र झाली की मोगलांच्या छावणीवर हल्ला करायचा व किल्ल्यात जायचे अशी हातघाईची लढाई सुरू झाली. किल्ल्याच्या समोर लाकडी धमधमे बांधून त्यावर तोफा चढवून मोगलांनी गडावर तोफांचा मारा सुरू केला. शायिस्तेखानाच्या छावणीपासून गडाच्या तटबंदीपर्यंत खंदक खाणीत मोगलांनी गडाच्या ईशान्य कोपऱ्यावरील बुरुजाखाली सुरुंग लावला. १४ ऑगस्ट १६६० रोजी तो सुरुंग उडविण्यात आला. बुरुजावरून लढणारे मराठे त्या भूसुरुंग स्फोटात शहीद झाले. गडातील मराठा सैनिकांनी मातीची तात्पुरती तटबंदी तयार करून त्या ढिगाऱ्याआडून मोगलांविरुद्ध लढा कायम ठेवला..१५ ऑगस्टला मोगल सैन्य गडात घुसले. हातघाईची लढाई झाली. शेवटी फिरंगोजींनी गड मोगलांच्या ताब्यात दिला. या लढाईत अनेक मराठे मारले गेले. मोगलांचे सुमारे तीनशे सैनिक ठार झाले; तर सुमारे सहाशे जखमी झाले. औरंगजेबाने संग्रामदुर्गाचे नामकरण इस्लामगड; तर चाकणचे नाव इस्लामाबाद केले. सुमारे ५६ दिवस केवळ ३५० सैनिकांच्या मदतीने फिरंगोजी नरसाळे यांनी मोगलांच्या २० हजार फौजेविरुद्ध लढा दिला. त्यांचा हा संग्रामदुर्गचा रणसंग्राम सुवर्णाक्षरांनी कोरून ठेवावा, असा आहे. फिरंगोजींच्या या पराक्रमाचे शिवाजी महाराजांनी राजगडावर मुक्त कंठाने कौतुक केले. १६६० मध्ये शायिस्तेखानाने जिंकलेला संग्रामदुर्ग छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६७० मध्ये जिंकून घेतला. त्याचे ‘संग्रामदुर्ग’ हे नाव कायम केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्यामुळे, पराक्रमामुळे आणि हिंदवी स्वराज्यामुळे ‘चाकणचा संग्रामदुर्ग' हे नाव आणि वैभवशाली इतिहास अजरामर झाला.संग्रामदुर्गचे भौगोलिक स्थानसंग्रामदुर्ग पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर पुण्यापासून सुमारे ३० किलोमीटर अंतरावर आहे. तो सुमारे ६५ एकरवर बांधण्यात आलेला आहे.संग्रामदुर्गमधील प्रेक्षणीय स्थळेसंग्रामदुर्ग भुईकोट किल्ला आहे. भग्नावस्थेतील तटबंदी, बुरूज आणि बुजलेला खंदक आहे. गडाला पूर्वाभिमुख प्रवेशद्वार आहे. गडाच्या आतील वास्तू नष्ट झालेल्या आहेत. गडामध्ये चक्रेश्वराचे देवालय आहे. एक मशीद आहे. गडाभोवती चाकण शहर आहे. गडाचा तट पाडून गडातूनच सार्वजनिक रस्ता करण्यात आलेला आहे.संग्रामदुर्गला जाण्याचा मार्गपुणे-नाशिक महामार्गावर तसेच तळेगाव- दाभाडे- शिक्रापूर महामार्गावर चाकण हे शहर आहे. या शहरात 'संग्रामदुर्ग' आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकलेला, किल्लेदार फिरंगोजी नरसाळा आणि ३५० मावळ्यांच्या शौर्याने पावन झालेला संग्रामदुर्ग आवर्जून पाहावा, असा आहे. 