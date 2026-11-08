Premium|Sant Kabir Philosophy : संत कबीरांच्या चादरीच्या भजनाचा गूढ अर्थ काय? ताणा-बाण्यातून उलगडते मानवी शरीराचे तत्त्वज्ञान

शेफाली वैद्य - saptrang@esakal.comगेली अनेक दशके भारत सरकार हातमाग विणकरांना जो सर्वोच्च सन्मान प्रदान करते, तो याच संत कबीरांच्या नावाने ओळखला जातो. हे नामकरण मला फार बोलके आणि सार्थ वाटते. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय हातमाग वस्त्रोद्योगाची चादर जपण्याची जबाबदारी एका नव्या राष्ट्राच्या खांद्यावर आली होती. ब्रिटिशांनी भारतीय वस्त्रोद्योग संपवायचे अनेक पद्धतीशीर प्रयत्न केले, तरीही भारतीय हातमाग उद्योग पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात ब्रिटिशांना अपयश आले. इतिहासकार तीर्थंकर रॉय यांच्या मते स्पर्धा विषम असूनही भारतीय हातमाग उद्योग ब्रिटिश वसाहतवादाला कधीच पूर्णपणे शरण गेला नाही.संत कबीरांची ही सुंदर रचना अगदी कुमार गंधर्वांपासून ते लता मंगेशकरांपर्यंत अनेक दिग्गज गायक-गायिकांनी आपापल्या ढंगात गायलेली आहे. संत कबीर स्वतः विणकर होते. त्यांच्या बऱ्याच निर्गुणी भजनांमध्ये आपल्याला विणकामाचा संदर्भ सापडतो. पण ही कबीरांची सर्वांत प्रसिद्ध रचना. मानवी शरीर म्हणजे दैवी हातांनी विणलेली एक झिरझिरीत चादर आहे, हे रूपक कबीरांनी ह्या पदात वापरलेले आहे.काहे कै ताना काहे कै भरनी,कौन तार से बीनी चदरिया ॥इंगला पिंगला ताना भरनी,सुखमन तार से बीनी चदरिया ॥सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी,ओढ़ि कै मैली कीनी चदरिया ॥दास कबीर जतन करि ओढ़ी,ज्यों कीं त्यों धर दीनी चदरिया ॥ह्या भजनातला पहिलाच विचार प्रश्न रूपाने येतो. कुठलाही कुशल विणकर जेव्हा एखादे वस्त्र हातात घेतो तेव्हा तो सर्वप्रथम त्या वस्त्राचा धागा चाचपतो. ताणा कोणता, बाणा कोणता, सूत किती काउंटचे, हे तो विणकर आधी पडताळून पाहतो. संत कबीरांनी मानवी शरीरासाठी चादरीचे रूपक वापरलेले आहे, कारण कबीराचे ज्ञान हे विणण्याच्या प्रत्यक्ष कृतीतून आलेले ज्ञान आहे. शरीराला वस्त्राची उपमा देणे हा विचार काही भारतीय तत्त्वज्ञानाला नवीन नाही. अगदी वेदांपासून ते गीतेपर्यंत मानवी शरीराला वस्त्राची उपमा दिली गेलेली आहे. पण कबीरांचे रूपक प्रत्यक्ष अनुभवातून आलेले असल्यामुळे महत्त्वाचे आहे..Premium|Study Room : तिसऱ्या महायुद्धाची भीती वाढतेय; युद्धापेक्षाही जगासमोर कोणते मोठे संकट?.ही शरीररूपी तलम झिरझिरीत चादर सगळ्यांनाच मिळाली आहे. देवांना, माणसांना आणि मुनींनाही. पण सगळ्यांनीच ती मळवली आहे. कबीरांच्या रचनेचा कळस शेवटच्या ओळीत आहे. कबीर स्वतःला दास म्हणवतात. त्यांनी चादर पांघरली. वापरली, पण जपून. शरीररूपी चादर त्यांनी घडी करून कपाटात ठेवली नाही. वापरली. म्हणजे कबीर शरीर नाकारत नाहीत, जगणे टाळत नाहीत. पण त्यांनी शरीर काळजीपूर्वक, वासनेचा मल लागू न देता वापरलेली आहे. ‘ज्यों कीं त्यों धर दिनी’ हे शब्द भारतीय अध्यात्मातील एका मोठ्या कल्पनेला अतिशय साध्या घरगुती भाषेत मांडतात. शरीररूपी ईश्वरी ठेव जशी मिळाली तशी जपून परत करणे ही जबाबदारीची, कर्तव्याची भाषा आहे.म्हणूनच गेली अनेक दशके भारत सरकार हातमाग विणकरांना जो सर्वोच्च सन्मान प्रदान करते तो याच संत कबीरांच्या नावाने ओळखला जातो. हे नामकरण मला फार बोलके आणि सार्थ वाटते. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय हातमाग वस्त्रोद्योगाची चादर जपण्याची जबाबदारी एका नव्या राष्ट्राच्या खांद्यावर आली होती. ब्रिटिशांनी भारतीय वस्त्रोद्योग संपवायचे अनेक पद्धतीशीर प्रयत्न कसे केले ते आपण ह्या आधीच्या लेखांमधून तपशीलवारपणे बघितलेले आहे. तरीही भारतीय हातमाग उद्योग पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात ब्रिटिशांना अपयश आले. इतिहासकार तीर्थंकर रॉय यांच्या मते स्पर्धा विषम असूनही भारतीय हातमाग उद्योग ब्रिटिश वसाहतवादाला कधीच पूर्णपणे शरण गेला नाही.स्वतंत्र भारताला वारशात मिळालेला हातमाग वस्त्रोद्योग जखमी होता, पण मृतप्राय नव्हता. पण त्याला औषधपाण्याची गरज होती. हे काम करून दाखवले एका कर्तबगार स्त्रीने. त्यांचे नाव कमलादेवी चट्टोपाध्याय. मूळच्या मंगळूर इथल्या एका सधन सारस्वत कुटुंबात जन्मलेल्या कमलादेवींनी बंगाली लेखक हरिन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय ह्यांच्याशी विवाह केला आणि त्या कमलादेवी चट्टोपाध्याय झाल्या. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात त्यांचा सहभाग होता. पण त्यांचे खरे काम भारतीय हातमाग उद्योगाला नवसंजीवनी देण्याचे ठरले..हस्तकला आणि हातमाग वाचवण्याचे कमलादेवींचे अथक काम स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सुरू झाले. तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंनी कमलादेवींची नियुक्ती हस्तकला मंडळाच्या प्रमुखपदी केली. पण नंतर ते पद सोडल्यानंतरही कमलादेवींनी आपले काम थांबवले नाही. तंचोई ब्रोकेड, कलमकारी आणि इकत यांच्या पुनरुज्जीवनाचे श्रेय केवळ कमलादेवी चट्टोपाध्याय आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनाच जाते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा हस्तकला आणि वस्त्रोद्योग ह्या दोन्ही क्षेत्रांत कारागीर काम करत होते, पण संपूर्ण क्षेत्राला एक प्रकारची मरगळ आली होती. नवा विचार, नवे डिझाइन्स, साऱ्याचीच वानवा होती. कमलादेवींनी भारताच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन विणकरांची, हस्तकलेच्या कारागिरांची प्रत्यक्ष भेट घेतली, त्यांचे काम, त्यांना येणाऱ्या अडचणी प्रत्यक्ष जाणून घेतल्या आणि त्यांना नवी दिशा दिली. इतिहासकार निको स्लेट यांनी २०२४ मध्ये लिहिलेल्या कमलादेवींच्या चरित्रात एक विलक्षण प्रसंग आहे. हस्तकला मंडळाच्या अध्यक्ष म्हणून दक्षिण भारताचा दौरा करताना कमलादेवींना कळले, की एका छोट्या गावातील हातमाग विणकर वाढत्या अडचणींमुळे आपला व्यवसाय सोडण्याच्या बेतात आहेत. भर मे महिन्याच्या रणरणत्या उन्हात त्या डोक्याला ओला टॉवेल गुंडाळून जीपने त्या गावात पोहोचल्या. ते गाव होते पोचमपल्ली. त्यांनी दिलेल्या आर्थिक मदतीच्या आणि प्रोत्साहनाच्या जोरावर पोचमपल्ली इकत विणकामाचे एक भरभराटीचे केंद्र बनले. आज पोचमपल्लीमध्ये एक टेक्सटाईल पार्क आहे, एक सुसज्ज वस्त्रकला संग्रहालय आहे आणि मुख्य म्हणजे तेथे तरुण विणकरांची संख्या वाढती आहे.तरुण पिढीला हातमागाकडे आकर्षित करायचे असेल, तर विणकराला पैसा हवा, तसाच सन्मानही हवा, जो प्राचीन भारतात त्यांचा अधिकार होता. पण पुढे इस्लामी आक्रमणानंतर त्यांचे स्वातंत्र्य आणि सन्मान गेले पण पैसे टिकून राहिले होते. पण ब्रिटिश काळात पैसे आणि सन्मान ह्या दोन्ही गोष्टी भारतीय विणकारांकडून जबरदस्तीने हिरावून घ्यायचे अनेक प्रयत्न झाले, ते आपण ह्या लेखमालेतून जाणून घेतलेच आहे. भारतीय विणकराचा कलाकार ते कारागीर ते कामगार हा उतरत्या भाजणीचा प्रवास थांबवणे ह्यासाठी स्वतंत्र भारतात युद्धपातळीवर प्रयत्न होणे आवश्यक होते आणि तसे ते झालेही. मास्टर क्राफ्ट्सपर्सन आणि मास्टर विणकरांसाठी १९६५ मध्ये राष्ट्रीय पुरस्कार सुरू झाले. हातमागाचा वारसा जिवंत ठेवणाऱ्या आणि पारंपरिक कौशल्ये पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवणाऱ्या श्रेष्ठ विणकरांना दरवर्षी संत कबीर पुरस्कार दिला जातो. त्यात सुवर्णमुद्रा, शाल, प्रमाणपत्र आणि ताम्रपत्र असते. आजच्या तारखेला संत कबीर हातमाग पुरस्कारासोबत साडेतीन लाख रुपये, तर राष्ट्रीय हातमाग पुरस्कारासोबत दोन लाख रुपये दिले जातात. कबीरांची झिनी चदरीया आज राष्ट्राचा वारसा झालेली आहे..या सन्मानांमध्ये कमलादेवींचे नावही विणले गेले आहे. महिला विणकरांसाठी राखीव असलेले राष्ट्रीय हातमाग पुरस्कार कमलादेवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार म्हणून ओळखले जातात. चौथ्या अखिल भारतीय हातमाग कलाकार जनगणनेनुसार देशातील हातमाग उद्योगात स्त्रियांचा वाटा सत्तर टक्क्यांहून अधिक आहे. ७ ऑगस्ट १९०५ रोजी कोलकात्याच्या टाउन हॉलमध्ये भरलेल्या प्रचंड सभेत ब्रिटिश मालावरील बहिष्काराचा ठराव संमत झाला आणि स्वदेशी चळवळीला औपचारिक सुरुवात झाली. एकशे दहा वर्षांनी तीच तारीख राष्ट्रीय हातमाग दिनासाठी निवडली गेली. ७ ऑगस्ट २०१५ रोजी चेन्नईमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत पहिला राष्ट्रीय हातमाग दिन साजरा झाला. त्याच दिवशी इंडिया हँडलूम ह्या टॅगचे अनावरण झाले. तेव्हापासून गेली दहा वर्षे राष्ट्रीय हातमाग दिवस मोठया दिमाखात दरवर्षी साजरा होतो.पण हे सरकारी पातळीवरचे प्रयत्न कौतुकास्पद असले तरी पुरेसे नाहीत. भारतीय विणकाम उद्योगाला जर परत पुनर्प्रतिष्ठा मिळवून द्यायची असेल, तर सध्या ह्या क्षेत्रात काय सुरू आहे हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत आपण भारतीय वस्त्रकलेचा भूतकाळ आणि इतिहास समजून घेतला. पुढच्या काही लेखांमधून आपण भारतीय वस्त्रकलेचे वर्तमान आणि भविष्य जाणून घेणार आहोत. कबीरांची झिनी चदरिया मैली न होऊ देण्याची जबाबदारी प्रत्येक भारतीय नागरिकाची आहे. कसे ते आपण पुढच्या काही लेखांमधून जाणून घेऊ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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