साप्ताहिक

Premium|Health tips Marathi : शिस्तबद्ध सकाळ, सुदृढ आयुष्य; पूर्वजांच्या ज्ञानाला विज्ञानाची साथ, आजच सुरू करा नवी दिनचर्या

Healthy Morning Routine Tips : सकाळच्या शिस्तबद्ध सवयी आणि योग्य दिनचर्या हाच औषधमुक्त आयुष्याचा खरा पाया असून, पूर्वजांनी सांगितलेल्या आणि विज्ञानाने मान्य केलेल्या या नियमांचे पालन केल्यास आपण दिवसभर उत्साही, कार्यक्षम आणि शारीरिकदृष्ट्या सुदृढ राहू शकतो.
साप्ताहिक टीम
डॉ. सुबोध देशमुख

आरोग्य हीच खरी संपत्ती आहे आणि तिचे रक्षण करणे आपल्या हातातील सकाळच्या वेळेवर अवलंबून आहे. शिस्तबद्ध जीवनशैली आणि साध्या सवयी आपल्याला औषधमुक्त आयुष्याकडे घेऊन जातात. आजपासूनच यातील सवयी अंगीकारून आपण आपल्या आयुष्याला एक नवीन आणि सुदृढ दिशा देऊ या. या सवयी लावून घेण्यासाठी सुरुवातीला थोडे कष्ट लागतील, पण त्याचे फळ आयुष्यभर मिळते.

सकाळची सुरुवात कशी होते, यावर आपला संपूर्ण दिवस अवलंबून असतो. आपल्या पूर्वजांनी सांगितलेल्या सकाळच्या सवयींना आजच्या विज्ञानानेसुद्धा मान्यता दिली आहे. सकाळी लवकर उठणे आणि काही साध्या गोष्टींचे पालन करणे आपल्याला अनेक आजारांपासून दूर ठेवू शकते. सकाळच्यावेळी केलेली छोटीशी गुंतवणूक आपल्याला दिवसभर उत्साही आणि कार्यक्षम ठेवण्यासाठी पुरेशी असते. आरोग्याची खरी गुरुकिल्ली आपल्या सकाळच्या दिनचर्येमध्ये दडलेली आहे, हे आपण विसरता कामा नये.

