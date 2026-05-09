Premium|Health tips Marathi : शिस्तबद्ध सकाळ, सुदृढ आयुष्य; पूर्वजांच्या ज्ञानाला विज्ञानाची साथ, आजच सुरू करा नवी दिनचर्या

डॉ. सुबोध देशमुखआरोग्य हीच खरी संपत्ती आहे आणि तिचे रक्षण करणे आपल्या हातातील सकाळच्या वेळेवर अवलंबून आहे. शिस्तबद्ध जीवनशैली आणि साध्या सवयी आपल्याला औषधमुक्त आयुष्याकडे घेऊन जातात. आजपासूनच यातील सवयी अंगीकारून आपण आपल्या आयुष्याला एक नवीन आणि सुदृढ दिशा देऊ या. या सवयी लावून घेण्यासाठी सुरुवातीला थोडे कष्ट लागतील, पण त्याचे फळ आयुष्यभर मिळते.सकाळची सुरुवात कशी होते, यावर आपला संपूर्ण दिवस अवलंबून असतो. आपल्या पूर्वजांनी सांगितलेल्या सकाळच्या सवयींना आजच्या विज्ञानानेसुद्धा मान्यता दिली आहे. सकाळी लवकर उठणे आणि काही साध्या गोष्टींचे पालन करणे आपल्याला अनेक आजारांपासून दूर ठेवू शकते. सकाळच्यावेळी केलेली छोटीशी गुंतवणूक आपल्याला दिवसभर उत्साही आणि कार्यक्षम ठेवण्यासाठी पुरेशी असते. आरोग्याची खरी गुरुकिल्ली आपल्या सकाळच्या दिनचर्येमध्ये दडलेली आहे, हे आपण विसरता कामा नये..१. सूर्योदयापूर्वी उठण्याचे महत्त्वसकाळी लवकर उठल्यामुळे आपल्याला स्वतःसाठी पुरेसा वेळ मिळतो आणि दिवसाची सुरुवात शांततेत होते. निसर्गाच्या चक्राशी जुळवून घेतल्याने शरीरातील ऊर्जा पातळी वाढते. लवकर उठल्यामुळे मेंदूला शुद्ध प्राणवायू मिळतो आणि एकाग्रता सुधारते. त्यामुळे मनावरचा ताण कमी होतो आणि दिवसभराच्या कामांचे नियोजन करणे सोपे जाते. उशिरा उठल्यामुळे होणारी धावपळ आणि चिडचिड टाळता येते. सकाळी लवकर उठणे हे शिस्तबद्ध आणि यशस्वी जीवनाचे पहिले लक्षण मानले जाते. आरोग्याची गुपिते सूर्योदयाच्या कोवळ्या किरणांमध्ये दडलेली असतात.२. उठल्याबरोबर पाणी पिणेरात्रभर शरीर निर्जळीकरण अवस्थेत असते, म्हणून सकाळी उठल्याबरोबर पाणी पिणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे रक्तातील विषारी घटक बाहेर पडण्यास मदत होते आणि पचनसंस्था साफ होते. कोमट पाणी प्यायल्यामुळे चयापचय क्रिया वेगाने होते आणि वजन कमी करण्यास मदत मिळते. शरीरातील अंतर्गत अवयवांना कार्यक्षम करण्यासाठी पाण्याची भूमिका महत्त्वाची ठरते. त्वचेवर नैसर्गिक चकाकी येते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कायमचा दूर होतो. चहा किंवा कॉफी घेण्यापूर्वी पाणी पिणे ही शरीरासाठी एक प्रकारची स्वच्छता मोहीमच आहे. एआयच्या साथीने वृद्धत्वाचा आनंद.३. मोबाईलपासून लांब राहण्याचा संकल्पसकाळी उठल्याबरोबर मोबाईल बघण्याच्या सवयीमुळे मेंदूवर विनाकारण माहितीचा मारा होतो. नोटिफिकेशन आणि मेसेजमुळे दिवसाच्या सुरुवातीलाच मनाची शांतता भंग पावते. किमान पहिला एक तास मोबाईल न वापरता स्वतःशी संवाद साधणे गरजेचे असते. मोबाईलमधल्या निळ्या प्रकाशामुळे डोळ्यांवर ताण येतो आणि डोकेदुखीची समस्या उद्भवू शकते. ही सवय सोडल्याने सर्जनशीलता वाढू शकते आणि आपण अधिक कार्यक्षम होऊ शकतो. दिवसाची सुरुवात सकारात्मक विचारांनी करणे मानसिक आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असते.४. कोवळ्या सूर्यप्रकाशाची आवश्यकतासकाळच्या कोवळ्या सूर्यप्रकाशामुळे आपल्या शरीरात 'ड' जीवनसत्त्वाची निर्मिती होण्यास मोठी मदत होते. हे हाडांच्या मजबुतीसाठी गरजेचे असते. सूर्यप्रकाशामुळे शरीरातील आनंदी संप्रेरके म्हणजेच सेरोटोनिनची निर्मिती वाढते. यामुळे नैराश्य दूर होते आणि मनाला एक प्रकारची सकारात्मक ऊर्जा मिळते. त्वचेच्या काही आजारांवर कोवळा सूर्यप्रकाश नैसर्गिक औषध म्हणून काम करतो. शरीराचे जैविक घड्याळ नीट चालवण्यासाठी सूर्यप्रकाशाचा संपर्क असणे आवश्यक आहे. सकाळच्यावेळी बाल्कनीमध्ये किंवा अंगणात दहा ते पंधरा मिनिटे बसणे ही आरोग्यासाठीची उत्तम गुंतवणूक आहे..५. योगासने आणि प्राणायामाचा सरावसकाळी केलेली योगासने शरीराची लवचिकता वाढवतात आणि स्नायूंना बळकटी देतात. प्राणायामामुळे फुप्फुसांची कार्यक्षमता वाढते आणि रक्तातील ऑक्सिजनचे प्रमाण सुधारते. मनाला शांत करण्यासाठी आणि एकाग्रता वाढवण्यासाठी ध्यानधारणा करणे उपयुक्त ठरते. यामुळे दिवसभर येणाऱ्या तणावाचा सामना करण्याची ताकद शरीराला मिळते. योगामुळे रक्ताभिसरण प्रक्रिया सुधारते आणि शरीरातील सर्व चक्रे संतुलित राहतात. स्वतःच्या शरीराशी आणि श्वासाशी जोडले जाणे हा आरोग्याचा खरा मंत्र आहे.६. सकाळी वेगाने चालण्याचा व्यायामसकाळी तीस मिनिटे वेगाने चालल्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते आणि रक्ताभिसरण सुरळीत होते. यामुळे शरीरातील अतिरिक्त कॅलरीज जळतात आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. सकाळी चालल्यामुळे शुद्ध हवा मिळते, त्यामुळे फुप्फुसे स्वच्छ होतात. स्नायूंना व्यायाम मिळाल्याने दिवसभर आळस जाणवत नाही आणि उत्साह टिकून राहतो. चालणे हा सर्व वयोगटातील लोकांसाठी सर्वात सोपा आणि परिणामकारक व्यायाम प्रकार आहे. नियमित चालण्यामुळे मधुमेह आणि रक्तदाबाचा धोका खूप प्रमाणात कमी होऊ शकतो..७. पौष्टिक आणि संतुलित नाश्तासकाळचा नाश्ता हा दिवसातील सर्वात महत्त्वाचा आहार मानला जातो, तो शरीराला इंधन देतो. नाश्त्यामध्ये प्रथिने आणि फायबरयुक्त पदार्थांचा समावेश असणे खूप गरजेचे आहे. नाश्ता टाळल्यामुळे दिवसभर थकवा जाणवतो आणि दुपारच्या जेवणात आपण जास्त खातो. मोड आलेली कडधान्ये किंवा फळे यांचा समावेश नाश्त्यात करणे आरोग्यासाठी हिताचे आहे. यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर राहते आणि कामात मन लागते. पोटभर आणि पौष्टिक नाश्ता करणे ही सुदृढ शरीराची पहिली पायरी आहे.८. दिवसाचे नियोजन आणि वेळापत्रकसकाळी शांत चित्ताने दिवसाच्या कामांची यादी केली, तर गोंधळ होत नाही. कामांचे प्राधान्य ठरवल्यामुळे ताण कमी होतो आणि उत्पादकता वाढते. वेळेचे योग्य नियोजन केल्यामुळे स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी वेळ काढता येतो. यामुळे मनावर कामाचे ओझे राहत नाही आणि आपण शांत राहू शकतो. ध्येय निश्चित केल्यामुळे दिवसाच्या अखेरीस आपल्याला समाधानाची भावना मिळते. विस्कळीत कामे आरोग्यावर ताण निर्माण करतात, म्हणून नियोजन महत्त्वाचे आहे..९. तेलाने मसाज किंवा अभ्यंगस्नानसकाळी शरीराला कोमट तेलाने मसाज केल्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि त्वचा मऊ राहते. यामुळे स्नायूंचा थकवा दूर होतो आणि सांधेदुखीपासून आराम मिळू शकतो. आयुर्वेदानुसार अभ्यंगस्नान हे शरीराचे संरक्ष एआयच्या साथीने वृद्धत्वाचा आनंद.१३. निसर्गाशी आणि झाडांशी संपर्कसकाळी बागेत किंवा झाडांसोबत वेळ घालवल्यामुळे मानसिक ताण पूर्णपणे दूर होतो. झाडांना पाणी घालणे किंवा मातीशी संपर्क असणे हा आरोग्यासाठी सुखद अनुभव आहे. हिरवा रंग डोळ्यांना थंडावा देतो आणि मनाला शांत करतो. निसर्गाच्या सान्निध्यात राहिल्याने आपले आरोग्य नैसर्गिकरित्याच सुधारते. शहरातील गोंधळापासून दूर राहण्यासाठी झाडे आपल्याला मदत करतात. हा छोटासा छंद आपल्याला जगातील ताणतणाव विसरायला लावण्यासाठी पुरेसा असतो.१४. कृतज्ञता व्यक्त करण्याची सवयसकाळी उठल्यावर आपल्याकडे असलेल्या गोष्टींबद्दल आपल्या श्रद्धास्थानांचे आभार मानावेत. कृतज्ञतेमुळे मनातील मत्सर आणि राग कमी होतो, समाधान वाढते. जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक होतो आणि आपण अधिक आनंदी होतो. चांगल्या आरोग्यासाठी मनाचे समाधान असणे ही सर्वात मोठी संपत्ती आहे. दिवसाची सुरुवात आनंदाने केल्यामुळे सर्व कामे विनासायास पूर्ण होतात. कृतज्ञ राहिल्यामुळे आपल्या आयुष्यात अधिक चांगल्या गोष्टी आकर्षित होतात..१५. चहा किंवा कॉफीचे अतिसेवनसकाळी रिकाम्या पोटी जास्त कडक चहा किंवा कॉफी पिणे पचनसंस्थेसाठी घातक ठरू शकते. यामुळे ॲसिडिटी आणि छातीत जळजळ होण्याच्या समस्या वाढतात. चहाऐवजी हर्बल टी किंवा लिंबूपाणी पिणे हा एक आरोग्यदायी पर्याय आहे. कॅफिनच्या अतिसेवनामुळे शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊन थकवा जाणवू शकतो. नैसर्गिक पेयांमुळे शरीरातील ऊर्जा पातळी नैसर्गिकरित्या वाढते आणि नुकसान होत नाही. चहा घेण्यापूर्वी काहीतरी हलके खाणे आरोग्याच्या दृष्टीने नेहमीच उत्तम असते.१६. अंघोळ आणि शरीराची स्वच्छतासकाळी अंघोळ केल्यामुळे शरीरातील आळस निघून जातो आणि आपण ताजेतवाने होतो. अंघोळीमुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि त्वचेची छिद्रे उघडतात. यामुळे शरीराची दुर्गंधी दूर होते आणि आपला आत्मविश्वास वाढतो. कोमट पाण्याने अंघोळ केल्याने स्नायूंना आराम मिळतो आणि ताण हलका होतो. दिवसभर सक्रिय राहण्यासाठी आणि कामावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी अंघोळ करणे आवश्यक आहे. स्वच्छ शरीर हे निरोगी मनाचे घर असते हे लक्षात ठेवून वैयक्तिक स्वच्छता पाळावी.सकाळच्या या १६ सवयींचा आपल्या आयुष्यावर खूप मोठा आणि सकारात्मक परिणाम होतो. या सवयी लावून घेण्यासाठी सुरुवातीला थोडे कष्ट लागतील, पण त्याचे फळ आयुष्यभर मिळते. आरोग्य हीच खरी संपत्ती आहे आणि तिचे रक्षण करणे आपल्या हातातील सकाळच्या वेळेवर अवलंबून आहे. शिस्तबद्ध जीवनशैली आणि साध्या सवयी आपल्याला औषधमुक्त आयुष्याकडे घेऊन जातात. आजपासूनच यातील सवयी अंगीकारून आपण आपल्या आयुष्याला एक नवीन आणि सुदृढ दिशा देऊ या.डॉ. सुबोध देशमुख अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 