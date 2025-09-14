Premium|Leh Ladakh: उंचावरच्या आव्हानांना सामोरे जात आत्मशोधाची लेह-लडाख यात्रा

डॉ. विनोद भारती, अमेय विनायक गटणेजिवलग मित्रांसोबतची लेह-लडाख सफर म्हणजे निसर्गाचा अलौकिक अनुभव, भारतीय सैनिकांच्या शौर्याची रोमांचक आठवण आणि आत्मशोधाचा प्रवास. उंच डोंगर, निळसर सरोवरे, वाळवंट, बर्फ आणि सौहार्द अशा विविधरंगी अनुभवांनी सजलेली ही सहल आयुष्यभर मनात कोरली जाईल.युष्याच्या विविध टप्प्यांवर आम्ही पाचजण - मी विनोद, अमित, मनोज, प्रशांत आणि संतोष - एकमेकांना भेटलो. आमच्या नात्याचे सौंदर्य असे, की एकत्र असताना वय, पद, जबाबदाऱ्या अशा सर्व गोष्टी विरघळून जातात आणि उरते ती फक्त निखळ मैत्री. जिवलग दोस्ती. आनंद देणारी. ऊर्जा देणारी. आम्ही सर्वजण वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करतो, आपापल्या व्यग्र जीवनात गुरफटलेलो असतो. तरीही मैत्री जपण्यासाठी आणि एकमेकांसोबत वेळ घालवण्यासाठी आम्ही दरवर्षी एकत्र प्रवासाला जातो. तीन-चार दिवसांच्या या सहलींमध्ये आम्ही ताजेतवाने होतो. .यावर्षी आम्ही लेह-लडाखची टूर ठरवली होती. मे महिन्यात जाण्याचे ठरले. मात्र मनात थोडी धाकधूक होती. इतर सहलींपेक्षा ही सफर अधिक आव्हानात्मक होती. कारण, उंचावरची जागा आणि ऑक्सिजनची कमतरता. यासाठी आम्ही सर्वांनी काही आठवडे आधीच व्यायामाला सुरुवात केली. चालणे, धावणे, श्वसनाचा सराव सुरू केला, जेणेकरून शरीराला थोडी सवय लागेल. साहस, मैत्री आणि नव्या अनुभवांची ही सफर आमच्यासाठी खास ठरली.एप्रिल उजाडला होता आणि ट्रिपला जाण्याच्या आनंदात असतानाच काश्मीरमधील पहलगाम येथे गेलेल्या पर्यटकांवर अतिरेक्यांनी हल्ला केला. त्यानंतर झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आम्हाला सहल रद्द करावी लागली. सर्व परिस्थिती स्थिर झाल्यानंतर जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात जाण्याचे आम्ही निश्चित केले. .जाण्याचा दिवस अखेर उजाडला. ‘गणपती बाप्पा मोरया!’ असा जयघोष करत आम्ही सहलीची सुरुवात केली. पहाटे लवकर पुण्यावरून दिल्ली आणि तिथून थेट लेहला पोहोचलो. विमानातून उतरल्यावर टॅक्सीने हॉटेलमध्ये गेलो. खाण्यापिण्याची उत्तम सोय, ताजे ॲप्रिकॉट्स आणि बहारदार निसर्ग... अहाहा! पण काही वेळातच आम्हाला माउंटन सिकनेस म्हणजे काय ते कळाले. चार पावले चालले तरी धाप लागत होती. एवढ्या उंचीवर येण्याची ही आमची पहिलीच वेळ होती. मी डॉक्टर असल्यामुळे सगळ्यांच्या तब्येतीची जबाबदारी आपोआप माझ्यावर आली. आम्ही बरोबर आणलेल्या औषधांचा उपयोग झाला; शिवाय हॉटेलमध्येही काही औषधे मिळाली. हळूहळू आम्ही वातावरणाशी जुळवून घेतले. सर्वात मोठा आनंद होता तो या शांत, निसर्गरम्य वातावरणात गप्पागोष्टींसाठी, स्वतःला स्वतःची ओळख करून घेण्यासाठी आणि मैत्री अधिक घट्ट करण्यासाठी मिळालेल्या निवांत वेळेचा. .शौर्य आणि श्रद्धादुसऱ्या दिवशी आम्ही शाम व्हॅलीकडे निघालो. इंडस नदीच्या समांतर प्रवास करताना एक वेगळीच अनुभूती आली, जणू आपण निसर्गाशी संवाद साधत आहोत.सर्वप्रथम आम्ही गेलो ‘हॉल ऑफ फेम’मध्ये. तिथे आमच्या साहसी जवानांच्या शौर्यकथा आणि त्यागाची क्षणचित्रे पाहताना अंगावर रोमांच उभे राहिले. त्यांच्या त्यागामुळे आपण आपल्या शहरामध्ये-गावामध्ये सुरक्षित राहू शकतो, या भावनेने मन अगदी भरून आले. ‘भारत माता की जय!‘ अशा घोषणांसह आम्ही तिथून पुढे निघालो, पत्थर साहीब गुरुद्वाराच्या दिशेने. तिथल्या लंगरमध्ये कोणीही, कितीही खाल्ले तरी जेवण कधीच अपुरे पडत नाही. दर्शन आटोपून आम्ही निघालो मॅग्नेटिक हिलकडे. येथे उतारावर असूनही गाडी न्यूट्रलमध्ये वर चढते. हा निसर्गाचा अद्भुत खेळ! आमच्यासोबत काही परदेशी पर्यटक होते; त्यांना हे काय घडत आहे ते कळेना. आम्ही त्यांना माहिती दिली आणि त्यांना या अद्भुत खेळाचं आश्चर्य वाटल्याचे त्यांच्या हावभावांवरून समजले. याच परिसरातील एका टेकडीवर आम्ही यथेच्छ फोटोसेशन केले. दिवस कधी संपला कळलंच नाही. .नुब्रा व्हॅलीतिसऱ्या दिवशी न्याहारीनंतर आम्ही नुब्रा व्हॅलीकडे प्रस्थान ठेवले. मार्गात आलेला खार्दुंग ला पास हा जगातील सर्वात उंच मोटरेबल रस्ता आहे. तब्बल पाच हजार ६०२ मीटर उंचीवर आहे. येथे उभे राहून आम्ही सियाचिन रेंजेसचे डोंगर पाहिले, अगदी क्षितिज व्यापून टाकणारे... जिकडे नजर जाईल तिकडे फक्त डोंगरांचे विराट सौंदर्य. समुद्रसपाटीपासून तब्बल १० हजारांहून अधिक फूट उंचीवरचा हा अनुभव थक्क करणारा होता.खार्दुंग ला पास सोडून आम्ही नुब्रा व्हॅलीकडे निघालो. मधेच थांबून गरमागरम कहवा आस्वाद घेतला. थंड हवेत मिळालेल्या त्या उबदार घोटांनी मन ताजेतवाने झाले.नुब्रा व्हॅलीत पोहोचलो तेव्हा निसर्गाने जणू आपल्या हातांनी हा प्रदेश सजवला असावा असे वाटले. सर्वदूर रंगीबेरंगी फुलांची शाल पसरलेली, हिरवाईने नटलेली दऱ्या, खळखळणारे नितळ पाणी आणि हवेत दरवळणारा मंद सुगंध हे दृश्य स्वर्गसुखापेक्षा कमी नव्हते. आम्ही गाडी थांबवून या सौंदर्याचा मनसोक्त अनुभव घेतला.नुब्रा व्हॅलीत आम्ही केवळ निसर्गसौंदर्य अनुभवले नाही, तर धाडसी उपक्रमांतही सहभागी झालो. येथे जगातील सर्वात उंचावरची आणि सर्वात लांब झिप लाइन अनुभवली. मित्रांच्या सहवासात मिळालेली धैर्याची ऊर्जा वेगळीच होती. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर रोमांच आणि आनंद स्पष्ट दिसत होते.संध्याकाळी आम्ही नुब्रा व्हॅलीतील नैसर्गिक वाळवंटात पोहोचलो आणि तिथे उंटाची सैरही केली. एकाच दिवशी उंच पर्वत, बर्फ, सुगंधित हिरवळ, स्वच्छ पाणी आणि वाळवंट असे निसर्गाचे सर्व पैलू अनुभवायला मिळाले. हा दिवस अविस्मरणीय ठरला. .Premium| Trump Tariff: अमेरिकेच्या दबावापुढे भारत रशियन तेलाची खरेदी थांबवणार का?.निळाईतले स्वप्नचौथ्या दिवशी आम्ही पोहोचलो पॅंगाँग लेक येथे. निळसर पारदर्शक पाणी, सभोवतालचे डोंगर आणि स्वच्छ हवा या सगळ्यांत शांतता सामावलेली होती. पुण्यासारख्या गजबजलेल्या शहरातून आलेल्या आम्हाला ही शांतता एवढी हवीहवीशी वाटत होती, की वेळ जणू थांबून राहावा असे वाटले. त्या निळसर पाण्यात पाय टाकून बसावे, अशी प्रचंड इच्छा झाली होती, पण पाणी इतके गारठवणारे, की त्यात पाय काही क्षणांपेक्षा जास्त ठेवणे कठीण! इथेच ३ इडियट्स चित्रपटातला एक प्रसंग चित्रित झाला आहे. रँचो म्हणजेच फुन्सुख वांगडू आहे याचा साक्षात्कार त्याच्या मित्रांना होतो, तो इथेच! आजही त्या दृश्याची आठवण करून देणारी करिना कपूरची प्रसिद्ध स्कूटी या ठिकाणी पाहायला मिळते. .आठवणींनी भरलेली मनाची पाटीपुढच्या दिवशी सकाळी आम्ही पुन्हा थोडा वेळ पॅंगाँग लेकजवळ घालवला. त्या निळ्या पाण्याच्या, शांत डोंगररांगांच्या सौंदर्याला घटकाभर थांबून मनात साठवून ठेवले, जेणेकरून हे दृश्य पुढे अनेक दिवस मनात रुंजी घालत राहील.यानंतर आम्ही द्रुपा काग्यु मॉनेस्टी आणि ३ इडियट्समुळे प्रसिद्ध झालेली शाळा पाहिली. संध्याकाळी पुन्हा लेहला परतलो आणि रात्री तिथेच मुक्काम केला.पहाटे परतीच्या प्रवासाला सुरुवात केली तेव्हा जाणवले, की आम्ही निघालो होतो मनाची पाटी कोरी करून, आणि आता ती भरून नेत होतो. त्यात निसर्गाचे अद्भुत सौंदर्य होते, साहसाच्या आठवणी होत्या. लेह-लडाखचा हा प्रवास आमच्या आयुष्यात कायम लक्षात राहील. निसर्गाशी जवळीक साधणारे लेह-लडाखचे सौंदर्य स्मरणात राहील. .Premium| Study Room: राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय काय?.निसर्ग, शौर्य आणि आत्मशोधाची सफरया प्रवासात आम्हाला अनुभवायला मिळाले तेथील लोकांचे सौहार्द आणि भारतीय सेनेची शौर्यगाथा. आम्ही मित्रांनी एकत्र धमाल केली, हसतखेळत दिवस घालवले, पण त्यासोबतच प्रत्येकाने अंतर्मुख होऊन थोडासा आत्मशोधही केला.उंचावरचे अडथळे, हवामानातील आव्हाने या सगळ्यावर मात करताना जाणवले, की लेह-लडाख जणू संपूर्ण जगाला धडा शिकवत आहे - ‘अडचणी आल्या तरी त्यांवर मात करायची ताकद आपल्यात आहे.’अचूक नियोजन, हवा तसा आरामदायक प्रवास आणि उत्तम हॉटेल स्टे यामुळे ही सहल अविस्मरणीय ठरली.(डॉ. विनोद भारती रायझिंग मेडिकेअर हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय तज्ज्ञ आहेत.)------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.