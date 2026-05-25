Premium|Vidarbha Heatwave Capital Temperature Records : विदर्भातला उन्हाळा नको गं बाई!

नागपूर व विदर्भातील उन्हाळा सर्वपरिचित आहे. भर उन्हाळ्यात विशेषतः मे महिन्यात येथील कमाल तापमान तब्बल ४७-४८ अंशांपर्यंत उसळी घेते. घामफोड गरमी आणि भयंकर तापमानामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये बाहेरचे लोक सहसा विदर्भात पाय ठेवण्याची हिंमत करीत नाही. 'विदर्भातला उन्हाळा नको गं बाई!' अशीच त्यांची पहिली आणि शेवटची प्रतिक्रिया असते. केवळ विदर्भात राहणारी व्यक्तीच येथील असह्य उन्हाळा सहन करू शकते. नागपूर व विदर्भातील अन्य शहरांचा इतिहास बघितल्यास तापमानाने नेहमीच विक्रमी उसळी घेतली आहे. मार्चपाठोपाठ एप्रिल महिन्यात नागपूरकरांनी हा अनुभव घेतला. या महिन्यात अक्षरशः रेकॉर्डब्रेक तापमानाची नोंद करण्यात आली. ३०पैकी तब्बल १८ दिवस नागपूरचा पारा चाळिशीपार राहिला. गेल्या दहा वर्षांत नागपूरकरांना प्रथमच इतका उष्ण व तापदायक एप्रिल महिना अनुभवायला मिळाला. या महिन्याच्या उत्तरार्धात दीर्घकाळपर्यंत उन्हाची तीव्र लाट अनुभवायला मिळाली. सर्वाधिक ४५.४ अंश सेल्सिअस तापमान २६ एप्रिल रोजी नोंदविण्यात आले. उच्चांक मात्र यावेळी मोडीत निघू शकला नाही. .गेल्या दशकातील इतिहासावर नजर टाकल्यास, नागपुरात सहावेळा तापमान ४५ अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा अधिक नोंदले गेले. याशिवाय विदर्भातील अकोला (४६.९ अंश सेल्सिअस), अमरावती (४६.८ अंश सेल्सिअस), वर्धा (४६.९५ अंश सेल्सिअस), यवतमाळ (४६.० अंश सेल्सिअस), चंद्रपूर (४५.२ अंश सेल्सिअस) या शहरांमध्येही उष्णलाटेचा जबरदस्त प्रभाव जाणवला. याशिवाय भंडारा, गडचिरोली, ब्रह्मपुरी, वाशीम व गोंदियावासीयांनाही चांगलेच चटके बसले. १३ वर्षांपूर्वी २३ मे २०१३ या दिवशी नागपूरच्या कमाल तापमानाने ४७.९ अंशांवर झेप घेतली होती, जो आतापर्यंतचा विक्रमी उच्चांक आहे. आगामी दिवसांमध्ये सूर्य थेट डोक्यावर येणार असल्याने सर्वाधिक उन्हाचा मे महिना आणि जूनच्या पूर्वार्धातही हाच ट्रेंड कायम राहणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जागतिक पातळीवरील भरमसाठ तापमानवाढ लक्षात घेता, भारतीय हवामान विभागाने यंदाचा उन्हाळा भीषण गरमीचा राहणार असल्याचा यापूर्वीच अंदाज वर्तविला होता.विदर्भातील भयानक ऊन व विक्रमी तापमानाबद्दल चंद्रपूरचे अनुभवी हवामान अभ्यासक व पर्यावरणतज्ज्ञ प्रा. सुरेश चोपणे यांचे मत जाणून घेतले असता ते म्हणाले, विक्रमी तापमानवाढ हा बदलते ऋतुचक्र आणि जागतिक तापमानवाढीचा परिणाम आहे. धरतीचे तापमान जवळपास एक ते दीड अंशाने वाढले आहे, जे तमाम सजीवसृष्टीसाठी चिंतेचे कारण असल्याचे त्यांनी सांगितले.प्रा. चोपणे यांच्या मते, मागील काही वर्षांपासून प्रचंड प्रमाणात होत असलेली वृक्षतोड, वाढते सिमेंटीकरण, शहरीकरण, औद्योगीकरण इत्यादी गोष्टी तापमानवाढ व प्रदूषणासाठीही कारणीभूत ठरत आहेत. मानवाने निसर्गाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे अलीकडच्या काळात पाऊस, पाणी, थंडी, ऊन सर्व काही अतिप्रमाणात दिसून येत आहे. सरकारने वेळीच प्रभावी उपाययोजना न केल्यास भविष्यात याहून अधिक भयानक दुष्परिणाम भोगावे लागणार असल्याचा इशारा, गेल्या चार दशकांपासून हवामानाचा अभ्यास करीत असलेलेप्रा. चोपणे यांनी यावेळी दिला.उन्हाळ्याची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून अकोल्यासह संपूर्ण विदर्भात तापमानाने विक्रमी पातळी गाठली आहे. वाढते तापमान ही केवळ नैसर्गिक समस्या नसून प्रशासनाच्या नियोजनशून्यतेचे आणि पर्यावरणावरील दुर्लक्षाचे दुष्परिणाम असल्याची टीका तज्ज्ञांकडून होत आहे. शहरांमध्ये वाढते काँक्रीटीकरण, मोठ्या प्रमाणावर होणारी वृक्षतोड आणि जलस्रोतांवरील अतिक्रमण यामुळे उष्णतेची तीव्रता अधिक वाढत आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यापूर्वी विविध घोषणा केल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्षात नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या ठोस उपाययोजना दिसून येत नाहीत. सार्वजनिक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची अपुरी व्यवस्था, रस्त्यांवर सावलीसाठी झाडांचा अभाव आणि उष्माघाताविषयी मर्यादित जनजागृती ही गंभीर समस्या बनली आहे. स्क्रीनचा अतिवापर आणि चुकीचा आहार तुमच्या मुलांचे भविष्य कसे धोक्यात आणतोय?.हवामान बदल उठलाय जिवावर!डॉक्टरांच्या मते, ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांना वाढत्या तापमानाचा धोका अधिक आहे. उष्णतेमुळे एसी, कुलर आणि पंख्यांचा वापर वाढला आहे. परिणामी वीज वापर वाढून काही भागांत लोडशेडिंगची समस्या निर्माण होत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानांमध्ये कुलर आणि एसीची मागणी वाढली असली, तरी वाढते वीजबिल सर्वसामान्य नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. काहीजण सौरऊर्जेकडे वळत आहेत; पण त्याचे प्रमाण अजूनही कमी आहे.तज्ज्ञांच्या मते हे फक्त ऋतूचे बदलते स्वरूप नाही, तर हवामान बदलाचे गंभीर संकेत आहेत. मोठ्या प्रमाणात झालेली वृक्षतोड, सिमेंटचे रस्ते, काँक्रीटच्या इमारती, वाढती वाहने आणि एसी-कूलरचा वापर वाढला आहे. ही सर्व साधने उष्णता शोषून घेतात आणि ती दीर्घकाळ साठवून ठेवतात. रात्रीही ही उष्णता पूर्णपणे बाहेर पडत नाही. परिणामी शहराचे एकूण तापमान सातत्याने वाढत आहे.महिन्यातील सोमवारची दुपार... घड्याळाने बारा वाजल्याची चाहूल दिली... अकोल्याच्या रस्त्यांवर सूर्य अक्षरशः आग ओकू लागला होता. शहरातील मुख्य चौकात नेहमी दिसणारी वर्दळ त्या दिवशी गायब होती. डांबरी रस्त्यांवरून उसळणाऱ्या उष्णतेच्या लाटा डोळ्यांना जाणवत होत्या. चौकातील पाणपोईवर पाण्याचा एक घोट मिळावा म्हणून नागरिकांची रांग लागली होती. चेहऱ्यावरून ओघळणारा घाम आणि डोळ्यांतील थकवा अकोल्याच्या तापलेल्या वास्तवाची साक्ष देत होता...!'कॉटनसिटी' म्हणून राज्यभर ओळख असलेल्या अकोल्याबद्दल आता वाढत्या तापमानामुळे वेगळीच चर्चा सुरू आहे. यंदाच्या उन्हाळ्याने जणू सर्व विक्रम मोडण्याचा निर्धार केला आहे. येथे तापमानाने तब्बल ४७ अंश सेल्सिअसचा टप्पा गाठला. दिवसेंदिवस वाढणारी उष्णता, रात्रीही कमी न होणारा उकाडा, पाण्याची टंचाई आणि आरोग्याच्या समस्या यांमुळे अकोलेकर अक्षरशः हैराण आहेत..जिल्ह्याचे जंगलक्षेत्र केवळ सात टक्के आहे. गत पाच वर्षांत पंचवीस लाखांहून अधिक वृक्षारोपणाचा दावा वनविभागाने केला होता. अकोल पण त्याची किरणे कोवळी वाटत नाहीत. पूर्वीची गार पहाट आता इतिहासजमा झाली आहे. रणपिसेनगर परिसरात सकाळी फेरफटका मारण्यासाठी बाहेर पडणारे ज्येष्ठ नागरिक आता सावध झाले आहेत. निवृत्त शिक्षक पाटील गुरुजी चालता चालता म्हणाले, ‘‘पूर्वी सकाळी आठपर्यंत वातावरण आल्हाददायक असायचे. आता सात वाजताच उन्हाच्या तीव्र झळा जाणवतात.’’ बोलता बोलताच त्यांनी डोक्यावरचा टॉवेल घट्ट बांधला. ‘‘वाढत्या वयात एवढं तापमान सहन होत नाही. डॉक्टरांनी दुपारी घराबाहेर पडू नका असे बजावले आहे. परंतु कामासाठी पडावेच लागते ना,’’ ते पुढे म्हणाले. त्यांच्या शेजारी उभे असलेले देशमुख काका हलकेसे हसत म्हणाले, ‘‘पूर्वी उन्हाळा म्हणजे आंबे, सुट्ट्या आणि दुपारची झोप. आता उन्हाळा म्हणजे भीती वाटते.’’ त्यांच्या आवाजातील विनोद परिस्थितीचे गांभीर्य लपवू शकत नव्हता.मध्यवर्ती बाजारपेठेत सकाळपासूनच लगबग असते. मात्र, वाढत्या तापमानामुळे व्यापाऱ्यांची दिनचर्या बदलली आहे. अनेक भाजीविक्रेते आता पहाटेच दुकान लावतात. कारण दुपारी उन्हात बसणे शक्य होत नाही. टोपलीत ठेवलेली कोथिंबीर काही तासांतच कोमेजते. टोमॅटो, मिरच्या आणि पालकावर सतत पाण्याचे शिंतोडे मारत राहावे लागतात. एका हाताने पंखा हलवत आणि दुसऱ्या हाताने भाज्यांवर पाणी टाकत बसलेल्या रेखाताई म्हणाल्या, ‘‘दुपारी ग्राहकच येत नाहीत. त्यामुळे सकाळीच जास्त विक्री करण्याचा प्रयत्न करतो.’’ त्यांच्या शेजारी बसलेल्या दुसऱ्या विक्रेत्या महिलेने सांगितले, ‘‘दुपारी दोननंतर बसवत नाही. डोकं दुखायला लागतं. पण, दुकान बंद केलं तर उत्पन्न कमी होतं.’’.उन्हाचा परिणाम फक्त माणसांवरच नाही, तर बाजारपेठेच्या गतीवरही स्पष्ट दिसतो. दुपारी एकनंतर रस्त्यांवरची परिस्थिती अधिकच भयावह होते. डांबरी रस्त्यांवरून परावर्तित उष्णता हवेत धूसर थर निर्माण करते. बसस्थानकात बसची वाट पाहणारे प्रवासी डोक्यावर रुमाल, टॉवेल किंवा पिशव्या धरून उभे असतात. बसस्थानकाजवळ उसाचा रस विकणारे बबलूभाऊ म्हणाले, ‘‘लोक जास्त रस पितात; पण मशिनजवळ उभं राहणं कठीण झालं आहे. दुपारी दोन ते चार दुकान बंद ठेवावं लागतं.’’ चेहऱ्यावरील घाम पुसून पुसून त्यांच्या हातातील टॉवेल काही मिनिटांत ओला होत होता. रिक्षाचालक असलेले रमेश ठाकरे सांगत होते, ‘‘दुपारी ग्राहक कमी असतात; पण रिक्षा चालवताना अंग भाजल्यासारखं होतं. सीट गरम झाल्यानं अनेक चालक सीटवर टॉवेल टाकून बसतात.’’ शहरातील बांधकाम मजुरांसाठी उन्हाळा म्हणजे शरीराची सतत होणारी झीज. खडकी परिसरातील एका बांधकामस्थळी काही कामगार झाडाच्या सावलीत बसलेले दिसले. त्यांच्या चेहऱ्यावर थकवा आणि असहाय्यता स्पष्ट जाणवत होती. मजूर इरफान भाईंनी त्यांची व्यथा मांडली, ‘‘काम थांबवलं तर पोट कसं भरायचं? ऊन खूप आहे; पण रोजंदारीसाठी काम करावंच लागतं.’’ त्यांच्या शेजारी बसलेला पिंटू भाऊ रिकामी बाटली फिरवत म्हणाला, ‘‘पाच-पाच मिनिटांनी तहान लागते.’’ त्याच्या चेहऱ्यावरचे हसू वेदना लपवू शकत नव्हते. काँक्रीट, लोखंड आणि प्रखर उन्हाच्या झळांमध्ये हे कामगार दिवस घालवत आहेत. डिलिव्हरी बॉय, ट्रॅफिक पोलिस, फेरीवाले आणि वाहतूक कर्मचारी यांचीही अवस्था वेगळी नाही.रुग्णालयांमध्ये उष्माघात आणि निर्जलीकरणाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. उष्माघात, चक्कर येणे, डोकेदुखी, रक्तदाब वाढणे आणि अशक्तपणा अशा तक्रारी घेऊन नागरिक रुग्णालयात दाखल होत आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील एका डॉक्टरांनी सांगितले, की यंदा उष्माघाताच्या रुग्णांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. विशेषतः लहान मुले आणि वृद्ध नागरिक अधिक त्रस्त आहेत. ओपीडीबाहेर बसलेल्या एका वृद्ध महिलेला वारंवार पाणी पाजले जात होते. दुपारी बाजारात गेल्यावर आईला चक्कर आल्याचे त्यांच्या मुलाने सांगितले. या परिस्थितीत औषधांच्या दुकानांमध्ये ओआरएस, ग्लुकोज आणि थंड पेयांची मागणी वाढली आहे. डॉक्टर नागरिकांना भरपूर पाणी पिण्याचा आणि दुपारी बाहेर पडताना टोपी, छत्री व पाण्याची बाटली जवळ बाळगण्याचा सल्ला देत आहेत.उन्हाचा फटका फक्त माणसांनाच नाही, तर पक्षी आणि प्राण्यांनाही बसत असल्याचे दिसून आले. दुपारी झाडांच्या फांद्यांवर बसलेले पक्षी बेचैन दिसतात. काही कबुतरे इमारतींच्या सावलीत आसरा घेताना दिसतात. भटकी कुत्री सावलीच्या शोधात इकडेतिकडे फिरताना दिसतात. पक्षीमित्र विलास देशमुख सांगतात, ‘‘निर्जलीकरणामुळे अनेक पक्षी खाली पडल्याच्या घटना घडत आहेत. लोकांनी घराबाहेर पाण्याची भांडी ठेवली पाहिजेत.’’.पर्यावरणाचा बिघडला समतोलपर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, अकोल्यातील वाढत्या तापमानामागे शहरीकरण, झाडांची घटती संख्या, काँक्रीटचे वाढते जाळे आणि हवामान बदल ही प्रमुख कारणे आहेत. पूर्वी झाडांनी नटलेले शहर आता सिमेंटच्या जंगलात रूपांतरित होत आहे. डांबरी रस्ते आणि काँक्रीटच्या इमारती दिवसभर उष्णता शोषून घेतात आणि रात्री ती परत वातावरणात सोडतात. त्यामुळे रात्रीचे तापमानही कमी होत नाही. ज्येष्ठ नागरिक सांगतात, पूर्वी एवढा उकाडा जाणवत नव्हता. आता रात्रीसुद्धा घरातील भिंती तापलेल्या असतात. अकोला कृषिप्रधान जिल्हा. वाढत्या तापमानाचा परिणाम शेतीवरही गंभीरपणे दिसू लागला आहे. जमिनीतील ओलावा कमी होत आहे. विहिरी आणि बोअरवेलचे पाणी खोल गेले आहे. कापूस आणि सोयाबीनसाठी प्रसिद्ध असलेल्या भागात पाण्याची समस्या गंभीर होत आहे. काही शेतकरी ठिबक सिंचनाचा वापर करीत आहेत; पण लहान शेतकऱ्यांसाठी ते खर्चिक ठरते. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढले असल्याची खंत घुसर येथील युवा शेतकरी रवी खडसे यांनी व्यक्त केली. गत २० वर्षांमध्ये साडेतीन हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची सरकारदरबारी नोंद आहे.फेब्रुवारीपासूनच तापायला सुरुवातवाढणारे तापमान, बदलते पावसाचे चक्र आणि उष्णतेच्या लाटा यांचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने फेब्रुवारीपासूनच अकोल्यात उष्णतेची तीव्रता वाढू लागल्याचे हवामान विभागातील तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळेच एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात तापमान ४७ अंशांपर्यंत पोहोचल्याची नोंद झाली. यावर प्रख्यात वृक्षमित्र नाथन सांगतात, की झाडांचे प्रमाण वाढवणे, जलसंधारणावर भर देणे आणि शाश्वत विकासाला प्राधान्य देणे काळाची गरज आहे. अकोल्याचा वाढता उकाडा केवळ एका शहराची समस्या नाही; ही संपूर्ण समाजासाठी धोक्याची घंटा आहे. तापमानवाढ, पाण्याची टंचाई, आरोग्याच्या समस्या आणि बदलती जीवनशैली यामुळे भविष्यातील संकटाची चाहूल लागली आहे.झाडे तोडून उभ्या राहणाऱ्या काँक्रीटच्या इमारती, कमी होत चाललेले जलस्रोत आणि पर्यावरणाकडे केलेले दुर्लक्ष याचे परिणाम आता स्पष्टपणे दिसत आहेत. अजूनही वेळ गेलेली नाही. झाडे लावणे, पाणी वाचवणे, सौरऊर्जेचा वापर वाढवणे, प्लॅस्टिकचा वापर कमी करणे आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारणे ही आजची गरज आहे. कारण अकोल्याच्या तापलेल्या रस्त्यांवरून एकच आवाज ऐकू येतो, अकोला तापलाय रे बाप्पा... आतातरी निसर्ग जपा!.Premium|Dalit human sacrifice case in Jalwakhurd : विहिरीला पाणी लागण्यासाठी तरुणाचा नरबळी; ३३ वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्याची शोकांतिका.आशेची सावलीया सर्व परिस्थितीतही काही सकारात्मक चित्रे दिसून आली. नागरिकांमध्ये पर्यावरणाबद्दल जागरूकता वाढत आहे. वृक्षारोपण मोहीम, पाणी वाचविण्याचे प्रयत्न आणि सामाजिक सहकार्यामुळे बदलाची आशा निर्माण होत आहे. शहरातील काही तरुणांनी ‘एक घर-एक पाण्याचे भांडे’ ही मोहीम सुरू केली. सामाजिक संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना पर्यावरण संवर्धनाचे धडे दिले जात आहेत. आज आपण झाडे लावली नाहीत, तर उद्या उन्हापासून वाचण्यासाठी सावलीच मिळणार नाही, असे आवाहननिसर्गप्रेमी करीत आहेत. अकोल्याच्या तापलेल्या रस्त्यांवरून चालताना जाणवते, की हा फक्त उन्हाळा नाही; हा बदलत्या काळाचा इशारा आहे. अंगावर पडणारे सूर्यकिरण आता फक्त उष्णता देत नाहीत, तर पर्यावरणाविषयीचे प्रश्नही विचारत आहेत. वाढत्या तापमानाचा सामना करण्यासाठी केवळ प्रशासन नव्हे तर प्रत्येक नागरिकांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. पाणी जपून वापरणे, झाडे लावणे, पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारणे आणि सामाजिक जबाबदारी पार पाडणे ही काळाची गरज आहे. अकोल्याच्या या तापलेल्या हवेतही आशेची एक झुळूक आहे; बदल घडवण्याची. कारण माणूस आणि निसर्ग यांचे नाते टिकले, तरच भविष्यातील उन्हाळे सहन करण्यासारखे राहतील, एवढे मात्र निश्चित!योगेश फरपट दै. सकाळचे अकोलास्थित बातमीदार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 