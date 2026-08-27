Premium|Acidity and Lifestyle : पीपीआयमुळे व्हिटॅमिन-कॅल्शियमची कमतरता, हाडे ठिसूळ होण्याचा आणि किडनीवर ताण वाढण्याचा इशारा

डॉ. सुबोध देशमुखॲसिडिटी हा आपल्या चुकीच्या सवयींचा शरीराने दिलेला इशारा असतो. वेळेवर न जेवणे, प्रमाणापेक्षा जास्त चहा-कॉफी पिणे, मैदा व तळलेले पदार्थ खाणे, रात्री उशिरा जेवणे, मानसिक ताण आणि दारू-सिगारेटचे व्यसन ही ॲसिडिटीची मुख्य कारणे असतात. ॲसिडिटीच्या मूळ कारणांवर काम न करता केवळ गोळ्या खाऊन ॲसिड दाबून ठेवणे म्हणजे घराला आग लागल्यावर अलार्मची वायर कापण्यासारखे आहे.आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत छातीत जळजळ होणे, आंबट ढेकर येणे किंवा पोटात अस्वस्थता जाणवणे यांसारख्या ॲसिडिटीच्या तक्रारी अत्यंत सामान्य झाल्या आहेत. अनेक लोक या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याऐवजी मेडिकल स्टोअरमधून थेट ‘प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स’ (पीपीआय) म्हणजेच गॅस पास होण्यासाठीच्या गोळ्या विकत घेतात आणि त्या रोज सकाळी उपाशी पोटी खाण्याची सवय लावून घेतात. सुरुवातीला या गोळ्यांमुळे तात्काळ आराम मिळतो, पण कोणतीही वैद्यकीय तपासणी न करता वर्षानुवर्षे या गोळ्यांचा अतिवापर करणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. पोटात तयार होणारे ॲसिड हा काही आजार नसून, ती पचनसंस्थेची एक अत्यंत महत्त्वाची नैसर्गिक ढाल असते. पीपीआय गोळ्यांच्या अतिवापरामुळे पचनसंस्थेत आणि संपूर्ण शरीरात कसा गंभीर बिघाड होतो याचे वैज्ञानिक वास्तव समजून घेणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे..Premium|Salt Intake and Health : सावधान! जास्त मीठ खाणे घातक....पोटात ॲसिड का तयार होते आणि त्याचे महत्त्व काय?आपल्या जठराच्या आतील भिंतींवर ‘हायड्रोक्लोरिक ॲसिड’ तयार होते. त्याचे पीएच प्रमाण १.५ ते २.५दरम्यान अत्यंत तीव्र असते. हे तीव्र ॲसिड अन्नाचे पचन करण्यासाठी आणि त्यातील जटिल प्रथिनांचे विघटन करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असते. याशिवाय अन्नावाटे शरीरात प्रवेश करणाऱ्या विविध सूक्ष्म जंतूंचा आणि बॅक्टेरियांचा नाश करण्याचे मुख्य काम हे पोटातील ॲसिडच करत असते. ॲसिड ही निसर्गाने पचनसंस्थेला दिलेली पहिली सुरक्षा भिंत आहे. त्यामुळे ॲसिड पूर्णपणे बंद करणे किंवा नष्ट करणे हे शरीराच्या नैसर्गिक कार्याविरुद्ध असते.पीपीआय गोळ्यांचे नेमके काम काय?‘प्रोटन पंप इनहिबिटर्स’ म्हणजेच पीपीआय वर्गातील गोळ्या, जठराच्या पेशींमध्ये असणाऱ्या ॲसिड तयार करणाऱ्या यंत्रणेला (प्रोटॉन पंप) तात्पुरते किंवा दीर्घकाळासाठी बंद करतात. यामुळे पोटात ॲसिडची निर्मिती ९० टक्क्यांपर्यंत घटते आणि छातीतील जळजळ लगेच थांबते. या गोळ्या केवळ अल्सर किंवा गंभीर सूज असताना काही आठवड्यांपुरत्या वापरण्यासाठी तयार केल्या गेल्या आहेत. मात्र लोक रोजच्या नाश्त्यासारख्या त्या वर्षानुवर्षे खात राहतात, हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.व्हिटॅमिन बी१२ ची तीव्र कमतरताआहारातील व्हिटॅमिन बी१२ शोषून घेण्यासाठी जठरात ॲसिड आणि ‘इंट्रिन्सिक फॅक्टर’ घटकाची नितांत गरज असते. जेव्हा पीपीआय गोळ्यांमुळे ॲसिडची निर्मिती बंद होते, तेव्हा अन्नातील व्हिटॅमिन बी१२ शरीरात शोषले जात नाही. दीर्घकाळ या गोळ्या घेणाऱ्या रुग्णांमध्ये व्हिटॅमिन बी१२ ची अत्यंत तीव्र कमतरता दिसून येते. यामुळे हाता-पायांना मुंग्या येणे, नसा कमकुवत होणे, सतत थकवा जाणवणे आणि स्मरणशक्ती मंदावणे यांसारखे मज्जासंस्थेचे गंभीर विकार जडतात..कॅल्शियमचे शोषण थांबणे आणि ऑस्टिओपोरोसिसचा धोकाआपण खाल्लेल्या अन्नातील किंवा सप्लिमेंट्समधील कॅल्शियमचे शरीरात पूर्ण शोषण होण्यासाठी पोटातील आम्लयुक्त वातावरण अत्यंत गरजेचे असते. पीपीआय गोळ्यांमुळे पोटातील ॲसिड कमी झाल्यामुळे कॅल्शियम रक्तात शोषले जात नाही. परिणामी शरीर हाडांमधील साठवलेले कॅल्शियम शोषून घेऊ लागते, त्यामुळे हाडे आतून पोकळ आणि ठिसूळ होतात. दीर्घकाळ पीपीआय गोळ्या खाणाऱ्या व्यक्तींमध्ये, विशेषतः वयोवृद्ध लोकांमध्ये कंबर आणि हिप जॉइंटचे फ्रॅक्चर होण्याचा धोका तिप्पट वाढतो.मॅग्नेशियम आणि आयर्नची कमतरताकेवळ व्हिटॅमिन बी१२ आणि कॅल्शियमच नव्हे, तर मॅग्नेशियम आणि लोह हे महत्त्वाचे क्षार शोषण्यासाठीसुद्धा पोटातील ॲसिडची उपस्थिती आवश्यक असते. पीपीआय गोळ्यांच्या अतिवापरामुळे रक्तात मॅग्नेशियमची पातळी खालावते, याला ‘हायपोमॅग्नेसेमिया’ म्हणतात. यामुळे स्नायूंमध्ये क्रॅम्प्स येणे, हृदयाचे ठोके अनियंत्रित होणे आणि अस्वस्थता वाढणे असे प्रकार घडतात. त्याचप्रमाणे लोहाचे शोषण न झाल्यामुळे रुग्णाला गंभीर ॲनिमिया होतो आणि रक्तातील हिमोग्लोबिन वेगाने घटते.आतड्यांमधील इन्फेक्शन व ‘सी-डिफ’चा धोकापोटातील तीव्र ॲसिड हे अन्नातील घातक जंतूंना पोटातच मारून टाकते. मात्र जेव्हा पीपीआय गोळ्यांमुळे ॲसिड नष्ट होते तेव्हा अन्नातील हानिकारक बॅक्टेरिया जिवंत राहून थेट आतड्यांमध्ये प्रवेश करतात. यामुळे आतड्यांमध्ये ‘क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल - सी-डिफ’ (C. difficile) नावाच्या घातक जीवाणूचा संसर्ग होतो, त्यामुळे तीव्र हगवण, पोटदुखी आणि आतड्यांना सूज येण्यासारखे त्रास उद्भवतात. हा संसर्ग अनेकदा औषधांना सहजासहजी प्रतिसाद देत नाही आणि रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करावे लागते.‘सिबो’ ः लहान आतड्यात जीवाणूंची अतिवृद्धीआपल्या लहान आतड्यामध्ये बॅक्टेरियांचे प्रमाण अत्यंत मर्यादित असणे गरजेचे असते. परंतु पोटातील ॲसिड कमी झाल्यामुळे मोठ्या आतड्यातील किंवा अन्नातील बॅक्टेरिया लहान आतड्यात जाऊन तिथे आपली संख्या अतोनात वाढवतात. या स्थितीला वैद्यकीय भाषेत ‘स्मॉल इंटेस्टिनल बॅक्टेरियल ओव्हरग्रोथ’ (सिबो - SIBO) असे म्हणतात. यामुळे रुग्णाने काहीही खाल्ले तरी पोट प्रचंड फुगणे, गॅस होणे आणि पोटात तीव्र कळा येणे अशा समस्या निर्माण होतात. ॲसिडिटीसाठी जी गोळी खाल्ली जाते, तीच गोळी नवीन पचनविकाराला जन्म देते..Women Health Tips: कधी आणि काय खावं... स्त्रीच्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यासाठी योग्य आहार अन् व्यायामाचा मंत्र फक्त एका क्लिकमध्ये.अन्नाचे अपूर्ण पचन आणि प्रथिनांचा बिघाडआपण खाल्लेल्या मांसाहारी किंवा शाकाहारी प्रथिनांचे पचन करण्यासाठी ‘पेप्सिन’ नावाचे पाचक एंझाइम लागते. हे पेप्सिन एन्झाइम केवळ पोटातील तीव्र ॲसिडच्या उपस्थितीतच सक्रिय होऊ शकते. पीपीआय गोळ्यांमुळे ॲसिड कमी झाल्याने पेप्सिन निष्क्रिय राहते आणि प्रथिनांचे पचन अपूर्ण राहते. न पचलेले अन्न आतड्यांमध्ये कुजल्यामुळे विषारी घटक तयार होतात, त्यामुळे शरीराला आवश्यक अमिनो ॲसिड मिळत नाहीत आणि कुपोषण निर्माण होते.‘ॲसिड रिबाऊंड’ची घातक साखळीअनेक लोक जेव्हा पीपीआय गोळ्या अचानक बंद करण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा त्यांना आधीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त तीव्र ॲसिडिटी आणि जळजळ जाणवते. या शास्त्रीय घटनेला ‘रिबाऊंड हायपरसीक्रेशन’ किंवा ॲसिड रिबाऊंड म्हणतात. गोळ्यांमुळे दाबून ठेवलेले प्रोटॉन पंप्स गोळी बंद होताच दुप्पट वेगाने ॲसिड तयार करू लागतात. रुग्णाला वाटते की आपला आजार अजून बरा झालेला नाही आणि तो भीतीपोटी पुन्हा गोळ्या खाण्यास सुरुवात करतो. अशा प्रकारे रुग्ण या गोळ्यांच्या दुष्टचक्रात कायमचा अडकतो.यकृत आणि मूत्रपिंडावर पडणारा अतिरिक्त ताणदररोज खाल्लेल्या प्रत्येक पीपीआय गोळीचे विघटन करण्याचे काम यकृताला करावे लागते, त्यामुळे यकृताच्या पेशींवर ताण पडतो. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, अनेक आंतरराष्ट्रीय अभ्यासांमधून असे सिद्ध झाले आहे, की दीर्घकाळ पीपीआय गोळ्या घेणाऱ्या रुग्णांमध्ये ‘क्रॉनिक किडनी डिसीज’ (सीकेडी) म्हणजेच मूत्रपिंडाची कार्यक्षमता हळूहळू कमी होण्याचा धोका वाढतो. कोणतीही साधी दिसणारी गॅसची गोळी ही यकृत आणि किडनीसाठी पूर्णपणे निरुपद्रवी नसते हे लक्षात ठेवले पाहिजे.सायलेंट रिफ्लक्स आणि ‘लो स्टमक ॲसिड’चा गैरसमजबहुतांश लोकांना वाटते, की छातीत जळजळ होणे म्हणजे पोटात जास्त ॲसिड तयार होणे. मात्र वैद्यकीयदृष्ट्या अनेकदा वाढत्या वयात किंवा चुकीच्या आहाराने पोटात कमी ॲसिड (लो स्टमक ॲसिड) तयार होत असते. ॲसिड कमी असल्यामुळे पोटाचा वरचा व्हॉल्व्ह (एलईएस) व्यवस्थित बंद होत नाही आणि थोडेसे ॲसिड अन्ननलिकेत वर येते. रुग्ण याला जास्त ॲसिड समजून पुन्हा पीपीआय गोळी खातो, आणि पोटातील राहिलेले ॲसिडही संपते आणि समस्या अधिक बिकट होते..ॲसिडिटीची कारणे शोधणे गरजेचेॲसिडिटी हा कोणताही स्वतंत्र आजार नसून तो आपल्या चुकीच्या सवयींचा शरीराने दिलेला इशारा असतो. वेळेवर न जेवणे, प्रमाणापेक्षा जास्त चहा-कॉफी पिणे, मैदा व तळलेले पदार्थ खाणे, रात्री उशिरा जेवणे, मानसिक ताण आणि दारू-सिगारेटचे व्यसन ही ॲसिडिटीची मुख्य कारणे असतात. या मूळ कारणांवर काम न करता केवळ गोळ्या खाऊन ॲसिड दाबून ठेवणे म्हणजे घराला आग लागल्यावर अलार्मची वायर कापण्यासारखे आहे.आहारातील सोपे बदल व नैसर्गिक उपायॲसिडिटीवर मात करण्यासाठी औषधांपेक्षा आहारातील शिस्त जास्त प्रभावी ठरते. जेवणात फायबरयुक्त पालेभाज्या आणि ताज्या फळांचा समावेश करावा. एकदाच जास्त खाण्याऐवजी थोडे थोडे करून खावे. जेवल्यानंतर लगेच झोपू नये, किमान दोन तासांचे अंतर ठेवावे. रोज सकाळी कोमट पाणी पिणे, थंड दूध किंवा नारळपाणी घेणे यामुळे पोटातील नैसर्गिक क्षारता वाढते आणि ॲसिडिटी शांत होते. आल्याचा तुकडा किंवा ओवा-बडीशेप खाणे पचनासाठी अत्यंत हितकारक ठरते.मानसिक ताण आणि पचनसंस्थेचा थेट संबंधआपला मेंदू आणि पचनसंस्था ‘व्हेगस नर्व्ह’द्वारे थेट जोडलेले असतात. जेव्हा आपण अतिप्रमाणात मानसिक ताण घेतो किंवा चिंतेत असतो तेव्हा शरीरात ‘स्ट्रेस हार्मोन्स’ वाढतात. ही संप्रेरके पोटातील रक्ताभिसरण मंदावतात आणि अन्ननलिकेची हालचाल बिघडवतात, त्यामुळे तीव्र ॲसिडिटी होते. म्हणूनच ॲसिडिटी कमी करण्यासाठी केवळ पोटाचा विचार न करता मन शांत ठेवणे, योगसाधना करणे आणि प्राणायाम करणे अत्यंत आवश्यक असते.पीपीआय गोळ्या सुरक्षितपणे कशा बंद कराव्यात?वर्षानुवर्षे तुम्ही पीपीआय गोळ्या खात असाल, तर त्या एका रात्रीत अचानक बंद करू नयेत. असे केल्यास ॲसिड रिबाऊंडचा त्रास होतो. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच या गोळ्यांचा डोस हळूहळू कमी करावा (टॅपरिंग). उदाहरणार्थ, रोज गोळी घेण्याऐवजी एक दिवसाआड गोळी घेणे आणि काही आठवड्यांनी सौम्य ॲंटासिड किंवा सिरपचा आधार घेणे योग्य ठरते. या काळात आहारातील पथ्ये कडक पाळल्यास गोळ्यांपासून सुटका होणे सहज शक्य होते.वैद्यकीय सल्ला आणि योग्य तपासणीचे महत्त्वपन्नास वर्षांवरील व्यक्तीला अचानक ॲसिडिटी सुरू झाली असेल, वजन वेगाने कमी होत असेल किंवा अन्न गिळताना त्रास होत असेल, तर पीपीआय गोळ्या न खाता त्वरित गॅस्ट्रोएन्टेरॉलॉजिस्ट डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. अशा वेळी एंडोस्कोपी करून पोटाच्या आतील स्थिती तपासणे गरजेचे असते. डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली काही ठरावीक कालावधीसाठीच औषधे घेणे सुरक्षित असते. स्वतःच्या मनाने मेडिकलमधून गोळ्या आणून खाणे पूर्णपणे थांबवले पाहिजे.‘प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स’ म्हणजेच पीपीआय गोळ्या हे वैद्यकीय शास्त्रातील अल्सर आणि गंभीर आजारांवर उपचारासाठी शोधलेले एक महत्त्वाचे औषध आहे यात शंका नाही. मात्र त्यांचा चुकीचा आणि अमर्याद वापर आपल्या संपूर्ण पचनसंस्थेची नैसर्गिक रचना मोडून काढतो. पोटातील ॲसिड आपले शत्रू नसून, ते पचनाचे आणि आरोग्याचे रक्षक आहे. गोळ्यांच्या तात्पुरत्या आधारावर जगण्याऐवजी जीवनशैलीत सकारात्मक बदल करून नैसर्गिकरित्या ॲसिडिटीवर मात करणे, हाच सुखी आणि निरोगी आयुष्याचा खरा मंत्र आहे.लेखक अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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