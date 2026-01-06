Premium|Books Shopping: ॲड टू कार्ट की ॲड टू मेमरी.? खरेदीचे बदलते स्वरूप.!

सुजित काळेपरवा घरी येताना सिग्नलला एक स्कूटर दिसली. पुढे वडील आणि मागे मुलगी बसलेली. बहुतेक मंडईतूनच येत असावेत कारण मुलगी मागे बसून भाजीच्या पिशवीमधून मस्तपैकी भुईमुगाच्या शेंगा खात होती. त्या क्षणी जाणवलं, सगळं ‘ॲड टू कार्ट’ करायचं नसतं काही गोष्टी ‘ॲड टू मेमरी’ही करायच्या असतात, कारण आठवणी घरपोच मिळत नाहीत!‘‘मी पाचवीत असताना एकटा सायकलवर जाऊन, तो इतका प्रचंड रहदारीचा रस्ता जीव मुठीत धरून पार करून, आपल्याला होळीसाठी गवऱ्या आणल्या, ते विसरलीस वाटतं!’’‘‘राजा, चार-पाच वर्षांनी तुझी लेक पाचवीला जाईल, तेव्हादेखील तू हाच दाखला देणार आहेस का? तुलाच खावीशी वाटली म्हणून शंकरपाळी करायला घेतले आणि नेमकं दूध संपलं म्हणून ‘जाऊन आण’ म्हटलं तर अशी उलटी उत्तरं देतोयस? थांब, त्या वाण्याला व्हॉट्सॲप करते. देईल तो आणून घरी. आणि तू पाचवीत असताना जर हे ॲमेझॉन नाहीतर फ्लिपकार्ट असतं ना, तर त्यावरच गवऱ्या ऑर्डर केल्या असत्या. तुझा जीव तरी धोक्यात घातला नसता!’’आई असं म्हणाली आणि क्षणभर वाटलं, खरंच मी शाळेत असताना जर आंतरजाल असतं आणि ऑनलाइन खरेदी करता आली असती, तर काय धमाल करता आली असती! .तसं मी शाळेत असताना माझा आणि खरेदीचा फारसा संबंध येत नसे. महिन्याचं किराणा सामान आई-बाबाच आणायचे. मी फार तर बाबांसोबत भाजी आणायला जात असे. बाबा आधी सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत आख्खी मंडई पालथी घालत; कुठे काय चांगलं आहे, कोण कुठल्या दरानं विकतोय, शेतकरी कोणता आणि व्यापारी (त्यांना ते केवटे म्हणायचे) कुठला, हे सगळं आधी पाहायचं. शक्य तितकं शेतकऱ्यांनाच प्राधान्य द्यायचं. मग परत येताना एकेक भाजी घ्यायची. ती नीट निवडून घ्यायची, वजन करताना काही गडबड तर नाही ना ते पाहायचं, आणि पैसे देताना थोडंफार बार्गेनिंग करायचं; कधी कोथिंबीर, आलं, कढीपत्ता असं काहीतरी फुकट मागायचं. हळूहळू पिशव्या वजनदार होत जात. त्या घेऊन उन्हातान्हात भटकत शेवटी गाडीपर्यंत पोहोचायचं. किती कष्ट! हेच जर ऑनलाइन असतं तर? ई-मंडई डॉट कॉमवर पटापट सगळ्या भाज्या कार्टमध्ये टाकायच्या, चेकआउट करताना एखादी ऑफर आहे का ते पाहायचं, पत्ता टाकायचा, पैसे दिले की सगळी भाजी थेट घरपोच!दुसरी मोठी खरेदी म्हणजे जून महिन्यातली. शाळा सुरू होण्याच्या आधीची. ही माझी सगळ्यात आवडती खरेदी असायची. शाळेचा नवा गणवेश. त्यात फार काही मजा नसली, तरी त्या खरेदीभोवतीचा माहोल मात्र खास असायचा. बाबा सहसा त्यांचे कपडे शिवून घ्यायचे, मग माझेही शाळेचे कपडे शिवून घ्यायचं ठरायचं. सदऱ्याला आणि विजारीला किती कापड लागणार वगैरे हिशोबही आई-बाबाच पाहायचे. माझं काम एकच, ते म्हणजे शिंपी काकांसमोर ताठ उभं राहायचं. ते त्यांच्या टेपनं जेव्हा माझं माप घेत, तेव्हा मला मस्त गुदगुल्या व्हायच्या. भराभरा ते त्यांच्या डायरीत काहीतरी आकडे लिहायचे. मला त्यातलं काहीच कळायचं नाही, पण जेव्हा कपडे शिवून तयार व्हायचे, तेव्हा शिंपी काका म्हणजे एकदम जादूगार वाटायचे! कपड्यांनंतर मग वह्या-पुस्तकं, डबा, वॉटरबॅग, दप्तर आणि रेनकोट. या सगळ्या वस्तू घेताना अंगात उत्साह संचारायचा. नव्या वह्या-पुस्तकांचा तो वास, छान छान कव्हर्स, नाव घालायची रंगीबेरंगी स्टिकर्स सगळं अजूनही हवंहवंसं वाटतं. तेव्हा जर हे सगळं ऑनलाइन मिळत असतं तर ते मी घरी बसून घेतलं असतं? .तिसरी महत्त्वाची खरेदी म्हणजे दिवाळीची. ही मला तशी फारशी आवडत नसे. पूजा-सामान आणि नवे कपडे. यात मला निवडीचा फारसा अधिकार नसायचा. जे घेतलं जाईल ते दुकानाच्या ट्रायल-रूममध्ये जाऊन अंगात घालून दाखवायचं. ‘‘हा छान दिसतोय, घे हाच सदरा,’’ असं ऐकलं की निमूट ‘‘हूं’’ म्हणायचं. हा सगळा त्रास ऑनलाइनमुळे वाचला असता आणि सुट्टीत खेळायला एखाददोन दिवस जास्त मिळाले असते! पण एक गोष्ट मात्र मी दुकानात जाऊनच घेतली असती. ती म्हणजे फटाके. मित्रांबरोबर फटाके उडवण्यात जेवढी मजा आहे, तेवढीच ती त्यांच्यासोबत खरेदी करण्यातही आहे. आणि वस्तुतः फटाके ज्वलनशील असल्यामुळे ते ऑनलाइन घेणं कितपत शक्य आहे हे मला आजही माहीत नाही.कॉलेजला असताना हातखर्चाला फारसे पैसे नसायचे. त्यामुळे खरेदी करायला फारसा वाव नव्हता. पण त्या मोजक्याच पैशांतून सिनेमा किंवा नाटकाच्या वाऱ्या मात्र अगदी नियमित असायच्या. त्यांची तिकिटं रांगेत उभं राहून घ्यावी लागत. पुढे नाटकांसाठी फोन-बुकिंग वगैरे सुरू झालं, तरी तिकीट मात्र नाट्यगृहात जाऊनच मिळायचं. ऑनलाइनमुळे हे सगळं हल्ली फार सोयीचं झालं आहे, विशेषतः सिनेमाच्या बाबतीत. मल्टिप्लेक्समुळे पूर्वीचं मॅटिनी आणि तीन, सहा, नऊचं गणित मोडीत निघालं. तिकिटांचे दर वाढले हे खरं, पण ऑनलाइन काही ना काही ऑफर मिळतेच. अर्थात, या ऑफर्समुळे कधीकधी पाहायचा नसलेला सिनेमासुद्धा चित्रपटगृहात जाऊन पाहिला जातो. म्हणजे खर्च होतोच, पण ‘पैसे वाचले’ याचंच समाधानाचं जास्त असतं! नाट्यगृहांनी मात्र मोजकीच तिकिटं या ऑनलाइनवाल्यांना दिली आहेत, जेणेकरून नाट्यगृहाच्या कर्मचाऱ्यांना फटका बसणार नाही. आज जिथं सगळं काही ऑनलाइन झालं आहे, तिथं ही बाब आवर्जून दखल घेण्यासारखी आहे.या रांगेवरून आठवलं, लहानपणी माझ्याकडे दूरध्वनी आणि वीजबिल भरण्याची जबाबदारी असायची. बिलाचे पैसे घेऊन मी सकाळी सकाळी मंडळाच्या कार्यालयात जात असे. साधारण साडेआठला ते कार्यालय सुरू व्हायचं. मी कितीही लवकर गेलो, तरी तिथं आधीच सकाळी फिरायला बाहेर पडलेल्या पेन्शनर आजोबांची गर्दी असायची आणि त्यामुळे मी लांबच लांब रांगेच्या शेवटी जाऊन उभा राहत असे. पुढे मग मी पुस्तक वगैरे घेऊन रांगेत उभा राहू लागलो. कधीकधी तर शाळेत जाण्याची वेळ झाली तरी रांग संपत नसे. तेव्हा आई माझा डबा-दप्तर घेऊन मला खो देई आणि स्वतः रांगेत उभी राही. आज ऑनलाइन बिल पेमेंटमुळे ही सगळी कामं घरबसल्या होतात. वीज, फोन, गॅस सगळ्यांची बिलं काही मिनिटांत भरता येतात. माझ्या मते, ऑनलाइनचा हा सगळ्यात मोठा फायदा आहे. .फायद्यांचाच विचार केला, तर ऑनलाइन खरेदीचे अगणित फायदे आहेत. त्यातला सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे वस्तू थेट घरपोच येते. म्हणजे तयार व्हायचं नाही, दुकानं शोधायची नाहीत, त्यांच्या वेळा पाहायच्या नाहीत, ट्रॅफिकची कटकट नाही आणि सामानाचं ओझंही उचलायची गरज नाही. दुसरा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे प्रत्येक वस्तूबद्दल आपल्याला शेकडो रिव्ह्यू वाचायला मिळतात. बाबांसोबत भाजी किंवा इतर वस्तू घ्यायला गेलो, की त्यांचं ठरलेलं वाक्य असायचं, ‘‘कुठल्या भाजीवाल्याकडे जास्त गर्दी आहे ते पाहा,’’ किंवा ‘‘चार लोकांना विचारून मगच वस्तू घ्या.’’ आज हेच काम ऑनलाइन रिव्ह्यू करतात. या रिव्ह्यूमुळे वस्तू घेण्याआधीच आपण थोडीफार खात्री करून घेऊ शकतो. ऑनलाइन खरेदीचा तिसरा मोठा फायदा म्हणजे वस्तू आवडली नाही, साइझ अपेक्षेप्रमाणे नसेल, तर ऑनलाइनवाले घरी येऊन ती वस्तू परत घेऊन जातात आणि पैसे थेट खात्यात परत येतात. कुठलाही त्रास नाही, भांडण नाही, स्पष्टीकरणाची गरज नाही. एकदा आम्ही कुठेतरी फिरायला गेलो असताना आईनं एका दुकानातून साडी घेतली होती. दुकानदारानं, ‘‘रंग गेला, काही दोष निघाला तर साडी बदलून देऊ,’’ असं सांगितलं होतं. त्यानं त्याचं बिझनेस कार्डही दिलं. घरी साडी धुतल्यावर तिचा रंग गेला. साडी परत घ्या किंवा बदलून द्या असं सांगायला जेव्हा फोन केला, तेव्हा वेगवेगळी कारणं सांगितली गेली आणि साडी परत घ्यायला नकार देण्यात आला. पैसे तर गेलेच, पण मनस्तापही झाला. ऑनलाइनमध्ये मात्र बहुतेक वेळा वस्तू परत घेतली जाते आणि परत करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जातो. कपड्यांच्या खरेदीत तर याचा बराच फायदा होतो.रिटर्नच्या सोयीबरोबरच ऑनलाइन खरेदीत आणखी एक मोठा आकर्षणाचा मुद्दा म्हणजे असंख्य ऑफर्स. जवळजवळ प्रत्येक वस्तूवर काहीना काही डिस्काउंट असतंच. त्यात भर म्हणून आपली बँक किंवा क्रेडिट कार्ड कंपन्याही कॅशबॅकच्या ऑफर्स देतात. अर्थात यामुळे कधीकधी अनावश्यक खरेदीही होते, पण थोडं नियोजन केलं तर बचत नक्कीच होऊ शकते. शिवाय, वेळ वाचतो आणि घराबाहेर न पडल्यामुळे इंधन व प्रवासखर्चाची बचत होते ती वेगळीच. .सोशल मीडियामुळे ऑनलाइन खरेदीला एक नवं परिमाण मिळालं आहे. आज अनेक व्यावसायिक व्हॉट्सॲप किंवा इन्स्टाग्रामवरून आपला व्यवसाय चालवतात. इन्स्टाग्रामवर त्यांच्या कामाचे फोटो, व्हिडिओ, त्यावर इतर ग्राहकांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया आणि फॉलोअर्स पाहून आपण निर्णय घेऊ शकतो. माझ्या लग्नाच्यावेळी फोटोग्राफर, मेंदी आर्टिस्ट आणि डेकोरेशन आर्टिस्ट हे सगळे मी इन्स्टाग्रामवरूनच बुक केले होते. काहीतरी वेगळंही मिळालं आणि तेही किफायतशीर दरात. आणखी एक महत्त्वाचं परिमाण म्हणजे - पूर्वी ऑनलाइन फक्त वस्तू खरेदी करता येत असत, आता अनेक सेवाही ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ, केस कापण्यासाठी किंवा इतर ब्यूटी पार्लरच्या सेवा ऑनलाइन बुक करता येतात आणि सेवा देणारी व्यक्ती थेट घरी येऊन काम करून देते. त्याचप्रमाणे प्लंबर, इलेक्ट्रिशियनसुद्धा ऑनलाइन बोलावता येतात. या सगळ्या सेवा देणाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासलेली असते आणि इतरांनी दिलेले रिव्ह्यू उपलब्ध असतात, त्यामुळे त्यांना घरी बोलावणं सुरक्षित असतं. एखाद्या नव्या शहरात बदली झाल्यावर तर याचा उपयोग फारच जास्त होतो.याशिवाय, आजकाल गाडी चालवायचा कंटाळा आला असेल, तर ऑनलाइन रिक्षा किंवा टॅक्सीही बोलावता येते. वयस्कर मंडळींसाठी ही एक फार महत्त्वाची सोय आहे. कोणावरही अवलंबून राहावं लागत नाही, वाट पाहत उभं राहावं लागत नाही, गरजेनुसार वाहन बोलावता येतं, जसं सामान जास्त असेल तर मोठी गाडी, विशेष मदत हवी असेल तर तसा प्रशिक्षित ड्रायव्हर. भाडं आधीच ठरलेलं असतं आणि कार्ड किंवा ऑनलाइन पेमेंटमुळे सुट्टे पैसे नसणं किंवा ऐनवेळी भाडं वाढवण्यासारखे धक्के बसत नाहीत.आणि शेवटी बाहेर जायचाच कंटाळा आला असेल, तर आजकाल तर अन्नपदार्थही ऑनलाइन मागवता येतात! सध्या अमेरिकेत पेट्रोलसुद्धा ऑनलाइन घेण्याची सोय देणारे स्टार्टअप्स येत आहेत. ज्यात आपण ऑनलाइन पेट्रोल बुक करतो आणि कंपनीची गाडी थेट घरी येऊन पेट्रोल भरून जाते. Carvana, CarMax यांसारख्या कंपन्या गाड्यांची खरेदी-विक्रीही पूर्णपणे ऑनलाइन करतात. विमा पॉलिसी, म्युच्युअल फंड्ससुद्धा आता ऑनलाइन घेता येत असल्यामुळे ब्रोकरची गरज उरलेली नाही आणि त्यामुळे खर्चात बचतही होते. .Premium|Stress-Free Wedding Planning Tips : लग्नाची तयारी निर्विघ्न पार पाडण्यासाठी परफेक्ट प्लॅनिंगचे महत्त्व.अर्थात या सगळ्या फायद्यांबरोबरच ऑनलाइन खरेदीचे काही तोटेही किंवा धोकेही आहेत. पहिला धोका म्हणजे फसवणूक. लोकप्रिय कंपन्यांबरोबरच अनेक नव्या, अपरिचित कंपन्याही या व्यवसायात उतरलेल्या आहेत. अशा वेबसाइटवरून योग्य शहानिशा न करता खरेदी केल्यास आर्थिक नुकसान होऊ शकतं. ऑनलाइन खरेदी सहसा बँक खातं किंवा क्रेडिट कार्ड वापरून करावी लागत असल्यामुळे नुकसानही जास्त होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच सुरक्षित आणि विश्वासार्ह साइट्सवरूनच खरेदी करावी. उगाच जास्त सूट मिळतेय म्हणून अनोळखी वेबसाइट्सवरून खरेदी करू नये. शक्य असल्यास कॅश ऑन डिलिव्हरीचा पर्याय निवडावा, आणि महत्त्वाचं म्हणजे बँक किंवा क्रेडिट कार्डची माहिती वेबसाइट्सवर साठवू नये.दुसरा धोका म्हणजे वस्तूचा दर्जा. ऑनलाइन खरेदी करताना वस्तू हातात घेऊन, तपासून पाहता येत नाही. त्यामुळे कधीकधी अपेक्षेपेक्षा कमी दर्जाची वस्तू मिळू शकते. अर्थात ओळखीचे ब्रँड निवडले, रिव्ह्यू नीट वाचले, तर हा धोका बऱ्याच अंशी टाळता येतो आणि वस्तू अजिबातच आवडली नाही, तर ती परत देण्याची सोयही असतेच. .Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.तिसरा आणि कदाचित सर्वात मोठा धोका म्हणजे अनावश्यक खरेदी. पारंपरिक खरेदीत जरी ‘नाही’ म्हणणं कठीण असलं, तरी त्यात घराबाहेर पडावं लागतं, बाजारात पायपीट करावी लागते. म्हणजे थोडी तरी अंगमेहनत असते. ऑनलाइनमध्ये मात्र एका क्लिकवर खरेदी होते. ऑफर्सचा सतत भडिमार सुरू असतो. काहीना काही घ्यावं अशा आग्रहाच्या जाहिराती दाखवल्या जात असतात. त्यामुळे अनेकदा गरज नसताना खरेदी केली जाते. हे टाळण्यासाठी मनात विचार येताक्षणी खरेदी (इम्पल्सिव्ह शॉपिंग) करू नये. स्वतःच्या गरजा नीट ओळखाव्यात, घरच्यांशी चर्चा करावी आणि नियोजनपूर्वक खरेदी करावी. उगाच मित्रानं घेतलं म्हणून किंवा प्रचंड सूट मिळतेय म्हणून खरेदी करू नये. वेळोवेळी ऑनलाइन खरेदीवर झालेला खर्च तपासून पाहणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की ऑनलाइन ही सोय आहे, त्याची सवय वाईटच!ऑनलाइन खरेदी कितीही सोयीची असली, तरी काही खरेदी मी आजही प्रत्यक्ष दुकानात जाऊनच करतो. उदाहरणार्थ पुस्तकं! दुकानात शिरून रॅक्समधून फिरणं, पुस्तक उचलून त्यांचं मुखपृष्ठ पाहणं, प्रस्तावना किंवा मागचं आवरण वाचणं, आजूबाजूच्या वाचकांशी दोन शब्द बोलणं, कधीकधी तर दुकानाच्या एका कोपऱ्यात बसून पुस्तकाचा एखादा अध्याय संपवणं... ही मजा ऑनलाइनमध्ये नाही.परवा घरी येताना सिग्नलला एक स्कूटर दिसली. पुढे वडील आणि मागे मुलगी बसलेली. बहुतेक मंडईतूनच येत असावेत कारण मुलगी मागे बसून भाजीच्या पिशवीमधून मस्तपैकी भुईमुगाच्या शेंगा खात होती. त्या क्षणी जाणवलं, सगळं ‘ॲड टू कार्ट’ करायचं नसतं काही गोष्टी ‘ॲड टू मेमरी’ही करायच्या असतात, कारण आठवणी घरपोच मिळत नाहीत!(सुजित काळे कॅलिफोर्नियास्थित आयटी कर्मचारी, कवी व लेखक आहेत.)--------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.