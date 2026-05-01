Premium|Sant Namdev North India journey : संत नामदेवांची उत्तर भारत भ्रमंती; एकाकीपणातून विश्वबंधुत्वाकडे झालेला ऐतिहासिक प्रवास

डॉ. निवृत्तीनाथ रेळेकर यांच्या मते, संत नामदेव इ.स. १३२९ ते १३४९ या वीस वर्षांत उत्तर भारतात होते. या दरम्यान गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या भागांत त्यांनी चार-पाच वेळा भ्रमंती केली. याचा अर्थ संत नामदेव वीस वर्षे फक्त पंजाबात राहिले नाहीत, तर इतर प्रांतातसुद्धा त्यांचा वावर असायचा. मग ते पंजाबात सलग किती वर्षे राहिले असावेत, हा प्रश्न पुन्हा पडतोच. उत्तर भारतात जाताना त्यांनी आपल्या कोणाही आप्ताला सोबत घेतले नव्हते का? असे एकेक अनुत्तरीत प्रश्न संत नामदेवांच्या उत्तर भारताच्या भ्रमंतीसंबंधी हाती येतात.संत ज्ञानेश्वरांदी भावंडांसोबत उत्तरेची तीर्थयात्रा केल्यानंतर संत नामदेवांनी पुन्हा उत्तरेकडे जाण्याचा विचार केला. दुसऱ्यांदा (की आणखी काही वेळा) त्यांनी हा विचार कधी केला आणि कधी ते पुन्हा उत्तरेच्या प्रवासाला कधी निघाले यामध्ये मात्र अभ्यासकांमध्ये एकवाक्यता नाहीच, आणि ती तशी असणे शक्यही नाही. पण ज्ञानेश्वरांदी भावंडांशी मैत्रभाव जुळल्यानंतर काही म्हणजेच दोन-तीन वर्षांतच ज्ञानेश्वरादी भावंडांनी एकापाठोपाठ समाधी घेतल्या. त्यानंतर नामदेवांना स्वाभाविकच एकाकीपण जाणवायला लागले असणार. ज्या योगी पुरुषाशी आपला मैत्रभाव जुळला, तोच आपल्यापासून दूर गेला, ही भावना नक्कीच त्यांच्या काळजाला कुरतडणारी ठरली असावी.त्या चारही भावंडांच्या समाधींच्यावेळी नामदेव प्रत्यक्ष तिथे उपस्थित होते. त्यांच्या समाधीचे वर्णन नामदेवांनी करून ठेवले आहे. तो प्रत्यक्षातला अनुभव मांडून ठेवणे त्या काळाच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे होते. आपल्या स्वजनांना आपल्या नजरेसमोर हे विश्व सोडून जाताना पाहणे, हा अनुभव अतिशय दुःखद असणार आणि पोरकेपणाची भावना अंतःकरणाला पोखरणारी अशीच असणार. त्याप्रसंगी आपल्या मनःस्थितीचे वर्णन संत नामदेव पुढीलप्रमाणे करतात- असे एकेक अनुत्तरीत प्रश्न संत नामदेवांच्या उत्तर भारताच्या भ्रमंतीसंबंधी हाती येतात.संत ज्ञानेश्वरांदी भावंडांसोबत उत्तरेची तीर्थयात्रा केल्यानंतर संत नामदेवांनी पुन्हा उत्तरेकडे जाण्याचा विचार केला. दुसऱ्यांदा (की आणखी काही वेळा) त्यांनी हा विचार कधी केला आणि कधी ते पुन्हा उत्तरेच्या प्रवासाला कधी निघाले यामध्ये मात्र अभ्यासकांमध्ये एकवाक्यता नाहीच, आणि ती तशी असणे शक्यही नाही. पण ज्ञानेश्वरांदी भावंडांशी मैत्रभाव जुळल्यानंतर काही म्हणजेच दोन-तीन वर्षांतच ज्ञानेश्वरादी भावंडांनी एकापाठोपाठ समाधी घेतल्या. त्यानंतर नामदेवांना स्वाभाविकच एकाकीपण जाणवायला लागले असणार. ज्या योगी पुरुषाशी आपला मैत्रभाव जुळला, तोच आपल्यापासून दूर गेला, ही भावना नक्कीच त्यांच्या काळजाला कुरतडणारी ठरली असावी.त्या चारही भावंडांच्या समाधींच्यावेळी नामदेव प्रत्यक्ष तिथे उपस्थित होते. त्यांच्या समाधीचे वर्णन नामदेवांनी करून ठेवले आहे. तो प्रत्यक्षातला अनुभव मांडून ठेवणे त्या काळाच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे होते. आपल्या स्वजनांना आपल्या नजरेसमोर हे विश्व सोडून जाताना पाहणे, हा अनुभव अतिशय दुःखद असणार आणि पोरकेपणाची भावना अंतःकरणाला पोखरणारी अशीच असणार. त्याप्रसंगी आपल्या मनःस्थितीचे वर्णन संत नामदेव पुढीलप्रमाणे करतात-आतां मज तूं सांभाळी । ज्ञानदेवेंवीण सदाकाळीं ।मज न कंठे भूमंडळी । भानुसहित वर्ततां ॥५॥तूं माझी जनक जननी । परि ज्ञानदेवेंविण मेदिनी ।शून्य वाटे हे धरणी । जैसे मत्स्य जीवनेंविण ॥६॥संत ज्ञानेश्वरांनंतर एकापाठोपाठ त्यांच्या इतर भावंडांनीसुद्धी समाधी घेतली. त्यामुळे भागवत धर्माची संकल्पना किंवा वारकरी संप्रदायांची तत्कालीन समाजात होऊ पाहणारी प्रतिष्ठापना व विस्तार त्यांना आपल्या हयातीत पाहता आली नाही. ही संकल्पना त्यांनी संत नामदेवांच्या गळी उतरवून या जगाचा निरोप घेतला. थोडक्यात भागवत धर्माची धुरा त्यांनी संत नामदेवांच्या खांद्यावर टाकली. ही धुरा नामदेव आपल्या खांद्यावर पेलण्यास समर्थ आहेत, हा त्यांच्याविषयीचा विश्वास संत ज्ञानेश्वरांच्या मनात होता. तो विश्वास उत्तर भारतभ्रमणाच्या काळात अधिक दृढ झाला असावा. कारण या काळात हे दोघेही संत किमान वर्षभर तरी एकमेकांच्या सहवासात राहिलेले असावेत. संत नामदेवांनी त्यांच्या मनातला तो विश्वास पूर्णपणे सार्थ करून दाखविला, तो त्या काळातील त्यांच्या समकालीन आणि त्यांचे शिष्यत्व स्वीकारणाऱ्या अनेक संतांच्या सहकार्याने. त्यासाठी त्यांनी तत्कालीन समाजातील अठरापगड संतांना आपल्यासोबत घेतले. जातीपातीचे अडसर दूर सारत विठ्ठलाच्या भक्तीपोटी एकत्र येणाऱ्या सगळ्या संतांना आपले मानत त्यांनी आध्यात्मिक लोकशाहीची स्थापना केली. त्यात सावता माळी, गोरा कुंभार, चोखामेळा, कर्ममेळा, निर्मळा, जनाबाई, सोयराबाई, कान्होपात्रा, जगमित्र नागा, राका-बाका हे समकालीन संत होते; तसेच नरहरी सोनार, परिसा भागवत, जोगा परमानंद, संत सेना न्हावी आदी उत्तरकालीन संतसुद्धा होते. या सगळ्यांनी एकमताने आणि एकमुखाने हा भागवत धर्म अंगीकारून वारकरी संप्रदाय कसा वाढीस लागेल यासाठी (आणि मुख्यतः विठ्ठलभक्तीचा प्रसार) संसार आणि परमार्थ यांचा मेळ घालण्याचा आदर्श तत्कालीन समाजाला घालून दिला. या चळवळीचे नेतृत्व संत नामदेवांनी केले; ते थोडेथोडके नव्हे, तर इ.स. १३५०पर्यंत (काही काळ अप्रत्यक्षपणे का होईना, पण) म्हणजे वयाच्या ऐंशीव्या वर्षापर्यंत केले..Premium|Operation Sindoor 2025 : ऑपरेशन सिंदूर माध्यमे आणि माहितीची लढाई .ही चळवळ, या संप्रदायाचा प्रसार या काळात प्रभावीपणे होण्याचे कारण म्हणजे संत नामदेवांनी सुरू केलेली कीर्तन परंपरा होय. कीर्तन परंपरा आणि पंढरपूरची नियमित वारी या दोन कारणांनी हा संप्रदाय अधिअधिक लोकाभिमुख होत गेला. एकीकडे राजकीय सत्ताबदलांमुळे, यवनांच्या आक्रमणांमुळे संपूर्ण समाजात अस्थैर्याची परिस्थिती निर्माण होत असतानाच दुसरीकडे तेवढ्याच जोमाने ही चळवळ जनमानसात रुजत होती. त्यामागची मानसशास्त्रीय कारणपरंपरा देता येईल. अशा परिस्थितीत आपल्याला तारू शकणारा, संकटांतून बाहेर काढून सुखी करू शकणारा केवळ विठ्ठलच आहे आणि म्हणून त्याच्या आराधनेसाठी आपण दिवसात थोडातरी वेळ द्यावा, त्याच्या भक्तीत रमून जावे, ही तत्कालीन समाजाची भावनिक गरज होती. त्या गरजेतूनच दिवसेंदिवस विठ्ठलाची भक्ती करणारी, त्याला आपले दैवत मानणारी भक्तमंडळी संख्येने वाढतच होती. आपला संसार करूनसुद्धा आपल्याला परमार्थ साधता येतो, कोणताही तपाचार न करता, अवडंबर न माजवता परमेश्वरी सान्निध्य आपल्याला लाभू शकते; त्यासाठी जात, धर्म, पंथ अशा कशाचाही अडसर मधे येत नाही, हे चित्र स्पष्ट दिसत असल्यामुळे इतर धर्म-पंथाकडे झुकू पाहणारी सर्वसामान्य माणसे या संप्रदायाकडे आपसूकच वळू लागली होती. कारण भागवत धर्मातील सहिष्णुता याला कारणीभूत होती. या सगळ्या चळवळींच्या मध्यभागी संत नामदेव हे प्राधान्याने एकमेव असे संत कवी होते.आणि तरीही पुढच्या टप्प्यात संत नामदेवांना उत्तर प्रांतात म्हणजेच प्रामुख्याने पंजाबात का जावेसे वाटले? तिथे का रमावेसे वाटले? आणि आपल्या आयुष्यातली जवळजवळ वीस वर्षे का द्यावीशी वाटली? मुख्य म्हणजे महाराष्ट्र का सोडावासा वाटला? हेही प्रश्न पडतातच.संत नामदेव हे तटस्थ अवलोकनकर्ते असले, तरी ते विठ्ठलाचे निस्सीम उपासक होते. विठ्ठल हा त्यांच्या आत्म्यात सतत तेवणारा दीप होता आणि त्याच्या प्रचंड ओढीपोटीच त्यांनी महाराष्ट्रात भागवत धर्माची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली होती. या भागवत धर्माची ताकद त्यांना जाणवत होती. आख्ख्या महाराष्ट्राला वेड लावणाऱ्या या विठ्ठल दैवताचे उपासक किंवा भक्त केवळ महाराष्ट्रातच आहेत, किंवा काही प्रमाणात दक्षिण भारतात (कर्नाटक) होते. याआधीचे महाराष्ट्रात स्थिरावलेले पंथ किंवा भक्तिसंप्रदाय हे एखादा-दुसरा अपवाद सोडता सगळेच महाराष्ट्राबाहेरून आलेले होते. त्यात मग नाथ, शैव, लिंगायत, बौद्ध, जैन, स्मार्त, वैष्णव (मूळ विष्णूचे उपासक) या पंथांचा विचार करावा लागतो. फक्त महानुभाव संप्रदाय हा महाराष्ट्रात रुजला (हरपाळ देव हे गुजरातचे होतेच; पण ते नाममात्र ठरतात. त्यांच्यातून शरीररूपाने पुढे येत जिवंत झालेल्या स्वामी चक्रधरांचा विचार महत्त्वाचा ठरतो.) आणि वाढला. या सगळ्या भक्तिसंप्रदायांची ओळख, मुळातून परिचय, तेव्हाच्या काही महत्त्वाच्या संतांना, विशेषतः संत नामदेव आणि ज्ञानेश्वर यांना झाला होता. त्याचबरोबर भागवत धर्मातील उपासना शक्ती, भक्ती, सामाजिक प्रभाव कितीतरी मोठा आहे, जनरुचीला पोषक आहे, त्यांच्या उन्नयनासाठी अतिशय पूरक असा आहे, हे तत्त्व संत नामदेवांनी ओळखले होते. म्हणूनच या महत्त्वाच्या भक्तिपंथाचा परिचय, प्रसार महाराष्ट्राबाहेर व्हायला हवा या आंतरिक ऊर्मीतून, निकडीतून संत नामदेवांनी महाराष्ट्राबाहेर पाऊल टाकले. हे पाऊल टाकताना त्यांनी उत्तर भारतच (प्रामुख्याने पंजाब प्रांत) का निवडला? या कारणासाठी महाराष्ट्राबाहेर पडण्यापूर्वी त्यांनी संत ज्ञानेश्वरांच्या सोबत उत्तर भारताचा प्रवास केला होता. या प्रवासात त्यांना तत्कालीन उत्तर भारतातील भाक्तिसंप्रदयांची, धर्मपंथांची ओळख पटल्यावाचून राहिली नसावी. म्हणूनच आपल्या या भागवत धर्माची मुळे इतरत्रही पसरावीत, त्या धर्माविषयी इतरांच्या मनात आस्था निर्माण व्हावी, यातील तत्त्वज्ञानाचा प्रसार उत्तर भारतात व्हावा या विचारांनी संत नामदेवांनी उत्तर भारतात आपला प्रवास ठरविला असू शकतो, हेही नाकारता येत नाही. कारण दक्षिण भारतापेक्षा उत्तर भारतात हा भक्तिपंथ, हे उपास्य रुजावे हीच भावना त्यांच्या मनात असावी. त्याहीपेक्षा एक महत्त्वाचा मुद्दा येथे मांडता येईल. तो म्हणजे आपल्या आत्मजाने (भक्तीच्या, मैत्रभावाच्या अर्थाने) आपल्या खांद्यावर या भागवत धर्माच्या प्रसाराची आणि वारकरी संप्रदायांच्या प्रचाराची जबाबदारी टाकलेली आहे, ती आपण यशस्वीपणे पार पडणे महत्त्वाचे आहे; कारण आपल्याशिवाय ही जबाबदारी आणखी कुणी आपल्या खांद्यावर घेऊ शकत नाही, ही जाणीव संत नामदेवांना होती आणि म्हणूनच त्यांनी आपल्या उत्तर आयुष्यातली वीस-एकवीस वर्षे उत्तरेत व्यतीत केली.संत नामदेवांच्या उत्तर भारत भ्रमणाची ही एक बाजू लक्षात घेतानाच दुसऱ्या बाजूचाही विचार करणे महत्त्वाचे ठरते. ती म्हणजे, तत्कालीन सामाजिक आणि विशेषतः बदलती राजकीय परिस्थिती. कारण संत नामदेवांच्या बाबतीत या कारणाचा विचार न करता त्यांच्या उत्तर भारतभ्रमणाचा विचार करताच येत नाही. उलट काही अभ्यासकांनी तो महत्त्वाचा मानला आहे.इ.स. १२९४मध्ये महाराष्ट्रावर अल्लाउद्दीन खिलाजीची पहिली स्वारी झाली. या स्वारीने महाराष्ट्र आणि देवगिरी हे दोन्ही प्रांत यवनांच्या आक्रमणांपासून आता फारसे सुरक्षित राहू शकत नाहीत, हे जवळजवळ स्पष्ट झाले होते. मुस्लिमांच्या सततच्या आक्रमणांमुळे यादव सत्ता अधिक खिळखिळी झाली होती. अशातच इ.स. १३१७च्या दरम्यान महाराष्ट्रातील यादव घराणे सत्तेवरून पायउतार होऊन महाराष्ट्रात मुस्लिम सत्ता प्रस्थापित झाली. थोडक्यात संत ज्ञानेश्वरांच्या समाधी काळापासून जवळजवळ वीस वर्षे ही आक्रमणे होत होती आणि महाराष्ट्राचे जीवनसमज अस्वस्थ होत होते. कोणत्याही क्षणी महाराष्ट्रावर मुस्लिमांची सत्ता स्थापन होऊ शकते, ही भीती सर्वसामान्य मराठी माणसाच्या मनात कायमची दाबा धरून बसली होती. मुस्लिमांनी उत्तर प्रांत कधीचाच हस्तगत केला होता. इ.स. १३२५ ते १३५१ या काळात म्हणजे संत नामदेवांच्या उत्तर काळापासून समाधीपर्यंत दिल्लीच्या तख्तावर मोहम्मद तुघलक या बादशहाची सत्ता होती. त्यामुळे संत नामदेवांनी केवळ मुस्लिमांच्या सत्तेमुळे महाराष्ट्र सोडून उत्तरेकडे प्रयाण केले, हा मुद्दा पुन्हा नव्याने समजून घेतला पाहिजे. उलट प्रादेशिकदृष्ट्या महाराष्ट्र उत्तर भारतापासून बऱ्यापैकी दूर असल्यामुळे इकडे मुस्लिमांचे आक्रमण उशिरा झाले होते, असेही अनुमान काढता येईल. उलट या काळात दक्षिणेतील विजयनगरच्या वैभवशाली हिंदू साम्राज्याचा उदय झाला होता. हरिहर आणि बुक्क या दोन भावांनी विद्यारण्य सरस्वती या आपल्या गुरूंच्या प्रेरणेने इ.स.१३३६मध्ये पुन्हा साम्राज्य स्थापन केले आणि हरिहर हा राजा इ.स.१३५६पर्यंत गादीवर होता..हिंदू साम्राज्याच्या उदयाचा आणि अस्ताचा हाच काळ असला, तरी या काळात वारकरी संप्रदायाला किंवा भागवत धर्माला राजाश्रय नव्हता हे आपण मागे पाहिले आहेच. या काळात या राजाच्या दरबारी आश्रय होता तो संस्कृत पंडितांना. त्यामुळे भागवत धर्माच्या आधी शंभर वर्षे जुन्या असलेल्या महानुभाव संप्रदायाच्या वाट्याला पुरती उपेक्षाच आली होती. कवी नरेन्द्रांच्या रुक्मिणी स्वयंवराच्या बाबतीत घडलेली घटना ही हिंदू साम्राज्यातच घडली होती. त्याच घटनेपासून तत्कालीन समाजात रुळलेला, एकरूप झालेला आणि समाजाला नवी दिशा देऊ पाहणारा महानुभाव संप्रदाय हळूहळू समाजापासून दूर गेला. त्यातील बहुतेक वाङ्मय सांकेतिक लिपीमध्ये लिपिबद्ध झाले होते. त्यामुळे एकेकाळी मराठी साहित्यात अस्सल साहित्याची पायाभरणी करणारे साहित्य आता समाजापासून लुप्त झाले होते. इतर पंथांचा समाजात असलेला वावर आचारधर्मात अडकून पडल्यामुळे सर्वसामान्य माणूस तिकडे वळणे अशक्य होते. म्हणूनच हा सर्वसामान्य माणूस वारकरी संप्रदायाकडे आपसूकच झुकला होता. कारण त्याला विठ्ठलभक्ती, कीर्तन, देवदेवतांची चरित्रे पारायण करण्याची लागलेली सवय आणि एकाच वेळी परमार्थ आणि परमेश्वर साधण्याची लाभलेली कला या वैशिष्ट्यांमुळे हा भागवत धर्म समाजात सर्वत्र रुळला होता. त्यानंतर आज तो शतकानुशतके जनमानसावर अधिराज्य गाजवतो आहे, दिवसेंदिवस पंढरपूरची वारी आणि यात्रा फुगतेच आहे, या कारणांचा शोध घेणे महत्त्वाचे ठरेल.संत नामदेवांनी उत्तर भारत भ्रमणासाठी महाराष्ट्र कधी सोडला असावा, याविषयी मतमतांतरे आहेत. इ. स. १३४५मध्ये हसन गंगू याने तुघलकाच्या राज्याविरुद्ध बंड केले आणि दक्षिणेत आपले स्वतंत्र राज्य स्थापन केले. त्याने अल्लाउद्दीन बाहमनशाह या नावाने इ.स. १३४७ ते १३५८ या काळात राज्य केले. त्याच्या घराण्यावरून त्याच्या घराण्यास ‘बहामनी घराणे’ असे नाव पडले. हाच काळ महाराष्ट्रात बहामनी काळ म्हणून ओळखला जातो.या स्थिर काळात संत नामदेवांनी महाराष्ट्र सोडला हे मात्र नक्की आहे. त्याकाळी केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर संपूर्ण उत्तर भारतसुद्धा अस्वस्थच होता. या काळात संत नामदेव एकटेच उत्तर भारताकडे रवाना झाले असावेत हेही शक्य नाही. त्यांच्यासोबत त्यांचे काही अनुयायी नक्कीच गेलेले असणार. कारण त्याकाळी एकट्या-दुकट्याने प्रवास करण्याजोगी परिस्थिती नव्हतीच. शिवाय एवढा मोठा प्रवास करायचा तर महिनोन् महिने लागणारच. संत नामदेव घरून थेट घुमान या गावीच जायचे या इराद्याने निघालेले नसणार. त्यांचा प्रवास गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब असा झालेला आहे, असेही अनेकांच्या विवेचनातून समोर येते.संत नामदेवांनी केलेल्या या प्रवासासंबंधी कुठे लिहून ठेवले आहे का? जसा तपशील ज्ञानेश्वरांच्या सोबतीने केलेल्या तीर्थाटनाचा हाती येतो, तसा नंतरच्या यात्रेसंबंधी का येत नाही, हा प्रश्न पुन्हा पडतोच. त्यांच्या हिंदी अभंगांतून हा प्रवास काही प्रमाणात दिसून येतो. पण ही हिंदी आजच्या हिंदीसारखी नाही. तर व्रज, राजस्थानी, अपभ्रंश, गुजराती अशा बोलीभाषांमधून ती रचना झालेली आहे..डॉ. निवृत्तीनाथ रेळेकर यांच्या मते, संत नामदेव इ.स.१३२९ ते १३४९ या वीस वर्षांत उत्तर भारतात होते. या दरम्यान गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या भागांत त्यांनी चार-पाच वेळा भ्रमंती केली. याचा अर्थ संत नामदेव वीस वर्षे फक्त पंजाबात राहिले नाहीत, तर इतर प्रांतातसुद्धा त्यांचा वावर असायचा. त्याचमुळे त्यांच्या हिंदी अभंगांची भाषा ही कोण्या एका प्रांताची वाटत नाही. मग ते पंजाबात सलग किती वर्षे राहिले असावेत, हा प्रश्न पुन्हा पडतोच. शिवाय ते इतकी वर्षे आपल्या कुटुंबापासून दूर होते. उत्तर भारतात जाताना त्यांनी आपल्या कोणाही आप्ताला सोबत घेतले नव्हते का? असे एकेक अनुत्तरीत प्रश्न संत नामदेवांच्या उत्तर भारताच्या भ्रमंतीसंबंधी हाती येतात. येथे त्यांचाही विचार करावा लागेलच.डॉ. रवींद्र शोभणे ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत. 