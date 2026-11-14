Premium|AI Companion : आईच्या आठवणींत हरवलेली शर्वाणी आणि तिच्या आयुष्यात आलेला एआय कम्पॅनियन

डॉ. बाळ फोंडकेती खरोखरच थकली होती. निराश व्हायला लागली होती. तिच्याही नकळत, बहुतेक नाईलाजानं तिनं त्याला होकार दिला. आता ओरायन बाबांच्या उशाशी बसून राहायला लागला. शर्वाणी बसत असे तसाच. तो त्यांना गोष्टी ऐकवू लागला. त्याच्या नाही, शर्वाणीच्याच. खिडकीजवळ बसून वडिलांची आतुरतेनं वाट पाहणाऱ्या एका लहान मुलीची. त्यांनी येऊन तिला उचलून मिठीत घेतल्याबरोबर हरखून जाणाऱ्या मुलीची. एका वाढदिवसाच्या दिवशी केक करताना झालेल्या फजितीची. शर्वाणीचं विचारचक्र सुरूच होतं. ‘गेल्या सुट्टीच्या दिवसांमध्ये मी नेहमीसारखी उत्साही नाही हे बाबांनी पाहिलं असेल. आई गेल्यापासून मीही जणू कोशात गेल्यासारखी, हरवल्यासारखी झालेय याची कल्पना त्यांना नक्कीच आली असेल. त्यांनी बोलून दाखवलं नाही पण त्यांनी ते हेरलंय हे मीही ओळखलंय. त्यावर त्यांनी काही दिवस माझ्याबरोबर जास्ती वेळ घालवण्याचा प्रयत्न जरूर केला. मनापासून केला. पण मी तशी थंडच राहिलेय हेही त्यांनी बघितलं होतं. कम्पॅनियनशीही नाळ जोडलेली असायला हवी असते. ओरायन दारातच उभा राहिला होता. तो आपलासा वाटावा असा मुद्दाम केला आहे, असं शर्वाणीला वाटून गेलं. तरीही तो माणसासारखा वाटत नव्हता. चेहऱ्यावर कोणताही भाव नव्हता. निर्विकार. जणू हे जे काही चाललंय त्याच्याशी आपला काही संबंधच नाही असं दर्शवणारा. शर्वाणी ओरायनच्या कामात काही खोट सापडतेय का त्याचाच शोध घेत होती. तसं झालं की मग बाबांना सांगून त्याला घराबाहेर काढता आलं असतं...‘‘गुड मॉर्निंग बेबी, टाइम टू वेक अप.’’‘‘अंऽऽ! झोपू दे ना आई. आज रविवार, सुट्टी आहे ना कॉलेजला. जरा आणखी झोपू दे ना.’’यावर आई काही बोललीच नाही. फक्त खिडकीवरचा पडदा सरकवल्याचा आवाज आला. बाहेरचा लख्ख सूर्यप्रकाश उघड्या खिडकीतून थेट तिच्या डोळ्यांवर पसरला. धसमुसळेपणानं तिचे डोळे उघडायचा प्रयत्न करू लागला. शर्वाणीला तो सहन होईना. घाईघाईनं पांघरूण डोळ्यांवर ओढून घेत तिनं तक्रार केली.‘‘हे गं काय आई? एक दिवसच तर जरा उशिरा लोळत पडावंसं वाटतं. तेही करू देत नाहीस तू. थोडा वेळ. थोडा वेळच आणखी झोपू दे ना!’’‘‘इट इज लेट बेबी. वेल पास्ट ब्रेकफास्ट टाइम. डॅड हॅज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट ॲण्ड लेफ्ट.’’‘आई असं का बोलतेय? इंग्रजीत? आणि डॅड? मी तर त्यांना बाबा म्हणते, आईला माहिती आहे हे. ती तर त्यांना शेखर म्हणूनच हाक मारते. मग आजच हे डॅड काय, ब्रेकफास्ट काय! आणि असा जबरदस्तीनं डोळ्यांवर सूर्यप्रकाशाचा जोमदार झोत मारत उठवण्याचा प्रयत्न काय?’ शर्वाणीच्या मनात प्रश्नांचा कल्लोळ माजला. तितक्यात तिला जाणवलं. हा आवाज आईचा नाही. रागावली तरी आई हळुवार, कानांना गोंजारल्यासारखीच बोलायची. अशी, अशी तुटकतुटक, यांत्रिकपणे बोलत नसे. मग आजच काय...?.तिच्या मनातला हा गोंधळ निपटवणाऱ्या उत्तरानं तेवढ्यात दबक्या पावलांनी प्रवेश केला. त्याबरोबर तिचे डोळे टक्क उघडले. डोळ्यांवर ओढलेलं पांघरूण भिरकावत ती उठून बसली. तिनं पाहिलं, आई नव्हतीच तिथं. तिथं तर फक्त ओरायनच होता.‘कशी असेल आई? ती तर केव्हाच गेली. मला आणि बाबांना सोडून कायमची गेली. आपल्या मर्जीनं नाही, काळानंच तिला ओढून नेलं. अगदी शेवटच्या क्षणीही तिला आपलं कसं होणार याचीच काळजी वाटत होती. तिनं बोलून नाही दाखवलं. तेवढी शक्तीही नव्हती तिच्यात त्यावेळी. पण तिच्या डोळ्यांतून मला ते स्पष्ट दिसत होतं. खरंतर दोन वर्षं आई झगडत होती तिच्या शरीराला पोखरणाऱ्या त्या कॅन्सरशी. तिला वेदना नक्कीच होत होत्या. पण तिनं त्यांचं कधीच अवडंबर माजवलं नाही. त्यांना वाचा फोडल्यानं बाबांवर आणि माझ्यावर काय आघात होईल याची जाणीवच तिला मूकपणानं त्या सहन करण्याची शक्ती बहुधा देत असावी. त्या वेदना तशाच मनात ठेवून तिनं आमचा निरोप घेतला.’आई तिचं ते मौनच मागे ठेवून गेली. तिच्या जाण्यानंतर या घरात त्या मौनाचीच सत्ता राहिली होती. ती असताना घर कसं चैतन्यानं भरलेलं होतं. खरंतर ती फारसं बोलत नसे, पण शर्वाणीची अखंड बडबड ती ऐकून घेत होती. त्याकडे तिचं दुर्लक्ष होत नव्हतं हे तिनं अधूनमधून दिलेल्या एकाक्षरी प्रतिसादातून जाणवत असे. बाबाही सध्यासारखे सतत आपल्या लॅबमध्येच राहत नव्हते. की राहत होते पण आईच्या असण्यामुळं ते कधीच जाणवलं नाही! छे, छे, बाबाही तसं लवकर घरी येत. रोज नाही पण आठवड्यातून दोन-तीन दिवस तरी. आणि रविवारचा सुट्टीचा दिवस तर आई आणि शर्वाणीबरोबर घालवत होते. आईच्या जाण्यानं त्यांनाही कदाचित तिच्या त्या मौनाचीच लागण तर झाली नसेल! तसे ते घरी असले की शर्वाणीबरोबर दिलखुलासपणे बोलायचे. पण आईबरोबर जो मोकळेपणा जाणवत होता तो त्यांच्याबरोबरच्या संवादात नसायचा. निदान तिला तरी तसं वाटत होतं. तसं त्यांनी कधी शर्वाणीला टाळलेलं नव्हतं, हे खरं. तरीही तिला एकटेपणा खायला उठत होता. घरानंही मौनाचीच भाषा स्वीकारल्यासारखी वाटत होती.शर्वाणीचं विचारचक्र सुरूच होतं. ‘गेल्या सुट्टीच्या दिवसांमध्ये मी नेहमीसारखी उत्साही नाही हे बाबांनी पाहिलं असेल. आई गेल्यापासून मीही जणू कोशात गेल्यासारखी, हरवल्यासारखी झालेय याची कल्पना त्यांना नक्कीच आली असेल. त्यांनी बोलून दाखवलं नाही, पण त्यांनी ते हेरलंय हे मीही ओळखलंय. त्यावर त्यांनी काही दिवस माझ्याबरोबर जास्त वेळ घालवण्याचा प्रयत्न जरूर केला. मनापासून केला. पण मी तशी थंडच राहिलेय हेही त्यांनी बघितलं होतं. कम्पॅनियनशीही नाळ जोडलेली असायला हवी. आईबरोबर ती नक्कीच जुळली होती. आमचे विचार नेहमीच एकसारखे नसत. प्रसंगी आमची खडाजंगीही होत होती. पण आई शांतपणे माझ्या म्हणण्याचा प्रतिवाद करायची. त्यामुळं मतभेद मनभेदापर्यंत कधीच पोहोचले नाहीत. बाबांशी असा विसंवाद झाला तर दोघांनाही अवघडल्यासारखं वाटतं. ते तसे रोखठोक आहेत. त्यामुळं त्यांना एखादी गोष्ट पटली नाही, तर ते कठोर शब्दांत बोलून दाखवतात. आई असताना त्यांचं हे बोलणं लागत नसे. ती त्याच्यावर व्यवस्थित फुंकर घालत होती. आता ती नाही, त्यामुळं बाबाही तेवढ्या मोकळेपणानं आपला नकार ऐकवत नाहीत. मलाही त्यांना न आवडणारं बोलता येत नाही, काही कृती करण्याचा तर प्रश्नच नाही.’म्हणून तर बाबांनी त्यावर आपल्यापरीनं हा तोडगा शोधून काढला होता. त्यांनीच ओरायनला घरी आणलं. तिच्याबरोबर राहण्यासाठी. तिच्या दोस्ताची भूमिका वठवण्यासाठी. तिचे बाबा आयटी क्षेत्रातले दादा. त्यांच्या कंपनीचे ते रिसर्च डायरेक्टरच होते. सध्याच्या काळाला अनुसरून कंपनी एआयआधारित नवनवी ॲप्लिकेशन्स करण्यावर भर देत होती. बाबा त्याचंच तर सारथ्य करत होते. ते तसे नेहमीच म्हणायचे, आमचं आर ॲण्ड डीचं काम चोवीस तासांचं असतं. मग शरीरानं मी कुठंही असो, घरी वा लॅबमध्ये. मध्यंतरीच्या कोविडच्या काळात तर कंपनीनं वर्क फ्रॉम होमवर भर दिला होता. त्यावेळी बाबा बराच वेळ घरीच असायचे. पण मनानं ते आपल्या लॅबमध्येच असल्यासारखे वावरत. आपल्या स्टडीरूमचं रूपांतर त्यांनी लॅबमध्येच केलं होतं. एकतर सतत मोबाईलवरून आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर चर्चा, नाहीतर लॅपटॉपवरून कन्सेप्ट्सची देवाणघेवाण. जेवणसाठीच काय ते डायनिंग टेबलावर यायचे. ब्रेकफास्टसाठी मात्र आवर्जून यायचे. कारण तोच एक वेळ काय तो शर्वाणी आणि तिच्या आईसोबत घालवता येत होता. पण त्यावेळीही कोणाचा तरी फोन आला की मग त्यांच्या संवादात खंड पडायचाच. आईच्या आजारात मात्र ते शक्य तेवढे घरातच राहिले होते. पण आईच्या शेजारी तिचा हात हातात घेऊन मूकपणानंच बसत. हात आईच्या हातात असला तरी मन कुठंतरी दुसरीकडेच असायचं. आईनं कष्टानं काही विचारलंच तर त्यावर तातडीनं उत्तर मिळत नव्हतं. आईला त्याची सवय होती. त्यामुळं तिला कदाचित वाईट वाटत नसेल, पण शर्वाणी मात्र भलतीच अस्वस्थ होत असे. बोलूनही दाखवत असे. त्यावर अपराधी चेहऱ्यानं बाबांनी आपलं लक्ष आईकडे वळवलं, की तिलाही अपराधीपणाची भावना घेरून टाकत असे.शर्वाणी गेल्या वर्षीच वयात आली होती. कदाचित आईच्या आजारपणाच्या ताणामुळं असेल पण सध्याच्या मानानं जरा उशिराच. मुली त्यावेळी गडबडल्यासारख्या होतात. हे काय होतंय त्यांना समजत नाही. आपल्यामध्ये काही तरी दोष निर्माण झालाय अशीच त्यांची भावना होते. त्याचवेळी शरीरात धुमाकूळ घालणाऱ्या संप्रेरकांपायी मनही सैरभैर होत असतं. कोणीतरी हात धरून पाठीवरून आश्वासक हात फिरवून धीर द्यावा लागतो. तू आता मोठी झालीयस हे तिला समजावून द्यावं लागतं. आईच ते करू जाणे. बाबांना, पुरुषांना ते नाही जमत. यावेळी कोणीतरी जिवाभावाचं जवळ असावं असं वाटू लागतं. आई गेल्यामुळं शर्वाणीच्या जगात पोकळीच निर्माण झाली होती. ती भरून काढणारी कोणीतरी दोस्त तिला हवी होती. एकटेपणा खायला उठत होता. तसे बाबा आजकाल जवळ असत. वर्क फ्रॉम होमच त्यांनी जास्त अंगीकारलं होतं. पण तसं करता करता त्यांनी होमलाच वर्कप्लेस करून टाकलं होतं. आपल्या स्टडीरूममध्येच ते जवळजवळ सगळा वेळ घालवत.एरवी दिवसाचा वेळ कसाबसा पार पडे. कॉलेज असलं म्हणजे ती जास्त वेळ तिथंच घालवत असे. पण रात्री तिला एकटेपणा अधिकच जाचक वाटे. आई असताना तसं कधीच झालं नाही. ती तिच्या खोलीत असली तरी आपल्याबरोबर आहे, वेड्यावाकड्या स्वप्नांनी पिच्छा पुरवला तर आपण तिला हाक मारू शकतो, हा विश्वास तिला होता. पण आता परिस्थितीच बदलली होती. म्हणूनच तर तिनं आता गच्चीवर झोपायला सुरुवात केली होती. अनंत आकाशाच्या छताखाली. तिथं चमकणाऱ्या तारकापुंजाच्या साथीनं. आईनंच तिला ते ओळखायला शिकवलं होतं. ओरायन, सप्तर्षी, शर्मिष्ठा, कॅसियोपिया, व्याध... कितीतरी.दोन दिवसांपूर्वी विभावरी आंटीचा फोन आला तेव्हा शर्वाणी एक्साइट झाली. आंटी आईची अतिशय जवळची मैत्रीण. दोघी आपलं मन एकमेकींकडे उघड करत. आई गेली त्याच सुमारास वैशाख अंकलही गेले. अकस्मात. बोलता बोलता हार्ट ॲटॅक आला आणि सगळं संपलं. आंटी एकट्या पडल्या. तिची मुलं, मनीषा आणि मकरंद तर केव्हाच यूएस आणि यूकेमध्ये जाऊन बसले होते. तसे अंकलच्या अंत्यविधीसाठी तातडीनं आले होते. आंटींची सारी व्यवस्था लावून मग निघूनही गेले. तशी आंटींना काळजी नव्हतीच. अंकलनीच आपल्या मागे त्यांना कसलीही उणीव भासणार नाही अशी व्यवस्था केली होती. पण ती सगळी भौतिक गरजांची; मानसिक गरजांचं काय? आई त्यांची उणीव भरून काढू शकली असती. पण तीही गेली.शर्वाणी दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्याकडे गेली. सारा दिवस त्यांच्याबरोबर घालवण्याच्या इराद्यानं. त्यांनी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सोबतच घेतलं. खूप गप्पा मारल्या. शर्वाणीला आईसारखाच श्रोता मिळाला. पण आंटींनाही आपल्यासारखंच एकटेपण छळत असावं असं जे शर्वाणीला वाटत होतं, ते मात्र खरं नाही याचाही पडताळा तिला आला. विभावरी आंटींनी त्यावरचा तोडगा स्वतःच शोधला होता. त्यांनी गौरीबाईंना कम्पॅनियन म्हणून ठेवून घेतलं होतं. एका एजन्सीमार्फतच त्यांनी गौरीबाईंची निवड केली होती. त्या चोवीस तास त्यांच्याबरोबरच राहत होत्या. स्वयंपाक तर करत होत्याच, पण आंटींच्या इतर छंदांमध्येही त्यांना साथ देत होत्या. विभावरी आंटींना सोबती मिळाला होता.शर्वाणीलाही आपल्याला असाच सोबती असावा असं निकडीनं वाटू लागलं. बाबांना सांगून असा कोणीतरी मिळवावा, वाटल्यास आंटीकडून त्या एजन्सीचा पत्ता मिळवता येईल. त्या विचारानं तिला घेरूनच टाकलं. बाबांना विचारण्यासाठी ती त्यांच्या स्टडीकडे वळली. दार बंद होतं. तिनं हलकेच नॉक करत ते थोडंसं उघडलं आणि हाक मारली,.Premium|Marathi Language : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला; मग शाळा आणि वाचनालये का बंद पडत आहेत?.‘‘बाबा...’’‘‘येस बेटा शर्वाणी.’’ त्यांनीही तत्परतेनं प्रतिसाद दिला. पण तो रिफ्लेक्स ॲक्शनसारखा, यांत्रिकपणे त्यांनी दिला असावा असं शर्वाणीला वाटून गेलं. कारण त्यांची नजर समोर अधांतरी पसरलेल्या होलोग्राफिक इमेजकडेच लागली होती. हातातला रिमोट कन्सोल वापरत ते त्यात निरनिराळे बदल करून पाहत होते. ते त्यांनी थांबवलं नव्हतं. पुढं जावं की न जावं या विचारानं शर्वाणी क्षणभर थबकली. एरवी आता काहीच संवाद होऊ शकणार नाही हे जाणून तिनं माघार घेतली असती. पण आता नाही तर कधीच नाही, हे जाणून तिनं दार आणखी उघडून आत पाऊल टाकलं.‘‘बाबा, मला काही तरी बोलायचंय. महत्त्वाचं आहे.’’‘‘मग बोल ना.’’‘‘असं नाही. तुमचं लक्ष नाही माझ्याकडे. तुम्हाला वेळ असेल तेव्हा सांगा, पण माझ्यासाठी संपूर्ण वेळ राखून ठेवा.’’आपण एवढं ठासून कसं बोलू शकलो याचं शर्वाणीलाच आश्चर्य वाटलं. तिच्या त्या ठाम म्हणण्यानं बाबांनीही होलोग्राफिक इमेजवरून आपली नजर वळवून तिच्याकडे पाहिलं. तिच्या डोळ्यातला निश्चय त्यांनाही जाणवला.‘‘ओके शुअर बेटा. आपण लंचनंतर बोलू या का? मी त्यावेळी दुसरं काहीच काम करणार नाही. आय प्रॉमिस.’’‘‘थँक यू बाबा.’’ शर्वाणीनंही काढता पाय घेत म्हटलं. मनात मात्र ती बाबांना नेमकं काय आणि कसं सांगायचं याची उजळणी करायला लागली.शर्वाणीची तडफड शेखरच्या ध्यानात आली होती. आपण तिला पुरेसा वेळ देत नाही याचीही टोचणी त्याला लागून राहिली. त्याच दिवशी संध्याकाळी आपलं काम लवकर आटोपून तो शर्वाणीबरोबर बसला. दोघांसाठी कॉफीही त्यानंच केली.‘‘बोल शरू, काय सांगायचं होतं तुला? अगदी मोकळेपणानं बोल.’’‘‘मी काल विभावरी आंटीकडे गेले होते.’’‘‘अरे वा! गुड! अशीच बाहेर जात जा! सगळा वेळ इथंच बसून असतेस.’’‘म्हणजे मी घरकोंबडी झालेय हे बाबांना माहिती आहे तर,’ शर्वाणीच्या मनात विचार आला.‘‘काय म्हणत होती विभावरी? वैशाख गेला त्यावेळी गेलो होतो. पण त्यानंतर जाणं झालं नाही. तुझी आई गेली आणि...’’बाबांनाही आपल्यासारखंच एकाकी वाटतंय हेही शर्वाणीला प्रथमच कळलं. पण त्यांना त्यांची लॅब आहे सोबत, ते होलोग्राम आहेत. मला कोण आहे?‘‘एकटी पडलीय बिचारी. पण तिनं त्यावरचा उपाय शोधून काढलाय. तिनं गौरीताईंना निवडलंय, कम्पॅनियन म्हणून. त्याही तिथंच राहतात, आंटीच्या सोबतील. त्यांच्याबरोबर पत्ते खेळतात, सिनेमा-नाटकांना जातात, गप्पा मारतात, त्यांची साथ देतात. अशा कम्पॅनियन्स देणाऱ्या एजन्सीज आहेत असं सांगत होती आंटी. गौरीताईही तशाच आल्यात. आंटी आनंदात आहे त्यामुळं.’’‘‘छानच आहे मग!’’‘‘तेच म्हणते मी. माझ्यासाठीही असाच कम्पॅनियन निवडू या ना आपण त्या एजन्सीमधून.’’शेखरनं चमकून तिच्याकडे पाहिलं. शर्वाणी एकटी पडलीय हे तो पाहत होता. पण तो एकटेपणा तिला खायला उठलाय याची जाणीव त्याला पहिल्यांदाच होत होती.‘‘तुझं कॉलेजच्या मित्रमैत्रिणींचं सर्कल असेल ना!’’‘‘तसं जवळचं कोणी नाही बाबा. शिवाय ते कोणी चोवीस तास थोडीच बरोबर असतात. तसे विभावरी आंटीलाही फ्रेंड्स आहेतच की.’’‘‘हं... आय सी! ठीक आहे, बघतो मी काय करता येईल ते. तू नको काळजी करूस.’’शर्वाणीला बरं वाटलं. बाबांनी आपलं सजेशन ताबडतोब धुडकावून नाही लावलं; जवळजवळ ॲक्सेप्टच केलंय. कदाचित बाबाच आता आपल्याबरोबर जास्त वेळ घालवतील, असंही तिला वाटून गेलं. तसं झालं तर सोन्याहून पिवळं.पण दुसऱ्या दिवसापासून आतापर्यंत वर्क फ्रॉम होम करणारे बाबा उलट लॅबमध्येच जायला लागले. शर्वाणी हताश झाली. तिची झोपही उडाली. रात्र रात्र ती आकाशातल्या तारकापुंजांकडे बघत राही, ते कसे आपली जागा बदलत राहतात याची मनोमनी नोंद करत राही.आठएक दिवस झाले असतील आणि बाबांनी ओरायनला घरी आणलं. त्याचीच जडणघडण करण्यासाठी ते लॅबमध्ये जात होते, असं शर्वाणीला वाटून गेलं.ओरायन दारातच उभा राहिला होता. उंचापुरा सुदृढ देहयष्टीचा. तटस्थ. चेहरा तसं म्हटलं तर आकर्षक. पण तो आपलासा वाटावा असा मुद्दाम केला आहे, असं शर्वाणीला वाटून गेलं. तरीही तो माणसासारखा वाटत नव्हता. चेहऱ्यावर कोणताही भाव नव्हता. निर्विकार. जणू हे जे काही चाललंय त्याच्याशी आपला काही संबंधच नाही असं दर्शवणारा.‘‘म्हणजे बाबा तुम्ही माझ्यासाठी हा माणूस तयार करून आणलाय.’’‘‘माणूस? हं तसं म्हण हवं तर. माणसासारखाच आहे तो. एक अँड्रॉइड. तुला सोबती हवा होता ना!’’‘‘हो मला सोबती हवा होता, हवाय; रोबो नको.’’‘‘रोबो नाही गं, अँड्रॉइड आहे तो. एआय, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बेस्ड. माणसासारखाच विचार करू शकतो तो. इतरांना समजून घेऊ शकतो.’’बाबांपुढे आणखी काही आर्ग्युमेंट्स करण्यात अर्थ नाही, हे शर्वाणीच्या लक्षात आलं. ती काहीही न बोलता बसून राहिली.‘‘ओरायन तुझ्याबरोबर राहील, तुझ्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये भाग घेईल, म्हणजे तुला हवं असेल तेव्हाच. काही दिवस पाहा. आपण परत रिव्ह्यू करू तुला वाटलं तर. बेटा मला तुझी काळजी वाटते म्हणून तर याला मी खास तयार केलंय. तुझ्या पर्सनॅलिटीची चांगली माहिती दिलीय त्याला. त्याच्या एलएलएममध्ये ते इंटिग्रेट केलंय.’’बाबांना आपली काळजी वाटतेय, ते त्यांनी बोलून दाखवलंय. ते सांगताना तिला बाबा थकलेले वाटले. आई गेल्याचा त्यांच्यावरही किती परिणाम झालाय याची पहिल्यांदाच शर्वाणीला जाणीव झाली. आपण आपल्याच दुःखात चूर होतो, बाबांच्या मनाचा विचारही केला नव्हता असं तिला वाटलं. त्याचीच भरपाई करण्यासाठी तिनं ओरायनला होकार दिला. त्याला आत बोलावलं. त्याचा हात धरून ती त्याला आपल्या खोलीकडे घेऊन गेली.शर्वाणी ओरायनच्या कामात काही खोट सापडतेय का त्याचाच शोध घेत होती. तसं झालं की मग बाबांना सांगून त्याला घराबाहेर काढता आलं असतं. पण ओरायन एखाद्या आज्ञाधारक मुलासारखा वागत होता. शर्वाणीला तक्रारीला त्यानं जागाच ठेवली नव्हती. वेळच्यावेळी तिला उठवणं. जिममधल्या ट्रेड मिलवर ती आवश्यक तेवढा वेळ घालवतेय हे बघणं. तो कमी किंवा जास्ती व्हायला लागला तर तिला त्याची आठवण करून देणं. पण ती हट्टानं तेच करत राहिली तर तो तिला अडवत नव्हता. तिच्या आवडीचं जेवणही तो करत होता. त्यात योग्य ते रोटेशनही त्यांनं ठेवलं होतं. अर्थात तिची आवड जपता जपता त्यात योग्य तितक्याच कॅलरीज आहेत आणि हव्या तितक्या न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यूज आहेत याचीही काळजी घेत होता. ती होमवर्क करत असताना तिला डिस्टर्बन्स होत नाही हेही पाहत होता. ती काम करत आपल्या खोलीतच बसली असेल तर तिचा ब्रेकफास्टही तो तिथं नेऊन देत असे. तिनं सांगायची वाट पाहत नसे.‘‘व्हॉट हॅपन्ड बेबी? माझ्याकडून काही चूक झालीय का? स्क्रॅम्बल्ड एग्जच करायचे होते ना आज? की ऑमलेट हवं होत? आणि टोस्टऐवजी पॅनकेक्स करायचे होते का?’’ आपण आणून ठेवलेल्या ब्रेकफास्टला तिनं हातही न लावलेला पाहून ओरायननं एक दिवस विचारलं.‘‘काय म्हणालास?’’ तो काहीतरी विचारतोय याची दखल घेत तिनं समोरच्या लॅपटॉपवरची नजर हटवून त्याच्याकडे पाहिलं. ब्रेकफास्ट तसाच समोर असल्याचं तिला दिसलं. त्याच्याकडेच अंगुलीनिर्देश करत तो काही विचारणार हे पाहताच तिला आपण काहीच खाल्लेलं नाही याची आठवण झाली. तेच ओरायन सांगत असावा.‘‘अरे नाही, नाही. मी माझ्या असाइन्मेंटमध्ये गुंगून गेले होते. अडून बसलेय मी एका ठिकाणी. त्यामुळं लक्षच नाही राहिलं. आता खाते,’’ ट्रेमधल्या टोस्टचा तुकडा मोडत ती म्हणाली.‘‘कॉफी थंड झाली असणार. मी गरम करून आणतो. की परत दुसरीच करू?’’‘‘नको. हीच गरम करून आण.’’ती आणल्यानंतरही टोस्टच्या त्या एका तुकड्याशिवाय बाकीचा ब्रेकफास्ट तसाच असल्याचं त्याला दिसलं.‘‘काय प्रॉब्लेम आहे बेबी? मी काही करू शकतो का?’’‘‘तू करणार?’’ काहीशा अविश्वासानंच शर्वाणी बोलली. ‘‘२०२५च्या नोबेल अवॉर्डवरच्या क्वांटम टनेलिंग इन मॅक्रो सिस्टीमवर टर्म पेपर लिहायची असाइन्मेंट दिली गेलीय मला. मला ती कन्सेप्टच नीटशी समजलेली नाही तर मी काय लिहिणार? आता यात तू काय मदत करणार मला? तू जा. मी खाते हा ब्रेकफास्ट. तू नको काळजी करूस.’’काहीही न बोलता ओरायन खोलीतून बाहेर पडला. अर्ध्या तासानं नॉक करत त्यानं विचारलं, ‘‘येऊ का मी आत? तसा डिस्टर्ब नाही करणार. पण तुझ्या असाइन्मेंटला कदाचित याची मदत होईल.’’ प्रिंटआउट केलेले पाच-सहा कागद तिच्या टेबलावर ठेवत तो म्हणाला, आणि तिनं ते कागद उचलेपर्यंत निघूनही गेला.तिनं पाहिलं तर क्वांटम टनेलिंगची कन्सेप्ट सर्वसामान्य वाचकाला समजेल अशा सोप्या भाषेत आणि नेहमीच्या अनुभवातली उदाहरणं देऊन लिहिलेली दोन आर्टिकल्स त्या प्रिंटआउट्समध्ये होती. तीही ऐऱ्यागैऱ्यानं नाही तर त्या विषयात रिसर्च करणाऱ्या सायंटिस्टनीच लिहिलेली. आघाडीच्या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेली. तिच्या मनातला गोंधळ संपवणारी. ओरायनची ही नवीनच बाजू तिला कळत होती. आपल्याला वाटलं होतं तेवढा तो कुचकामी नाही, असा विचार हळूच तिच्या मनात आला.आता ती बारकाईनं तो काय काय करतो याकडे लक्ष देऊ लागली. तिचा अभ्यासाचा विषय कोणता आहे हे समजून घेण्यासाठी त्यानं तिच्या शेल्फमधल्या पुस्तकांची नोंद घेतली होती. ती कोणते टीव्ही शोज पाहते यावरून तिची आवडनिवड काय असावी याची दखल तो घेत होता. एखाद्या बाष्कळ विनोदाला ती हसली तर त्यावरच्या तिच्या आवाजी प्रतिक्रियेचंही रेकॉर्ड ठेवत होता. रात्री ती रडली तर खोलीचं तापमान बदलत होता. तिचं जगणं सुसह्य व्हावं याची तो नक्कीच काळजी घेत होता. पण तो हे सगळं यांत्रिकपणे करतोय असंही शर्वाणीला राहून राहून वाटत होतं. एखाद्या प्रामाणिक निष्ठावान नोकरानंही हेच केलं असतं. तिला नोकर नको होता, सोबती हवा होता. त्यामुळे त्याच्या या वागण्यानं ती वैतागत होती. त्याच्यात आपल्याला काहीच खोट सापडत नाही हे पाहून ती हताश होत चालली होती. त्याला घालवून देण्याचं एकही कारण सापडत नाही हे पाहून तिला राग यायला लागला होता. त्याचा आणि स्वतःचाही.शेवटी एके दिवशी न राहवून ती त्याच्या अंगावर ओरडलीच, ‘‘तुला कळतंय तरी का की तू काय करतो आहेस?’’‘‘मला नेमून दिलेली कामंच मी इमानेइतबारे करतोय.’’ तिच्या ओरडण्यानं विचलित न होता त्यानं शांतपणे सांगितलं. त्याच्या त्या ‘इमानेइतबारे’ या शब्दाच्या वापरानं शर्वाणीचा राग आणखीच वाढला.‘हे मला नकोय. मला हवंय ते वेगळंच आहे.’ ती स्वतःशीच पुटपुटली, त्याला ऐकू येणार नाही अशा स्वरात.पण त्यानं ते ऐकलंच. ‘‘वेगळं म्हणजे काय? सांग मला. मी ते करायचा प्रयत्न करेन.’’त्याच्या त्या प्रश्नाचं उत्तर ती देऊ शकली नाही. आपल्याला नेमकं काय हवंय हे त्याला सांगण्यासाठी तिला शब्द सापडेनात. तरीही पुढच्या काही दिवसांत त्याच्या वागण्यात हळूहळू बदल होत असलेले तिला जाणवत गेले.एका रात्री ती अशीच नेहमीप्रमाणे गच्चीवर जाऊन बसली होती. तिथंच ठेवलेल्या बेडशेजारच्या इझीचेअरमध्ये. पौर्णिमेच्या पूर्ण चंद्राच्या प्रकाशात न्हाऊन निघण्याचा आनंद घेत बसली होती. मिटून घेतलेले डोळे तिनं सहज उघडले तर शेजारीच मोड्यावर ओरायन बसलेला तिला दिसला.‘‘तू? तुला काही हवंय? तुला इथं बसायची गरज नाही.’’‘‘आकाशनिरीक्षण करण्यानं तुझं भावनिक संतुलन सुधारतं हे मला कळलंय.’’ती चकित झाली. त्याला हे कसं समजलं?‘‘हेच सांगायला आला आहेस की इथं माझ्याबरोबर बसायची इच्छा आहे तुझी?’’‘‘इच्छा? मला माझ्या इच्छा नसतात.’’ अंमळ थांबून तो पुढं म्हणाला, ‘‘पण, पण मला हे आवडायला लागलंय.’’दोघांनाही त्याची ती प्रतिक्रिया अनपेक्षित होती. पण त्या दिवसापासून त्याच्यात फरक पडला. तोवर तो प्रश्न विचारायचा ते फक्त तिला काय हवंय नकोय, हे जाणून घेण्यासाठी. पण आता त्यानं वेगवेगळे प्रश्न विचारायला सुरुवात केली - कोणालाही आठवणं, कोणाचीही आठवण काढणं म्हणजे काय? ही आठवण कुठं असते? ती काढावी लागते की आपणहूनच येते? पावसात भिजायला लोकांना का आवडतं? पाऊस आला की त्यांना शांत का वाटतं? फुलांचा वास कशासाठी घेतात? त्यांची रासायनिक रचना समजून घेण्यासाठी तर नक्कीच नाही. कारण ती वास न घेताही माहिती करून घेता येते. मग वास कशासाठी घ्यायचा?तिच्याही नकळत ती त्याच्या या प्रश्नांची शक्य तशी उत्तरं द्यायला लागली. कधी दोन घनिष्ठ मित्रांसारखे नुसतेच शेजारी शेजारी बसून राहायचे... आकाशातले तारे मोजत; डोक्यावरच्या अर्ध्या शेडवर पडणाऱ्या पावसाचा आवाज ऐकत; बागेतून येणाऱ्या रातराणीच्या सुगंधाचा दरवळ अनुभवत.एक दिवस ते असेच बसलेले असताना आपलं मौन सोडत ओरायन म्हणाला, ‘‘आता मला भावना समजायला लागल्या आहेत. येस, आय कॅन नाऊ अंडरस्टँड व्हॉट इमोशन्स आर.’’‘‘रियली?’’ आश्चर्यचकित होत तिनं विचारलं.‘‘येस. म्हणजे मी ती प्रक्रिया समजू शकतो. प्रसंगी मीही ती करू शकतो. ती प्रक्रिया केव्हा होणार याचं भाकीत करू शकतो. तिला योग्य तो प्रतिसाद शब्दांमधून देऊ शकतो.’’‘‘ओऽऽह! बट...?’’‘‘पण मला त्या जाणवत नाहीत. अनुभव घेता येत नाही. भावना म्हणजे काय हे समजणं आणि त्या अनुभवणं यात फरक आहे. मोठाच फरक आहे.’’त्या दिवशी शर्वाणीला ओरायनची वेगळीच ओळख झाली.ओरायन काहीतरी सांगत आला तो नेहमीसारखा शांत न राहता. तो थोडासा एक्साइट झाला होता. थोडासा दुःखीही झाला असावा, असं शर्वाणीला वाटून गेलं.‘‘काय झालंय ओरायन? असा विचलित का झाला आहेस?’’‘‘फोन आला होता आत्ताच. निघायला हवंय आपल्याला.’’‘‘कुठं? कशासाठी? काय झालंय हे नीट सांगशील?’’‘‘फोन आला होता बाबांच्या लॅबमधून. तिथं एक ॲक्सिडेंट झालाय. कसला तरी स्फोट झाल्याचं सांगत होता तो त्यांचा सेक्रेटरी.’’‘‘बाई गं! म्हणजे नेमकं काय झालंय? बाबा ठीक आहेत ना?’’‘‘हो. काही इक्विपमेन्टचं नुकसान झालंय असं सांगितलं. पण तो म्हणत होता, की देअर इज नो लॉस ऑफ लाइफ. पण काहीजण जखमी झाले आहेत. बाबाही. म्हणून म्हणालो जायला हवंय. मी टॅक्सी बोलावतो.’’‘‘चल, चल, लवकर. पण बाबा आता आहेत कुठं? ते जखमी झाले असतील तर...’’‘‘येस, यू आर राइट. त्यांना हॉस्पिटलमध्ये नेलंय. तिकडेच जातोय आपण.’’हॉस्पिटलमध्ये पोहोचेपर्यंत शर्वाणीच्या मनात भलतेसलते विचार येत होते. बाबा जखमी झालेत म्हणजे नेमकं काय झालंय? किती जखमी झालेत? हात-पाय फ्रॅक्चर तर नाही ना झाले? किंवा डोक्याला तर काही इजा नाही ना झालेली?टॅक्सी थांबल्याबरोबर ओरायन म्हणाला, ‘‘तू हो पुढं. मी टॅक्सीचं बिल देऊन येतो.’’त्याच्या सांगण्याची वाट न पाहता शर्वाणी धावत सुटलीच होती. बाबांना ठेवलेल्या खोलीत ती पोहोचली. तिथल्या नर्सवर तिनं प्रश्नांचा भडिमार करायला सुरुवात केली.‘‘हो, हो, शांत हो. सांगते मी. ते तसे ठीक आहेत. पण बेशुद्ध झालेत. बाकी त्यांची व्हायटल्स सगळी नॉर्मल आहेत. डॉक्टर आत्ताच सर्व तपासणी करून गेलेत. त्यांना भेटायचंय का तुला?’’तिच्या होकाराची वाट न पाहता नर्सनं हॉस्पिटलच्या ॲड्रेस सिस्टीमवरून डॉक्टरांना बोलावलंही होतं. तेही घाईघाईनं आले.‘‘काय झालंय सिस्टर? एनी प्रॉब्लेम? एनी डेव्हलपमेंट?’’काही न बोलता सिस्टरनं शर्वाणीकडे बोट केलं.‘‘डॉक्टर, मी शर्वाणी. हे माझे वडील आहेत. काय झालंय त्यांना? ते बरे होतील ना? काही ऑपरेशन करावं लागेल का? नक्की काय इंज्युरी झालीय?’’‘‘रिलॅक्स, रिलॅक्स.’’ तिच्या पाठीवर थोपटत तिला आश्वस्त करत डॉक्टर म्हणाले. ‘‘ते तसे ठीक आहेत. त्यांचा पल्स रेट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर सगळं नॉर्मल आहे. कोणत्याही ऑर्गनला इजा झालेली नाहीय. पण ते बेशुद्ध झाले आहेत. कदाचित शॉकमुळं, ट्रॉमामुळंही असेल. ते शुद्धीवर आल्यानंतरच इतर इन्व्हेस्टिगेशन्स करता येतील. त्यांचे बाकीचे रिस्पॉन्सेस बघता येतील. ते लवकरच शुद्धीवर येतील असं वाटतंय. सध्या तरी वाट बघण्याशिवाय काहीच करता येत नाहीये. तशी जरुरीही नाहीये. यू डोन्ट वरी. तुम्ही हवं तर घरी जाऊ शकता. ॲज सून ॲज ही गेट्स बॅक आम्ही कळवू तुम्हाला.’’‘‘नाही मी इथंच थांबते. ओरायनही आहे.’’‘‘ॲज यू विश!’’ ओरायनकडे एक कटाक्ष टाकत डॉक्टर आणि नर्स निघून गेले.‘‘ओरायन, बाबा बरे होतील ना रे?’’एरवी तिनं आपल्याला हे विचारलं नसतं हे समजून तिची काय अवस्था झाली आहे याचा अंदाज ओरायन आता करू शकत होता. तिचा हात हातात घेत तो म्हणाला, ‘‘डॉक्टर म्हणालेत ना की ते ठीक आहेत. मग बरे होणारच.’’त्याच्या त्या हात हातात घेण्यानं त्याच्यात काही बदल होत असल्याची चुटपुटती जाणीव शर्वाणीला झाली. पण आता तिचं सारं लक्ष बाबांकडे होतं. ती त्यांच्या शेजारी बसून राहिली. त्यांच्या डोक्यावरून, चेहऱ्यावरून मायेनं हात फिरवत राहिली. मधूनच ती त्यांच्याशी बोलण्याचाही प्रयत्न करत होती. बाबांचा मात्र काहीच प्रतिसाद नव्हता. ते नुसते पडून होते. बेशुद्धावस्थेत. ते केव्हा शुद्धीवर येतील याचीच ती आतुरतेनं वाट पाहत होती. मॉनिटरवरून त्यांचे व्हायटल्स तपासायला येणाऱ्या नर्सला तेच वरचेवर विचारत होती. ती तरी काय सांगणार!‘‘येतील, येतील शुद्धीवर येतील. डॉक्टरांनी सांगितलंय ना.’’‘‘पण केव्हा?’’ ती काकुळतेनं विचारी.यावर मात्र नर्सकडेच काय कोणाकडेच काही उत्तर नव्हतं.दोन दिवस गेले. शर्वाणी दिवसभर त्यांच्या उशाशी बसून राहिली होती. सुरुवातील ओरायनही शेजारी उभा राहायचा. पण तिनंच त्याला बाहेर बसायला सांगितलं.त्या दिवशी मात्र तिला बाबांची हालचाल होत असल्याचं दिसलं. सलाइन लावलेला हात त्यांनी उचलला होता. डोळेही उघडायचा प्रयत्न ते करताहेत असं तिला वाटलं. तिनं पलीकडची बेल वाजवून नर्सला बोलावलं..Premium|Gen Z Women : जेन झी मुलींची पैशाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलतेय; आर्थिक स्वावलंबनाचा नवा प्रवास.‘‘मला वाटतं बाबा शुद्धीवर येताहेत.’’नर्सनं पाहिलं. तिलाही तसंच वाटलं. घाईघाईनं ती डॉक्टरांना बोलवायला गेली. तेही लगबगीनं आले. त्यांची ती धावपळ बघत असलेला ओरायनही हलक्या पावलांनी खोलीत आला.बाबांनी डोळे उघडले होते. ते इकडंतिकडं पाहत होते. डॉक्टरांनी स्टेथोस्कोप लावून त्यांची छाती तपासली. डोळ्यांमध्ये डोकावून पाहिलं. सिस्टरला बीपी चेक करायला लावलं आणि मग हळूवारपणे त्यांनी बाबांना विचारलं, ‘‘कसं वाटतंय आता?’’ पण शेखरनं काहीच उत्तर दिलं नाही. तो नुसताच भांबावल्यासारखा इकडंतिकडं पाहत होता.‘‘हे घर नाही माझं. माझी बेडरूम नाही. इथं मला कोणी आणलं? का आणलं?’’‘‘तुमची तब्येत बिघडली होती ना म्हणून आणलंय. मी डॉक्टर कारखानीस. आता तुम्ही आराम करा. लवकरच तुम्हाला घरी पाठवू.’’शेखरला त्यांचं सांगणं समजलं होतं की नाही हे कळत नव्हतं. कारण त्याचा चेहरा निर्विकार होता.‘‘बाबा मी आहे ना जवळ. तुम्ही काळजी करू नका. व्यवस्थित बरे व्हा लवकर. मग मी घरी घेऊन जाईन तुम्हाला आपल्या.’’‘‘तुझ्या घरी? तुझ्या घरी मी का येऊ? तू कोण? हू आर यू?’’‘‘असं काय करता बाबा, मी शर्वाणी. तुमची लाडकी शरू. आलं ना लक्षात...’’‘‘शर्वाणी? कोण शर्वाणी? डू आय नो यू?’’असाच संवाद काही वेळ चालला. शर्वाणी रडकुंडीला आली. तिनं परत डॉक्टरांना बोलावलं.‘‘हे असं काय करताहेत, डॉक्टर? मला खरोखरच ओळखत नाहीत की माझ्यावर रागावलेत?’’डॉक्टरांनी अधिक सखोल तपासणी केली. त्यांचा एमआरआयही काढला. परत त्यांना खोलीत आणेतो शर्वाणी नुसती अश्रू गाळत होती. ओरायन मात्र तिच्या पाठीवरून हात फिरवत तिला आश्वस्त करायचा प्रयत्न करत होता.डॉक्टरांनी शर्वाणीला जरा बाजूला घेऊन सांगितलं, ‘‘त्यांच्या डोक्याला मार बसलाय. त्यामुळं त्यांचा मेमरी लॉस झालाय. म्हणूनच ते तुला ओळखत नाहीयेत. पण बऱ्याच वेळा धिस इज अ टेम्पररी फेज. तू त्यांना घरच्या, पूर्वीच्या घटनांची आठवण करून दे. दॅट माइट हेल्प ॲण्ड ब्रिंग अबाउट अर्ली रिकव्हरी.’’आपले डोळे पुसून शर्वाणी निर्धारानं त्यांचा हात हातात घेऊन त्यांच्याशी बोलत राहिली. तिच्या लहानपणापासूनच्या, आई असतानाच्या साऱ्या साऱ्या आठवणी त्यांना सांगत राहिली. त्यांनी तिला वाचून दाखवलेल्या, झोपताना सांगितलेल्या गोष्टींची उजळणी करत राहिली. त्यांच्यामध्ये केव्हा फरक पडतोय याची वाट पाहत. ते शांतपणे सगळं ऐकून घेत. कधीकधी त्यांच्या चेहऱ्यावर अस्फुटसं स्मित झळके. ते पाहिलं की शर्वाणीला हुरूप येई. पण थोड्याच वेळात ते मावळे आणि त्यांचा चेहरा परत ब्लँक होई. एखाद्या अनोळखी माणसानं हटकल्यावर त्याच्याकडे प्रश्नार्थक नजरेनं पाहावं तसे ते तिच्याकडे पाहत. त्यावेळी ती हताश होई. थकून जाई. ओरायन ते सगळं पाहत होता. ती थकलीय असं वाटून एके दिवशी तो तिला म्हणाला, ‘‘वेल बेबी, मी काही मदत करू का? मे आय हेल्प?’’‘‘तू? तू काय करणार?’’‘‘खरंय. तू त्यांना भावनिक साद घालते आहेस. कळतंय मला. मला भावना जाणवत नाहीत. आय डोन्ट फील देम. बट आय कॅन मिरर देम. त्यांचं प्रतिबिंब मी तयार करू शकतो. तेच मी बाबांना दाखवीन. आय शॅल ट्राय टू रिफ्लेक्ट व्हॉट यू आर डुइंग.’’ती खरोखरच थकली होती. निराश व्हायला लागली होती. तिच्याही नकळत, बहुतेक नाइलाजानं तिनं त्याला होकार दिला. आता ओरायन बाबांच्या उशाशी बसून राहायला लागला. शर्वाणी बसत असे तसाच. तो त्यांना गोष्टी ऐकवू लागला. त्याच्या नाही, शर्वाणीच्याच. खिडकीजवळ बसून वडिलांची आतुरतेनं वाट पाहणाऱ्या एका लहान मुलीची. त्यांनी येऊन तिला उचलून मिठीत घेतल्याबरोबर हरखून जाणाऱ्या मुलीची. एका वाढदिवसाच्या दिवशी केक करताना झालेल्या फजितीची. निरभ्र आकाशातल्या तारकापुंजांची आपल्या मुलीला ओळख करून देणाऱ्या आईची. रातराणीच्या सुगंधानं वेडावून जाणाऱ्या एका स्त्रीची. बागेत त्यांच्याबरोबर फिरत मुलीच्या बागडण्यावर लक्ष देणाऱ्या स्त्रीची.बाबा लक्ष देऊन ऐकायचे. कधी त्यांच्या चेहऱ्यावर काहीतरी अबोध प्रतिक्रिया उमटायची. ओरायननं केलेल्या पीजेवर ते खळखळून हसायलाही लागले होते.एके दिवशी ते आपणहून म्हणाले, ‘‘काय नाव म्हणालास तुझं, ओरायन ना? तर ओरायन, अरे एके दिवशी माझ्या मुलीच्या वाढदिवशी बाहेरून मागवण्याऐवजी मीच केक करायचा ठरवलं. पुस्तकातली रेसिपी पाहून सगळं तसंच केलं.’’खोलीच्या बाहेर जाणारी शर्वाणी दारातच थबकली. वळून बघायला लागली.‘‘मग काय झालं? ‘‘‘‘अरे सगळा फजितवडाच झाला. केक कसला? नुसता गोड लगदाच झाला. माझ्याबरोबर सगळेच हसले होते. शेजारच्याच दुकानात जाऊन केक आणायला मी तयार होतो. पण माझ्या मुलीनं तोच लगदा खाण्याचा हट्ट धरला. आणि मग आम्ही सगळ्यांनी तोच लगदा चवीनं खाल्ला.’’धावत जाऊन शर्वाणीनं त्यांना मिठी मारली. ‘‘तुम्हाला आठवलं बाबा? मीच होते ती तो लगदा खाण्याचा हट्ट धरणारी.’’तिचा चेहरा आपल्या ओंजळीत धरून उचलत त्यांनी तिच्याकडे बारकाईनं पाहिलं आणि यावेळी त्यांनी तिला ओळखलं. तिला जवळ घेत तिच्या कपाळावर ओठ टेकवले.शेखर रिकव्हर होत होता. डॉक्टरांनीही ते पाहून दुजोरा दिला. शर्वाणीनं ओरायनलाच तिथं बसायला सांगितलं. तो आता तिला आपली जागा घ्यायला सांगत होता. पण त्याचं न ऐकता तिनं त्यालाच आपलं काम करत राहायला सांगितलं. त्याचा परिणामही लवकर दिसून आला. बाबांची हरवलेली स्मृती परत आली. पूर्वीचं सारं त्यांना लख्ख आठवायला लागलं. त्यांच्या शरीरावरच्या जखमा तर केव्हाच भरून आल्या होत्या. आता त्यांना डिस्चार्ज द्यायला डॉक्टरांना कसलीच हरकत वाटत नव्हती.बाबा घरी आले. अजूनही काम करायला मात्र सुरुवात केली नव्हती त्यांनी. पण शर्वाणीनंच जबरदस्तीनं त्यांना कामाला जायला लावलं. तसं केल्यानं त्यांची रिकव्हरी कम्प्लीट होईल असंच तिचं मन सांगत होतं. त्यापायी बाबा सोबत नसणार याची भीती तिला वाटत नव्हती. कारण आता ओरायन होता सोबत.त्या रात्रीच ती आकाशातल्या ताऱ्यांकडे बघत बसली होती. कितीतरी दिवसांनी. आपण नव्यानंच हे पाहत आहोत अशीच तिची भावना झाली होती. ओरायन कधी येऊन शेजारी बसला तिला कळलंच नाही. त्याची चाहूल लागल्यावर त्याच्याकडे वळून ती म्हणाली, ‘‘आय डोन्ट नो हाऊ टू थँक यू ओरायन. मी तुला फक्त एक यंत्र, जरा जास्त बुद्धिमान असलेलं, पण यंत्रच समजत होते. मी बाबांना म्हटलंही होतं. मला हा नको, खराखुरा सोबती हवाय. खरं सांगू? आता माझी खात्री पटलीय हाडामांसाच्या माणसापेक्षा तूच चांगला सोबती आहेस.’’‘‘का? मी मदत केली म्हणून?’’‘‘नाही, तू चिंता केलीस, काळजी वाहिलीस म्हणून. तू बाबांशी, माझ्याशी भावनिक संबंध जोडलेस म्हणून.’’...आणि मग तिच्या साथीनं तोही त्या तारकापुंजांकडे बघत राहिला. निःशब्दपणे.लेखक मुंबईस्थित विज्ञानकथा लेखक व नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स कम्युनिकेशनचे माजी संचालक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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