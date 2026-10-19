Premium|AI-Powered Home Appliances : एआयपासून रोबोटिक क्लीनरपर्यंत; सणासुदीत स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्सला वाढती पसंती

प्राची गावस्कर सध्या एआय अर्थातच कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान सर्वत्र गाजत आहे. अगदी किरकोळ खरेदीबाबत सल्ला घेण्यासाठीदेखील एआयचा वापर केला जात आहे. मग उपकरणे, वस्तू तरी कशा मागे असतील! दसरा व दिवाळीसाठी सजलेल्या बाजारपेठेतदेखील एआय तंत्रज्ञानयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची चलती दिसत आहे. नावीन्यपूर्ण वैशिष्ट्यांनी युक्त स्मार्ट उपकरणे ग्राहकांना आकर्षित करत आहेत. आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत गृहोपयोगी उपकरणे केवळ चैनीची साधने राहिलेली नाहीत, तर दैनंदिन जीवनाचा महत्त्वाचा भाग झाली आहेत. मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशिन, मायक्रोवेव्ह, एअर कंडिशनर, व्हॅक्युम क्लीनर यांसारख्या उपकरणांमुळे घरातील अनेक कामे कमी वेळात आणि कमी श्रमांत पूर्ण होतात. बदलती जीवनशैली, वाढते उत्पन्न, तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि ऑनलाइन खरेदीमुळे या उपकरणांच्या खरेदीच्या पद्धतीतही मोठा बदल झाला आहे. पूर्वी गृहोपयोगी उपकरणे खरेदी करताना ग्राहक प्रामुख्याने किंमत, टिकाऊपणा आणि ब्रँडची विश्वासार्हता यांचा विचार करत असत. दुकानात प्रत्यक्ष जाऊन उपकरण पाहणे, विक्रेत्याचा सल्ला घेणे आणि इतरांच्या अनुभवांवरून निर्णय घेणे ही सर्वसाधारण पद्धत होती. आता मात्र ग्राहक अधिक माहितीपूर्ण झाला आहे. तो विविध ब्रँड्सची वैशिष्ट्ये, किमती, ग्राहकांचे अभिप्राय आणि उत्पादनांची तुलना इंटरनेटवर करून मग खरेदीचा निर्णय घेतो..ऑनलाइन खरेदीचा वाढता प्रभाव या बदलत्या कलातील महत्त्वाचा भाग आहे. मोबाईल आणि इंटरनेटच्या सहज उपलब्धतेमुळे घरबसल्या उपकरणे पाहणे, त्यांची तुलना करणे आणि ऑर्डर देणे शक्य झाले आहे. सवलती, कॅशबॅक्स, एक्स्चेंज ऑफर्स आणि सुलभ हप्त्यांमुळे ऑनलाइन खरेदीला मोठी चालना मिळाली आहे. तरीही महागडी उपकरणे खरेदी करताना अनेक ग्राहक आजही प्रत्यक्ष दुकानात जाऊन उत्पादन पाहण्यास प्राधान्य देतात.सध्या स्मार्ट उपकरणांकडे कल वेगाने वाढत आहे. एआय तंत्रज्ञानाचा वापर असलेली उपकरणे लोकप्रिय ठरत असून, यात मोबाईलवरून नियंत्रित करता येणारे एअर कंडिशनर, स्मार्ट टीव्ही, स्मार्ट वॉशिंग मशिन, रोबोटिक व्हॅक्युम क्लीनर यांसारख्या उपकरणांकडे ग्राहकांचा ओढा वाढला आहे. आरोग्य आणि स्वच्छतेशी संबंधित उपकरणांचीही वाढती मागणी आहे. एअर प्युरिफायर, वॉटर प्युरिफायर, डिशवॉशर, स्टीम क्लीनर, रोबोटिक क्लीनर यांचा वापर वाढत असून, दिवाळी व दसऱ्यानिमित्त अशा उपकरणांना मागणी असल्याचे दिसत आहे. विजेचे वाढते दर आणि पर्यावरणाविषयी वाढती जागरूकता यांमुळे ऊर्जा-कार्यक्षम उपकरणांना मागणी वाढत आहे. स्टार रेटिंग, कमी वीजवापर आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान यांसारख्या बाबी खरेदीचा निर्णय घेताना महत्त्वाच्या ठरत आहेत. ग्राहक आता स्वस्त नव्हे, तर चांगल्या आणि जास्त काळ उपयोगी पडणाऱ्या वस्तूंना प्राधान्य देत आहेत. प्रीमियम उपकरणांकडे कल वाढला असून, अधिक कार्यक्षमता, स्मार्ट सुविधा, ऊर्जाबचत आणि चांगली कार्यक्षमता यांसाठी ग्राहक बरेचदा अधिक पैसे खर्च करण्यास तयार असतात..Premium|Bureaucratic Accountability : असंतोष, नोकरशाही आणि लोकशाहीचा अपुरा आशय.वॉशिंग मशिन, डिशवॉशर यांना प्राधान्यदसरा व दिवाळी आली, की शुभमुहूर्तावर नव्या वस्तूंची खरेदी केली जाते. एखादी वस्तू घ्यायची असेल, तर सणासुदीच्या काळात तिचे आवर्जून नियोजन केले जाते. या काळात आकर्षक सवलतीही जाहीर होतात. अधिक प्रगत, नावीन्यपूर्ण वस्तू बाजारपेठेत दाखल झालेल्या असतात, त्यामुळे निवडीलाही वाव मिळतो. म्हणून सणासुदीच्या काळात मिक्सर-ग्राइंडरपासून ते फ्रीज, वॉशिंग मशिनपर्यंत विविध वस्तूंची खरेदी केली जाते. अनेकदा घराचे नूतनीकरण, नव्या घरात प्रवेश आणि जुन्या उपकरणांचे आधुनिकीकरण करण्याची इच्छा या कारणांमुळे सणासुदीच्या काळात अशा वस्तूंच्या खरेदीसाठी झुंबड उडते.सध्या बाजारपेठेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर आधारित वॉशिंग मशिन, डिशवॉशर, रेफ्रिजरेटर, टीव्ही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट नियंत्रण, पाणी व वीज बचत, स्वयंचलित धुलाई आणि भारतीय वापराच्या पद्धतींनुसार विकसित केलेले तंत्रज्ञान असलेल्या वॉशिंग मशिन्सना ग्राहकांकडून विशेष पसंती मिळत आहे. स्मार्ट वॉशिंग मशिन कपड्यांचा प्रकार ओळखून धुण्याची योग्य प्रक्रिया निवडतात. आवश्यकतेनुसार पाण्याचे प्रमाण नियंत्रित करतात. त्यामुळे अशा मशिन्सची मागणी वाढत आहे. यामध्ये एलजीने इन्व्हर्टर डायरेक्ट ड्राइव्ह, टर्बो वॉश, वाफेची स्वच्छता प्रणाली आणि थिनक्यू स्मार्ट नियंत्रण प्रणाली असलेली मशिन्स आणली आहेत. या मशिन्सचे नियंत्रण मोबाईलच्या माध्यमातून करण्याचीही सोय उपलब्ध करून दिली आहे. मोठ्या क्षमतेच्या वॉशिंग मशिन्सनाही मागणी वाढत आहे. सॅमसंगच्या दहा, बारा आणि चौदा किलो क्षमतेच्या मशिन्सकडे ग्राहकांचा कल वाढल्याचे व्यावसायिकांनी सांगितले. पुढील पिढीतील ग्राहक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इन्व्हर्टर मोटर, वाफेची स्वच्छता आणि मोबाईलद्वारे नियंत्रण यांसारख्या सुविधा असलेली मॉडेल्स निवडत आहेत.डिशवॉशरमध्ये ट्रू स्टीम, क्वाड वॉश आणि इझी रॅक यांसारख्या सुविधा आहेत. गरम वाफ आणि अनेक दिशांनी पाण्याचे फवारे सोडण्याच्या तंत्रामुळे तेलकट आणि चिकट भांडी स्वच्छ होण्यास मदत होते. बॉशच्या डिशवॉशरमध्ये ‘इंटेन्सिव्ह कढई’ हे आगळेवेगळे वैशिष्ट्य पाहायला मिळते. कढई, पातेली, कुकर आणि तेलकट किंवा मसाल्यांनी खराब झालेली भांडी उत्तमप्रकारे स्वच्छ केली जातात, तर रॅकमॅटिक सुविधेमुळे भांडी ठेवण्याच्या रॅकची उंची बदलता येते. त्यात मोठ्या कढया आणि पातेली सहज ठेवता येतात. म्हणून हे डिशवॉशर्स लोकप्रिय होत आहेत..हाय एफिशियंसी एसी, फ्रीजकडे कल‘हल्ली तापमान दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे घर पटकन थंड करता यावे आणि त्यासाठी विजेचा अनावश्यक खर्चही करावा लागू नये, म्हणून हाय एफिशियंसी स्मार्ट एसीची मागणी वाढत आहे,’ असे एअर कंडिशनिंग ब्रँड ऑप्टिमिस्टचे सहसंस्थापक आशिष गोयल यांनी सांगितले. इन्व्हर्टर, ऊर्जाबचत, स्मार्ट नियंत्रण आणि अधिक क्षमतेच्या मॉडेल्सना मागणी आहे. सातत्यपूर्ण शीतकरणाची कार्यक्षमता कायम ठेवणाऱ्या या एसीमुळे ग्राहकांच्या वीजबिलात २५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत घट होण्यास मदत होते. १.४ टन क्षमतेत उपलब्ध असलेली ही श्रेणी ५० अंश सेल्सिअसपर्यंतच्या तापमानात स्थिर शीतकरण देते. रेफ्रिजरेटरमध्येही मोठी क्षमता आणि प्रगत रचना दिसून येते. विशेषतः चार दरवाजांचे आणि ४५० लिटरपेक्षा अधिक क्षमतेचे रेफ्रिजरेटर्स लोकप्रिय होत आहेत. नवीन, ऊर्जाबचत करणारे आणि अधिक जागेचे मॉडेल घेण्याकडे ग्राहकांचा कल आहे.उपकरण एक, कामे अनेक...अनेक कामे करून देणाऱ्या उपकरणांकडे ग्राहकांचा कल वाढत आहे. त्यामुळे इन्स्टंट पॉटसारखी उपकरणे लोकप्रिय होत आहेत, असे इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी सांगितले. इन्स्टंट पॉटमध्ये एकाच उपकरणात प्रेशर कुकिंग, भात शिजवणे, वाफवणे, मंद आचेवर शिजवणे आणि परतणे अशी अनेक कामे करता येतात. डाळी, राजमा, छोले, भात, मांसाहारी पदार्थ यांसारखे पदार्थ तुलनेने कमी देखरेखीत तयार करता येतात. पदार्थ उपकरणात ठेवून वेळ ठरवता येतो आणि स्वयंपाक करताना सतत लक्ष ठेवण्याची गरज कमी होते. यात स्वयंचलित दाब नियंत्रण व झाकण बंद करण्याची यंत्रणा असते. अशा उपकरणांमुळे वेगवेगळ्या उपकरणांऐवजी एकच बहुउपयोगी उपकरण वापरता येत असल्यामुळे जागेची बचत होते. इन्स्टंट पॉटप्रमाणे वंडरशेफचे न्यूट्री पॉट, बोरोसिलचे डिजिकूक यांसारख्या उपकरणांनाही मोठी पसंती मिळत आहे. इंडक्शन शेगड्या, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर याशिवाय मिक्सर-ग्राइंडर, एअरफ्रायर, कॉफी मशिन, सुपमेकर, मायक्रोवेव्ह, पाणी शुद्धीकरण यंत्रे यांची मागणी वाढत आहे..रोबोटिक व्हॅक्युम क्लीनरदेखील आता लोकप्रिय झाले आहेत. ते घराचा परिसर स्वतः ओळखून साफसफाई करतात आणि काही मॉडेल चार्जिंगसाठी स्वतः परत जातात. इंडक्शन कुकटॉपला मोठी मागणी असून, ऑटो-शटऑफ, तापमान नियंत्रण आणि विविध सुरक्षा सेन्सर यामुळे स्वयंपाकघरात याची उपस्थिती वाढत आहे.एकूणच, सध्या ग्राहकांचा कल अधिक क्षमता, अधिक सुविधा, कमी वीज व पाणी वापर आणि स्मार्ट तंत्रज्ञान असलेल्या उपकरणांकडे दिसत आहे. नव्या वस्तूपेक्षा नवे तंत्रज्ञान अधिक महत्त्वाचे ठरत आहे. मोठ्या क्षमतेची वॉशिंग मशिन, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, ऊर्जाबचत करणारे एसी, डिशवॉशर आणि बहुउपयोगी स्वयंपाक उपकरणे यांना मिळणारा प्रतिसाद भारतीय घरगुती उपकरणांच्या बाजारपेठेतील बदलत्या मानसिकतेचे द्योतक आहे.लेखिका सकाळ मनीच्या पुणेस्थित उपसंपादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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