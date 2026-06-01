Premium|AI Impact on Data Entry Jobs India 2026 : एआयमुळे डेटा एंट्री नोकऱ्यांवर परिणाम, पण भारतात २०२६ पर्यंत लाखो नव्या करिअर संधी

रोहित पांढारकरएआयमुळे डेटा एंट्री किंवा साध्या क्लर्कच्या काही नोकऱ्या कमी होतील. पण जेव्हा कॉम्प्युटर्स आले होते, तेव्हाही अशीच भीती होती. प्रत्यक्षात कॉम्प्युटरमुळे बँकिंग आणि सेवा क्षेत्रात लाखो नवीन नोकऱ्या निर्माण झाल्या. एआयचेही तसेच आहे. बदल स्वीकारणारा या स्पर्धेत टिकेल.सध्याच्या युगात ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’ म्हणजेच एआय आपल्या जगण्याचा अविभाज्य भाग झाला आहे. सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत आपण कळत-नकळत अनेकदा एआयचा वापर करत असतो. पण मनात एक अनामिक भीतीही असते. कुणी सांगतात, एआयमध्ये अफाट पगार मिळतो, तर एखादे पालक काळजीने विचारतात, ‘‘सगळे काम जर एआयच करणार असेल, तर माझ्या मुलाच्या नोकरीचे काय होणार?’’ पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी सर्वप्रथम एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे, एआय हे केवळ इंजिनिअरिंगपुरते मर्यादित क्षेत्र नाही. एआय ही एक तंत्रज्ञानाची अवाढव्य छत्री आहे. एखादी इमारत उभी करण्यासाठी फक्त इंजिनिअर असून चालत नाही, तर आर्किटेक्ट, डिझायनर, सुपरवायझर, कायदेशीर सल्लागार आणि मॅनेजमेंटचीही गरज असते, अगदी तसेच एआयच्याही जगात आहे..एआय म्हणजे नेमके काय?सोप्या भाषेत सांगायचे, तर माणसासारखा विचार करण्याची आणि निर्णय घेण्याची क्षमता संगणकात निर्माण करणे म्हणजे एआय. पण हा संगणक स्वतःहून काहीच शिकत नाही. त्याला शिकविण्यासाठी अफाट डेटा लागतो. हा डेटा गोळा करणे, तो तपासणे, त्यातून अर्थ काढणे आणि तो सुरक्षित ठेवणे या प्रत्येक टप्प्यावर माणसाची गरज लागते. त्यामुळे एआयमुळे नोकऱ्या संपणार नाहीत, तर नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलणार आहे.केवळ संगणकामधील पदवी अनिवार्य नाही!एआयमध्ये करिअर करण्यासाठी कॉम्प्युटर सायन्सचीच पदवी हवी, हा एक मोठा गैरसमज आहे. काही तांत्रिक भूमिकांसाठी अभियांत्रिकीचाच पाया लागतो. पण कॉमर्स, आर्ट्स, सायन्स, लॉ, मॅनेजमेंट, सायकोलॉजी आणि मीडिया अशा विविध शाखांतील विद्यार्थ्यांसाठीही येथे भक्कम संधी आहेत. ज्या विद्यार्थ्याला गणित फारसे आवडत नाही किंवा ज्याला कोडिंगमध्ये रस नाही, त्यांच्यासाठीही या क्षेत्रात सन्माननीय आणि उच्च पगाराच्या जागा उपलब्ध आहेत.संधींची नवी क्षितिजेपुढील दोन वर्षांत भारतात एआयचा वापर केवळ प्रायोगिक तत्त्वावर न राहता, तो प्रत्येक छोट्या-मोठ्या व्यवसायाचा भाग होईल. त्यातून निर्माण होणाऱ्या काही महत्त्वाच्या संधी आपण समजून घेऊ या..Premium|Artificial Narrow Intelligence (ANI) : सकाळपासून रात्रीपर्यंत: एआयच्या सहवासातील आपला प्रवास.नवशिक्यांसाठी संधी (एन्ट्री लेव्हल रोल्स)बरेचदा बारावी किंवा पदवी शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप किंवा पार्ट-टाइम कामाची गरज असते. अशावेळी खालील भूमिका महत्त्वाच्या ठरतात -१. एआय डेटा लेबलर / ॲनोटेशन स्पेशालिस्ट :एआयला शिकविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर डेटा लागतो. उदाहरणार्थ, स्वयंचलित कारला रस्त्याची ओळख करून द्यावी लागते. त्याला रस्त्यावरील माणूस, सिग्नल, सायकल, गाडी यांतील फरक समजावून सांगावे लागतात. फोटोमधील या वस्तू ओळखणे किंवा एखाद्या ऑडिओमधील शब्दांना ‘टॅग’ करणे, असे या कामाचे स्वरूप आहे. आरोग्यसेवा आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रात याला मोठी मागणी आहे.२. एआय कन्टेंट मॉडरेटर :इंटरनेटवर दर सेकंदाला लाखो व्हिडिओज आणि मजकूर अपलोड होतो. एआयद्वारे तयार केलेला मजकूर किंवा व्हिडिओ नियमात आहे किंवा नाही, तो आक्षेपार्ह किंवा दिशाभूल करणारा तर नाही ना, हे तपासण्यासाठी मानवी बुद्धिमत्तेची गरज लागते. याला ‘ट्रस्ट ॲण्ड सेफ्टी’ विभाग असेही म्हणतात.मध्यम पातळीवरील आव्हानात्मक भूमिका(मिड लेव्हल रोल्स)पदवी पूर्ण केलेल्यांसाठी व तंत्रज्ञान व व्यवसाय यांची सांगड घालणाऱ्यांसाठी अनेक संधी उपलब्ध आहेत.१. एआय बिझनेस ॲनॅलिस्ट :एखाद्या कंपनीमध्ये (उदाहरणार्थ, बँक किंवा रिटेल स्टोअर) एआयचा वापर करून नफा कसा वाढवता येईल, हे एआय बिझनेस ॲनॅलिस्ट सांगतो. तांत्रिक टीम आणि व्यवसाय मालक यांच्यातील हा महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करतो. कॉमर्स किंवा एमबीए पदवीधरांसाठी हे उत्तम क्षेत्र आहे.२. एआय क्वालिटी ॲश्युरन्स (क्यूए स्पेशालिस्ट) /मॉडेल टेस्टर्स :एआयने दिलेली उत्तरे अचूक आहेत का, त्यात काही भाषेच्या चुका आहेत का, किंवा तो एखाद्या विशिष्ट गटाबद्दल पक्षपाती बोलत आहे का, हे तपासण्याचे काम मॉडेल टेस्टर्स करतात. चौकस बुद्धी आणि शिस्त असणाऱ्यांसाठी ही संधी योग्य आहे.३. कॉन्व्हर्सेशन डिझायनर :आपण जेव्हा एखाद्या बँकेच्या चॅटबॉटशी बोलतो किंवा अॅलेक्साला गाणे लावायला सांगतो, तेव्हा तो संवाद नैसर्गिक वाटावा लागतो. हा संवाद कसा असावा, मशिनने कोणत्या सुरात बोलावे, याची रचना कॉन्व्हर्सेशन डिझायनर्स करतात. ज्यांना भाषेची, साहित्याची आणि मानसशास्त्राची आवड आहे, त्यांच्यासाठी हे अतिशय सर्जनशील क्षेत्र आहे..उच्च तांत्रिक भूमिका (ॲडव्हान्स्ड टेक्निकल रोल्स)गणितात गती असलेल्या आणि कोडिंगची आवड असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी याप्रकारचे पर्याय उपलब्ध आहेत -१. मशिन लर्निंग ऑपरेशन्स इंजिनिअर :सध्याच्या काळात या कामाला सर्वाधिक मागणी आहे. एआय मॉडेल तयार करणे सोपे आहे, पण ते लाखो लोकांच्या वापरासाठी सुरक्षितपणे चालविणे कठीण असते. हे आव्हान या प्रकारचे इंजिनिअर्स पूर्ण करतात.२. डेटा सायंटिस्ट आणि आर्किटेक्ट :अवाढव्य माहितीमधून भविष्यकालीन ट्रेंडचा कल ओळखणे आणि कंपनीला योग्य दिशा दाखवणे, हे त्यांचे मुख्य काम असते.पालकांसाठी काही महत्त्वाचे मुद्देअनेकदा पालक आपल्या मुलांच्या करिअरबद्दल पारंपरिक विचार करतात. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. पालकांनी वेगळ्या दृष्टिकोनातून विचार करणे गरजेचे झाले आहे. पालकांनी आपल्या पाल्याच्या स्वभावाचा विचार करावा. आपल्या मुलाला लोकांशी बोलायला आवडत असेल, तर त्याला बिझनेस ॲनॅलिसिसमध्ये रस निर्माण होईल. जर तो एका जागी बसून बारकाईने काम करू शकत असेल, तर डेटा ॲनोटेशन किंवा क्यूए त्याच्यासाठी उत्तम ठरेल. जर त्याला कला आणि साहित्याची आवड असेल, तर प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग किंवा कॉन्व्हर्सेशन डिझाईन हा चांगला पर्याय ठरू शकतो.आव्हाने आणि भीतीहे खरे आहे, की डेटा एंट्री किंवा साध्या क्लर्कच्या काही नोकऱ्या कमी होतील. पण इतिहासाचा दाखला द्यायचा झाला, तर जेव्हा कॉम्प्युटर्स आले होते, तेव्हाही अशीच भीती होती. प्रत्यक्षात कॉम्प्युटरमुळे बँकिंग आणि सेवा क्षेत्रात लाखो नवीन नोकऱ्या निर्माण झाल्या. एआयचेही तसेच आहे. बदल स्वीकारणारा या स्पर्धेत टिकेल.एआय एखाद्या नव्या इंजिनसारखे आहे. हे इंजिन चालवायला चालक लागतील, त्याची देखभाल करायला मेकॅनिक लागतील आणि प्रवाशांना सेवा द्यायला क्रू लागेल. आपण आपल्या मुलाला यांपैकी कोणत्या भूमिकेत बघू इच्छिता, हे ठरविण्याची आता वेळ आली आहे. योग्य मार्गदर्शन, कौशल्यविकास आणि बदलाचा स्वीकार या त्रिसूत्रीच्या जोरावर एआयच्या युगात महाराष्ट्रातील विद्यार्थी जागतिक स्तरावर आपले नाव नक्कीच उज्ज्वल करतील. घाबरून न जाता या बदलाला आत्मसात केले, तर आपल्या मुलांसाठी एआय हे करिअरचे एक सुवर्णद्वार ठरू शकते.रोहित पांढारकर मुंबईस्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातील तज्ज्ञ व बँकिंग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात धोरणात्मक सल्लागार आहेत..विविध क्षेत्रांतील एआयचा वापरभारतात उद्योग, बँकिंग, मनोरंजन व कायदेशीर क्षेत्रात एआयचा वापर झपाट्याने वाढत आहे.शेती : ड्रोनच्या साहाय्याने पिकांची पाहणी करणे आणि मातीतील ओलावा मोजण्यासाठी एआयआधारित सेन्सर्सचा वापर वाढत आहे. यात कृषी पदवीधरांना एआय तंत्रज्ञाची जोड देऊन मोठे करिअर करता येणे शक्य आहे.आरोग्यसेवा : एक्स-रे किंवा एमआरआय स्कॅनमध्ये मानवी डोळ्यांना न दिसणारे दोष एआय चटकन ओळखू शकते. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात तांत्रिक साहाय्यकांची मोठी गरज निर्माण होत आहे.मनोरंजन : चित्रपट आणि नाटकांच्या जाहिरातींपासून ते पात्रांच्या आवाजापर्यंत सर्वत्र एआयचा वापर सुरू झाला आहे.कायदेविषयक : हजारो पानांचे जुने करार आणि कायदेशीर कागदपत्रे काही मिनिटांत वाचून त्यांतील त्रुटी शोधण्यासाठी वकील आता एआय साधनांची मदत घेत आहेत.यशस्वी करिअरसाठी रोडमॅपआता केवळ पदवी घेऊन चालणार नाही, तर विद्यार्थ्यांना खालील गोष्टींवर लक्ष द्यावे लागेल -एआय साक्षरता : एआय म्हणजे जादू नाही, तर ते एक आधुनिक इंजिन आहे, हे समजून घ्यावे. चॅटजीपीटी, मिडजर्नी किंवा जेमिनाय यांसारखी साधने वापरून पाहावीत.प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग शिकणे : एआयकडून हवे असलेले काम अचूक शब्दांत करून घेणे ही एक कला आहे. यालाच प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग म्हणतात. हे कौशल्य आगामी काळात भाषेच्या शिक्षकांप्रमाणेच महत्त्वाचे ठरेल.ऑनलाइन कोर्सेस आणि पोर्टफोलिओ : कोर्सेरा, युडेमी किंवा लिंक्डइन लर्निंग यांसारख्या ऑनलाइन कोर्सेस प्लॅटफॉर्मवर अनेक कोर्सेस विनामूल्य उपलब्ध आहेत. पदवी शिक्षण सुरू असतानाच हे कोर्सेस करून स्वतःचे छोटे प्रोजेक्ट्स (पोर्टफोलिओ) तयार करून ठेवावेत. हल्ली कंपन्या पदवीपेक्षा तुमचे प्रत्यक्ष काम काय आणि किती आहे, हे बघतात.नैतिकता आणि सुरक्षा : एआय वापरताना गोपनीयता (प्रायव्हसी) कशी पाळावी आणि तिचा गैरवापर कसा टाळावा, याचे ज्ञान असणाऱ्या तरुणांची कंपन्यांना अधिक गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.