Premium|Aishwarya Rai Poem : ऐश्वर्या राय मले पाहाले आलती...

किशोर बळी - sakal.avtaran@gmail.comकाही कविता काळाच्या ओघात जुन्या होतात; पण काही आपल्या बोलीचा गोडवा आणि एखाद्या काळाची गंमत सोबत घेऊन पुन्हा पुन्हा नव्याने भेटत राहतात. मी केलेली ‘ऐश्वर्या राय’ ही माझी अशीच एक कविता. तेव्हा रंगलेल्या या कवितेची गंमत आजच्या नव्या पिढीलाही भावते आहे, हीच तिच्या आणि आपल्या बोलीच्या जिवंतपणाची पावती आहे.२००७ मध्ये एका दूरदर्शन वाहिनीवर ‘हास्यसम्राट’ कार्यक्रम आला होता. त्याला मराठी वाहिन्यांवरील पहिला रिॲलिटी कॉमेडी शो म्हणता येईल. विदर्भातून प्रसिद्ध वऱ्हाडी विनोदी कवी स्व. डॉ. मिर्झा रफी अहमद बेग यांच्यासोबत अगदी अंतिम फेरीपर्यंत या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे भाग्य मला लाभले होते. अशा प्रकारचा हा पहिलाच विनोदी कार्यक्रम असल्यामुळे एकूणच मराठी प्रेक्षकांना त्याचे प्रचंड आकर्षण होते. त्यामुळे त्याला लोकप्रियतादेखील तसेच लाभली. महेंद्र कदम हे या कार्यक्रमाचे दिग्दर्शक होते. जितेंद्र जोशी या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालक होते; तर अभिनेते मकरंद अनासपुरे आणि विनोदी कवी अशोक नायगावकर परीक्षक म्हणून काम पाहत होते. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांतून आलेले विनोदी कलावंत आपापल्या बोलीतून सादरीकरण करीत होते. त्यामुळे सर्वत्र मराठी रसिकांना हा कार्यक्रम आपलासा वाटत होता. बोलीभाषा म्हटल्यानंतर नाक मुरडणारे लोक यापूर्वी आम्ही अनुभवले होते; परंतु या कार्यक्रमात मात्र अत्यंत प्रतिष्ठेने बोलीभाषेतील सादरीकरण होत होते. त्यामुळे या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने वऱ्हाडी, पुणेरी, अहिराणी, नागपुरी, आगरी, खानदेशी अशा वेगवेगळ्या बोलींमधील गोडवा मराठी प्रेक्षकांना अनुभवता येत होता. आज ज्या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा शासनाने बहाल केला आहे, तिची अभिजातता खरे तर या बोलींमध्येच दडलेली आहे, हे यासारख्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने अधोरेखित होत होते. .Premium|Wastewater Management : पिण्याचे पाणी खरंच शुद्ध आहे का? सांडपाणी व्यवस्थापन आणि गुणवत्तेचा मोठा प्रश्न.कॉलेजच्या वयात असताना लिहिलेली ‘ऐश्वर्या राय’ ही कविता मी या कार्यक्रमात सादर केली होती आणि सर्वत्र तिचे कौतुकदेखील झाले होते. ही कविता म्हणजे काही काव्यात्मदृष्ट्या फार उंचीची वगैरे होती, असे नाही किंवा त्या कवितेत कुठला मोठा विचार मांडला असावा, असेही नाही. ती केवळ बोलीभाषेचे सौंदर्य प्रतिबिंबित करणारी एक साधीसुधी वऱ्हाडी कविता होती. मी महाविद्यालयीन जीवनात असताना ऐश्वर्या राय ही लोकप्रिय अभिनेत्री होती. दरम्यानच्या काळात तिचे अनेक चित्रपट आले होते. नंतर तिचे अभिषेक बच्चनशी लग्न झाले. त्यामुळे कॉलेजच्या वयात लिहिलेल्या या कवितेत काही ओळी नव्याने लिहून मी ती ‘हास्यसम्राट’च्या रंगमंचावर सादर केली होती. खरे तर मी सामाजिक जाणिवेच्या मार्मिक कविता लिहिणारा कवी असूनदेखील या एका कवितेमुळे मला ‘विनोदी कवी’ हे बिरूद लागले.माझ्या विनोदी कार्यक्रमांमधून अनेकदा मी ही कविता सादर करायचो... परंतु ती आता जुनी झाली आहे, असे वाटल्यामुळे मी ती सादर करणे टाळायचो. मात्र, अलीकडे कोणीतरी इन्स्टावर पोस्ट केलेली ही कविता ८५ लाखांहून अधिक लोक पाहतात, हे पाहून मला अतिशय आनंद झाला. आजही नव्या पिढीला या कवितेतील गंमत आणि आपली वऱ्हाडी बोली आकर्षित करते, ही नितांत समाधानाची गोष्ट वाटली आणि म्हणूनच, ‘अवतरण’च्या वाचकांसाठी आज मुद्दाम ती इथे देत आहे -.काय सांगू राजेहो बेज्या गोठ झालतीऐश्वर्या राय मले पाहाले आलती!!त्या दिसी पायटीच भौ आला तिचा फोनम्या म्हतलं, ‘सांग तू बोलून राह्यली कोन?’हिडगावत हिडगावत मले म्हने ‘हाय!’म्या म्हतलं रामराम, ‘बोला कसं काय?’ते म्हने, ‘मी ऐश्वर्या राय बोलून राह्यली’म्या म्हतलं, ‘मंग एवळी काहून येलून राह्यली?’तं तुमाले पाहाले येतो म्हने दुपारीमाही जीभ अटकली जशी अळकित्त्यात सुपारीअभिषेकसंगं बरं वाटून नायी राह्यलंसासूसंगं म्हने माह्य पटून नायी राह्यलंनवरा तं बापापुढं टरकल्यासारखा करतेअन् बुढाही या वयात सरकल्यासारखा करते!!या बाजीन्द्या लोकाईसंगं मले नायी नांदाचंतुमच्यासंगं येउन तुमच्या गावात घर बांधाचं!!‘बाय!’ म्हनून तिनं भौ फोन ठिवला खालीम्हतलं आता आपली तं पंचाईत झाली...बम्बईत का म्हतलं दुसरं पोरगच नसन?पुऱ्या हिंदुस्तानात का मीच आलो पसन?.कायजी कायले कराव म्हतलं ज्यम्ते आपली भट्टीदुसरपनी असली तरी झकास हाये पोट्टी!!मायले म्हतलं माय, तू सैपाक ठिव करूनजेवारीच्या भाकरी कर, बेसन ठिव वरून...फाट्यावर जाऊन मंग तिची वाट पाह्यलीखळ्ळंग - धळ्ळंग रस्त्यानं ते ॲटोत बसून आली!!होटाले लिपस्टिक... गालाले लालीतिले पाहून माह्या जीव व्हये वर-खालीआंगात होते तिच्या मानसाचे कपळेडोक्शाचे केसं जसे उंदरानं कापले!!हातात नोत्या बांगळ्या, कपायानं भोंडीतथून तिले आनाले म्या नेलती बंडी...मंग भल्ली आली भौ बैलाईच्या आंगातते बसली माह्यानेटून मी आलो रंगात!!पोरा-पोरी, मानसं-बाया आमच्याइक्ळे पाह्यतहे काय होऊन राह्यलं मले नोतं कयतमाह्या मायले ऐश्वर्या राय जशी दिसली -तिची तं एकदम दातखयीच बसली!!ते माह्याइक्ळे पाहे... मी तिच्याइक्ळे पाहोते भल्ली ठाके... मी सरमून जाओ!!तिच्याकळे पाहून माह्यं मन धळधळेतिचा पळे उजीळ अन् माह्या अंधार पळे!!माह्या मायले ते म्हने पसन हाये पोरगंदोन हात राह्यला होता माह्यासाठी सोर्गंऐश्वर्या झाली असती माह्याघरची सूनपन तितक्यातच राज्या मी उठलो झपीतून!!कायजी कायले कराव म्हतलं ज्यम्ते आपली भट्टीदुसरपनी असली तरी झकास हाये पोट्टी!!मायले म्हतलं माय, तू सैपाक ठिव करूनजेवारीच्या भाकरी कर, बेसन ठिव वरून...फाट्यावर जाऊन मंग तिची वाट पाह्यलीखळ्ळंग - धळ्ळंग रस्त्यानं ते ॲटोत बसून आली!!होटाले लिपस्टिक... गालाले लालीतिले पाहून माह्या जीव व्हये वर-खालीआंगात होते तिच्या मानसाचे कपळेडोक्शाचे केसं जसे उंदरानं कापले!!हातात नोत्या बांगळ्या, कपायानं भोंडीतथून तिले आनाले म्या नेलती बंडी...मंग भल्ली आली भौ बैलाईच्या आंगातते बसली माह्यानेटून मी आलो रंगात!!पोरा-पोरी, मानसं-बाया आमच्याइक्ळे पाह्यतहे काय होऊन राह्यलं मले नोतं कयतमाह्या मायले ऐश्वर्या राय जशी दिसली -तिची तं एकदम दातखयीच बसली!!ते माह्याइक्ळे पाहे... मी तिच्याइक्ळे पाहोते भल्ली ठाके... मी सरमून जाओ!!तिच्याकळे पाहून माह्यं मन धळधळेतिचा पळे उजीळ अन् माह्या अंधार पळे!!माह्या मायले ते म्हने पसन हाये पोरगंदोन हात राह्यला होता माह्यासाठी सोर्गंऐश्वर्या झाली असती माह्याघरची सूनपन तितक्यातच राज्या मी उठलो झपीतून!!kishorbali11@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.