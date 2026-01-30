Premium|Ajanta Caves: आणि अजिंठा सापडलं…! विस्मरणातून उजेडात आलेलं स्वर्गदर्शन

अमोघ वैद्यशेवटी डोंगराच्या एका तीव्र वळणावर ते पोहोचले आणि क्षणभर तिथंच सगळे स्तब्ध झाले. कारण समोर जे उलगडलं, ते कोणाच्याही कल्पनेपलीकडचं होतं! उंच कातळात कोरलेलं गुहाद्वार, रांगेत उभ्या असलेल्या लेण्या, आणि त्या साऱ्या अवकाशात दाटलेली गूढ शांतता; जणू काळानं श्वास रोखून धरला होता. त्या क्षणी स्मिथच्या समोर उभे राहिले ते केवळ दगड नव्हते, ते होतं शतकानुशतके विस्मरणात गेलेलं एक विलक्षण सौंदर्य! जणू स्वर्गच!.डोंगररांगांच्या सावलीत, एका गूढ वळणावर अचानक उलगडणारी ‘अजिंठा’ ही पाहण्याची जागा नाही, तर ती हळूहळू उमलत जाणारी अनुभूती आहे. वाघुर नदीच्या वळणावर उभं राहून समोर नजर टाकली, की दगडांनीच मौन धारण केलेलं दिसतं. त्या मौनात शब्द नाहीत, तरीही कथा आहेत; आवाज नाही, तरीही संवाद आहे. दरीच्या कडेला रांगेत उभा असलेला हा लेणीसमूह एखाद्या प्राचीन ग्रंथाच्या पानांसारखा भासतो; काळानं झिजलेला, पण आशयानं अजूनही तेजस्वी. आत पाऊल टाकताच प्रकाश आणि अंधार यांचा नाजूक खेळ सुरू होतो. दगडाच्या भिंतींवर उमटलेले रंग, रेषा आणि भाव पाहताना क्षणभर काळ विसरायला होतो. इथं प्रत्येक भिंत काहीतरी सांगू पाहते, प्रत्येक कोरीव आकृती एखाद्या न बोललेल्या भावनेचा ठाव घेते. अजिंठ्याच्या अवकाशात चालताना पावलांचा आवाजही जड वाटतो. जणू हजारो वर्षांची शांतता भंग पावू नये, अशी अदृश्य सूचना मिळालेली असते. इथं डोळ्यांनी पाहण्याइतकंच मनानं ऐकणं महत्त्वाचं ठरतं. कारण अजिंठा ही केवळ दगडात घडलेली वास्तू नाही, ती मानवी कल्पकतेची, संवेदनशीलतेची आणि अंतर्मुखतेची साठवण आहे.लयनकथेच्या प्रवाहात अजिंठा म्हणजे दगड, रंग आणि मौन यांच्यातून हळूच वाहणारी एक शांत, पण खोल कथा आहे. तिची सुरुवात पाहण्यात नाही, तर अनुभवण्यात आहे. अजिंठा म्हणजे केवळ लेण्यांचा समूह नाही, ती आहे काळाच्या पोटात लपलेली, पुन्हा एकदा श्वास घेऊ लागलेली अद्भुत कथा. सह्याद्रीच्या उंच कातळावर, वाघुर नदीनं घडवलेल्या अर्धवर्तुळाकार खोल दरीत, हा समूह असा काही गुंफला गेला आहे, की तो निसर्गानं स्वतःच्या भाळी घातलेल्या तोरणासारखा भासतो. दुरून पाहिलं तरी हा लेणीसमूह डोळ्यांत भरतो आणि जवळ गेल्यावर मनाला शांतता देतो. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातल्या सिल्लोड तालुक्यात, उंच कातळकड्यांच्या छायेत विसावलेला हा लेणीसमूह म्हणजे दगडात साकारलेला एक अखंड आध्यात्मिक आणि कलात्मक ग्रंथच आहे. भारतीय पुरातत्त्व खात्यानं क्रमांक दिलेली इथं एकूण तीस लेणी असून, विशेष बाब म्हणजे या सर्वच लेण्या बौद्ध धर्माशी निगडित आहेत. या लेण्यांमध्ये विहार आणि चैत्यगृह असे दोन ठळक प्रकार आढळतात. जणू साधना आणि निवास यांचं स्वतंत्र, पण परस्परपूरक विश्वच इथं घडवलं गेलं आहे..लेणी क्रमांक नऊ, दहा, अकरा, सव्वीस आणि एकोणतीस ही चैत्यगृहे आहेत. ही लेणी भिक्षूंनी सामूहिक उपासनेसाठी, ध्यानासाठी आणि धार्मिक विधींसाठी कोरली असावीत. उर्वरित सर्व लेणी विहार स्वरूपाची असून, पावसाळ्यात भिक्षूंची राहण्याची व्यवस्था म्हणून त्यांची निर्मिती करण्यात आली होती. या दगडी खोल्यांतून त्या काळातली संयमी जीवनशैली, शिस्तबद्ध दिनक्रम आणि अंतर्मुख साधनेची छाया आजही जाणवते. अजिंठ्याच्या लेण्यांत फिरताना बौद्ध धर्मातील वैचारिक प्रवाहही स्पष्ट होत जातात. बौद्ध धर्मातील हीनयान आणि महायान या दोन पंथांमधला फरक इथल्या कलेत आणि प्रतिकांमध्ये उमटलेला दिसतो.‘अजिंठा’ हे नाव या लेण्यांना मिळालं ते जवळच असलेल्या अजिंठा गावामुळे. मात्र हा समूह नेहमीच लोकांच्या नजरेसमोर होता असं नाही. उलट, अनेक शतकं हा लेणीसमूह घनदाट जंगलात, वाघुर नदीनं घडवलेल्या प्रचंड खोल अर्धगोलाकार घळीत, शांतपणे विस्मृतीत गेला होता. जणू काळानंच त्याच्यावर पडदा ओढला होता. एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात इंग्रज लष्कराच्या ‘मद्रास आर्मी’ची एक पलटण अजिंठा गावाच्या परिसरात तळ ठोकून होती. मद्रास आर्मीतील जॉन स्मिथ हा तरुण अधिकारी त्या दिवशी जंगलात भटकत होता. उद्देश एकच - वाघाची शिकार. मात्र जंगलानं त्याला वाघ दाखवला नाही, त्याऐवजी नियतीनं जणू काही वेगळंच ठरवलं होतं. ज्या वाटेवरून तो चालत होता, ती वाट त्याला शिकारीकडे नव्हे, तर इतिहासाच्या एका विस्मरणात गेलेल्या अध्यायाकडे घेऊन जाणार होती. क्षणाचाही विलंब न करता स्मिथनं आसपासच्या गावकऱ्यांना एकत्र बोलावलं. मशाली पेटल्या, कुऱ्हाडी आणि भाले हातात घेतले गेले. झुडपांतून, काटेरी वाटांमधून, घनदाट जंगल फाडत एक लहानसा ताफा पुढे सरकू लागला. प्रत्येक पावलागणिक उत्सुकता वाढत होती. पुढे काय दिसणार आहे, याची कल्पनाच थरारक होती..Premium|The Last Jew in Vinnitsa : इतिहासाच्या पोटातलं गुपित; विन्नित्साच्या फोटोमागील सत्य उघड.शेवटी डोंगराच्या एका तीव्र वळणावर ते पोहोचले आणि क्षणभर तिथंच सगळे स्तब्ध झाले. कारण समोर जे उलगडलं, ते कोणाच्याही कल्पनेपलीकडचं होतं! उंच कातळात कोरलेलं गुहाद्वार, रांगेत उभ्या असलेली लेणी, आणि त्या साऱ्या अवकाशात दाटलेली गूढ शांतता; जणू काळानं श्वास रोखून धरला होता. त्या क्षणी स्मिथच्या समोर उभे राहिले ते केवळ दगड नव्हते, ते होतं शतकानुशतके विस्मरणात गेलेलं एक विलक्षण सौंदर्य! जणू स्वर्गच!दहाव्या क्रमांकाच्या लेण्यात प्रवेश करताच त्यांना अखंड पाषाणातून कोरलेले भव्य, अष्टकोनी स्तंभ दिसले. त्या स्तंभांवर रंगवलेली चित्रं होती. हा अनुभव त्यांच्या अपेक्षेपलीकडचा होता. जॉन स्मिथनं तेराव्या स्तंभावर इंग्रजी अक्षरांत स्वतःचं नाव, पलटण आणि तारीख कोरली - ‘John Smith, 28th Cavalry, 28 April 1819’. आज ही कृती असभ्य वाटते, पण त्याच तारखेमुळे अजिंठ्याच्या इतिहासात एक नवं पर्व सुरू झालं. सातव्या-आठव्या शतकानंतर पूर्णपणे विस्मृतीत गेलेला हा विशाल आणि महत्त्वाचा बौद्ध लेणीसमूह त्या दिवसापासून आधुनिक जगाला पुन्हा ज्ञात झाला. विशेष म्हणजे, सातव्या शतकात महाराष्ट्रातल्या या लेण्यांचा उल्लेख करणाऱ्या प्रसिद्ध चिनी प्रवासी हुएन-त्सांगनंतर तब्बल बाराशे वर्षांनी अजिंठा लेणीसमूह पुन्हा प्रकाशात आला होता..हा शोध जरी अचानक वाटत असला, तरी स्थानिक लोकांना या लेण्यांची माहिती होतीच. अजिंठा गावातल्या त्या मुलानं सैनिकांना शिकारीसाठी जी योग्य जागा दाखवली होती, ती म्हणजे आजचा ‘अजिंठा व्ह्यू पॉइंट’. इथून खाली नजर टाकली, की काळ्या कातळावरून कोसळणारी वाघुर नदी, निळसर-हिरव्या डोहात मिसळून नागमोडी प्रवाहात पुढे धावताना दिसते आणि त्या प्रवाहाच्या कुशीत, चंद्रकोरीसारख्या वळणात कोरलेल्या सर्व लेण्यांचं एकाच वेळी दर्शन घडतं. हे दृश्य केवळ सुंदर नाही, तर मंत्रमुग्ध करणारं आहे.पशुपक्ष्यांनी गजबजलेलं जंगल, दऱ्यांमधून वाहणारी नदी आणि त्या निसर्गाच्या कुशीत विसावलेली लेणी - या साऱ्यांनी मिळून हा परिसर केवळ निवासाचा नव्हे, तर साधनेचा, चिंतनाचा आणि अंतर्मुखतेचा अवकाश केला आहे. त्यामुळे अजिंठा हा दगडात कोरलेला वास्तुसमूह न राहता, तो संपूर्ण परिसरालाच तपस्वी भावनेचा श्वास देणारा एक जिवंत तपोप्रदेश ठरतो. खरंतर अजिंठा ही केवळ लेण्यांची रांग नाहीच, ती एक न संपणारी दृश्यकथा आहे. ही कथा बुद्धांच्या चरणांवर सर्वस्व अर्पण करणाऱ्या भिक्षूंची आहे. राजे, अमात्य, दानशूर आणि सामान्य श्रद्धाळूंची आहे, आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे त्या अनामिक, प्रतिभावंत कलाकारांची आहे, ज्यांनी कोणतीही सही न करता, छिन्नी आणि कुंचल्याच्या साहाय्यानं आपली कला सजीव केली आणि तथागतांच्या चरणी अर्पण केली..Premium|Usgaon Dongari : जा परतुनी उडाया ठेवुनी घाव मागे... .जॉन स्मिथची ‘John Smith, 28th Cavalry, 28th April, 1819’ ही अक्षरं आजही तिथं आहेत. खटकणारी, अस्वस्थ करणारी, पण तरीही महत्त्वाची. कारण त्याच दिवशी शतकानुशतकं विस्मरणाच्या पडद्याआड गेलेलं अजिंठा पुन्हा एकदा जगाच्या नजरेस आलं. पण या कथेचा प्रवास इथं थांबत नाही. २०१६मध्ये स्मिथच्या वंशातलाच एक व्यक्ती, मार्टिन स्मिथ, अजिंठ्याला भेट देण्यासाठी आला. लेण्यांचं सौंदर्य, त्यांची शांत भव्यता आणि दगडात साठलेली करुणा पाहून तोही भारावून गेला. त्याला मुद्दाम त्या स्तंभापाशी नेण्यात आलं, त्याच्या पूर्वजांची सही दाखवण्यात आली. त्यानं ती पाहिली आणि क्षणभर तो काहीच बोलला नाही. मात्र नंतर पत्रकारांशी बोलतानाचे त्याचे शब्द महत्त्वाचे ठरले. तो म्हणाला, ‘‘अजिंठ्याचा पुनर्शोध लागला, याचा मला अभिमान आहे. पण लेणी क्रमांक दहामधल्या त्या स्तंभावर नाव कोरण्यामुळे चित्राला इजा पोहोचली. त्या कृतीबद्दल मी मनापासून दिलगीर आहे.’’हा क्षण केवळ एका कुटुंबाचा नाही, तो आपल्या सगळ्यांसाठी विचार करायला लावणारा आहे. कारण दोनशे वर्षांनंतरही आपण अनेकदा वारसा स्थळांवर आपली नावं, खुणा, आठवणी कोरून येतो अभिमानानं! आपल्याला वाटतं, आपण प्रगत होत आहोत. पण खरंच प्रगती म्हणजे काय? कदाचित समाजाचा विकास उंच इमारतींनी किंवा तंत्रज्ञानानं मोजायचा नसतो. तो मोजायचा असतो संवेदनशीलतेनं, जबाबदारीनं आणि वैचारिक परिपक्वतेनं. त्या निकषांवर उभं राहून पाहिलं, तर अजिंठ्याच्या दगडी भिंती आजही आपल्याला काही प्रश्न विचारत उभ्या आहेत..जॉन स्मिथच्या त्या क्षणिक, भावनिक कृतीनं अजिंठा समूह आधुनिक जगासमोर आला खरा, पण त्यानंतर सुरू झाला खऱ्या अर्थानं अजिंठ्याचा शोध. हा शोध केवळ लेणी जंगलातून बाहेर आणण्याचा नव्हता, तर काळाच्या थरांखाली दडलेली कथा समजून घेण्याचा होता. पुढील अनेक दशकांत आधी ब्रिटिश संशोधकांनी आणि नंतर भारतीय व आंतरराष्ट्रीय विद्वानांनी विलक्षण चिकाटीनं अजिंठ्याचा अभ्यास सुरू ठेवला. कारण अजिंठा हा एकाच अर्थानं समजणारा लेणीसमूह नाही. तो अनेक पदरांचा, अनेक काळांचा आणि अनेक अर्थांचा न संपणारा खजिना आहे. इथली प्रत्येक भिंत, प्रत्येक रंगछटा, प्रत्येक रेषा काहीतरी सांगू पाहते. प्रश्न फक्त ऐकण्याचा असतो. या ऐकण्याची भाषा जगाला समजावून सांगणारं एक अत्यंत महत्त्वाचं नाव म्हणजे वॉल्टर स्पिंक (Walter Spink). अमेरिकेतला हा विद्वान अजिंठ्याशी इतका एकरूप झाला, की अभ्यासकांच्या जगतात त्याला प्रेमानं ‘अजिंठ्याचे चाचाजी’ असं संबोधलं जाई. १९५२पासून त्यांनी अजिंठ्याचा अभ्यास सुरू केला आणि जवळजवळ आयुष्यभर या लेण्यांतच रमून गेले.स्पिंक यांनी अजिंठ्याकडे केवळ सौंदर्यदृष्टीनं पाहिलं नाही, त्यांनी तिच्या सूक्ष्म कलात्मक तपशिलांतून इतिहास वाचण्याची पद्धत उलगडून दाखवली. कुठल्या लेणीतलं चित्र आधीचं, कुठलं नंतरचं, कोणत्या भिंतीवरचा रंग अधिक जुना, कोणत्या शिल्पात घाई दिसत आहे या सगळ्या बारकाव्यांमधून त्यांनी अजिंठ्याचा कालक्रम मांडला. हे संशोधन त्यांनी तब्बल सात खंडांत प्रसिद्ध केलं. हे काम करणारे कारागीर केवळ त्या काळातले भारतातलेच नव्हे, तर जगातले सर्वोत्तम कलाकार होते, असं त्यांचं ठाम मत होतं. आज स्पिंक आपल्यात नाहीत. पण त्यांनी अजिंठ्याच्या दगडांशी केलेला संवाद आजही जिवंत आहे. म्हणूनच अजिंठा हा केवळ प्राचीन लेणीसमूह राहत नाही, तर ती अभ्यासकांसाठी सतत उलगडत जाणारी, प्रश्न विचारणारी आणि नवे अर्थ देणारी जिवंत प्रयोगशाळा ठरते..अजिंठा समूह आपल्याला काही ठाम उत्तरं देत नाही, उलट प्रश्न विचारून थांबतो. दगडात कोरलेल्या भिंती, रंगात साठवलेली करुणा आणि शतकानुशतकांची शांतता, या साऱ्यांतून या लेणी आपल्याला फक्त इतिहास दाखवत नाहीत, तर आपली संवेदनशीलता तपासतात. आपण वारशाकडे पाहतो तरी कशा नजरेनं, हे हा समूह नकळत विचारतो. इथं येणारा प्रत्येकजण काही काळासाठी थांबतो, कोणी डोळ्यांनी, कोणी मनानं. पण खरा प्रवास तेव्हा सुरू होतो, जेव्हा आपण इथून निघताना थोडे अधिक सजग, थोडे अधिक नम्र होतो. कारण अजिंठा ही केवळ पाहण्याची जागा नाही; ती वागण्याची शिस्त शिकवते. मौन कसं जपायचं, सौंदर्य कसं समजून घ्यायचं आणि वारसा कसा सांभाळायचा याचे धडे हा समूह शब्दांशिवाय देतो.म्हणूनच अजिंठा ही भूतकाळात अडकलेली कथा नाही, ती आजही जिवंत आहे; दगडांत, रंगांत आणि आपल्या जाणिवांमध्ये. काळाच्या प्रवाहात अजिंठा आपल्याला एवढेच सांगतो, की इतिहास जपायचा असेल, तर आधी माणूस म्हणून आपण थोडे अधिक संवेदनशील व्हायला हवे. बाकी सगळे आपोआप जुळून येते.क्रमशःसंदर्भ१. श्रीकांत प्रधान यांचे ‘अजिंठा’ विषयावरील लेख२. आशुतोष पाटील, अजिंठ्यातील सही आणि स्मिथची माफी३. शुभा खांडेकर आणि अमित भगत लिखित अजिंठ्याचे चाचाजी प्रो. वॉल्टर एम. स्पिंक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 