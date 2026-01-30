Premium|Ajanta Caves: आणि अजिंठा सापडलं…! विस्मरणातून उजेडात आलेलं स्वर्गदर्शन

साप्ताहिक

Ajanta Caves: आणि अजिंठा सापडलं…! विस्मरणातून उजेडात आलेलं स्वर्गदर्शन

Indian heritage: “आणि अजिंठा सापडलं!” हा लेख अजिंठा लेण्यांच्या पुनःशोधाची, त्यामागील ऐतिहासिक घटना आणि त्या जागेच्या आध्यात्मिक-कलात्मक भव्यतेची प्रभावी मांडणी करतो.
शेवटी डोंगराच्या एका तीव्र वळणावर ते पोहोचले आणि क्षणभर तिथंच सगळे स्तब्ध झाले. कारण समोर जे उलगडलं, ते कोणाच्याही कल्पनेपलीकडचं होतं! उंच कातळात कोरलेलं गुहाद्वार, रांगेत उभ्या असलेल्या लेण्या, आणि त्या साऱ्या अवकाशात दाटलेली गूढ शांतता; जणू काळानं श्वास रोखून धरला होता. त्या क्षणी स्मिथच्या समोर उभे राहिले ते केवळ दगड नव्हते, ते होतं शतकानुशतके विस्मरणात गेलेलं एक विलक्षण सौंदर्य! जणू स्वर्गच!

