Premium|Ajanta Caves: अजिंठ्याच्या शिल्पकलेतून इतिहासाचा साक्षात्कार

अमोघ वैद्यमी स्वतः अजिंठ्यात उभा राहिलो तेव्हा जाणवलं, की इथं इतिहास आपल्याकडे पाहतो आहे. आपण त्याला पाहत नाही, तो आपल्याला पाहतो. प्रत्येक शिल्प जणू विचारतं, आपण आजही संवेदनशील आहोत का? आपल्याला अजूनही ही कला थांबवून विचार करायला भाग पाडते का? अजिंठ्यात उत्तरं मिळत नाहीत, पण प्रश्न नक्कीच निर्माण होतात..अजिंठ्याचं शिल्पकाम पाहताना आपल्याला दगडात कोरलेली स्थिर रूपं दिसतात; पण प्रत्यक्षात ती स्थिर नाहीत, ती काळाच्या प्रवाहात घडलेली आहेत. प्रत्येक मूर्ती, प्रत्येक कोरीव आकृती ही एका विशिष्ट क्षणाची, एका विशिष्ट परिस्थितीची आणि एका व्यापक सांस्कृतिक परंपरेची साक्ष आहे. अजिंठ्यातल्या शिल्पकारांनी केवळ दगड घडवला नाही, तर त्या दगडात श्रद्धा, राजाश्रय आणि समाजजीवन यांचे अनेक पदर गुंफले. ही शिल्पं एखाद्या ठरावीक काळात निर्माण झालेली नाहीत. अनेक दशकं, वेगवेगळ्या आश्रयदात्यांच्या काळात, बदलत्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीत ही घडत गेली. त्यामुळे अजिंठ्याच्या शिल्पांमध्ये आपल्याला विविध शैली, वेगवेगळे दृष्टिकोन आणि कामाची निरनिराळी गती जाणवते. ही भिन्नता कमतरतेची खूण नसून, अजिंठ्याच्या दीर्घकालीन निर्मिती प्रक्रियेचा स्वाभाविक परिणाम आहे.अजिंठ्याचं वैशिष्ट्य असं, की इथं बौद्ध विषयांवर आधारित शिल्पं असली, तरी त्यामागचा आश्रय व्यापक भारतीय परंपरेतून आलेला आहे. स्वतः हिंदू असणाऱ्या वाकाटक काळातील राजांनी, सरदारांनी आणि अधिकाऱ्यांनी बौद्ध लेण्यांना दान दिलं आहे. त्यामुळे या शिल्पांमध्ये धार्मिक समन्वय, राजसत्ता आणि सांस्कृतिक उदारता यांचं स्पष्ट प्रतिबिंब दिसतं. म्हणूनच अजिंठ्याचं शिल्पकाम हा केवळ सौंदर्यदृष्टीनं पाहण्याचा विषय नसून, ते काम एका सुसंस्कृत समाजाच्या वैचारिक उंचीचं दर्शन घडवतं. तिथं कलाही श्रद्धेइतकीच, आणि श्रद्धाही समाजजीवनाइतकीच महत्त्वाची होती..लेणं क्रमांक एकमधल्या स्तंभशीर्षांवरचा नरपट्टा केवळ सजावटीचा घटक न राहता, बुद्धचरित्राचं दृश्यकथन करणारं प्रभावी माध्यम ठरतो. या पट्ट्यावर क्रमानं भगवान बुद्धांच्या जीवनातले निर्णायक प्रसंग कोरलेले आहेत. आरंभी संसाराविषयी वैराग्य उत्पन्न करणारी चार दृश्यं दाखवली आहेत, ज्यांनी सिद्धार्थाच्या मनात अंतर्मुखतेची बीजं पेरली. त्यानंतरचा महाभिनिष्क्रमणाचा प्रसंग अत्यंत अर्थपूर्णरितीनं साकारलेला दिसतो.या कथानकाचा प्रवास इथंच थांबत नाही. पुढच्या नरपट्ट्यावर बुद्धांची बिंबिसार राजाशी भेट, तसंच आलार कालामाच्या आश्रमातल्या तपश्चर्येचा काळही सूचक व प्रवाही शैलीत कोरलेला आहे. अशारितीनं स्तंभशीर्षांवरचा हा नरपट्टा दगडात कोरलेली एक सलग जीवनकथा होतो. जिथं स्थापत्य आणि आध्यात्मिक आशय एकरूप झालेले दिसतात.लेणं क्रमांक दोनच्या गर्भगृहाच्या उजव्या बाजूला कोरलेली हरिती आणि पांचिक यांची स्त्री-पुरुषांची जोडी लक्ष वेधून घेते. पांचिक हा कुबेराच्या स्वरूपातला एक यक्ष असून हरितीची कथा बौद्ध परंपरेत अत्यंत अर्थपूर्ण मानली जाते. कथेनुसार, पूर्वजन्मी हरिती ही एक क्रूर यक्षिणी होती. नगरातल्या स्त्रिया व लहान मुलांना मारून भक्षण करणं हेच तिचं जीवन होतं. तथागत बुद्ध त्या नगरात आले असता त्यांना हरितीच्या कृत्यांची माहिती मिळाली. विशेष म्हणजे, हरितीला अनेक अपत्यं होती. बुद्धांनी तिच्या या मातृत्वालाच स्पर्श करण्याचा मार्ग निवडला. त्यांनी तिच्या सर्वात लहान पुत्राला आपल्या भिक्षापात्राखाली लपवून ठेवलं. पुत्र अचानक नाहीसा झाल्यामुळे हरिती व्याकूळ झाली. शोध घेत असता तिचा मुलगा बुद्धांकडे असल्याचे तिला समजले. रागानं आणि भीतीनं ती बुद्धांवर धावून गेली; मात्र बुद्ध त्या प्रसंगी पूर्णपणे स्थिर, शांत आणि अचल राहिले. या प्रसंगाचं शिल्पचित्रण या पटाच्या उजव्या वरच्या कोपऱ्यात केलेलं दिसतं. यानंतर बुद्धांनी हरितीला पुत्रवियोगाचं दुःख समजावून सांगितलं..Premium|Vitthal Bhakti Tradition : संत परंपरेत विठ्ठलभक्तीचे महत्त्व; महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचा अभ्यास.ज्या वेदनेचा अनुभव ती स्वतः घेत होती, तीच वेदना इतर माता भोगत होत्या, याची जाणीव तिला करून दिली. पुढे बुद्धांनी तिला धर्मोपदेश दिला. या परिवर्तनाचा क्षण शिल्पपटाच्या वरच्या डाव्या कोपऱ्यात कोरलेला आहे. अखेरीस हरितीचं हृदयपरिवर्तन होतं, तिला ज्ञानप्राप्ती होते आणि ती देवतापदाला पोहोचते. मध्यभागी आपल्या पुत्रांसह दर्शविलेली हरिती हीच परिवर्तित, करुणामयी देवता आहे. या गंभीर कथानकाखाली मात्र शिल्पकारानं एक हलक्याफुलक्या, विनोदी दृश्याची गुंफण केली आहे; पाठशाळेचं चित्रण, उजव्या कोपऱ्यात हातात छडी धरून शिक्षक बसलेला असून शिस्त राखण्याच्या तयारीत आहे. पुढच्या रांगेतले काही विद्यार्थी पूर्ण लक्ष देऊन अभ्यासात गुंग झालेले दिसतात. पण त्यांच्या मागच्या बाकांवर मात्र वेगळाच खेळ सुरू आहे. कोणी एकमेकांना ढकलत आहे, कोणी खोड्या काढत आहे. सर्वांत मागच्या बाकांवर तर दोन विद्यार्थी मेंढ्यांच्या टकरीसारखा खेळ खेळत असल्याचं दिसतं. या संपूर्ण शिल्पपटात करुणा, परिवर्तन, शिस्त आणि खोडकर बालमन या साऱ्यांचा विलक्षण संगम घडतो. त्यामुळे हे शिल्प केवळ धार्मिक कथन न राहता मानवी स्वभावाचं अत्यंत जिवंत दर्शन घडवणारं ठरतं.लेणं क्रमांक १६मध्ये प्रवेश करताच प्रथम उजव्या बाजूच्या भिंतीवर कोरलेले दोन भव्य गजराज नजरेत भरतात. या दोन गजराजांच्या मधून जाताना जणू एका संक्रमणात्मक अवकाशात पाऊल टाकल्यासारखं वाटतं. त्यांच्या मधे असलेल्या छोट्याशा कक्षात शिरताच समोर एक विलक्षण आकर्षक प्रतिमा उलगडते, ती नागराजाची. उंच आसनावर विराजमान झालेला, पाच फण्यांनी मंडित असा हा नागराज आपल्या डौलदार देहबोलीमुळे क्षणात लक्ष वेधून घेतो. मुकुट, अलंकार आणि राजस थाट यांमधून त्याचं वैभव प्रकर्षानं जाणवतं. या लेण्याची सुरुवातच या प्रभावी शिल्पानं होते. ओसरीतून पुढे गेल्यावर वीस स्तंभांवर तोललेला भव्य मंडप दिसतो. या मंडपाचं छत आधी पाहिलेल्या लेण्यांप्रमाणेच तुळयांच्या रचनेनं आणि त्यामधल्या चौकोनी कप्प्यांत कोरलेल्या अलंकारिक आकृत्यांनी सजलेलं आहे. मात्र या लेण्याचं खरं वैशिष्ट्य वेगळं आहे, इथं इतर लेण्यांप्रमाणे जाणवणारी पोकळी किंवा अंतराळाची तीव्र जाणीव होत नाही. सारा अवकाश एकसंध आणि भारदस्त भासतो..गर्भगृहात प्रवेश करताच साधारण सव्वाचार मीटर उंचीची, प्रलंबपादासनात बसलेली बुद्धमूर्ती समोर येते. ही मूर्ती धर्मचक्रप्रवर्तन मुद्रेत असून तिच्या बैठकीतली सहजता आणि तेजस्वी शांतता विलक्षण प्रभाव पाडते. बुद्धाचं सिंहासन अत्यंत प्रमाणबद्ध असून त्याच्या मागील बाजूस मकर-अज व्यालांच्या अलंकरणानं शिल्पसौंदर्य अधिक उठावदार केलं आहे. बुद्धांच्या पायाखाली ठेवलेलं छोटंसं कमलासन आणि संपूर्ण मूर्तीचा संतुलित डौल या प्रतिमेला अत्यंत विलोभनीय करतो.लेणं क्रमांक १९मध्येही नागशिल्पांचं वैभव दिसतं. या लेण्याच्या आवारातल्या डाव्या भिंतीवर नागदंपती कोरलेली आहे. नागराज राजेशाही थाटात, सर्व अलंकारांनी सजून, सव्यललितासनात बसलेला आहे. त्याच्या शिरोभूषणामागे सात फण्यांचा मुकुटसदृश विस्तार दिसतो. डाव्या बाजूला त्याची अर्धांगी बसलेली असून, मागच्या उजव्या बाजूला चवरी धारण केलेली सेविका उभी आहे. या संपूर्ण शिल्पातली देहबोली, हातांची ठेवण आणि दृष्टिक्षेप यातून केवळ राजस वैभव नव्हे, तर अधिकार, संरक्षण आणि सौम्य अभिजातपणाचाही अर्थ सूचित होतो.लेणं क्रमांक २६मध्ये प्रवेश करताच नजरेसमोर उलगडतो तो भव्य आणि प्रभावी महास्तूप. या चैत्यगृहाची रचना पाहताना लेणी क्रमांक १९ची आठवण होते; कारण इथेही स्तूपाच्या दर्शनी भागावर देवकोष्ठांची आखणी केलेली आहे. मात्र अलंकरणाच्या दृष्टीनं हे लेणं अधिक समृद्ध आणि नाट्यमय भासतं. स्तूपाच्या समोरची बुद्धमूर्ती सिंहासनावर प्रलंबपादासनात बसलेली असून ती धर्मचक्रप्रवर्तन मुद्रेत आहे. संपूर्ण स्तूपावर केलेलं कोरीवकाम, नक्षी आणि शिल्पसज्जा पाहता हे अजिंठ्यातलं सर्वाधिक अलंकृत चैत्यगृहांपैकी एक मानलं जातं..Premium|Gharapuri Caves: घारापुरी लेणी इतिहास, श्रद्धा आणि सर्जनशीलतेचा मौन साक्षीदार.वास्तविक, या लेण्यातल्या चापाकार विधानाच्या प्रदक्षिणा पथाभोवतीच्या बाह्य भिंती विविध देवता, बोधिसत्त्व आणि पूरक मूर्तींनी सजवलेल्या आहेत. तरीही इथल्या शिल्पकलेचा सर्वोच्च उत्कर्ष दोन भव्य शिल्पपटांमध्ये दिसतो ‘महापरिनिर्वाण’ आणि ‘मारविजय’. या दोन्ही शिल्पपटांनी केवळ धार्मिक भाव व्यक्त केले नाहीत, तर शिल्पकलेच्या अभिव्यक्तीची अंतिम मर्यादा गाठली आहे.लेण्यात प्रवेश करताच डाव्या बाजूला सुमारे साडेसात मीटर लांबीचा आणि तीन मीटर उंचीचा ‘महापरिनिर्वाण’ शिल्पपट दिसतो. मध्यभागी भगवान बुद्ध शांतपणे शयनमुद्रेत विसावलेले आहेत. डोक्याखाली घेतलेला हात, शरीराची सहज ठेवण आणि चेहऱ्यावर उमटलेली निर्विकार शांतता या साऱ्यातून ‘परिनिर्वाण’ या संकल्पनेचं मर्म प्रत्ययाला येतं. डोळे मिटलेले असले, तरी त्या मुखावर दुःख नव्हे, तर अंतिम समाधान आणि करुणेची झलक आहे. मूर्तीचा आकार विशाल असला, तरी तिच्या प्रमाणबद्धतेत कुठेही अडखळणं जाणवत नाही, हा अजिंठ्यातल्या शिल्पकारांच्या विलक्षण आत्मविश्वासाचा पुरावा आहे.या मुख्य मूर्तीच्या खालच्या पट्ट्यात विविध भिक्षू शोकाकुल अवस्थेत दाखवले आहेत. कुणी हात छातीशी धरले आहेत, कुणी अश्रूंनी भरलेल्या नजरेनं बुद्धांकडे पाहत आहेत. त्यांच्या चेहऱ्यांवरचे भाव इतके जिवंत आहेत, की दगड असूनही तो शोक बोलका वाटतो. वरच्या भागात शक्रासह इतर देवता दाखवलेल्या आहेत, जणू स्वर्गलोकही या महाक्षणाचे साक्षीदार झाले आहेत. मध्यभागी गंधर्व चौघडे वाजवत असल्याचं दृश्य या शिल्पाला एक वेगळीच नाट्यमय उंची देतं. मानवी दुःख, दैवी साक्ष आणि संगीत या तिन्ही स्तरांचा संगम साधत या शिल्पपटात विरोधाभास, छायाप्रकाश आणि प्रमाण यांचा अद्वितीय समतोल साधला आहे..इथून थोडं पुढे गेल्यावर नजरेसमोर उलगडतो तो ‘मारविजय’ या प्रसंगाचा शिल्पपट. या कथेची पार्श्वभूमी आपल्याला परिचित असली, तरी इथलं शिल्पांकन तिला नव्या ताकदीनं साकार करतं. गिरिमेखल नावाच्या हत्तीवर आरूढ झालेला मार आपल्या विक्राळ राक्षससेनेसह बुद्धावर चाल करून येताना दाखवला आहे. या राक्षसांचे विकृत चेहरे, आक्रस्ताळे देहविक्षेप आणि भयावह रूपं पाहणाऱ्याच्या मनात दडपण निर्माण करतात. या साऱ्या कोलाहलाच्या मध्यभागी मात्र बुद्ध ध्यानमग्न, स्थिर आणि अविचल अवस्थेत भूमिस्पर्श मुद्रेत बसलेले दिसतात, जणू साऱ्या अस्थिरतेवर विजय मिळवलेली शांतताच!या मुख्य प्रतिमेखाली मारकन्या अरती आणि तृष्णा बुद्धाला विचलित करण्यासाठी नृत्य करताना दाखवलेल्या आहेत. त्यांच्या हालचालींमध्ये चंचलता, मोहकता आणि आमंत्रण आहे; पण बुद्धाच्या ध्यानावर त्याचा कसलाही परिणाम होत नाही. अखेरीस खालच्या उजव्या कोपऱ्यात पराभूत, हताश मार दीनवदन अवस्थेत बसलेला दिसतो. संपूर्ण शिल्पपटाची रचना, व्यक्तिरेखांची प्रमाणबद्ध मांडणी आणि प्रकाश-सावलीचा प्रभावी वापर या दृश्याला विलक्षण नाट्यमयता बहाल करतो.या शिल्पकथेचा आशय बुद्धचरित्रातल्या निर्णायक क्षणाशी जोडलेला आहे. जगातली दुःखं, अनित्यत्व आणि क्लेश यांचं दर्शन झाल्यानंतर गौतमानं घोर तपश्चर्येचा मार्ग स्वीकारला आणि बोधिवृक्षाखाली ध्यानस्थ बसला. ज्ञानप्राप्तीचा क्षण जवळ येताच, गौतमाचा शत्रू मार यानं त्याच्या साधनेत विघ्न आणण्याचा निर्धार केला. नगारे वाजवून त्यानं आपली सेना एकत्र केली. हत्ती, वाघ, सिंह आणि भयावह मुखवट्यांनी सजलेले राक्षस सर्व दिशांनी बुद्धावर तुटून पडले. परंतु या भीषण हल्ल्यांमुळेही बुद्धाच्या ध्यानात किंचितही हालचाल झाली नाही..हे अपयश पाहून मारानं शेवटचा डाव टाकला, तो मोहाचा. मात्र मोहजालानंही बुद्धाचं ध्यान ढळलं नाही. अखेरीस पराभवाची जाणीव होताच मारनं लज्जित होऊन माघार घेतली, आणि त्या क्षणी गौतमाला बुद्धत्वाची प्राप्ती झाली. अशा प्रकारे हा शिल्पपट केवळ एका पौराणिक कथेला आकार देत नाही, तर अंतर्मनातला संघर्ष, संयम आणि अंतिम विजय यांचं कालातीत प्रतीक होतो.मी स्वतः अजिंठ्यात उभा राहिलो तेव्हा जाणवलं, की इथं इतिहास आपल्याकडे पाहतो आहे. आपण त्याला पाहत नाही, तो आपल्याला पाहतो. प्रत्येक शिल्प जणू विचारतं, आपण आजही संवेदनशील आहोत का? आपल्याला अजूनही कला ही थांबवून विचार करायला भाग पाडते का? अजिंठ्यात उत्तरं मिळत नाहीत, पण प्रश्न नक्कीच निर्माण होतात.म्हणूनच अजिंठ्याची लेणी म्हणजे केवळ पर्यटनस्थळ नाही, ते एक संवादस्थळ आहे; अमोघ वैद्य पुणेस्थित भारतविद्या अभ्यासक आहेत.. 