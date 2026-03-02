Premium|History of Artificial Intelligence : यंत्राला खरंच विचार करता येतो का? ७५ वर्षांपूर्वी ॲलन ट्युरिंग यांनी विचारलेल्या 'त्या' प्रश्नाने जगाचे भविष्य कसे बदलले?

डॉ. अनघा केसकर आज कुठंही पाहिलं तरी एका विषयावरची चर्चा नेहमी कानावर पडते - एआय आणि त्यामुळे भविष्यात होऊ पाहणारं मानवी उपजीविकेच्या साधनांवरचं आक्रमण. ही समस्या किंवा वास्तव म्हणा, आज आपल्या उंबरठ्यावर येऊन उभं आहे. त्यामुळे या विषयाबाबत आपल्याला आता अनभिज्ञ राहून चालणार नाही. ‘हा आमचा प्रांत नाही’, ‘आम्हाला त्यातलं काही कळत नाही’ असा पवित्रा फार काळ घेता येणार नाही. याचसाठी अगदी सोप्या भाषेत एआय किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता याविषयाची माहिती आणि त्याच्या विकासाचे टप्पे सविस्तर पाहू या...ट्युरिंग चाचणीएआय क्षेत्रातल्या प्रगतीचे टप्पे रोचक आहेत. १९५०मध्ये या दृष्टीनं पहिला प्रयत्न झाला. ब्रिटनमध्ये ॲलन ट्युरिंग नावाचे गणितज्ज्ञ होऊन गेले. ‘यंत्राला विचार करता येईल का?’ असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आणि विचारपद्धतीलाच नवं वळण मिळालं. त्या वेळपर्यंत मोजणीयंत्राचा (कॅलक्युलेटर) आणि संगणकाचा वापर काहीसा प्रगत झाला असला, तरी आजच्या तुलनेत तो प्राथमिक अवस्थेत होता. त्यामुळेच यंत्राकडून अधिक बौद्धिक कामं करून घेता येतील का, मानवी मेंदूप्रमाणे यंत्र काम करू शकेल का, असा विचार ट्युरिंग यांच्या मनात आला.एखादं यंत्र विचार करू शकतं का, हे ठरविण्यासाठी त्यांनी काही चाचण्या ठरवल्या. त्या चाचणीचं ढोबळ स्वरूप असं होतं - निवाडा करण्यासाठी एखादा निःपक्षपाती माणूस नेमायचा आणि यंत्राला आणि माणसाला स्वतंत्रपणे काही समान प्रश्न विचारायचे. निवाडा करणाऱ्या व्यक्तीला कोणतं उत्तर कोणी दिलं आहे याबाबत अंधारात ठेवायचं. उत्तराच्या दर्जावरून कोणतं उत्तर माणसानं दिलं आहे आणि कोणतं यंत्राने दिलं आहे हे ठरवता आलं नाही, यंत्रानं दिलेली उत्तरं माणसाच्या उत्तरांसारखी बेमालूम असली तर ते यंत्र चाचणीमध्ये यशस्वी झालं असं ठरत असे. मार्कस चाचणीपुढील काळात संशोधकांनी ट्युरिंग यांच्या या चाचण्यांमध्ये काही सुधारणा केल्या. त्यामध्ये गॅरी मार्कस या संशोधकाचा समावेश करावा लागेल. मार्कस यांनी चाचणीत बदल केला. यंत्राला व्हिडिओ क्लिप दाखवायची. त्यात काय दाखवलं आहे, याचा माणसाला जसा अर्थ समजतो तसाच तो यंत्राला कळतो की नाही, हे आजमावायचा प्रयत्न केला. यामध्ये समजणं, त्याचा अर्थ लावणं आणि त्यात अभिप्रेत असलेला विनोद किंवा अन्य भावना उमजणं अशा तीन गोष्टी अपेक्षित होत्या. काय घडत आहे, त्याचा संदर्भ काय, त्यात विनोदाचा भाग आहे की वक्रोक्ती आहे हे मानवी मेंदूप्रमाणे त्याला कळतं की नाही याची चाचणी केली गेली. दिलेल्या माहितीमधल्या वारंवार येणाऱ्या रचना (पॅटर्न्स) यंत्राला समजतात, पण त्यातील गोष्टींचा सखोल अर्थ समजण्यात अडचणी येतात, असा मार्कस यांचा दावा होता..Premium|Gen Z Behavioral Traits : तंत्रज्ञानाच्या युगात जेन-झीची मानसिकता; पालकांसाठी संवादाचे नवे मार्ग.लव्हलेस चाचणीत्यानंतर ॲडा लव्हलेस यांनी एक चाचणी तयार केली. यंत्राला स्वतंत्रपणे काही निर्माण करता येतं का, हे आजमावायचा प्रयत्न केला. यंत्र एखादं चित्र, कथा, कविता लिहू शकतं का, समस्येला उत्तर शोधू शकतं का, हे शोधण्यासाठी ही चाचणी घेतली गेली. यंत्रालाही कामं करता आली पाहिजेत, आणि त्यानं ते कसं केलं हे यंत्रनिर्मात्याला सांगता आलं पाहिजे. थोडक्यात यंत्राला नवनिर्मिती करता येते का, हे शोधायचा प्रयत्न झाला. म्हणजेच पूर्वी पुरवल्या गेलेल्या माहितीहून वेगळं, काहीतरी नवं यंत्र घडवू शकेल का आणि ते तसं घडवू शकत असेल तर ते मानवी मेंदूप्रमाणे विचार करू शकतं असं म्हणता येईल, असा लव्हलेस यांचा दावा होता.‘यंत्राला नेहमीच भरपूर माहिती पुरवलेली असते आणि त्यातूनच ते काही वेगळं घडवत असतं. मग त्यानं कविता, कथा, चित्र यातलं काहीही करून दाखवलं तरी अगोदर पुरवलेल्या माहितीच्या आधारेच ते तयार केलेलं असणार’ असा युक्तिवाद त्यांच्या विरोधकांनी केला. त्यावरचा लव्हलेस यांचा प्रतिवादही समर्पक होता. ‘मानवी मेंदू तरी वेगळं काय करतो? परिस्थितीतून, वाचनातून, लेखन-संभाषणातून माहिती गोळा करतो आणि तिचा वापर करूनच नवनिर्मिती करत असतो.’ या त्यांच्या युक्तिवादात तथ्य आहे.पायाभरणीचा काळट्युरिंग, लव्हलेस आणि इतर संशोधकांच्या विचारांमुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या संशोधनाला तात्त्विक अधिष्ठान मिळालं. पुढच्या दोन दशकांत म्हणजेच १९६० आणि १९७०च्या काळात या कल्पनांना प्रत्यक्ष तांत्रिक स्वरूप देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. ‘चॅटबॉट’ ही संकल्पना आकाराला येऊ लागली.चॅटबॉट म्हणजे माणसाशी संवाद साधू शकणारा संगणकीय कार्यक्रम. हा संवाद प्रामुख्यानं मजकुराच्या स्वरूपात असतो. तो आवाजाच्या माध्यमातूनही होऊ शकतो. अशा प्रोग्रॅम्सचे उद्देश प्रश्नांची उत्तरं देणं, माहिती पुरवणं किंवा काही कामांमध्ये मदत करणं असे असतात.सुरुवातीचे चॅटबॉट्स अगदी साध्या पातळीवरचे होते. ते ठरावीक नियमांवर आणि ठरवून दिलेल्या संवादरचनेवर चालत असत. वापरकर्त्यानं एखादा विशिष्ट शब्द किंवा आदेश दिला, तर त्याला ठरलेलं उत्तर मिळे. म्हणजेच हे नियमाधारित चॅटबॉट्स होते. त्यांच्यात स्वतःहून संदर्भ समजून घेण्याची क्षमता नव्हती. पुढे संगणकीय शक्ती वाढत गेली आणि भाषेच्या प्रक्रियेवर संशोधन वाढलं, तसं एआयआधारित चॅटबॉट्स विकसित होऊ लागले. असे चॅटबॉट्स फक्त ठरावीक शब्द ओळखून उत्तरं देत नाहीत, तर संभाषणाचा संदर्भ लक्षात घेण्याचा, आधीच्या प्रश्न व उत्तरांचा धागा पकडण्याचा आणि तुलनेनं अधिक प्रवाही संवाद साधण्याचा प्रयत्न करतात. आज आपण वेबसाइट्सवर दिसणारे, ‘Hello, how can I help you?’ असे प्रश्न विचारून मदत देणारे साधे ग्राहकसेवा बॉट्स वापरतो. हे या प्रवासाचंच एक सोपं रूप आहे. तर सिरी, ॲलेक्सा, गुगल असिस्टंट किंवा चॅटजीपीटीसारख्या प्रणाली ही त्याच कल्पनेची अधिक प्रगत रूपं आहेत. ही थोड्या लांब संवादातही सहभागी होऊ शकतात.मात्र या सगळ्या प्रगतीनंतरही एक गोष्ट लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे. हे चॅटबॉट्स माणसासारखे दिसतात किंवा वागतात, पण त्यांना भावना, जाणीव किंवा खऱ्या अर्थानं ‘समज’ नसते. त्यांची कामगिरी त्यांच्या प्रोग्रॅमिंगवर किंवा त्यांना दिलेल्या प्रशिक्षणावर अवलंबून असते. कितीही प्रगत चॅटबॉट असला, तरी तो समजून घेत असल्याचा भास निर्माण करतो; प्रत्यक्षात तो नमुने आणि लहरी ओळखून त्यावर आधारित प्रतिसाद देत असतो, पण तो विचार करू शकत नाही. थोडक्यात, चॅटबॉट म्हणजे स्वतःची जाणीव किंवा चेतना नसलेला, माणसाशी मजकुरातून किंवा आवाजातून संवाद साधू शकणारा संगणकीय प्रोग्रॅम आहे, जो माहिती, मार्गदर्शन किंवा संभाषणासाठी वापरला जातो..तज्ज्ञ प्रणालीएआयच्या विकासातला पुढचा टप्पा म्हणजे तज्ज्ञ प्रणाली (Expert Systems) होय. १९७०नंतरचा पुढचा महत्त्वाचा टप्पा साधारणपणे १९८०च्या दशकात येतो. या काळात एआयचा तज्ज्ञ प्रणालींवर भर होता. एखाद्या विशिष्ट ज्ञानशाखेतील उपलब्ध ज्ञान नियमांच्या स्वरूपात संगणकात साठवायचं, आणि नंतर ज्ञान वापरून तयार केलेल्या नियमांच्या आधारे निदान, निर्णय किंवा सल्ला देणं, हे या प्रणालीचं वैशिष्ट्य होतं. डॉक्टर, इंजिनिअर, केमिस्ट इत्यादी व्यावसायिक या माहितीचा वापर करून लवकर आणि अचूक निदान करू शकतील असा यामागचा हेतू होता. आजाराची लक्षणं संगणकावर टाकली, की तो निदान सुचवतो. एखाद्या यंत्रात बिघाड झाला, तर नेमक्या कोणत्या भागात अडचण निर्माण झाली आहे, हे संगणक सुचवू शकतो. औद्योगिक क्षेत्र, वैद्यकीय क्षेत्र आणि अभियांत्रिकी यात या प्रणालीचा वापर सुरू झाला. साहजिकच लोकांच्या आशा उंचावल्या. लवकरच बुद्धिमान यंत्र तयार होणार, याविषयी उत्कंठा निर्माण झाली. पण शास्त्रज्ञांचा आणि तज्ज्ञांचा भ्रमनिरास झाला.एआय विंटर्स : थंड मामलालोकांच्या अपेक्षा आणि वास्तव यामध्ये मोठी दरी निर्माण झाली. यालाच ‘एआय विंटर्स’ असं म्हटलं जातं. याला अनेक कारणं होती. या तज्ज्ञ प्रणाली महाग होत्या. त्या तयार करायला आणि सांभाळायला अवघड होत्या. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, परिस्थितीनुसार बदलण्यासाठी आवश्यक असलेली लवचिकता त्यांच्यात नव्हती. त्यांना व्यावहारिक शहाणपण नव्हतं. ज्या वेगानं आणि ज्या पातळीची बुद्धिमत्ता आपल्याला अपेक्षित आहे, तिथं तंत्रज्ञान अजून पोहोचलेलं नाही हे वास्तव स्पष्ट झालं. साहजिकच सरकारी आणि खासगी निधी आटला. संशोधन प्रकल्प बंद पडले. एआयबाबतचा उत्साह मावळला.पण कोणाला कल्पना नसली तरी पडद्यामागं काहीतरी चांगलं आणि भरीव घडत होतं. वरवर पाहता प्रगती थांबल्यासारखी वाटली, तरी संगणकाची शक्ती हळूहळू वाढत होती. माहिती संकलनाचं महत्त्व लक्षात येऊ लागलं होतं. गणिती पद्धती (Algorithms) सुधारत होत्या. त्याच्या आधारे भविष्यात मोठी भरारी घेण्यासाठी पोषक वातावरण तयार होतं होतं. शेतकऱ्यानं पेरणीपूर्वी जमिनीची मशागत करावी तसंच हे होतं.(क्रमशः)डॉ. अनघा केसकर पुणेस्थित लेखिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.