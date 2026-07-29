Premium|Guru Shishya Tradition in Music : सूरमयी गुरू-शिष्य परंपरा

अमर ओकप्रसिद्ध बासरीवादक अमर ओक यांचा सांगीतिक प्रवास केवळ सराव किंवा व्यावसायिक कामगिरीपुरता मर्यादित नाही. हा प्रवास म्हणजे त्यांच्या आयुष्यात आलेल्या वेगवेगळ्या गुरूंच्या मार्गदर्शनातून घडलेली एक निरंतर प्रक्रिया आहे. गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने त्यांच्या या सांगीतिक जडणघडणीचा आणि त्यामागील गुरू-शिष्य परंपरेचा हा धावता वेध... भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या अथांग क्षेत्रात जेव्हा एखादा साधक आपली सांगीतिक यात्रा सुरू करतो, तेव्हा ती केवळ एका वाद्याच्या अभ्यासापुरती मर्यादित नसते. हा प्रवास म्हणजे स्वतःच्या कौशल्याचा, शिस्तीचा आणि स्वरांच्या माध्यमातून अभिव्यक्तीचा शोध असतो. बासरी हे वाद्य वरवर पाहता केवळ पोकळ बांबूचा एक तुकडा असते, ज्याला ठरावीक अंतरावर छिद्रे पाडलेली असतात. मात्र, जेव्हा हे वाद्य वाजवणाऱ्याला योग्य गुरूंचे मार्गदर्शन आणि आशीर्वाद लाभतात, तेव्हा त्यातून निघणारे सूर एका सामान्य बांबूला कलेच्या माध्यमात रूपांतरित करतात, असे मला वाटते..Latest Marathi News Update : राज्यासह देशात विदेशात कुठे काय घडलं? जाणून घ्या....कोणत्याही कलाकाराच्या सांगीतिक प्रवासाची सुरुवात त्याच्या कौशल्याची पायाभरणी करत असते. माझ्या बाबतीत हा पाया माझ्या घरातूनच रचला गेला. संगीताचे आणि प्रामुख्याने बासरीचे प्राथमिक शिक्षण घरातूनच मिळाले. माझे वडील विजय ओक स्वतः बासरी वाजवत असत. वडिलांच्या वादनातून आणि घरातील सांगीतिक वातावरणामुळे बालपणापासूनच बासरी या वाद्याविषयी आवड निर्माण झाली. लहान असताना घरातल्या बासरीशी खेळता खेळता माझे या वाद्याशी घट्ट नाते जोडले गेले. वडिलांच्या सुरुवातीच्या मार्गदर्शनानंतर माझ्या पद्धतशीर शिक्षणाची जबाबदारी साने सर यांनी घेतली. साने सरांकडे सुरू झालेला वर्ग हा माझ्या सांगीतिक प्रवासाचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा होता. साने सरांनी मला बासरी पकडण्याची पद्धत, बोटांची हालचाल आणि श्वासाचे नियंत्रण यांसारख्या अत्यंत मूलभूत, पण तांत्रिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या गोष्टी शिकवल्या. केवळ बासरी वाजवणे नव्हे, तर स्वरांशी नाते कसे जोडायचे, याचे प्राथमिक धडे मी येथेच गिरवले. काही वर्षांच्या शिक्षणानंतर साने सरांच्या लक्षात आले, की माझी प्रगती वेगाने होत असून आता मला अधिक प्रगत मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे. साने सरांनी मला पुढील शिक्षणासाठी पुण्यातल्या आप्पा बळवंत चौकातील भावे सरांच्या समर्थ संगीत विद्यालयात जाण्याचा सल्ला दिला. आपल्या शिष्याच्या प्रगतीसाठी त्याला दुसऱ्या गुरूंकडे सोपवण्याची ही वृत्ती भारतीय संगीत परंपरेचे वैशिष्ट्य दर्शवते.समर्थ संगीत विद्यालयात प्रवेश केल्यानंतर माझ्या शिक्षणाला अधिक व्यावसायिक आणि तांत्रिक दिशा मिळाली. भावे सर स्वतः उत्तम हार्मोनियमवादक होते. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे मला बासरी वादनातील तांत्रिक अचूकतेबरोबरच संगीतातील सुरांचे परस्परावलंबन समजले. गाण्याला आणि साथीला लागणारी संगीताची सखोल समज विकसित झाली. याच काळात मला केंद्र सरकारची प्रतिष्ठित शिष्यवृत्ती मिळाली आणि माझ्या विसाव्या वर्षापर्यंतच्या उच्च संगीतोपचाराचा मार्ग सुकर झाला..शिष्यवृत्तीच्या काळातच मला सतारवादक पंडित सुधीर फडके यांचे मार्गदर्शन लाभले. सतार या तंतुवाद्याच्या तांत्रिक बारकाव्यांचा बासरी वादनावर कसा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, याचे मार्गदर्शन सुधीर दादांनी केले. याच काळात मी प्रत्यक्ष व्यावसायिक मंच आणि विविध ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रमांमध्ये बासरी वाजवण्यास सुरुवात केली. या प्रत्यक्ष अनुभवामुळे मला प्रेक्षकांच्या आवडीनिवडी आणि मंचावरील सादरीकरण यांचे ज्ञान मिळाले.माझ्या सांगीतिक कारकिर्दीला शास्त्रीय दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे वळण मिळाले ते २०१३मध्ये. मला पंडित केदार बोडस यांच्याकडून शिकण्याची संधी मिळाली. पंडित केदार बोडस ग्वाल्हेर घराण्याचे प्रतिनिधित्व करतात. ग्वाल्हेर घराणे भारतीय शास्त्रीय संगीतातील अत्यंत प्राचीन आणि प्रतिष्ठित गायकीसाठी ओळखले जाते. या घराण्याची वैशिष्ट्ये बासरीसारख्या वाद्यावर उतरवणे हे मोठे आव्हान होते. केदार दादांनी माझ्याकडून ही तयारी अत्यंत पद्धतशीरपणे करून घेतली. रागाची मांडणी केवळ स्वरांच्या चढ-उतारांपुरती मर्यादित न ठेवता, त्यातील भावनात्मक पैलू कसे उलगडायचे, याचे प्रशिक्षण दिले. एका स्वरातून दुसऱ्या स्वरात जाताना होणारे संक्रमण अत्यंत संथ आणि स्पष्ट असावे, यावर त्यांनी भर दिला. बासरीवर वाजवले जाणारे संगीत हे मानवी कंठातून निघणाऱ्या गाण्यासारखे वाटावे, यासाठी विशेष तंत्र विकसित केले. ‘‘बासरी हे केवळ हवेच्या फुंकरीवर चालणारे वाद्य नाही. हे वाद्य नेहमी ‘गाण्यासारखे’ वाजवले पाहिजे. जेव्हा बासरीमधून स्वर बाहेर पडतील, तेव्हा ऐकणाऱ्याला वाद्याच्या आवाजाबरोबरच शब्दांचा आणि त्या शब्दांमधील भावाचा अनुभव आला पाहिजे. वादनात केवळ बोटांची गती आणि तांत्रिक अचूकता असून चालत नाही, तर त्यात गायकीचा प्राण असायला हवा. ज्या दिवशी तुझी बासरी गाऊ लागेल, त्या दिवशी तू खऱ्या अर्थाने वादक होशील,’’ असा मोलाचा सल्ला पंडित केदार बोरसे यांनी दिला. पंडित हरिप्रसाद चौरासिया हे जागतिक कीर्तीचे बासरी वादक. त्यांच्याशी आलेला संबंध हा माझ्या सांगीतिक आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा अध्याय ठरला. मी त्यांना पहिल्यांदा भेटलो तेव्हा सातवीत होतो. मला आजही ती भेट आठवते. दुपारचे अडीच वाजले होते. पुण्यात अमोनिया प्रिंटिंगचे काम करणाऱ्या पुरंदरे बाईंच्या माध्यमातून हरिजींशी पहिली भेट झाली. त्यावेळी मी सात-आठ शास्त्रीय राग व्यवस्थित आत्मसात केले होते. ते हरिजींना कोणीतरी सांगितले. माझ्यासाठी त्यावेळी ते राग नव्हते, ‘आरोह’ आणि ‘अवरोह’ एवढेच समजत होते मला तेव्हा. हरिजींनी एका लहान मुलाचा हा निरागसपणा ओळखून गमतीत म्हटले होते, ‘आम्हालाच इथे एक राग शिकायला २० वर्षे लागली.’.Live Updates Marathi : आज राज्यासह देशात कुठे काय घडलं? जाणून घ्या....या घटनेनंतर माझा-त्यांचा अधूनमधून संपर्क राहिला. लॉकडाउनच्या काळात मला हरिजींच्या अधिकृत ग्रुपमध्ये सामील होण्याची आणि त्यांच्या मुंबईतल्या वृंदावन गुरुकुल येथे राहून थेट मार्गदर्शन घेण्याची दुर्मीळ संधी मिळाली. गुरुकुल पद्धतीमध्ये शिकत असताना मला अनेक तांत्रिक आणि व्यावहारिक गोष्टी शिकायला मिळाल्या. हरिजींची शिकवण्याची पद्धत तांत्रिक स्पष्टीकरणापेक्षा कृतीवर अधिक भर देणारी होती. ते स्वतः वादन करून दाखवत आणि शिष्यांनी त्याचे अनुकरण करणे अपेक्षित असे. वादनात केवळ स्वर महत्त्वाचे नसून, दोन स्वरांमधील शांतता किंवा विराम कसा वापरायचा, हे हरिजींच्या वादनातून मी शिकलो. क्लिष्ट तान किंवा वेगवान वादनापेक्षा स्वरातील गोडवा आणि साधेपणा टिकवून ठेवणे किती महत्त्वाचे आहे, याचे धडे मला गुरुकुलामधल्या वास्तव्यात मिळाले.वेगवेगळ्या गुरूंच्या सान्निध्यात राहून मी जे सांगीतिक आणि व्यावहारिक नियम आत्मसात केले, ते माझ्या वादनात स्पष्टपणे दिसून येतात. सराव किंवा रियाज ही केवळ बोटांची हालचाल नसून तो मनाचा सराव असतो, असे मी मानतो. रोजचा रियाज हा आपल्या कलेशी आणि गुरूंशी प्रामाणिक राहण्याचा एकमेव मार्ग आहे, हे मला सर्वच गुरूंनी ठासून सांगितले. संगीत ही शब्दांपलीकडची भाषा आहे. बासरीमधून निघणारे सूर ऐकणाऱ्याच्या मनाला थेट भिडले पाहिजेत, यासाठी केवळ फुप्फुसाची ताकद नव्हे, तर स्वरांचे अचूक आकलन महत्त्वाचे ठरते. बासरी हे वाद्य पूर्णपणे पोकळ असते, तेव्हाच त्यातून मधुर सूर निघू शकतात. हाच नियम मानवी स्वभावालाही लागू होतो. जोपर्यंत कलाकार स्वतःमधील अहंकार किंवा ‘मी’पणा पूर्णपणे काढून टाकत नाही, तोपर्यंत तो उत्तम संगीत सादर करू शकत नाही. आपण केवळ एक माध्यम आहोत आणि आपल्या माध्यमातून वाजवणारी शक्ती वेगळीच आहे, हा विचार मी अंगी बाणवला आहे.साने सरांनी दिलेला लयीचा पहिला धडा, भावे सरांनी शिकवलेली सुरांची पकड, सुधीर दादांनी दिलेली मंचाची जाण, पंडित केदार बोडस यांनी दिलेली ग्वाल्हेर घराण्याची समृद्धी आणि पंडित हरिप्रसाद चौरासिया यांनी दिलेली बासरीची जागतिक दृष्टी... या सर्व घटकांमुळे माझे बासरीवादन आज एका प्रगल्भ पातळीवर पोहोचले आहे. या प्रत्येक गुरूने मला दिलेल्या संधीचे सोने करण्याचा प्रयत्न करून मी बासरीची साधना अखंडपणे सुरू ठेवली आहे.(शब्दांकन : श्वेता सरदेसाई) अमर ओक पुणेस्थित नामवंत बासरीवादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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